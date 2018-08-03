Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние

Галицко-немецкий этап совпал с развернувшимися на просторах России грандиозными событиями 1917 года, оказавшими галицким украинизаторам неоценимую услугу. Старый знакомый Грушевского кадет Милюков, хорошо воспринимающий его взгляды по «украинскому вопросу», становится министром иностранных дел Временного правительства и 2 марта 1917 года заявляет, что украинцы Галиции, если пожелают, могут объединиться с украинцами, заселяющими Россию, тем самым впервые признав на уровне правительства существование двух разных народов – русского и «украинского».Учитывая, что практически все «украинцы» находились за пределами России, их лидеры не замедлили покинуть австрийскую Галицию и быстро перебраться в Киев, учредив там Центральную раду во главе с австрийским подданным Грушевским. Сами себя назначив ее членами (из 18 руководителей ЦР 12 были австрийскими подданными), они начинают энергичную деятельность по созданию «самостийной Украины». При этом они не Галицию объединяют с Россией, а земли Юго-западного края присоединяют к Галиции.Так в результате сговора недальновидной части российской элиты с «мазепинцами» им была предоставлена возможность отторгнуть от России часть русских земель. Вся дальнейшая деятельность Центральной рады заключалась в закреплении за собой захваченных прав и выдвижении «украинского вопроса» на международный уровень, а немцы и австрийцы с энтузиазмом поддерживали устремления своих марионеток, так как давно уже мечтали об отторжении этих земель от России.Руководители Центральной рады для международного признания образованного «государства» вступают в сговор с немецким командованием, подписывают с ним сепаратный «мирный договор». По этому договору за поставку в Германию зерна и мяса последняя взяла на себя обязательство воевать против большевиков и оккупировать Украину. Подписание этого «договора» заставило большевиков согласиться на позорный Брестский мир и отказаться от Украины, а немецко-австрийские войска за короткий срок оккупировали Украину, прихватив еще и Крым, Ростов, Белгород.Позже начальник немецкого штаба на восточном фронте генерал Макс Гофман писал: «Украина не более как эфемерное создание… В действительности Украина — это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Не кто другой, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир с ней».Наступивший хаос и анархия на просторах Юго-западного края быстро сметает последовательно устанавливающиеся «украинские» режимы и бутафорные «государства» времен гражданской войны, которые с каждым новым «правительством» только усиливали пропаганду «украинской независимости», не имеющей никакой поддержки среди населения. Весь этот бедлам заканчивается победой большевиков, которые, исходя уже из своих идеологических целей, начали новый этап украинизации.В это же время галицийское украинство претерпевает мутацию в сторону нацизма и начинает создание структур соответствующей направленности. Из всех самостийнических организаций наибольшее значение приобретает Украинская военная организация (1920), которая совместно с другими националистическими группами создаёт в 1929 году Организацию украинских националистов (ОУН) во главе с бывшим австрийским офицером Коновальцем.ОУН с самого начала ориентируется на Германию, получает от неё идеологическую и финансовую поддержку и объединяет экстремистски настроенных галицийцев, решивших отстаивать свои идеи путём терроризма и бандитизма.Идеологией этих фашиствующих боевиков остаётся украинство, принявшее крайнюю националистическую форму, в которую Дмитрий Донцов добавил фашистские и нацистские элементы.По Донцову, нация должна строиться по иерархическому принципу – во главе стоит вождь, имеющий в своем распоряжении актив – «инициативное меньшинство – элиту нации». Эта идеология, с самого начала представляющая одну из разновидностей фашизма, включала весь соответствующий набор: мифологизацию национальной истории, культ борьбы и силы, тоталитарную структуру власти, расизм и антисемитизм. Так взращиваемое поляками украинство в процессе эволюции получило прививку непримиримого украинского национализма фашистского толка.После ликвидации советскими спецслужбами Коновальца ОУН возглавил Бандера, а Украинскую повстанческую армию – капитан вермахта Шухевич (оба стали «героями» в сегодняшней Украине). Это были представители молодой поросли, воспитанной в духе нацистской идеологии. В 30-е годы, направляемые Германией, они убивали поляков, недостойных, с точки зрения новоявленных «арийцев», проживать на землях Галиции.Оккупация нацистами Польши и Советского Союза, развязала руки оуновским палачам в деле этнических чисток на территории Галиции и Волыни, где они уничтожили более ста тысяч безвинных поляков, тысячи евреев и русских, а также своих сородичей, несогласных с их расовым подходом в формировании «украинской нации». С разгромом фашизма потерпел крах и донцовский национализм, без внешней поддержки не имевший никаких шансов завладеть умами малороссов.Советский этап продвижения украинства имел собственные цели, но при этом он многое взял у галицких предшественников. Основной целью большевиков была мировая революция, в которой России с её материальными и людскими ресурсами отводилось место плацдарма. По их мнению, ни русский народ, ни русская культура не должны были доминировать, поэтому надо было ослабить русского колосса путем разделения его на «братские» народы, каждому из которых потребовалась своя история и свой язык.На то время большевики не располагали собственными наработками в этом вопросе, но под их умозаключения хорошо ложилась взращённая поляками концепция Грушевского с его идеологией «двух отдельных народов», особого украинского языка и самостоятельной культуры. За неимением лучшего они взяли за основу идеологию украинства и приспособили ее для обоснования классовой борьбы «украинского народа» за освобождение из царской «тюрьмы народов». Более того, они пригласили главного идеолога украинства Грушевского в Советский Союз, где он до конца жизни писал свои псевдонаучные труды и стал даже академиком.В апреле 1923 года съезд РКП(б) объявил курс партии на «коренизацию», а конференция КП(б)У заявила о начале политики «украинизации». Большевики принялись за украинизацию всерьёз и с размахом, наиболее интенсивно она происходила под непосредственным руководством Лазаря Кагановича, человека острого ума и несгибаемой воли, который реализовывал решение партии со свойственной ему энергией и находчивостью.Основной упор был сделан на внедрение изобретённого в Галиции «украинского языка», поиск и возвеличивание «народных» писателей, а также героев из казачества и пропаганду народного фольклора. Украинизация была тотальной, под неё попадало всё – госучреждения, делопроизводство, школы, вузы, пресса, театры, а не желавшие украинизироваться или не сдавшие экзамены по украинскому языку увольнялись без права получения пособия по безработице.В связи с нехваткой кадров для реализации украинизации были привлечены бывшие петлюровцы, а для работы на местах из Галиции переселили с семьями около пятидесяти тысяч просвещенных галицийцев, которых распределяли на руководящие посты для промывки мозгов населению.Носителями идеологии украинства в этот период были партийный и административный аппарат Советской Украины, незначительный слой интеллигенции и, конечно же, «варяги» из Галиции. Простой народ становиться «украинцами» не хотел, на украинском языке не разговаривал и украинской культурой не интересовался, а насильственные формы перековки в украинцев вызывали у него только раздражение и резкое неприятие.Весь процесс украинизации 30-х годов продлился где-то лет десять и, встретив пассивное сопротивление народа, постепенно угас. Это было связано, видно, и с тем, что Сталин понял бесперспективность мировой революции и, находясь в окружении злейших врагов, решил строить оплот против капитализма в виде мощного российского государства.Советский этап продвижения украинства также закончился поражением, но его тактические успехи были более серьёзными, чем на галицийском этапе. Топоним «Украина» был принят в качестве названия почти государства (пока что республики с правом выхода из Союза), был узаконен самостоятельный этнос, и в паспорте появилась национальность «украинец». На украинском языке почти никто не разговаривал, но все обязаны были его изучать, а многие узнали, что есть такой «гениальный» поэт, как Тарас Шевченко, и ему повсеместно начали устанавливать памятники.Украинский этап продвижения украинства начался в период горбачёвской перестройки и до сегодняшнего времени целенаправленно навязывается народу Украины всеми украинскими элитами, независимо от их политической окраски. Создавать такое движение пришлось практически с нуля, так как на Украине до конца 80-х даже в Галиции не наблюдалось никаких движений за «украинскую» независимость, кроме отдельных маргинальных групп украинствующей интеллигенции, о существовании которых большинство народа и понятия не имело.На волне перестройки в Галиции всплывает и распространяется националистическая пена, которую всерьёз никто не воспринимал, но партноменклатура, предчувствуя идеологический крах Советского Союза, начинает уже в собственных интересах подогревать эти настроения.С целью захвата власти она, не побрезговав вступить в сговор с националистами, начинает поддерживать псевдонациональное движение за независимость и, используя образа врага в лице другого народа («москали съели наше сало»), берёт на вооружение наработанную за десятилетия идеологию украинства, с её главным постулатом – существованием самостоятельной «украинской нации».После развала Союза, получив свалившееся в её руки государство, новая, уже «украинская» элита для сплочения «украинской нации» и прикрытия начавшегося разграбления государственной собственности принимает украинство в качестве национально-государственной идеологии и начинает целенаправленно, с использованием всей мощи государственной машины менять национальное самосознание народа.Методы всё те же: фальсификация истории, навязывание «мовы», создание самостийной церкви, национально-освободительная борьба против москалей, отрицание своей русскости, реклама псевдогероев и предателей. Несмотря на все усилия, основная масса населения Украины не воспринимала идеи галицкого национализма и никогда не считала и до настоящего времени не считает своим героем Бандеру. Этот псевдогероизм навязывается властью, и создается впечатление, что все верят в этот бред.С момента получения независимости на украинском направлении усиленно работают США и используют украинский национализм уже в своих целях как средство давления на Россию в глобальном противостоянии с ней. Для этого третье десятилетие размываются устои украинского общества с помощью специально созданных фондов и поддержки антироссийских элит, внедряющих русофобию и ненависть ко всему русскому.Несмотря на целенаправленное навязывание украинской идентичности, создать «украинскую нацию» оказалось не так просто. Предложенная новая идентичность воспринималось большинством народа как нечто чуждое, противоестественное его национальному самосознанию. При всем стремлении США привести к власти демократическим путем через выборы откровенных националистов никак не получалось, националистическая идея в обществе не поддерживалась.Для решения этой задачи пришлось искать другие пути, формировать и обучать боевое ядро «украинской нации» из населения Галиции, украинизированного еще австрийским террором, создавать центры подготовки боевиков по всей Украине и готовить государственный переворот. Воспользовавшись отказом Януковича от подписания евроассоциации, такой переворот совершили и к власти на Украине впервые пришли националисты, под руководством США реализующие задачу окончательного превращения Украины в антирусское государство и интеграции его в евроатлантические структуры.С приходом к власти поставленного американцами правящего режима Украина за четыре года трансформировалась в нацистское государство со всеми его атрибутами насилия, подавления любого инакомыслия, поддержки националистических радикалов и развязывания гражданской войны против собственного населения.В результате многовековой деятельности внешних сил с целью разрушения русского единства на русских землях было создано антирусское государство, используемое Западом как плацдарм сдерживания России и ассимиляции Западом русской цивилизации. Самое интересное, создано только государство и сформированы политические элиты, поддерживаемые частью населения. Основная масса населения не приняла идеологию национализма и нацизма, навязываемую силой, и вынуждена терпеть правящий режим, поскольку пока нет сил, способных сместить его.Вопрос будущего Украины на сегодняшнем этапе находится в подвешенном состоянии. Ни одно из раздирающих его противоречий, политических, этнических, экономических, социальных и территориальных, не решено. Оказавшись разменной монетой в противостоянии между Россией и Западом и став верным вассалом последнего, правящий режим не в состоянии вывести украинское общество из системного кризиса, и этот вопрос придется решать внешним силам.