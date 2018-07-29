Европа из окна автобуса. Часть 3. Мигранты и культура

Судьбою павшей Византии

Мы научиться не хотим,

И всё твердят льстецы России:

Ты — третий Рим, ты — третий Рим.



Пусть так! Орудий божьей кары



Запас еще не истощен.

Готовит новые удары

Рой пробудившихся племен.



Как саранча, неисчислимы

И ненасытны, как она,

Нездешней силою хранимы,

Идут на север племена.

В.С. Соловьёв. Панмонголизм (1894)

Когда вы окажетесь в Чехии, заведете разговор с местными жителями, и они узнают, что вы из России, то вас обязательно спросят: а знаете ли вы о том, что их президент Милош Земан предпочел заплатить крупный штраф ЕС, но не пускать мигрантов и беженцев в Чехию? Так, что, мол, у них вы людей с Востока и из Африки не встретите. В ответ на это я обычно им отвечаю, что в нашей российской прессе ваш президент упоминается много чаще, чем другие политики. Только с октября 2012 года по февраль 2015 года его упомянули более 16000 раз, а вот тогдашнего президента соседней Германии Йоахима Гаука — менее 500! Впрочем, почему так, понятно: резкие заявления в адрес Запада делает? Делает! Бехеровку пьет? Пьет! Курит? Курит! Значит, «наш человек». У нас и у самих тоже подобный президент как-то не очень и давно был… Чехи, конечно, радуются, что у нас в России про их президента так много говорят и, в основном, говорят все хорошее. Однако все-таки важнее всего как раз то, как он сумел решить проблему мигрантов. Проблему очень сложную и запутанную.Многие города, через которые мы проезжали, застроены типовыми домами еще советского периода, и они… очень похожи один на другой. Вот это какой город: наш или «иностранный»? Вот так сразу и не скажешь! Те же многоэтажки, те же дурацкие подростковые граффити на фасадах и заборах. Да и авто, в общем-то, одних и тех же марок…Правда, вот на этом фото виден многоэтажный дом с массой труб на крыше. А в соседнем их совсем нет. Это что? Неужели в каждой квартире камин?Впрочем, в своем негативном отношении к «проблеме беженцев» Чехия отнюдь не одинока. Возникла целая группа стран бывшего соцлагеря – так называемая «Вышгородская четверка», в составе Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые не желают их принимать несмотря на угрозы санкций со стороны Евросоюза. «Мы не собираемся принимать беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока, несмотря на недовольство Брюсселя», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще зимой, поскольку его страна и так уже приняла множество украинцев, которые заполнили низкооплачиваемые и не слишком престижные рабочие места. А теперь вслед за всякой босотой едут уже и люди с университетскими дипломами, что угрожает благополучию польского среднего класса, а с этим он совсем не хочет мириться.Резиденция президента Венгрии в самом центре Будапешта выглядит очень скромно.Причем сами поляки отнюдь не против того, чтобы принимать людей, близких им по национальности и культуре. Например, если вы по происхождению поляк, но не имеете при этом польского гражданства, а являетесь гражданином одной из стран, в недавнем прошлом одной из советских республик, то тогда вы можете получить так называемую карту поляка. Имея такую карту, вы не будете считаться гражданином Польши, однако эта карта подтверждает, что вы принадлежите к польскому народу. Все полученные благодаря этой карте права регулируются законом о «Карте поляка», принятом парламентом Республики Польша 7 сентября 2007 года. И хотя она не дает постоянного вида на жительство или права на безвизовое пересечение польской границы и выдается на 10 лет (хотя и бесплатно), лучше ее иметь, чем не иметь. Потому, что основное ее преимущество – это возможность иммиграции. Владелец «Карты Поляка» может получить ПМЖ в Польше по упрощенной процедуре и уже через два года подать прошение о предоставлении ему польского гражданства.В отличие от Праги, где туристами можно мосты мостить, в Будапеште их сравнительно немного. Так что гулять по нему очень и очень приятно.Кстати, о Праге… Вот он, знаменитый Пражский мост.А это один из многочисленных туристических корабликов, что снуют по Влтаве.В ожидании боя Пражских курантов – средневековых башенных часов, установленных на южной стене башни Староместской ратуши на Староместской площади в Праге. Карманникам раздолье. Гид рекомендует переместить наспинные рюкзаки на грудь.То есть и таким образом поляки залучают к себе людей своей ментальности и близких по крови, и почему бы в данном случае и нам, России, не последовать ее примеру, ведь после крушения советской системы за пределами России оказались сотни тысяч бывших граждан союза, и раз не все они могут переехать к нам, то почему бы и не дать им какие-то особые права и привилегии, чтобы быть русским в глазах окружающих их людей было бы престижно!Причем, как и во многих европейских городах, в Будапеште есть вот такие туристические автобусы, сидя в которых ты можешь объехать весь центр, да еще и прослушать, что тебе будут при этом рассказывать о достопримечательностях справа и слева. Хотя есть ли там русский язык, не скажу. Сам не ездил.Еще один такой же автобус, только без крыши. Кстати, есть в Будапеште и туристический автобус-амфибия. Сходит прямо в воду и плывет по Дунаю! Говорят, что когда он на скорости въезжает в воду, то ощущения у тех, кто сидит в первых рядах, просто непередаваемы! Когда его пустили, целый месяц в полицию шли звонки: «Сумасшедший водитель топит в реке автобус с пассажирами!» А еще говорят, что двигатель внутри на плаву очень уж шумит, поэтому там ничего не слышно!Впрочем, Польше помогает уклоняться от наплыва мигрантов и беженцев с Востока и из Африки еще и ее в достаточной степени монокультурная общность населения. Через все разделы, все перипетии двух мировых войн они сумели пронести, не растеряв, и свою культуру и веру. Хотя много поляков и эмигрировало за рубеж, в частности, в Канаду. По разным оценкам, католиками в стране являются от 86,7 до 95,5 процентов населения, но в среднем принято считать, что 91%. Причем, они не просто числятся верующими. Нет! Люди посещают мессу, исповедуются, принимают активное участие в церковной жизни общины. Поляки искренне гордятся тем, что 264-й Папа Римский Иоанн Павел II был поляком и звали его в миру Кароль Войтыла. Далее идет культура, то есть язык, нравы, обычаи, кухня и вот посредине всего этого мигрантам из других стран, которые не желают всего этого принимать, становится не очень-то комфортно жить. Ты словно слепой среди зрячих или глухой среди слышащих. Хотя, все вокруг вежливы, вроде бы даже и приветливы. Но… заносчивым мигрантам среди поляков неуютно.Впрочем, на мой взгляд, Будапешт надо рассматривать не с реки (хотя и с реки тоже), а с высот Рыбацкого бастиона и других возвышенных мест. Зрелище незабываемое! Кстати, это не только мое личное мнение. Интересно, что панорама его центральной части с видом на Дунай занесена ЮНЕСКО в список мирового наследия планеты. Вот так-то!Здание венгерского парламента считается самым красивым в Европе.Интересно решилась проблема с мигрантами в Венгрии, куда они попали с Балкан по тропе, идущей через границу. То есть это был настоящий поток, остановить который было невозможно. Причина в том, что незаконная миграция в Венгрию осуществлялась и раньше. Из Сербии! Но это было малое и необходимое, зло с которым мирились. Сербы вроде бы как были «свои». Но тут по проторенному ими пути пришли вдруг чужие, причем в огромном количестве. А Венгрия, хотя и стала членом ЕС, особых выгод от этого не получила и перспективы кормить такую массу беженцев ее совсем не устраивали. Впрочем, и сами беженцы отнюдь не стремились оставаться в «бедной» Венгрии. Они использовали ее как транзитный пункт на пути в «богатую» Австрию.Жители Будапешта очень гордятся тем, что после Лондона их метро стало первым в Европе! То есть, по сути, первым в Евразии, поскольку Англия всего лишь остров! Веток всего четыре: желтая (самая старая), зеленая, красная и синяя. Причем и зеленая, и красная проходят под Дунаем. Входы в метро не слишком впечатляющи, не то, что входы в наше метро в Москве, Питере и даже в той же Казани!А вот так станция «желтой ветки» выглядит внутри.Забавно, не правда ли? Все какое-то «кукольное».Заполонили весь вокзал Будапешта, так что там стало не протолкаться. И опять-таки людей можно понять – бегут от войны, от смерти лютой, но… сейчас не середина ХХ века. Раз люди бегут в единую Европу, то и политика ее в отношении таких людей должна была быть выработана быстро, учитывать интересы всех членов ЕС и, конечно, разницу в доходах той же Германии и, например, Хорватии. Известно, что после Второй мировой войны миграция из Азии в Европу началась именно с Западной Германии. Это она показала пример всем остальным, после того как на места уборщиков, грузчиков и ассенизаторов туда приехало 200 тысяч турецких гастробайтеров, у которых в стране экономическое положение было едва ли не хуже. Потом они также и семьи к себе перевезли.А вот этот потрясающий по красоте собор – Базилика Святого Стефана (Иштвана), что находится на площади св. Стефана в Пеште. Длина собора — 87,4 метров, ширина — 55 метров и высота — 96 метров. Наряду со зданием парламента (высота обоих зданий одинакова — 96 метров) — самое высокое историческое здание Будапешта. Базилика Святого Стефана вместе с базиликой святого Адальберта в Эстергоме и Эгерской базиликой входит в тройку крупнейших католических храмов страны.Затем рухнули колониальные империи Англии и Франции, и в метрополии поперли негры и азиаты, которые тоже помогли отчасти решить проблему и нехватки мужчин, и рабочих рук. Но в те годы приезжавшие стремились поскорее адаптироваться к новой культуре, вписаться в новый социум. Получалось не у всех. И вот так появились сначала «национальные кварталы», а затем и целые районы из мигрантов, где никакой «переплавки» и «перековки» людей в «новых европейцев» не происходит. И это все видят, понимают, но ЕС только руками разводят. И тогда в той же Венгрии, глядя на то, как туда народ все идет и идет, взяли, да и отменили все поезда на Вену. Даже тем, у кого на руках были билеты, уехать было нельзя! И люди пошли пешком! И тогда венгры собрали множество автобусов и… направили им вслед. Мол, «мы вам и дорожку покажем, и на дорожку дадим!» И вывезли всех в более толерантную и, заметим, богатую Австрию! А потом надежно прикрыли границу уже для всех, включая и «своих» сербов.Внутри собора очень красиво. Мало того, там шла служба и собор был полон. Видимо это был какой-то католический праздник, поскольку люди затем подходили и получали причастие, поздравляли друг друга, улыбались. Приятно видеть, что есть люди, для которых вера — значит так много.Понравилось, что свечки можно ставить бесплатно. То есть ящик для пожертвований рядом стоит, но… как быть, если денег у тебя именно сейчас нет, а твоя вера требует обращения к Всевышнему?!Ну, а что касается Хорватии, то следует отметить, что в настоящее время на побережье и основных курортах, не говоря уже об островах, вынужденных мигрантов нет вообще, ни единого. Строгий контроль установлен на всех пограничных переходах с Венгрией, Сербией, Боснией и Герцеговиной и Словенией. Причем он касается только мигрантов, наплыва которых сейчас уже не наблюдается. Туристов же, понятное дело, пропускают совершенно свободно, так что темы мигрантов в Хорватии не существует.Хотя туристов и увещевают, что вот в таком виде в собор входить не следует, они все равно «идут к Богу». Ну в шортах, и что тут такого? Жарко же…Кстати, где-то зимой в нашей прессе вдруг появились материалы, что в Хорватии к русским стали относиться хуже, чем раньше, что… словом, «толстый намек на тонкое обстоятельство» — отдыхайте, мол, в Крыму. Но… ничего такого никто там из нас не заметил. Вот не заметили и все!Вообще-то, подумалось вот прямо сейчас, что, а трудно в таких вот небольших странах, как та же Венгрия, или Хорватия, и даже Польша, людям, которые не стремятся принимать их культуру? Говоришь людям – «Дж’ень добры, пани/пан!» или «Добро йутро!», или «Добар дан!» (это уже по-хорватски) – и на лицах у них расцветают улыбки, им приятно, что ты пытаешься говорить на их языке, то есть уважаешь их культуру. Труднее сказать по-венгерски: «Йоо рэггэлт!» (Доброе утро), «Йоо напот кииваанок! (Добрый день), а то «Висонтлаатаашра!», что означает всего лишь «До свидания!», или «Кёосёонёом» (Спасибо!).Автор в поисках своих любимых рыцарских эффигий. Одна, на стене, уже найдена!И как, «нормально» выучить такой язык, относящийся к группе финно-угорских? Так что неудивительно, что не спешат мигранты из Африки и с Востока селиться в таких странах. Без знания языка даже и не надейся здесь остаться, а как можно выучить такой язык?Продолжение следует…