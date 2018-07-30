Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 15)

В материалах цикла используются материалы с персонального сайта историка М. Солонина; материалы из книг историков М.И. Мальтюхова и С.Л. Чекунова; материалы из книги «1941 год: уроки и выводы», изданной группой авторов.В предыдущей части рассматривался период с весны 1940 по апрель 1941 года. Было показано, что разведки РУ ГШ, НКГБ и НКВД (пограничные войска) существенно завышали численность немецких соединений на границе. В марте-апреле 1941 года, согласно оценке ГШ, считалось, что для нападения на СССР Германия может выделить до 200 дивизий. По состоянию на конец апреля на границе обнаружено немало тб и тп, которые сводились в условные тд. По данным разведки имелись и тд, и мд, но не было обнаружено ни одной танковой группы и ни одного мк.Высший командный состав КА знал, что основу для быстрой войны (блицкрига) должны составлять подвижные (танковые) группы, авиация и десантные соединения.Наша разведка не знала, что основной ударной силой немецких войск на Востоке были одиннадцать мк из 12 имевшихся в вермахте. 10 из них к 22.6.41 были объединены в четыре танковых группы и сосредоточены у границы.А были ли немецкие мк в этот период на границе? Ниже представлены несколько немецких документов, в которых частично отражены мероприятия, снижающие вероятность обнаружения указанных объединений советской разведкой.(48 мк): «[Поскольку у 48 мк нет соединений, то он не привлекается к работам по дорожному строительству и к строительству укреплений. На указанные работы, вероятно, привлекались части 3 тк.]… [52 км от границы]».Штаб 48 мк находится у границы с 22 апреля 1941 года, замаскированный под строительный участок. Подчиненные дивизии прибывают с 10 июня. За два месяца штаб корпуса не обнаружен нашими разведками.(план «Барбаросса»): ««Барбаросса» 2.5.41: «[военнослужащих]…»: «…»Имеются запретные линии, за которые части не выводятся. Большое значение придается маскировке позиций, резервы отводятся далеко назад. Германские генералы предусматривают мероприятия, которые следует проводить, в случае если русское командование сможет разгадать их замысел и начнет действия в воздухе. Все делается для того, чтобы средства советской разведки (включая визуального обнаружения) не обнаружили боевые подразделения и части сосредотачивающейся группировки…: «…»Интересна фраза об отвлекающих действиях 52 АК. Получается, что в случае отмены начала войны корпусу (или его части) уготована участь изображать провокационные действия на границе. Даже в 20-00 21.6.41 имеется вероятность, что война не начнется.: «(из состава 24-го мк): «[64 км от границы]: «[9,5 км от границы]…[133 км от границы]Германским командованием широко использовались различные меры стратегической и оперативной маскировки. Прибывающие на Восток штабы новых объединений (возможно и танковых соединений) размещались в расположении уже находившихся там воинских частей и учреждений. В целях введения в заблуждение советского командования командующий группой армий «Центр» 24.3.41 отдал приказ о сооружении различных укреплений вдоль границы СССР, предназначенных якобы для обороны от возможного советского наступления. Отдается распоряжение не препятствовать советской воздушной разведке наблюдать за производимыми работами. Оборонительные сооружения возводились немцами так, чтобы их можно было использовать в качестве исходных позиций для наступления против СССР.: «…»15.8.41: «[3.4.41].С лета 1940 года германскому командованию удалось провести дезинформационные мероприятия в результате которых советская разведка всех ведомств доставила РМ о существенном завышении количества немецких соединений, сосредоточенных у границы СССР. Следует отметить, что термин «сосредоточенных у границы» или «сосредоточенных в приграничной полосе» несколько условный. «Обнаруженные» разведкой дивизии фактически находились на расстоянии от 20 до 150 км от границы. Часть соединений даже дислоцировалась на расстоянии до 480 км. Почему произошло чрезмерное завышение немецких соединений. Эта тема не будет рассматриваться в данном цикле — она еще ждет своих исследователей…Сосредоточение и развертывание группировки немецких войск для нападения на СССР началось с середины февраля 1941 года. Переброска осуществлялась шестью эшелонами. Пятью эшелонами перебрасывались войска, предназначенные в ударные группировки, шестым — выдвигался резерв главного командования (ОКХ). Переброска войск велась в основном ж/д транспортом так скрытно, как это можно было сделать. На заключительном этапе некоторые тд передислоцировались своим ходом. На переброску одной дивизии затрачивалось от 2 до 7 суток.В 1-м эшелоне с 20.2 по 15.3.41 к границе было передислоцировано 7 пд. В это же время с Запада три пд были направлены на Балканы и 7 дивизий переброшены в Германию, а из Германии 15 дивизий были направлены на Запад.В период с 16.03-10.04.41 в составе 2-го эшелона было переброшено 19 дивизий (18 пд и 1 тд). Одновременно на Запад из Германии было направлено 9 пд, предназначенных для несения оккупационной службы, а в Германию прибыла пд из Дании.В связи с Балканской кампанией количество дивизий, перебрасываемых в составе 3-го и 4-го эшелонов по плану, было уменьшено, а 5-го — увеличено. Переброска 3-го эшелона в составе 17 дивизий осуществлялась 11.04-21.05.41. Большинство дивизий прибыло с Запада, а две — из Германии.Кенигсберг (94 км от границы), Варшава (145 км), Тарнув (130 км). Приведено минимальное расстояние между двумя точками. Расстояние до направления ввода соединений несколько больше и составляет 143, 177 и 150 км соответственно.В середине мая на Запад из Германии было направлено 8 пд 14-й волны. С 22.05 ж/д транспорт Германии был переведен на график ускоренного движения, и сосредоточение войск на Востоке резко увеличилось. Переброска 4-го эшелона в составе 11 пд и 9 охранных дивизий была осуществлена с 22.05 по 5.06. В конце мая на Запад из Германии для несения оккупационной служба было направлено 5 пд 15-й волны, созданных весной 1941 года. На 5 июня в трех группах армий насчитывалось 89 дивизий.5-й эшелон перебрасывался на Восток с 6.06 по 18.06 (14 тд, 12 мд, 2 пд, 3 лпд и 2 мбр). Следует обратить внимание, что 26 тд и мд из 30 подвижных соединений, выделенных для нападения на СССР, начали передислокацию к границе только с 6.6.41.Переброска 6-го эшелона, включавшего 28 дивизий и 1 бригаду резерва ОКХ, началась 19 июня и продолжалась в течение нескольких недель уже после начала войны.С 10.06 войска атакующего эшелона выводились в исходные районы от 7-20 км до 20-30 км от советско-германской границы, а с 18.06 — начали выдвижение в исходное положение в темное время суток при строжайшем соблюдении маскировки. Одновременно с немецкими войсками осуществлялось развертывание ВС союзников Германии.На рисунках представлено изменение численности немецких войск суммарно у границы СССР (уже знакомый рисунок читателям по предыдущей части) и отдельно для ПрибОВО и ЗапОВО. Напомню, уважаемые читатели, что представленные на рисунках зависимости предназначены только для визуализации данных, т.к. они справедливы только для контрольных точек.Из рисунков мы снова видим явно завышенное количество немецких дивизий по данным разведсводок.: «…»Л.М.Сандалов говорит о концентрации немецких войск в соответствии с РМ РУ ГШ. Стоит обратить внимание на тот факт, что на 25.4.41 у нашей границы в тех же районах, которые рассматривались к сентябрю 1940 года (без Румынии) по РМ РУ ГШ числится. К сентябрю 1940 года это количество составляло. Эти данные, в основном, подтверждались разведками НКГБ и погранвойск НКВД (они их даже немного завышали).Таким образом, можно сказать, что через восемь месяцев немецкая группировка у нашей границы (до Словакии) по оценке наших разведок достигла численности, которая была зафиксирована в сентябре 1940 года.С учетом войск на территории Румынии численность группировки вторжения по данным РУ ГШ на 25.4.41 составляла 95-100 соединений. Парировать эту угрозу из Румынии должны были части КА, развернутые на южном участке КОВО и ОдВО. В сентябре 1940 года эти части не учитывались для парирования угрозы ввиду отсутствия немецких войск в Румынии. Поэтому к концу апреля военно-политическое руководство СССР также не боялось вторжения Германии (и ее союзников) на нашу территорию, как и в сентябре-октябре 1940 года. По той же причине – немецких войск, по оценке руководства НКО и ГШ было недостаточно для полномасштабной войны с нашей страной! Именно поэтому принимается решение о переброске 16-й армии в Закавказье, а не к западным границам.Таким образом, версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина (не имеющая надлежащего документального и мемуарного подтверждения) не выдерживает никакой критики: «…[в угрозу]…» Следует отметить, что до 14.6.18 указанный писатель в принципе не знал о том, что первоначально 16-я армия направлялась в Закавказье.В апреле 1941 года две сд передислоцируются из МВО в ЗапОВО.29.4.41: «…»Эти дивизии иногда считают «первыми ласточками» к последующей более масштабной переброске войск. Однако, уже в мае обе дивизии начинают расформировывать, а личный состав направляется для укомплектования других соединений.: «…» Давайте проверим это утверждение Павла Анатольевича о «».Общеизвестно, что в западных приграничных ВО существовали войска 1-го эшелона армий прикрытия, 2-го эшелона, резерва округов и войск РГК. Как было сказано выше, на 25.4.41 по данным разведки у нашей границы находилось 89-94 немецких дивизий. В это число не вошли 6 дивизий (в районе Данциг-Познань-Торн), расположенных на расстоянии 309-424 км от границы. На рисунке представлено количество дивизий в 1-м и 2-м эшелонах армий прикрытия западных приграничных ВО.Можно сказать, что 89-94 немецким соединениям противостояла 91 дивизия КА. Следует отметить, что на территориях округов дополнительно имелись объединения и соединения резервов округов и РГК, которые могли использоваться для наращивания нашей группировки у границы и для сдерживания противника. Получается, что к концу апреля 1941 года число немецких и советских дивизий у границы сопоставимо. Ниже мы проведем аналогичную оценку по количеству дивизий на июнь 1941 года.Поот 5.5.41 количество немецких дивизий увеличилось до 103–107 (включая 6, находящихся в районе Данциг-Познань). Также в сводке указывается, что «…» Т.Е. опасность вторжения со стороны Финляндии и Северной Норвегии довольно высока.Увеличение дивизий против ПрибОВО и ЗапОВО произошло на 3 соединения, а против КОВО и ОдВО – на 4-5. В этот период в состав резервов Главного Командования в КОВО перебрасывается ск из СКВО.13.5.41: «[34 ск]…»Во второй половине мая 1941 года управление 9 ск из СКВО с корпусными частями и 106 сд передислоцируются в Крым (ОдВО), где в состав него дополнительно включаются 156 сд и 32 кд, а сам корпус получил наименование «9-й особый ск».В середине мая подготовлен проект документа: «Таким образом, до необходимого для вторжения количества немецких дивизий 180 не хватает еще 62 соединений.: «…»При анализе РМ в РУ ГШ возникали проблемы с идентификацией немецких частей и соединений, связанных с их массовыми перебросками у границы и с проводимыми перемещениями в ходе учений.21.5.41: «…»наркомам госбезопасности Белорусской, Литовской, Карело-Финской и Молдавской ССР, начальникам УНКГБ по Ленинградской и Одесской областям 24.5.41: «Число 200 немецких дивизий на нашей границе проходит и по РМ, а число 180 дивизий является среднеарифметическим между приведенными значениями в РМ.25.5.41: «1» (Берлинкс, агент немецкой разведки «Петер»). Одно из сообщений «Петера» мы встречали во 2 части. Зимой в РМ, полученных от «Лицеиста» говорилось: «…» За «старшего лейтенанта», о котором говорится в сообщении выдавал себя сам Гитлер, руководивший работой этого агента. Через «Лицеиста» Гитлер убеждал Сталина, что Германия не нападет на СССР, если ее к этому не вынудят.Таким образом, количество дивизий в дезинформации назвал сам Гитлер и оно удивительным образом (или по данным немецкой разведки) совпало с количеством по оценке нашего ГШ в марте-апреле 1941 года.Сталину направлялись все РМ от «Лицеиста». Возможно, информация от этого источника совпадала с видением событий Сталиным. Однако,пишет: «…»Гитлеру не нужны были уверения в том, что «». Он уже уверился в правильности своих действий, связанных с началом войны с Советским Союзом. На последнем донесении «Петера», полученном 2.6.41, в котором говорилось о миролюбии Советского Союза, Гитлер начертал: «» — и распорядился его арестовать…В предыдущих частях автор упоминал о деле «Авиаторов». Остановимся на нем немного подробнее. В апреле 41-го произошло обсуждение аварии, произошедшие в частях дальней авиации. Результатом этого обсуждения стало Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 9.4.41. Виновными были признаны: нарком обороны Тимошенко, начальник ВВС КА Рычагов, командующий дальней авиацией Проскуров, начальник отделения оперативных перелетов штаба ВВС Миронов. Самое суровое наказание было предусмотрено для Миронова: «». Кроме того, Политбюро предложило снять с должности и привлечь к суду Проскурова. Что же касается Рычагова, то его сняли с должности «». Нарком Тимошенко отделался выговором.4.5.41 Политбюро принимает новое решение: «…»7.5.41 состоялось совещание представителей высшего командования ВВС и руководства НКАП, на котором руководитель НИИ ВВС Филин выступает с докладом. В докладе подробно он проанализировал работу института, показав имеющиеся недостатки и вскрыв их причины. Он указал на недостатки в работе авиационной промышленности, выразившейся в предъявлении на государственные испытания не доведенных и не до конца прошедших заводские испытания самолетов: Як-1, Як-4, ЛаГГ-1, Су-2, Ар-2, Пе-2 и Ер-2. Неприятным было то, что конец доклада принял характер острой полемики между Филиным и Сталиным.В сообщении от «Лицеиста», попавшего на стол к Сталину вечером 25 или днем 26 мая говорилось: «…»Нельзя исключать вероятности, что такое упоминание о небоеспособности ВВС КА из уст немецкого офицера могло вызвать крайне отрицательную реакцию Сталина. 27 мая арестован Филин. Аресты продолжались до 22 июня и после начала войны. В большей степени они коснулись руководителей ВВС, центра подготовки летного состава, НИИ и летчиков высокого ранга, имеющих опыт войны в Испании и Монголии. Разгром авиации КА в первые дни войны, мог подтвердить подозрения Сталина, в том что он правильно решил расправиться с неумелыми руководителями… В случае если данная версия имеет право на существование, то следующими за авиаторами должны были последовать танкисты.«Лицеист»: «..»В июне выходит одна из последних (опубликованных) сводок РУ ГШ —(по Западу): «Из сводки видно:1) общее количество дивизий сосредоточенных на всех фронтах против Англии и наших западных границ сопоставимы;2) часть дивизий, сосредоточенных против СССР, располагается на достаточно большом расстоянии от границы (200-424 км);3) до оценочного количества необходимых для вторжения 180 дивизий не хватает 58-60 соединений (33%);4) имеется достаточно небольшое количество полноценных тд: против ПрибОВО — тд нет совсем, имеются только пять тп (по другим РМ там же имеется некоторое количество тб); против ЗапОВО – 1 тд и шесть тп; против КОВО — до 6 тд (часть из них создана из пяти тп и двух тб); против ОдВО – до 2 тд.На рисунках ниже представлено размещение немецких частей и соединений по данным указанной сводки на участке границы ЗапОВО и КОВО. В следующей части мы рассмотрим более поздние РМ в части размещения немецких войск севернее линии Ломжа-Остроленка и на границе с Румынией.Из рисунков видно:1) большая часть немецких войск дислоцируется достаточно далеко от границы;2) среди танковых частей, размешенных против КОВО, также имеются пять тп и два тб,сведенных в условные тд.Рассмотрим несколько сообщений, полученных «прослушкой» в немецком посольстве, в которых говорится о дезинформации «подкинутой» сотрудникам из Берлина.И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 7.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 11.6.41: «» 17…18-го июня война не началась…И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 15.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 18.6.41: «…»И.В.Сталину, В.М.Молотову и Л.П.Берия с текстом беседы полученной агентурным путем 20.6.41: «: «10.6.41: «11.6.41: «Согласно воспоминаниям К.А.Мерецкова инициатива о начале передвижения войск 2-го эшелона прикрытия ближе к границе исходила от командующего войсками КОВО. Снова упоминается о частной инициативе командования округом, а не распоряжения из Москвы. Это решение командующему удалось отстоять, но предполье пришлось оставить. Судя по наличию двух ШТ в разные дни Военный Совет КОВО пытался разъяснить свою позицию, возможно, добиться отмены распоряжения об отводе войск из полевой полосы. Похожую ситуацию мы рассмотрим позже применительно к ПрибОВО, когда одной ШТ начальника ГШ для отмены распоряжения оказалось мало…По данным разведок по состоянию на 1.6.41 у нашей границы сосредоточено (без 6 дивизий в районе Данциг-Познань-Торн) 114-116 немецких соединений. 10-го июня 16-ю армию поворачивают на Украину.13 июня направлена: «[речь идет о 15-ти сд входящих в состав 31 ск, 36 ск, 37 ск, 49 ск и 55 ск]Принимается решение о переброске пятнадцати сд из резерва КОВО в зону размещения объединений, относящихся ко 2-му эшелону армий прикрытия. Если верить П.А.Судоплатову, то передислокация проводилась для компенсации увеличения немецкой группировки. Давайте рассмотрим, как изменилась немецкая группировка у границы.В период с 25.4 по 1.6.41 против войск КОВО и ОдВО немецкая группировка увеличилась на 21-22 дивизии. После снижения опасности вторжения немецких войск со стороны Турции, для 16-й армии происходит изменение направления передислокации с Закавказья на Украину. Следует отметить, что в ЗакВО по-прежнему остается солидная группировка войск в составе 15 дивизий (в т.ч. 2 тд и 1 мд). 16-я армия частично может заменить резервные ск, которые получили приказ о передислокации ближе к границе.12.6.41: «…»После прибытия ск резерва округа в зону войск 2-го эшелона прикрытия наша группировка у границы (вместе с войсками 1-го и 2-го эшелонов) в КОВО составит 45 дивизий. Суммарно с дивизиями ОдВО это количество составит 56 соединений. 56 соединений КА КОВО и ОдВО в начале июля будут противостоять 61-62 немецким.Проведенная оценка численности войск подтверждает слова П.А.Судоплатова о стремлении руководства НКО и ГШ». Можно доказывать справедливость других версий, ссылаюсь якобы на свой богатый военный опыт, но без фактов верить таким людям не стоит. А таких фактов в общем доступе нет. По мнению автора, войска к границе подходили именно для того, чтобы сдержать германских генералов от нападения на нашу страну. Только это было совершенно бесполезно – Гитлером уже овладелао победе над Советским Союзом – «колоссом на глиняных ногах». Он втянул Германию в гибельную авантюру.Передислоцируемые соединения поэтому, помимо определенного количества боеприпасов, тащили с собой учебное имущество и даже спортивные снаряды. Правда, семьи не брали, вероятно, не потому, что ждали войны. А потому, что разместить в полевых лагерях их было негде, и возникал вопрос их кормежки… Поэтому и оставляли семьи в ППД. Сроки перемещения к границе указанных 5-ти ск опровергают тезис о том, что ожидали непременно начало войны 22 июня. Не успевали эти соединения прибыть к границе к 22-му июню. На это число они находились в 200-250 км от границы. Вызывает недоумение фантастическая версия литературного деятеля О.Ю. Козинкина о том, что руководство КА готовило немедленный превентивный удар по войскам Германии.Как было сказано выше, на 22.6.41 31, 36, 37, 49 и 55 ск находились далеко от границы (около 5-6 суточных переходов) в отличии от большего количества немецких войск в приграничной полосе. Эти войска были расположены ближе к границе. Кроме того, по данным разведки у наших границ находилось огромное количество подвижных немецких войск: 30-31 тд и мд, которые также как и пд должны были быть укомплектованы в большей степени, чем наши дивизии и корпуса.Выше говорилось о сообщении «Лицеиста», из которого Сталин мог в очередной раз узнать о ненадежности советской танковой техники и не очень хорошем умении сталинских соколов воевать с асами Геринга. Ну, какой умный человек станет атаковать гораздо более сильного врага растопыренными пальцами. Но, эту версию указанный писатель везде продвигает. Если ниже названия его трудов добавить слова: «», то было бы даже интересно их пролистать, чтобы понять видение полувоенного человека из тыла… Посмотрим, что происходило на других направлениях.12.6.41: «…»Прибывающие на территорию ЗапОВО шесть сд не включаются в состав округа, т.к. с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск увеличилась на 2 дивизии и в дальнейшем оставалась без изменений. 30 немецких соединений парируются нашими 28. Подавляющего превосходства не наблюдается. Кроме того, имеются соединения резервов округа. Вроде бы всё в порядке. В случае дальнейшего увеличения числа немецких дивизий можно будет увеличить и нашу группировку у границы, перемещая резервные корпуса или корпуса 13-й армии.В ПрибОВО с 25.4 по 15.5.41 группировка немецких войск также возрастает на 2 дивизии и в дальнейшем не увеличивается. Против 23-24 немецких соединений в 1-м и во 2-м эшелонах размещено 22 дивизии КА. К границе планируется переброска 11-й и 16-й сд, а также корпусного управления из состава ЛВО.Таким образом, слова П.А. Судоплатова могут быть справедливы не только в отношении КОВО и ОдВО, но и в отношении ЗапОВО и ПрибОВО.