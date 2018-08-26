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Оружие

Швейцарский вариант конструкции Людвига Форгримлера (часть 3)

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Во второй части материала про чешский автомат vz.58 речь шла о том, что с 1946 по 1949 год немецкий конструктор Людвиг Форгримлер и его коллега Теодор Лёффлер сумели создать сразу три варианта автомата под разные патроны и работали на Францию и Испанию, куда Форгримлер перебрался в 1950 году. И вот именно его StG 45 послужил основой для автоматической винтовки HK G3, появившейся в Германии в 1959 году, и пистолета-пулемета HK MP5, а в Швейцарии по этой же схеме сделали винтовку SIG SG 510.


Винтовка Stgw.57.

О том, что «чешское – отличное», здесь речь уже шла, но и все, что делалось в Швейцарии тоже всегда отличалось высоким качеством. Так что есть резон несколько отвлечься от темы чешского оружия и рассказать о том, во что же конструкция Форгримлера превратилась на швейцарской земле.



Винтовка Stgw.57. (Музей Армии в Стокгольме).

Кстати, именно этот материал представляет собой еще и хороший повод поговорить о стрелковом оружии вообще, используемой у нас в литературе терминологии и ряде других интересных обстоятельствах.


Винтовка Stgw.57. (Музей Армии в Стокгольме). Именно этот образец использовался в шведской армии между 1960 – 1964 гг. на испытаниях по выбору перспективного образца для ее вооружения. Но в итоге по результатам испытаний шведы все-таки выбрали винтовку «Хеклер & Koх» G3. На фотографии хорошо видна рукоятка для переноски, короткое деревянное цевье, сложенные прицельные приспособления и переводчик огня.

Пока шла война швейцарцы активно изучали достижения военной мысли воюющих стран, справедливо рассудив, что торопиться им некуда. Однако после ее окончания стало очевидно, что требованиям времени нужно соответствовать и им, и работы по созданию новой винтовки, причем, разумеется, автоматической были сразу же ускорены. И вот после целого ряда промежуточных образцов в 1954 – 1955 гг. в компании SIG под руководством Рудольфа Амслера создается автоматическая винтовка Stgw.57 (SturmGewehr 57), принятая на вооружение швейцарской армией в 1957 году. Ее вариант SIG 510-4 поставлялся на экспорт в Боливию и в Чили. Известны варианты SIG 510-1 (Stgw.57 калибра 7,5 мм); SIG 510-2 –того же калибра, но несколько облегченный; SIG 510-3 – сделанный под советский патрон 7,62х39 мм, и с магазином на 30 патронов.


Схема устройства.

Остается добавить, что в основе конструкции этой винтовки лежит все та же разработка Людвига Форгримлера, получившая в это же время свое воплощение в испанской винтовке «СЕТМЕ». Однако если мы постараемся узнать про нее что-то большее, то… информации нам встретится на удивление мало. Всезнающая Википедия на русском языке отводит ей всего четыре абзаца. Есть там и вот такая, хоть и корявая, но информативная фраза: «Разработанная штурмовая винтовка марки AM 55 (также использовавшая SIG 510-0) была смоделирована на немецком экспериментальном StG45 (M)». И совсем уж явное творение Гугл-переводчика – «Винтовка была застрелена швейцарскими 7,5 х 55 мм боеприпасами GP11».


Патроны GP11.

Дальше есть ссылка на материалы сайта weapon.at.ua, где дано столь интересное описание действия автоматики этой винтовки, что я просто не могу отказать себе в удовольствии привести его целиком: «Для взведения оружия необходимо отвести назад и отпустить Т-образную рукоятку, при этом затвор идет вперед, досылая патрон в патронник. Курок взводится и удерживается шепталом. Затвор состоит из двух частей: стебля и личинки. На личинке устанавливаются ролики необычной конструкции: на собственно цилиндрическом ролике шарнирно укреплены небольшие фигурные детали. Когда патрон заходит в патронник, личинка останавливается, а стебель затвора продолжает движение и проходит между роликами. Зеркало затвора имеет клиновидную форму, и ролики вытесняются в пазы ствольной коробки.

Швейцарский вариант конструкции Людвига Форгримлера (часть 3)

Вот он какой – затвор винтовки SIG 510-4. Внизу хорошо виден зацеп экстрактора. Правее – рычаг экстрактора, который при движении затвора назад, сдвигает гильзу вправо и выбрасывает в окно ствольной коробки. Также хорошо виден выступающий из нее запирающий ролик.

При выстреле стреляная гильза движется назад. Внутренняя поверхность патронника имеет продольные канавки, которые дают возможность пороховым газам пройти к зеркалу затвора. В нем имеются два отверстия, по которым газы проходят через личинку и давят на стебель затвора. Давление гильзы и пороховых газов заставляет ролики двигаться внутрь по наклонным поверхностям стебля затвора. Благодаря углам наклона клиновидной поверхности стебель затвора вынужден двигаться назад и отсоединяться от личинки.


На этом фото наглядно представлен принцип действия запирающего узла: задняя часть затвора выдвигается назад из передней части, а ролики прячутся в свои гнезда.

Когда ролики выходят из пазов, затвор, в разъединенном состоянии, продолжает откат. Стреляная гильза прижимается к зеркалу затвора выбрасывателем. Он закреплен шарнирно на верхней части боевой личинки, при откате затвора упирается в наклонный выступ на левой стороне ствольной коробки, в результате гильза выбрасывается через окно на правой стороне ствольной коробки. Такая конструкция обеспечивает более плавную работу механизма в процессе выбрасывания гильзы».


Устройство затвора виды сверху: слева – в сборе, в центре задняя часть с выступающим запирающим стержнем, справа – головка затвора, внизу – возвратная пружина.

Понятно, что описание это дано в типично советской традиции описания деталей оружия – «стебель», «личинка». Однако хорошо известно, что «все войны происходили из-за неточностей формулировок» (шутка, конечно, но в ней немалая доля смысла!), потому, что если мы станем рассматривать собственно детали этой винтовки, то у нас сразу же появится много вопросов. Итак – «затвор состоит из стебля и личинки»… Посмотрим на него и увидим, что он состоит из двух массивных стальных брусков практически одного размера. Личинка это нечто круглое, небольшое. Личинка с половину затвора – нонсенс, точно так же, как и «стебель» – вторая его часть. Стеблем еще можно было бы назвать выступающий из него запирающий стержень с заостренной передней частью, потому как массивную часть этой детали по аналогии с миром цветов можно было бы назвать «бутоном», но весь «бутон и стебель» назвать просто стеблем это уж слишком. В общем в этом описании, что ни фраза – то перл. Причем непонятно, откуда это взялось. Ведь очевидно, что если ты пишешь статью про оружие, то следует придерживаться определенных правил, которые весьма просты: если уж ты сам не можешь за описываемое оружие подержаться, то возьми наставление по его использованию, благо такие руководства есть в каждой армии. Винтовка шла на экспорт, значит должно быть такое наставление и на английском языке.

Открываем его и читаем: «The breech comprises a breech head with ejector, locking rollers with rockers and cartridge holder, rear director shaft with firing pin and firing pin spring, and the firing lever. Breech head and director shaft are connected by a cotter pin».

Что можно перевести следующим образом: «Затвор состоит из головки затвора с эжектором, запирающих роликов с рокерами и экстрактором гильзы, а также задней части затвора с запирающим стержнем, через который проходит ударник, пружины ударника и рычага ударника. Затворная головка и задняя часть затвора соединены шплинтом».


Детали затвора, слева направо: головка затвора с роликами, запирающий штифт, соединяющий заднюю часть затвора с передней, ударник, пружина ударника, L-образный рычаг ударника, штифт ударника.

Почему переведено именно так, а не иначе? Да потому, что английский язык на 20% информативнее русского и при переводе с английского на русский фразы следует удлинять, а когда переводишь с русского на английский – укорачивать. Словосочетание «director shaft» переведено как «запирающий стержень» по его функциональному значению, поскольку именно этот «стебель» раздвигает ролики и производит запирание затвора. Интересно, что курок при стрельбе, расположенный в ствольной коробке слева, ударяет сначала по L-образному шарнирному рычагу, а уже тот, в свою очередь, бьет по ударнику.


Теперь схема работы затвора из «Наставления…». Как видите, никакие «отверстия для продувания затвора» на ней не показаны, даже и намека нет.

А теперь еще немного о газах, обдувающих затвор и попадающих через дырки в личинку. Дырки на головке затвора действительно есть. Но нигде в тексте «Наставления…» про «обдувание» нет ни единого слова! А ведь это важно, не так ли? Но нет, ничего в англоязычном тексте об этом не написано. А есть там буквально следующее: «При нажатии на спусковой крючок курок ударяет по рычагу бойка, который подает его вперед и разбивает капсюль патрона. Давление дна гильзы на головку затвора растет, но ролики в ее гнездах предотвращают отход затвора назад. Следует подчеркнуть, что это «не жесткий замок», поскольку ролики удерживаются только клинообразными поверхностями запирающего стержня задней части затвора, а тот удерживается только силой возвратной пружины. Когда пуля покидает ствол и давление на дно гильзы достигает максимума, она выходит из патронника примерно на одну четверть дюйма, а запирающие ролики убираются внутрь, и выталкивают назад запирающий стержень, что позволяет отойти назад и всему затвору вместе головкой затвора и стреляной гильзой. При этом запирающий стержень сохраняет достаточную энергию для того, чтобы оттянуть назад обе части затвора. Во время этого движения выступ на ствольной коробке сдвигает экстрактор с пустой гильзой по зеркалу головки затвора вправо, после чего она экстрагируется через окно на ствольной коробке. Во время движения затвора назад происходит взведение курка и сжатие возвратной пружины. В заднем положении затвор упирается в буфер. Сжатая возвратная пружина заставляет затвор двинуться вперед. При этом патрон из магазина подается в патронник, а запирающий стержень задней части затвора выдавливает ролики в их фиксирующие гнезда, после чего оружие вновь готово к стрельбе».

Мне кажется, что это более понятное описание работы автоматики этой необычной винтовки.

Я бы добавил в этот текст всего лишь одну фразу, которая в оригинале отсутствует: «В патроннике начиная от пульного входа сделаны «канавки Ревелли» (всего 8), призванные облегчить движение гильзы на начальном этапе экстракции, когда давление газов в патроннике еще слишком велико». Но это не более, чем пояснение, а так, в остальном, это достаточно точный перевод текста из «Наставления…»


На этой фотографии хорошо видно крепление приклада к ствольной коробке. Защелка находится снизу.

И вот теперь стоит подумать о следующем: стоит ли стараться при описании иностранных видов оружия сводить все к нашим старым терминам или напротив – стремиться возможно точнее передать терминологию, используемую создателями того или иного образца? Например, мне сложно увидеть «личинку» в массивном металлическом бруске, или «стебель» в прямоугольном выступе другого такого же бруска. Причем, вместе эти оба бруска как раз и образуют затвор винтовки и это вряд ли стоит оспаривать.


А вот здесь хорошо виден «арктический» спусковой крючок в виде рычага, уложенного вдоль ствольной коробки.

Ну, а теперь отметим еще ряд интересных моментов. Получается, что именно «маузеровская система» StG45 оказала самое сильное воздействие на все послевоенное развитие оружейного дела в Европе. Систему Гаранда европейцы не приняли, а на всех своих автоматических винтовках и в Бельгии, и в Испании, и в Германии, и в некоторых других странах, в частности, в той же Чехословакии, использовали роликовый механизм запирания ствола. Опыт эксплуатации швейцарской винтовки показал, что это очень надежное оружие, которое из-за своей довольно большой массы обладает меньшей отдачей, чем аналогичные винтовки других стран, что при наличии на ней еще и сошек, обеспечивает очень высокие показатели меткости стрельбы. Причем добиться этого удалось при использовании мощного винтовочного патрона – стандартного патрона 7,62х51 НАТО!


Рукоятка вместе УСМ и откинутым вниз спусковым рычагом.

Ну, а конструкция винтовки в целом проста: ствольная коробка изготовлена из штампованных стальных деталей, соединенных при помощи сварки. Ствол имеет перфорированный металлический кожух. Ударно-спусковой механизм в одной сборке с пистолетной рукояткой и спусковой скобой выполнен в виде отдельного модуля. Предохранитель – он же переводчик режимов огня - находится на коробке УСМ слева, над спусковой скобой. Оригинальной особенностью винтовки, которую было бы не грех заимствовать и нашим оружейникам, стало наличие дополнительного «зимнего» удлиненного раскладного спускового крючка, облегчающий стрельбу в теплых рукавицах. Рукоятка затвора имеет традиционную для швейцарских винтовок крупную бочкообразную Т-образную головку. Расположена она справа и при стрельбе остается неподвижной.


Диоптрический прицел.

Прицел имеет диоптрический регулируемый целик с микрометрическим винтом, который устанавливается дальность от 100 до 650 метров. Целик и мушка заключены в кольцевой намушник и установлены на складных основаниях. На все винтовки Stgw.57 можно было установить оптический прицел Kern кратности 4Х или ИК-ночные прицелы. Винтовки серии SIG 510-4 прицельные приспособления иной конструкции и складываться не могли, но точно так же имели регулируемый по дальности диоптрический целик.


Винтовка с установленным снайперским прицелом. Сошки на винтовке могли закрепляться как у основания ствола, так и у мушки. Рядом штык-нож и ремень для переноски.

Винтовка оборудована дульным тормозом-пламегасителем, который также позволяет стрелять винтовочными гранатами при помощи холостых патронов. Для последних, чтобы не спутать, служат магазины белого цвета емкостью на шесть патронов. Под дульной частью ствола можно было также закрепить штык-нож, который надевался на пламегаситель и имел защелку на кожухе.


«Белый магазин» и рядом с ним патрон для стрельбы гранатами.

Ну и последнее: данные о количестве выпущенных винтовок. В Чили было продано около 15 000, а в Боливию около 5000 экземпляров. Всего же в других версиях предприятием SIG было произведено около 585 000 винтовок Stg 57 и примерно 100 000 винтовок SIG 510. Решение прекратить ее производство приняли 1983 году, но последние винтовки были изготовлены в 1985-ом. В швейцарской армии ей на смену пришла винтовка SIG SG 550. Но это уже совершенно другая история.

ТТХ винтовки SIG 510:
Патрон — 7,62х51 НАТО.
Принцип работы — отдача полусвободного затвора, с выбором вида огня.
Питание — коробчатый магазин на 20 патронов.
Вес винтовки без патронов — 4,25 кг.
Общая длина — 1016 мм.
Длина ствола — 505 мм.
Нарезы — 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм.
Начальная скорость пули — 790 м/с.
Темп стрельбы — 600 в/мин.

Продолжение следует…
Автор:
Вячеслав Шпаковский
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33 комментария
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  1. Котище Офлайн
    Котище Сегодня, 08:00
    +1
    Вячеслав Олегович провел работу над ошибками и даже отказался от демонстрции "женщин с пушками" в пользу технического освещения деталей винтовки. Теперь ждем выхода Виктора Николаевича!
    С уважением, искренне Ваш Котище!
    Р.s. В споре рождается истина!
  2. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 08:16
    -1
    Так вот у кого Стоунер винтовку спер. Приклепал скобу на ствольную коробку и вуаля laughing

    Пс. Можете считать стебом
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 08:34
    0
    Всего же в других версиях предприятием SIG было произведено около 585 000 винтовок Stg 57 и примерно 100 000 винтовок SIG 510.
  4. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 09:20
    +8
    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник..."
    Вячеслав Олегович, Вам лавры Бернштейна покоя не дают? Зачем этот ревизионизм? Тем более, что в отличие от Бернштейна, считавшегося одним из самых сильных теоретиков марксизма, Вы в технических вопросах, как бы это помягче выразиться, короче, очень плохо.И те ляпы, которые Вы приводите в пример, это результат усилий таких же любителей - оружейников, да еще и осложненные гуглем-переводчиком.Отсюда и обратная продувка, и прочая ахинея, когда незнание предмета накладывается на незнание языка и подкрепляется необоснованными амбициями.
    По терминологии.
    "Понятно, что описание это дано в типично советской традиции описания деталей оружия – «стебель», «личинка»"
    Это не советская традиция. Это устоявшаяся в русском языке техническая терминология, которая используется в среде профессионалов, в научной литературе, в учебниках для конструкторов-оружейников и т.д. И любой человек с соответствующими знаниями, глядя на чертеж, будь он хоть на японском языке, поймет, где стебель затвора, где личинка, где ударник. И если возьмется писать, то в переводе будут соответствующие термины.
    Или Вы предлагаете заменить всю терминологию на английскую? А почему не на немецкую? А масштаб и последствия этого представляете?
    Ну и небольшая иллюстрация "советской традиции".

    Это описание "трехлинейки 1897 года.
    Технические ляпы разбирать не буду - лень. Я прошлый раз напрягался, может еще добровольцы найдутся.
    1. Curious Онлайн
      Curious Сегодня, 10:39
      +5
      "Например, мне сложно увидеть «личинку» в массивном металлическом бруске, или «стебель» в прямоугольном выступе другого такого же бруска..."
      Конечно сложно, так как Вы не знаете, что деталь называется так в соответствии с их назначением в конструкции, а не потому, что они маленькие, как личинка или тоненькие как стебель. А уж размеры и форма могут быть разными.
      Сложности, подобные Вашим испытывают очень много людей, далеких от знаний в каких то областях, но это не повод к пересмотру терминологии в этих областях..
      1. kalibr Онлайн
        kalibr Сегодня, 11:00
        +1
        Со временем устаревает и терминология, и трактовки. Держаться за тексты с i не очень умно. Описывается болтовый затвор. Этот - отличается!!! Здесь нет ни гребня, ни паза, ни скошенного паза... Так что почему бы и не пересмотреть? В данном случае Ваше мнение с i против моего без них.

        И любой человек с соответствующими знаниями, глядя на чертеж, будь он хоть на японском языке, поймет, где стебель затвора, где личинка, где ударник. И если возьмется писать, то в переводе будут соответствующие термины.
        А вот в этом Вы сильно ошибаетесь. Достаточно открыть тех. наставление к этой винтовке.

        Кстати, книгу Михайлова по оружию я читал. Не впечатлила, хоть и для "профессионалов".
      2. Плотник 2329 Онлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 11:17
        +1
        Ну да, досчитал эдак я до "дырок" (!!!) в "головке" затвора, и разгорелось у меня угасание интереса к этому сочиненью...
        1. kalibr Онлайн
          kalibr Сегодня, 11:21
          0
          А Вам надо было написать "отверстия"?
          1. Плотник 2329 Онлайн
            Плотник 2329 Сегодня, 11:26
            +1
            Зачем "Вам", т.е. именно мне? Если автор является апологетом специальной, как я понял, терминологии - значит нужно последовательно следовать по следам этой терминологии.
            wink
            1. kalibr Онлайн
              kalibr Сегодня, 12:47
              0
              Еще раз внимательно перечитайте текст. В контексте "дырки" употреблено в юмористическом ключе... Под схемой написано - отверстия.
              1. Плотник 2329 Онлайн
                Плотник 2329 Сегодня, 15:09
                0
                Ладно, хорошо, перечитаю. Однако при предыдущем событиям прочтении особого "юморизма" мной не обнаруживались. Поэтому и. hi
  5. Svateev Офлайн
    Svateev Сегодня, 11:21
    +3
    явное творение Гугл-переводчика – «Винтовка была застрелена швейцарскими 7,5 х 55 мм боеприпасами GP11».

    Не только Гугл, а и многие программы-переводчики в интернете с момента своего появления (более 10 лет назад по-моему) упорно путают страдательный и действительный залоги. И стандартную английскую конструкцию "ударенная пулей мишень" (подстрочный перевод) переводят как "мишень ударила пулю". Явно при разработке этих программ-переводчиков не привлекались профессиональные люди-переводчики.
    А сейчас вместо исправления программ-переводчиков профессиональными людьми-переводчиками пошло поветрие применять недоделанный "искусственный интеллект" на нейронных сетях. Например, Яндекс-переводчик предлагает исправить сделанный им перевод. То есть будет "учиться" на предложенных пользователями интернета вариантах перевода. Учитывая, что большинство пользователей интернета английским владеют в объёме средней школы, то они такому научат эту нейросеть - только держись!
  6. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 11:27
    +2
    [quote=Curious]"Беда, коль пироги начнет печи сапожник..."
    Вячеслав Олегович, Вам лавры Бернштейна покоя не дают?
    Я пытаюсь разобраться и дать описание соответствующее предмету и современному его пониманию. Можете сделать лучше? Сделайте!!! Материал перед Вами. Все на ВО Вам только спасибо скажут.
    1. Curious Онлайн
      Curious Сегодня, 14:08
      +1
      "Я пытаюсь разобраться и дать описание соответствующее предмету и современному его пониманию."
      Да не надо разбираться. Все уже до винтика разобрано и описано внятным, техническим языком.
      Вячеслав Олегович!!! Какое современное понимание??? Какое современное понимание может быть у автора, который далек от технического образовния, как от Альфа Центавра, а от технического образования в области оружие на порядок дальше? Ну что Вы, в самом деле. Приведите примеры современной специальной литературы русскоязычной с "современным пониманием".
      Нет никакого "несовременного непонимания". Такая идея может родиться только у глубочайшего дилетанта. Обратитесь со своей идеей в институт высокоточных систем (ИВТС) Тульского государственного университета. Мне очень интересно, что они ответят. Если не помрут от смеха.
      Вы же сами тут возмущались тем, что дилетанты мнят себя историками. Так будте же последовательны.
      А то, "Кстати, книгу Михайлова по оружию я читал. Не впечатлила, хоть и для "профессионалов".
      А книга по сопромату или теории механизмов и машин Вас бы впечатлила еще меньше.
  7. Svateev Офлайн
    Svateev Сегодня, 11:33
    +1
    английский язык на 20% информативнее русского и при переводе с английского на русский фразы следует удлинять, а когда переводишь с русского на английский – укорачивать

    Интересная мысль... Кому принадлежит?
    1. kalibr Онлайн
      kalibr Сегодня, 12:07
      +1
      Учебнику по техническому переводу 70-ых годов прошлого века.
      1. Svateev Офлайн
        Svateev Сегодня, 12:09
        +1
        Цитата: kalibr
        Учебнику по техническому переводу 70-ых годов прошлого века.

        Дайте, пожалуйста. название и автора.
        1. kalibr Онлайн
          kalibr Сегодня, 12:48
          0
          Не помню -давно учился с 72 по 77 год. Но найдите материал из книги Чумикова по ПР. Там есть про ФОГ-индекс и сложности его использования в русских текстах.
          Вот нашел: Индекс туманности Ганнинга (или Фог-индекс, Fog Index) используется как индикатор для определения уровня удобочитаемости написанного по критерию: какой уровень образования нужен читателям, чтобы понять текст.

          Для русскоязычных текстов вычисляется по формуле... где:
          число сложных слов — количество слов, с числом слогов больше четырёх;
          0.78 — поправочный коэффициент для русского языка. Понятно, что это означает?

          Вот это еще посмотрите - интересно:http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=48606
          1. Svateev Офлайн
            Svateev Сегодня, 13:19
            +1
            Цитата: kalibr
            число сложных слов — количество слов, с числом слогов больше четырёх;

            Не очевидный критерий. Потому что чем длиннее слово, тем надёжнее (больше) оно отличается от другого слова. А в языках с короткими словами одно слово от другого отличается одной буквой. И какие слова легче воспринимать - ещё вопрос. Так что, не ориентировался бы я на все эти "критерии".
            По собственному опыту: мой перевод часто короче оригинала.
            1. kalibr Онлайн
              kalibr Сегодня, 13:57
              0
              Весь мир пользуется ФОГ-индексом. Что до Ваших переводов, то их не читал. Меня правило коэффициента выручает постоянно, тому подтверждение 4 книги в Англии и куча статей и там, и в США, и в Австралии (2) и в Японии...
        2. voyaka uh Онлайн
          voyaka uh Сегодня, 14:25
          +2
          Чего ж тут удивительного? Английский язык вобрал с себя два: немецкий и французский. Соответственно, в нем словарный запас намного превышает другие европейские языки. И можно выражать мысли точнее, используя более специальные слова.
    2. andrewkor Офлайн
      andrewkor Сегодня, 14:26
      +1
      Вот и Вы заметили этот ляп.Ведь был же сравнительный анализ информативности различных языков применительно к боевой обстановке. Русский всех обставил по краткости.А в технических терминах тоже можно покопаться,например Panzerkraftwagen и просто танк!Я не "англичанин",что могу, то могу.
  8. Svateev Офлайн
    Svateev Сегодня, 11:48
    +1
    Автору вместо терминологических изысканий было бы лучше обратить внимание читателей на фотографию
    Устройство затвора виды сверху:

    Ещё не чищенный после стрельбы затвор. Хорошо видно много копоти в затворе, что является неустранимым дефектом этой конструкции, так как газы по принципу работы заведены внутрь не только ствольной коробки, но даже внутрь затвора.
    Отсюда вопрос: сколько отказов при стрельбе у этой конструкции? Есть такие данные?
    По крайней мере смазывать затвор такой конструкции - это сознательно создавать нагар при первых же выстрелах и провоцировать задержки при стрельбе. А не смазывать - так никто не забыл плачевный пример первых боёв М-16, когда исполняли указание Стоунера: "Не требует чистки и смазки, газы сами из коробки всё выдуют".
  9. Svateev Офлайн
    Svateev Сегодня, 12:04
    0
    Опыт эксплуатации швейцарской винтовки показал, что это очень надежное оружие, которое из-за своей довольно большой массы обладает меньшей отдачей, чем аналогичные винтовки других стран, что при наличии на ней еще и сошек, обеспечивает очень высокие показатели меткости стрельбы.

    Слова. А где цифры: количество задержек на столько-то выстрелов (это о надежности), импульс отдачи, замеренный прибором (раз уж мы говорим о распределении действия этого импульса во времени, то расчеты тут не помогут) и срединные отклонения рассеивания (это о кучности стрельбы). Кстати, меткость, то есть степень совмещения СТП с центром цели - отдельный вопрос.
  10. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 12:08
    0
    Цитата: Svateev
    Отсюда вопрос: сколько отказов при стрельбе у этой конструкции? Есть такие данные?

    Интересный вопрос. Но лично у меня данных нет, к сожалению.
  11. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 12:36
    -1
    Цитата: Svateev
    Слова.

    Естественно! А если бы было все остальное, то и статья бы была другой. Но все не высосано из пальца. Посмотрите Forgotten weapon, что там написано и говорят...
    1. Svateev Офлайн
      Svateev Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: kalibr
      Посмотрите Forgotten weapon, что там написано и говорят...

      Так ведь там, похоже, цифр не приводят, иначе бы Вы их тут процитировали. Только оценочные суждения: нравится - не нравится? Тогда - голимая реклама.
      1. kalibr Онлайн
        kalibr Сегодня, 13:55
        0
        Вот именно! Но истина всегда где-то там...
  12. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 12:38
    +1
    Цитата: Котище
    Р.s. В споре рождается истина!

    Очень редко! Кстати. В данном случае чего спорить? Бери и пиши "правильно"...
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 13:46
      +2
      Цитата: kalibr
      Цитата: Котище
      Р.s. В споре рождается истина!

      Очень редко! Кстати. В данном случае чего спорить? Бери и пиши "правильно"...

      В спорах не рождается истина, в них рождается вражда. Истина рождается в обсуждениях, диалогах. Кто то сказал, что когда обсуждение переходит в спор, диалог должен быть прекращен, по тому, что когда человек начинает спорить, его уже не интересует истина, а толь ко лишь цель победить в споре, ну другими словами личные амбиции... hi
      1. kalibr Онлайн
        kalibr Сегодня, 13:54
        +1
        Согласен полностью потому так и написал...
  13. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 15:16
    0
    Цитата: voyaka uh
    Чего ж тут удивительного? Английский язык вобрал с себя два: немецкий и французский. Соответственно, в нем словарный запас намного превышает другие европейские языки. И можно выражать мысли точнее, используя более специальные слова.

    Английский нехило вобрал в себя, как ни дико это звучит на сём сайте, тюркский. Или же наоборот. Но это уже лингвистика, трансформации, искажения слов и т.п. Другая опера. Но, пишут, конференции проводятся...
  14. kalibr Онлайн
    kalibr Сегодня, 15:36
    0
    Цитата: andrewkor
    Русский всех обставил по краткости

    В отдельных случаях -да!