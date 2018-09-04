Сеймур Херш: "Ты не можешь писать, если ничего не читаешь"

Мы сотрудничали с русскими в Сирии даже когда, согласно официальной политике, надо было освободиться от Асада и вытеснить русских с Ближнего Востока. Асад, Пентагон и русские сплошь и рядом работали вместе. Есть много парадоксов в Америке.

Ты не можешь писать, если ты сам ничего не читаешь.

Всем дали уйти от ответственности, это мы, пресса, дали им уйти.

Самое интересное, когда полтора года назад я поднял материалы для своих воспоминаний, то сам удивился, как мало я тогда знал о том, что происходило там на самом деле.

Не надо все вешать на Америку. Такова природа любой армии и любой войны