Викинги у себя дома (часть 3)

Идем строгим

Вперед строем

Без кольчуг,

С мечом синим.

Блещут шлемы,

А я — без шлема.



Лежит в ладьях

Вооруженье.

Смело в лязг мы лезем

Льдин кровавой давки

Под щитами.

Так ведь Труд велела ленты.

(Харальд Суровый. Висы радости. Поэзия Скальдов. Перевод С.В. Петрова)

Интересный эпиграф, не правда ли? Куда-то идут викинги и явно не на прогулку, потому что идут они в шлемах и с мечами. Но без кольчуг, которые есть, но… лежат в ладьях. А один, автор висы, и вовсе идет даже и без шлема. Причем не просто идет, а помнит о важном – некая Труд, уж неизвестно, кто она – жена, невеста или сердечная зазноба, велела привезти ленты. А их можно, во-первых, добыть, но на это всегда мало надежды, ведь галантерейные магазины в то время викингам попадались нечасто. А во-вторых – купить. Но только для этого нужно было захватить добычу, чтобы поменять ее на серебро, скажем – те же арабские дирхемы. И автор висы смело лезет в бой, размахивая мечом и прикрываясь щитом, как и все остальные. То есть, видимо, дело происходило летом, в жару, а противник серьезным не воспринимался. Шлема и щита было достаточно для того, чтобы «смело идти в бой».Одежда и украшения эпохи викингов, включая одежду «ярла из Маммена» и серебряный клад из Терслева. (Национальный музей, Копенгаген)Воссозданная по находкам одежда «ярла из Маммена». Покойный носил длинные штаны, тунику и плащ. Материал – шерсть, с шелковыми деталями, прошитыми золотой и серебряной нитью. Плащ был также вышит и подбит мехом сурка. (Национальный музей, Копенгаген)Рядовые викинги одевались примерно так же, как и их предводители. Но понятно, что их одежда была беднее. Викинги также были знакомы с водонепроницаемой одеждой. Она была сделана из кожи, обработанной пчелиным воском, чтобы сделать ее мягкой, и пропитана рыбьим жиром, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Но это была, понятно, своего рода рабочая одежда. Вряд ли у викингов было в обычае отправляться на войну, нарядившись в свои лучшие одежды. Морские плавания предполагают рациональный подход к выбору военного костюма. Но можно считать несомненным, что для праздников знать имела припасенные в сундуках одежды из дорогих тканей и богато расшитые золотом и серебром.Расчесывали волосы викинги постоянно, затем и носили с собой гребни. Но нередко за ними таким образом ухаживали их жены, сестры… возлюбленные. (Кадр из кинофильма «И на камнях растут деревья»)Судить об этом можно по находкам в датских погребениях, датированных 900-ым годом. После их изучения становится ясно, что высший класс викингов имел тесные контакты с Византией, и ориентировался на ее культурные традиции и моду, вследствие чего шелк среди скандинавов был очень популярен. Шелк был неразрывно связан с престижем. Дело в том, что Византия поддерживала монополию на производство шелка в Европе. Поэтому люди, одетые в шелк, воспринимались среди викингов как очевидная элита. Ну, и, конечно, мужчины и женщины всех слоев общества носили украшения в виде колец, ожерелий и брошей. Некоторые украшения были чисто декоративными, и это могло также указывать на богатство их владельца. Другие же, такие как броши, имели практическую функцию закрепления одежды. Кроме того, среди викингов были очень популярны ювелирные изделия с символической ценностью, такие как молоты Тора. Для изготовления украшений использовались стекло, янтарь, бронза и золото.Золотой воротник, V в. Найден в Вастерготланде. Хотя он и не принадлежит к эпохе викингов, показательно, что люди, жившие на территории Дании, издавна владели мастерством обработки драгоценных металлов. То есть вся технология металлообработки была здесь хорошо известна. (Национальный музей, Копенгаген)Бытовавшие среди викингов художественно-прикладные изделия из металла (Исторический музей, Осло)Что же касается повседневной одежды мужчины-викинга, то она состояла из шерстяной либо льняной туники, длиной выше или ниже колен, с длинными рукавами и штанов разных фасонов: обтягивающих, наподобие современных лосин, прямых незауженных, мешковатых вверху, стянутых в коленях и зауженных внизу и своего рода бриджей. Некоторые штаны были длиной до колен; а ниже, до щиколоток, носили обмотки, походившие на солдатские, использовавшиеся в прошлом веке, и крепившиеся ремешками крест-накрест. Обувь выделывалась из мягкой кожи, но иногда ее делали с деревянными подошвами, а зимой еще и подбивали мехом. Носили и подобия ботинок, сделанные из грубой бычьей или тюленьей кожи, мехом наружу. Короткая накидка либо же длинный плащ, заколотый на правом плече, обычно завершал наряд викинга. Плащи было в обычае шить из дорогих тканей и отделывать мехом. Одну из разновидностей такого плаща с непроизносимым названием roggvarfeldr носили в Исландии, а затем благодаря королю с говорящим именем Серый Плащ, она сделалась модной и в Норвегии.Многие виды одежды и головных уборов носили поистине интернациональный характер. Например, вот такие конические шапки, что мы видим на голове у резчика, в Европе кто только не носил, причем в течение столетий! Рис. Ангуса МакБрайда.Викинги любили яркие цвета – красный, алый, красно-коричневый, коричневый, синий и зеленый. Использовались и такие цвета, как белый, черный и серый, но самыми дорогими у них были ткани, окрашенные в красные, зеленые и синие цвета. Цвет штанов мог быть любым, кроме разве что алого, обычно в вертикальную полоску. Например, в «Саге о Ньяле» у одного из воинов штаны были в голубую полосу. На туники было в обычае нашивать заплатки из небольших кусочков заколдованной ткани, на которых был вышит узор из цветного шелка и металлических нитей. На голову тоже могли повязывать заговоренные расшитые повязки.На этом рисунке Ангуса МакБрайда мы видим сразу три вида штанов, которые носили викинги. Фигура слева – типичные брюки, позади него – бриджи с обмотками, и два крайних справа субъекта одеты в облегающие штаны-лосины. Также крайний справа воин облачен в стеганую куртку из кожи.Викинги были очень внимательными людьми по отношению к своему внешнему виду и регулярно меняли одежду. Мужчины почти всегда носили бороду в знак своей мужественности, причем некоторые даже заплетали ее в косу или ходили с раздвоенной бородой. Волосы обычно тоже были длинными, по шею или даже длиннее (очень длинные волосы заправляли в бою за пояс), но в таком случае их тоже заплетали в косы. А вот цвет волос у них мог быть самым разным: от светлого и рыжего до черного (причем по черным волосам обычно всегда отличали датчан).«Восточные викинги X-XI вв.» Рисунок Ангуса МакБрайда. К сожалению, художникам, даже очень хорошим свойственно ошибаться. Непонятно, например, из каких источников был взят вот этот щит столь странной формы. Самое интересно, что рядом с этим изображением, как в английском варианте, так и в русском переводе книги Йена Хита «Викинги» присутствует описание князя Святослава, так что можно в принципе подумать, что это он и есть. Но… только вот князь Святослав никак не мог носить кольчугу. Известно, что в битве при Доростоле он был повергнут на землю ударом копья византийского всадника «в самую плечевую кость». От такого удара никакая кольчуга не защитит в принципе. Однако уже на следующий день Святослав греб в ладье вместе с другими. Очевидно, что доспехи на нем были пластинчатые, так как только они в данном случае могли спасти ему жизнь.Что же касается военного снаряжения скандинавов эпохи викингов, то оно было едва ли не самым рациональным среди всех прочих народов. Большинство шлемов викингов имели самую простую коническую форму, и лишь некоторые были полусферическими с украшенными дугами бровей и наносником. Перед сражением их часто раскрашивали, а спереди наносили своего рода опознавательный знак. Кольчуги у викингов назывались броней либо «рубашкой из колец». Хотя существовало и множество употреблявшихся скальдами сугубо поэтических названий. Вначале кольчуги могли позволить себе лишь представители знати. Но потом их стали носить и простые воины. До настоящего времени дошло довольно много фрагментов кольчуг, и вот что интересно: кольца на них сомкнуты, и хотя их концы и перекрывают друг друга, края их между собой никак не скреплены. Более ранние кольчуги имели и более короткие рукава, а доходили лишь до бедер либо до колен, что было вызвано тем, что носили их гребцы. Но в XI в. кольчуги удлинились. Например, кольчуга Харальда Хардрада была длиной до середины икр и имела столь высокую прочность, что повредить ее не могло никакое оружие (кстати, она почему-то носила женское имя Эмма).Иллюстрация Ангуса МакБрайда, изображающая сцену битвы короля Олафа на «Длинном Змее» с Эриком Хакоссоном из «Саги о короле Олафе». Король Олаф изображен одетым в длиннополую кольчугу и в «вендельском шлеме», доставшимся ему, видимо, по наследству.Поэтому можно предполагать даже, что викинг XI в. своим вооружением отличался от тех англо-датских хускарлов, которые изображены на гобелене из Байе. Причем тяжелое защитное снаряжение викингов называли «досадным и жарким для боя». То, что это было действительно так, подтверждается тем, что норвежцы во время сражения на Стемфордском мосту в 1066 г. сняли с себя кольчуги. До этого король Магнус Хороший «сбросил свою кольчугу» перед битвой в 1043 г. Наименее состоятельные заменяли кольчугу стеганками из кожи. Известен и такой факт, что когда 12 стеганок, сделанные из оленьих шкур, в 1029 г. привезли из Лапландии, то «никакое оружие не могло разорвать их, как кольчугу».Продолжение следует…