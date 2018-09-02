Мнения

Триптих в коричневых тонах. На здоровье за здоровье!

9
Заканчивая серию статей о наших призывниках и тех проблемах, которые необходимо срочно решать на уровне государства, затронем тему, о которой почему-то мало говорят. Мало именно в аспекте обороноспособности страны. Речь пойдет о медицине. Точнее о медицинском обслуживании подрастающего поколения. О здоровье будущих солдат.



Ни для кого не секрет, что современные дети живут в разы интенсивнее, чем мы, их родители. Огромные, практически не выполнимые для большинства, нагрузки в школе. Множество дополнительных занятий для желающих сдать ЕГЭ, плюс огромный поток информации, которая ежедневно поступает со всех сторон и в которой молодняк живет. И наконец, условия жизни в городах. Стрессы, экология, повышенная травмоопасность.


Это неполный список тех напастей, которые ежедневно испытывает наш ребенок. Очень неполный. И все эти напасти подрывают неокрепший детский организм. Одни явно, вызывая болезни, психологические срывы, нервозность. Другие скрытно, проявляясь впоследствии хроническими болезными, изменениями психики, ожирением либо дистрофией... Хотя с последней вроде бы успешно отборолись, если верить призывным комиссиям.

В СССР существовала более или менее отлаженная система контроля за рождением и ростом ребенка вплоть до "передачи его в руки взрослого врача". Буквально из роддома младенец попадал под надзор педиатра. Каждый малыш в районе был под контролем практически постоянно. От периодических осмотров до прививок.

Несмотря на множество проблем, которые переживает наша медицина, эта система в основном сохранена. Сохранена вопреки всему. Но проблемы не могли не коснуться и педиатрической службы.

Те, кто растил детей в 80-е и даже 90-е, помнят своего детского врача даже сегодня. Врача, которому мы доверили здоровье того самого "комочка счастья" давным-давно, и который передал нашего взрослого отпрыска во "взрослую" поликлинику. Этот врач знал о наших детях все.

Сегодня, в свете новых требований и приказов, врачи уже не могут уделять столько внимания каждому ребенку. Капиталистическая экономика требует оптимизировать и минимизировать процесс. Быстрее надо "гайки крутить". Больше детей осматривать и лечить за единицу времени. И работать на полторы-две ставки. Если, конечно, не хочешь жить как педиатр или педагог. То есть, как нищий.

А тут ещё и проклятая большинством руководителей поговорка о рыбе, которая ищет где глубже. Хорошие врачи быстро попадают в поле зрения коммерческих структур и переходят в частные клиники. В государственных клиниках очень много молодых, малоопытных врачей.

Короче говоря, качество работы детских поликлиник снизилось. Да и не могло не снизиться, даже если бы весь штат врачей там состоял из гениев. Работа на две ставки, причем вторая часто мало связана с первой, способствует тому, что врач становится универсалом. А универсал всегда хуже узкого специалиста в каждом конкретном случае.

Ровно так же обстоит дело и с современными средствами диагностики и лечения. В большинстве поликлиник обязательно найдется дорогущий аппарат, который был подарен или закуплен за большие деньги, но который не работает. Не работает только потому, что нет либо расходных материалов, либо необходимого технического обслуживания, сиречь, специалиста.

Ну нет в поликлиниках столько денег. Не выделяет государство. Это как "Феррари", подаренное бедному фермеру. Красивая машина. Но до первой поломки. Денег на даже мелкий ремонт такого аппарат у фермера нет. И превратится "Феррари" в курятник...

Врач, конечно если он настоящий врач, понимает, что теми средствами, которые есть у него, поставить правильный диагноз со 100-процентной гарантией невозможно. Возможность положить ребенка в стационар для обследования тоже призрачна. Остается направление в частную клинику на компьютерную томографию. А это часто не только деньги, но и поездка в областной центр.

Таким образом, ребенок часто остается "практически здоровым". И переходит в этом статусе в следующую поликлинику. Проходит приписку в военкомате по месту жительства. Готовый будущий защитник Отечества.

Призывная комиссия, как бы хорошо не работали врачи на призывном пункте, ориентирует тоже по документам. Видимых заболеваний нет. Скрытых, судя по личному делу, тоже. Значит, годен. Тем более, что дело идет о срочной службе, а не контрактной. Можно особо не рваться на британский флаг.

И только в войсках, при соответствующих нагрузках, хронические заболевания выявляются. И начинаются проблемы. Но медицинские части в полках и бригадах к лечению хронических заболеваний как бы не предназначены совершенно. Значит, солдата необходимо отправлять в госпиталь.

И вся эта тягомотина длится долгие месяцы. Пока медицинская комиссия госпиталя признает солдата не годным к службе. Пока документы на увольнение пройдут все инстанции. А солдат "служит". Зачем только? И место в госпитале занимает.

Медицинская часть триптиха оказалась самой сложной. Сложной потому, что непосредственные участники процесса вроде и не виноваты. Делают всё, что возможно в созданных условиях. А результат все равно получается не очень. Но самое мерзкое то, что требовать от них большего невозможно.

Медицина, как и все остальное, у нас в стадии "переходного периода". Сосуществование бесплатной и платной медицины. Конкуренция, которой в силу коренного отличия финансирования лечебных учреждений, практически нет, лишила врачей возможности не только качественно выявлять болезни у допризывников, но и лечить юношей непосредственно перед призывом.

Между тем, сегодня врачи хором поют гимны в честь своего министра Скворцовой, которая одним махом директивы всех решила вылечить. Если говорить о министрах, на уход которых рассчитывали при «новом» президенте Путине, то госпожа здравоохранительница точно в первой тройке была по тяжести прилетевшего в карму.

Именно госпожа Скворцова сегодня поставила основной задачей превращение рабочего труда врача в ад. И у Вероники Игоревны, к сожалению, пока все получается.

«Создавая современное российское здравоохранение, основанное уже на последних технологических достижениях мировой медицины, мы стараемся взять из советской системы все лучшее» - такому популизму даже Рогозин позавидует. Новые нормативы, согласно которым врачи обязаны не работать с пациентом, а писать отчеты для руководства, министерства, страховой компании, в среднем (по словам врачей) минимизировали время приема пациента до 5 минут. Остальное, простите (от 10 до 20) – на бумажки.

Деньги, о которых так дружно вещали Скворцова и Топилин, который министр труда, к сожалению, в подавляющем большинстве регионов оказались враньем. Любой врач это подтвердит.

Да, зарплаты вроде увеличились. На разные проценты, в разных областях. Но на эту же сумму уменьшились плавающие выплаты. Премиальные, за отработку и так далее.

Ну и конечно же, наше правительство четко позаботилось о докторах, одним махом убрав выплаты за вредность. И уменьшив отпуска за нее же.

Действительно, разве вредная работа у дерматовенеролога? Сифилис, СПИД, хламидии, дерматозы (половина из которых вполне заразные), грибы, чесотка, вши и далее по списку. Конечно, все это не вредно. И дополнительный отпуск и тем более, оплата вредности – это глупость и роскошь.

И получается роскошная картина. Бегают наши доктора по двум работам. Одна, официальная, для налогов да пенсии, вторая – понятное дело, для денег. Вот только проблема в том, что толком не успеть на двух лошадках покататься. Сами авторы на себе это вполне испытали. Хреновато выходит.

Но это уже система. Взявшая, по словам Скворцовой, все лучшее из советского прошлого.

В целом же, по всем трем статьям триптиха, приходится делать достаточно неблагоприятный прогноз. Система подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах у нас в стадии умирания. "Обломки советской системы" в новых условиях почти не работают.

Если в недалеком прошлом за здоровье молодежи отвечало сразу несколько министерств, то сегодня, увы, никто. Образование борется за выживание. Физкультуру низвели до личной инициативы молодого человека. Медицина "кастрирована" из-за отсутствия необходимых для современной диагностики и лечения мощностей, притока нормальных кадров и совершенно идиотской системы управления.

И дальше что? А ничего. То, что будет приходить на службу дальше, возможно, и «пушечным мясом» назвать язык не повергнется. Пороховая биомасса, не более того. Сгорит быстро, а толку ноль.

Ах, да, мы же ни с кем воевать не планируем, и на нас никто не нападет, поскольку у нас есть пока еще ядерная дубина…

Точно есть? И точно никто не рискнет? А если?

А если что, то в этих условиях дело подготовки молодежи к службе должно взять на себя Министерство обороны. Не на показуху деньги миллиардами выбрасывать, веселя не совсем понятно кого, а на подготовку будущих солдат. И офицеров тоже.

Позволим себе процитировать князя Григория Потемкина-Таврического.

«Для производства хорошего солдата нужны мужик, баба, да ночка потемнее. Для офицера же – давай деньги, время, знания».

Прав был светлейший, как есть, прав. И сегодня прав.

Момент приписки допризывника в военкомате должен стать моментом тотального контроля за ним со стороны МО. И в плане морально-психологическом, и в плане формирования личностных качеств, и в плане здоровья, и в плане соблюдения законов и правонарушений.

Кто? Кто сможет это осуществить? Сегодня – никто. Наше министерство просто не в состоянии осуществить такое. У чиновников Минобороны задачи иного плана: рекламку забацать, да техники поболее за рубеж продать.

Но если речь идет о том, что мы желаем жить в России дальше, не оглядываясь в страхе-ужасе, извините господа, от Шойгу и ниже, а напрячься придется.

И возродить-таки систему подготовки призывников. И назначить тех, кто будет за это отвечать. И снова сделать военкоматы не тупыми приемниками биомассы, а центрами подготовки.

Но это же работать надо… Су-57 и «Армату» продавать арабам проще будет…
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
Статьи из этой серии:
Триптих в коричневых тонах. Часть первая, образовательная

Триптих в коричневых тонах. О спорт, ты – спорт!
Мы в Яндекс Дзен
То, что вы не хотели знать об Англии
Функциональная глупость и национальная тупость
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

9 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:09
    -4
    Никто лучше не позаботится о здоровье человека, чем он сам.
    Можно сделать так, как предлагают авторы: "И возродить-таки систему подготовки призывников. И назначить тех, кто будет за это отвечать..". А можно сделать так, чтобы каждый молодой человек понимал необходимость службы в армии, гордился тем, что он годен к службе и готовился..
    Об итогах весеннего призыва со слов начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского:
    Условия прохождения военной службы улучшаются, повышается ее привлекательность, растет количество желающих отслужить в армии. А вот количество молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, из года в год сокращается. Этой весной таких было 1691 человек, что на 36% меньше, чем осенью 2017 года. Все это - подтверждение того, насколько вырос за последние годы престиж Вооруженных сил среди молодежи.

    - Что со здоровьем призывной молодежи?

    - Показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья - 76,7%. Весной прошлого года этот показатель составил 76,4%. В целом отмечается незначительная положительная динамика. К примеру, в 2015 году годными к службе были признаны 77% молодых людей призывного возраста, в 2016 — 78%, в 2017 — 79%. По итогам 2018 года ожидаем повышения показателя годности в пределах одного процента.


    И, разумеется, государство тоже должно уделять внимание столь важному вопросу.
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:43
    +1
    Принцип, нашего государства сегодня: Спасение утопающих, дело рук самих утопающих...
  3. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 07:14
    +1
    Система подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах у нас в стадии умирания.

    И ту же "Юнармию" авторы в коричневых тонах даже не заметили.. Или заметили, но...
    1. лис Офлайн
      лис Сегодня, 08:05
      0
      Цитата: тасха
      И ту же "Юнармию" авторы в коричневых тонах даже не заметили.. Или заметили, но...

      юнармия-показуха полнейшая! для галочки и списания бабла. не более.ну ещё свет курицыных плодить годится.
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 09:01
        +1
        Буду считать, что такое серьёзное заявление основано на конкретном знании.. А то знаете ли, была такая экзальтированная дамочка, которая про паровоз говорила: "Не поедет, не поедет...". После того как паровоз поехал, она начала говорить: "Не остановится, не остановится..."
  4. sso-250659 Офлайн
    sso-250659 Сегодня, 07:46
    +1
    Между тем, сегодня врачи хором поют гимны в честь своего министра Скворцовой

    Не поют, не поют врачи гимны г-же министерше..... Плюются и проклинают тот день , когда сели за баранку этого пылесоса. Оформление кучи ненужных бумаг для ХЕЗ кого, постоянные жалобы клиентов, страх быть подвергнутым судебному преследованию и полное отсутствие каких либо перспектив в государственном здравоохранении. Правительство РФ сделало все возможное и невозможное для того, чтобы медицину в России уничтожить. И это единственное что им удалось сделать за весь период с 1991г.
  5. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 08:56
    0
    Автор немного преувеличивает. СССР тоже был разный.
    "венерические болезни, заболеваемость
    которыми в 1930 г. составляла внушительную цифру – свыше 290
    тыс. чел. Несмотря на заявления о том, что «социалистическая организация
    труда, сокращение рабочего дня, рост благосостояния и культурно-бытового
    обслуживания трудящихся привели к огромным достижениям Советского
    Союза в снижении основных социальных болезней – туберкулеза и венерических»,
    Наркомздрав не уделял борьбе с этими заболеваниями необходимого
    внимания" с.
  6. olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Сегодня, 08:58
    +1
    Не сказано в статье о негативной роли страховых компаний, задача которых минимизировать затраты медучереждений , чем они успешно занимаются, отрывая себе в карман не хилую долю- 30% средств , выделяемых на здравоохранение. Это они кошмарят врачей заставляя их минимизировать помощь. Частных клиник развелось как грибов после дождя, там хорошие врачи тоже не нужны- это деньгоотсосы. Когда Путин сказал, что страховые компании существуют для защиты прав пациентов , просто поразилась- это успешные деньго-отсосы, их задача штрафануть врача прицепившись к закорючке. Как таковой страховой медицины не создано, убрать страховые компании - это увеличить на треть объем средств на медпомощь.
  7. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 10:07
    0
    Все правда. У сегодняшней медицины и сегодняшней армии очень мало общего, одно пустословие и плохо прикрытое им воровство