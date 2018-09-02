Триптих в коричневых тонах. На здоровье за здоровье!

Заканчивая серию статей о наших призывниках и тех проблемах, которые необходимо срочно решать на уровне государства, затронем тему, о которой почему-то мало говорят. Мало именно в аспекте обороноспособности страны. Речь пойдет о медицине. Точнее о медицинском обслуживании подрастающего поколения. О здоровье будущих солдат.Ни для кого не секрет, что современные дети живут в разы интенсивнее, чем мы, их родители. Огромные, практически не выполнимые для большинства, нагрузки в школе. Множество дополнительных занятий для желающих сдать ЕГЭ, плюс огромный поток информации, которая ежедневно поступает со всех сторон и в которой молодняк живет. И наконец, условия жизни в городах. Стрессы, экология, повышенная травмоопасность.Это неполный список тех напастей, которые ежедневно испытывает наш ребенок. Очень неполный. И все эти напасти подрывают неокрепший детский организм. Одни явно, вызывая болезни, психологические срывы, нервозность. Другие скрытно, проявляясь впоследствии хроническими болезными, изменениями психики, ожирением либо дистрофией... Хотя с последней вроде бы успешно отборолись, если верить призывным комиссиям.В СССР существовала более или менее отлаженная система контроля за рождением и ростом ребенка вплоть до "передачи его в руки взрослого врача". Буквально из роддома младенец попадал под надзор педиатра. Каждый малыш в районе был под контролем практически постоянно. От периодических осмотров до прививок.Несмотря на множество проблем, которые переживает наша медицина, эта система в основном сохранена. Сохранена вопреки всему. Но проблемы не могли не коснуться и педиатрической службы.Те, кто растил детей в 80-е и даже 90-е, помнят своего детского врача даже сегодня. Врача, которому мы доверили здоровье того самого "комочка счастья" давным-давно, и который передал нашего взрослого отпрыска во "взрослую" поликлинику. Этот врач знал о наших детях все.Сегодня, в свете новых требований и приказов, врачи уже не могут уделять столько внимания каждому ребенку. Капиталистическая экономика требует оптимизировать и минимизировать процесс. Быстрее надо "гайки крутить". Больше детей осматривать и лечить за единицу времени. И работать на полторы-две ставки. Если, конечно, не хочешь жить как педиатр или педагог. То есть, как нищий.А тут ещё и проклятая большинством руководителей поговорка о рыбе, которая ищет где глубже. Хорошие врачи быстро попадают в поле зрения коммерческих структур и переходят в частные клиники. В государственных клиниках очень много молодых, малоопытных врачей.Короче говоря, качество работы детских поликлиник снизилось. Да и не могло не снизиться, даже если бы весь штат врачей там состоял из гениев. Работа на две ставки, причем вторая часто мало связана с первой, способствует тому, что врач становится универсалом. А универсал всегда хуже узкого специалиста в каждом конкретном случае.Ровно так же обстоит дело и с современными средствами диагностики и лечения. В большинстве поликлиник обязательно найдется дорогущий аппарат, который был подарен или закуплен за большие деньги, но который не работает. Не работает только потому, что нет либо расходных материалов, либо необходимого технического обслуживания, сиречь, специалиста.Ну нет в поликлиниках столько денег. Не выделяет государство. Это как "Феррари", подаренное бедному фермеру. Красивая машина. Но до первой поломки. Денег на даже мелкий ремонт такого аппарат у фермера нет. И превратится "Феррари" в курятник...Врач, конечно если он настоящий врач, понимает, что теми средствами, которые есть у него, поставить правильный диагноз со 100-процентной гарантией невозможно. Возможность положить ребенка в стационар для обследования тоже призрачна. Остается направление в частную клинику на компьютерную томографию. А это часто не только деньги, но и поездка в областной центр.Таким образом, ребенок часто остается "практически здоровым". И переходит в этом статусе в следующую поликлинику. Проходит приписку в военкомате по месту жительства. Готовый будущий защитник Отечества.Призывная комиссия, как бы хорошо не работали врачи на призывном пункте, ориентирует тоже по документам. Видимых заболеваний нет. Скрытых, судя по личному делу, тоже. Значит, годен. Тем более, что дело идет о срочной службе, а не контрактной. Можно особо не рваться на британский флаг.И только в войсках, при соответствующих нагрузках, хронические заболевания выявляются. И начинаются проблемы. Но медицинские части в полках и бригадах к лечению хронических заболеваний как бы не предназначены совершенно. Значит, солдата необходимо отправлять в госпиталь.И вся эта тягомотина длится долгие месяцы. Пока медицинская комиссия госпиталя признает солдата не годным к службе. Пока документы на увольнение пройдут все инстанции. А солдат "служит". Зачем только? И место в госпитале занимает.Медицинская часть триптиха оказалась самой сложной. Сложной потому, что непосредственные участники процесса вроде и не виноваты. Делают всё, что возможно в созданных условиях. А результат все равно получается не очень. Но самое мерзкое то, что требовать от них большего невозможно.Медицина, как и все остальное, у нас в стадии "переходного периода". Сосуществование бесплатной и платной медицины. Конкуренция, которой в силу коренного отличия финансирования лечебных учреждений, практически нет, лишила врачей возможности не только качественно выявлять болезни у допризывников, но и лечить юношей непосредственно перед призывом.Между тем, сегодня врачи хором поют гимны в честь своего министра Скворцовой, которая одним махом директивы всех решила вылечить. Если говорить о министрах, на уход которых рассчитывали при «новом» президенте Путине, то госпожа здравоохранительница точно в первой тройке была по тяжести прилетевшего в карму.Именно госпожа Скворцова сегодня поставила основной задачей превращение рабочего труда врача в ад. И у Вероники Игоревны, к сожалению, пока все получается.«Создавая современное российское здравоохранение, основанное уже на последних технологических достижениях мировой медицины, мы стараемся взять из советской системы все лучшее» - такому популизму даже Рогозин позавидует. Новые нормативы, согласно которым врачи обязаны не работать с пациентом, а писать отчеты для руководства, министерства, страховой компании, в среднем (по словам врачей) минимизировали время приема пациента до 5 минут. Остальное, простите (от 10 до 20) – на бумажки.Деньги, о которых так дружно вещали Скворцова и Топилин, который министр труда, к сожалению, в подавляющем большинстве регионов оказались враньем. Любой врач это подтвердит.Да, зарплаты вроде увеличились. На разные проценты, в разных областях. Но на эту же сумму уменьшились плавающие выплаты. Премиальные, за отработку и так далее.Ну и конечно же, наше правительство четко позаботилось о докторах, одним махом убрав выплаты за вредность. И уменьшив отпуска за нее же.Действительно, разве вредная работа у дерматовенеролога? Сифилис, СПИД, хламидии, дерматозы (половина из которых вполне заразные), грибы, чесотка, вши и далее по списку. Конечно, все это не вредно. И дополнительный отпуск и тем более, оплата вредности – это глупость и роскошь.И получается роскошная картина. Бегают наши доктора по двум работам. Одна, официальная, для налогов да пенсии, вторая – понятное дело, для денег. Вот только проблема в том, что толком не успеть на двух лошадках покататься. Сами авторы на себе это вполне испытали. Хреновато выходит.Но это уже система. Взявшая, по словам Скворцовой, все лучшее из советского прошлого.В целом же, по всем трем статьям триптиха, приходится делать достаточно неблагоприятный прогноз. Система подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах у нас в стадии умирания. "Обломки советской системы" в новых условиях почти не работают.Если в недалеком прошлом за здоровье молодежи отвечало сразу несколько министерств, то сегодня, увы, никто. Образование борется за выживание. Физкультуру низвели до личной инициативы молодого человека. Медицина "кастрирована" из-за отсутствия необходимых для современной диагностики и лечения мощностей, притока нормальных кадров и совершенно идиотской системы управления.И дальше что? А ничего. То, что будет приходить на службу дальше, возможно, и «пушечным мясом» назвать язык не повергнется. Пороховая биомасса, не более того. Сгорит быстро, а толку ноль.Ах, да, мы же ни с кем воевать не планируем, и на нас никто не нападет, поскольку у нас есть пока еще ядерная дубина…Точно есть? И точно никто не рискнет? А если?А если что, то в этих условиях дело подготовки молодежи к службе должно взять на себя Министерство обороны. Не на показуху деньги миллиардами выбрасывать, веселя не совсем понятно кого, а на подготовку будущих солдат. И офицеров тоже.Позволим себе процитировать князя Григория Потемкина-Таврического.«Для производства хорошего солдата нужны мужик, баба, да ночка потемнее. Для офицера же – давай деньги, время, знания».Прав был светлейший, как есть, прав. И сегодня прав.Момент приписки допризывника в военкомате должен стать моментом тотального контроля за ним со стороны МО. И в плане морально-психологическом, и в плане формирования личностных качеств, и в плане здоровья, и в плане соблюдения законов и правонарушений.Кто? Кто сможет это осуществить? Сегодня – никто. Наше министерство просто не в состоянии осуществить такое. У чиновников Минобороны задачи иного плана: рекламку забацать, да техники поболее за рубеж продать.Но если речь идет о том, что мы желаем жить в России дальше, не оглядываясь в страхе-ужасе, извините господа, от Шойгу и ниже, а напрячься придется.И возродить-таки систему подготовки призывников. И назначить тех, кто будет за это отвечать. И снова сделать военкоматы не тупыми приемниками биомассы, а центрами подготовки.Но это же работать надо… Су-57 и «Армату» продавать арабам проще будет…