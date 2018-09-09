Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 4)
Через 10 лет после окончания Второй мировой войны и отмены оккупационного режима Федеративной Республике Германия было дозволено иметь собственные вооружённые силы. Решение о создании Бундесвера получило законный статус 7 июня 1955 года. Поначалу сухопутные войска в ФРГ были относительно малочисленными, но уже в 1958 году они стали представлять собой серьёзную силу и влились в войсковую группировку НАТО в Европе.
На первых порах армия Западной Германии оснащалась техникой и вооружением американского и британского производства. Это же в полной мере относилось к противотанковым пехотным средствам ближнего боя. В конце 50-х гг. основным противотанковым средством немецкой пехоты взводного и ротного звена стали поздние модификации 88,9-мм гранатомёта М20 Super Bazooka. Впрочем, американцы также передали значительное количество устаревших 60-мм РПГ М9А1 и М18, которые в основном использовались в учебных целях. Почитать подробно про американские противотанковые гранатомёты первого поколения на «ВО» можно здесь: «Противотанковые средства американской пехоты».
Вместе с винтовками M1 Garand в ФРГ поставлялись американские ружейные кумулятивные гранаты М28 и М31. После принятия ФРГ на вооружение бельгийской 7,62-мм полуавтоматической винтовки FN FAL, которая в Бундесвере получила обозначение G1, их вскоре вытеснила 73-мм граната HEAT-RFL-73N. Граната надевалась на дульную часть ствола и отстреливалась холостым патроном.
Западногерманский пехотинец, вооруженный винтовкой G1 с ружейной гранатой HEAT-RFL-73N
В 60-е годы основным оружием пехотных частей в ФРГ стала немецкая винтовка HK G3 под патрон 7,62×51 мм НАТО, с которой также можно было отстреливать ружейные гранаты. Кумулятивная граната, созданная бельгийской фирмой Mecar, весила 720 г и могла пробить 270 мм броневой лист. Гранаты поставлялись в картонных цилиндрических упаковках, пропитанных парафином. Вместе с каждой гранатой в комплекте шел один холостой патрон и одноразовый складной пластмассовый рамочный прицел с отметками для стрельбы на 25, 50, 75 и 100 м. Теоретически кумулятивные гранаты могли выдаваться каждому стрелку, но на практике приёмам обращения с ними в пехотном отделении обычно обучался один гранатомётчик, который переносил на поясе сумку с тремя гранатами. Западногерманская пехота использовала ружейные гранаты до второй половины 70-х, после чего они были заменены более совершенными и дальнобойными противотанковыми средствами.
В годы Второй мировой немецкие конструкторы сумели создать весьма совершенные для того времени реактивные противотанковые гранатомёты. Исходя из этого, командование Бундесвера в конце 50-х выдало задание на разработку собственного противотанкового гранатомёта, который должен был превзойти американскую «Супер Базуку». Уже в 1960 году компания Dynamit Nobel AG представила на испытания РПГ Panzerfaust 44 DM2 Ausführung 1 (Pzf 44). Цифра «44» в названии означала калибр пусковой трубы. Диаметр надкалиберной кумулятивной гранаты DM-22 массой 1,5 кг составлял 67-мм. Вес гранатомёта в походном положении в зависимости от модификации — 7,3-7,8 кг. В боевом — 9,8-10,3 кг. Длина с гранатой – 1162 мм.
Военнослужащий Бундесвера с реактивным противотанковым гранатомётом Pzf 44
За характерную форму с заряженной гранатой, в войсках Pzf 44 получил прозвище «Lanze» — «Копьё». Гранатомет, внешне похожий на советский РПГ-2, представлял собой многоразовое пусковое устройство с гладким стволом. На пусковой трубе установлены: рукоятка управления огнем, ударно-спусковой механизм, а также кронштейн для оптического прицела. Оптический прицел в походных условиях переносился в футляре, прикреплённом к плечевому ремню. Помимо оптического, имелся простейший механический визир, рассчитанный на дальность — до 180 м.
Устройство гранатомёта Pzf 44
Выстрел производится по динамореактивной схеме, при помощи вышибного заряда, в задней части которого находится противомасса из мелкозернистого порошка железа. При выстреле вышибной заряд выбрасывает гранату со скоростью примерно 170 м/с, при этом в противоположном направлении выбрасывается противомасса. Использование инертной негорючей противомассы позволило уменьшить опасную зону позади гранатомёта. Стабилизация гранаты в полёте осуществляется подпружиненным складным оперением, которое раскрывалось при вылете из ствола. На расстоянии нескольких метров от дульного среза происходил запуск реактивного двигателя. При этом граната DM-22 дополнительно разгонялась до 210 м/с.
Граната DM-22 в полётной конфигурации
Максимальная дальность полёта реактивной гранаты превышала 1000 м, эффективная дальность стрельбы по движущимся танкам – до 300 метров. Бронепробиваемость при встрече с бронёй под прямым углом – 280 мм. Впоследствии для гранатомета была принята 90-мм граната DM-32 с бронепробиваемостью 375 мм, но максимальная дальность эффективного выстрела при этом снизилась до 200 м. На примере 90-мм кумулятивной гранаты можно отметить, что бронепробиваемость по сравнению с 149-мм гранатой одноразового гранатомёта Panzerfaust 60М существенно увеличилась. Этого удалось добиться за счёт более оптимальной формы кумулятивного заряда, использования мощной взрывчатки и медной облицовки.
В целом, если не принимать во внимание излишний вес, который был обусловлен использованием достаточно мощного метательного заряда и противомассы, гранатомёт получился удачным и относительно недорогим. При этом цена оружия в середине 70-х составляла $ 1500, без учёта стоимости боеприпасов. По своим характеристикам Pzf 44 оказался очень близок к советскому РПГ-7 с 85-мм выстрелом ПГ-7В. Таким образом, в СССР и ФРГ создали сходные по своим боевым данным и конструктивно противотанковые гранатомёты. Однако немецкое оружие получилось тяжелей. Гранатомёт Pzf 44 состоял на вооружении в ФРГ до 1993 года. Согласно штатному расписанию, один РПГ должен был иметься в каждом пехотном взводе.
Противотанковым оружием ротного звена в конце 60-х стал разработанный в Швеции 84-мм гранатомёт с нарезным стволом Carl Gustaf М2. До этого в Бундесвере эксплуатировались американские 75-мм безоткатные орудия М20, но лобовая броня корпуса и башни советских послевоенных танков: Т-54, Т-55 и ИС-3М — устаревшим безоткаткам была не по зубам. В западногерманской армии лицензионный вариант Carl Gustaf М2 получил обозначение Leuchtbüchse 84 mm.
84-мм гранатомёт Carl Gustaf М2
Шведский «Карл Густав» второй серийной модификации вышел на мировой рынок вооружения в 1964 году. Это было достаточно тяжелое и громоздкое оружие: масса – 14,2 кг, длина – 1130 мм. Однако благодаря способности использовать широкую номенклатуру боеприпасов, вести точный огонь на дальности до 700 м, большому запасу прочности и высокой надежности гранатомёт пользовался популярностью. В общей сложности он официально состоял на вооружении более чем в 50 странах мира.
Используемая в ФРГ местная модификация Carl Gustaf М2 может вести огонь кумулятивными, осколочными, дымовыми и осветительными снарядами со скорострельностью до 6 выстр/мин. Максимальная дальность выстрела по площадной цели составляла 2000 м. Для наводки оружия на цель использовался оптический прицел трёхкратного увеличения.
84-мм гранатомёт Leuchtbüchse 84 mm в оружейной комнате
Боевой расчёт Leuchtbüchse 84 mm составлял 2 человека. Первый номер переносил гранатомет, второй нёс четыре гранаты в специальных укупорках. К тому же гранатомётчики вооружались штурмовыми винтовками. При этом каждому боевому номеру расчёта приходилось нести на себе груз весом до 25 кг, что, конечно, было достаточно обременительно.
В 60-70-е годы 84-мм гранатомёт Leuchtbüchse 84 mm являлся вполне адекватным противотанковым оружием, способным при помощи кумулятивного выстрела HEAT 551 пробить 400 мм гомогенную броню. Однако после появления во второй половине 70-х в Западной группе войск советских танков нового поколения с многослойной лобовой бронёй, роль 84-мм гранатомётов резко снизилась. Хотя это оружие до сих пор состоит на вооружении Бундесвера, количество нарезных гранатомётов в войсках резко сократилось.
В данный момент Leuchtbüchse 84 mm главным образом используются для огневой поддержки небольших подразделений, освещения поля боя ночью и постановки дымовых завес. Впрочем, для борьбы с лёгкой бронетехникой в боекомплекте сохранены кумулятивные гранаты. Специально для стрельбы из замкнутых объёмов в ходе боевых действий в городе на вооружение принята многоцелевая граната HEDP 502. Благодаря использованию противомассы в виде пластиковых шариков серьёзно уменьшена реактивная струя при выстреле. Универсальная граната HEDP 502 обладает хорошим осколочным действием и способна пробить 150 мм гомогенную броню, что позволяет использовать её как против живой силы, так и для борьбы с лёгкими бронемашинами.
Как известно, Германия была первой страной, где начались работы по управляемым противотанковым ракетам. Дальше всего продвинулся проект ПТУР Ruhrstahl X-7, которая также известна как Rotkäppchen — «Красная шапочка». В послевоенное время на основе немецких разработок во Франции в 1952 году был создан первый в мире серийный ПТРК Nord SS.10. В 1960 году в ФРГ приняли на вооружение усовершенствованный вариант SS.11 и наладили лицензионное производство ПТУР.
Ракета после пуска вручную наводилась на цель по методу «трёх точeк» (оптический визир — ракета — цель). После пуска оператор следил за ракетой по трассеру в хвостовой части. Команды наведения передавались по проводам. Максимальная скорость полёта ракеты – 190 м/с. Дальность пуска – от 500 до 3000 м.
ПТУР SS.11
ПТУР длиной 1190 мм и массой 30 кг несла кумулятивный 6,8 кг заряд с бронепробиваемостью 500 мм. Впрочем, с самого начала французские ПТУР SS.11 рассматривались в качестве временной меры до появления более совершенных противотанковых ракет.
ПТУР SS.11 ввиду чрезмерно большой массы и габаритов было весьма затруднительно использовать с наземных пусковых установок и они не пользовались популярностью у пехотинцев. Для того чтобы перенести на небольшое расстояние пусковую установку с установленной на неё ракетой, требовалось два военнослужащих. По этой причине в 1956 году началась совместная швейцарско-германская разработка более компактной и лёгкой управляемой противотанковой ракеты. Участниками совместного проекта являлись: швейцарские компании Oerlikon, Contraves и западногерманская Bölkow GmbH. Противотанковый комплекс, принятый на вооружение в 1960 году, получил обозначение Bölkow BO 810 COBRA (от нем. COBRA — Contraves, Oerlikon, Bölkow und RAkete)
ПТУР COBRA, рядом пульт управления и коммутатор
По своим характеристикам «Кобра» была очень близка к советскому ПТРК «Малютка», но имела меньшую дальность пуска. Первый вариант мог поражать цели на дальности до 1600 м, в 1968 году появилась модификация ракеты COBRA-2000 с дальностью пуска 200-2000 м.
Ракета длиной 950 мм весила 10,3 кг и имела среднюю скорость полёта около 100 м/с. Её интересной особенностью была способность стартовать с грунта, без специальной пусковой установки. К коммутационному блоку можно подсоединить до восьми ракет, удалённых на 50 м от пульта управления. Оператор во время стрельбы имеет возможность выбрать с пульта ту ракету, которая находится в более выгодном положении относительно цели. После запуска стартового двигателя ПТУР практически вертикально набирает высоту 10-12 м, после чего запускается маршевый двигатель, и ракета переходит в горизонтальный полёт.
Позиция ПТРК COBRA
Ракеты оснащались двумя типами боевых частей: кумулятивно-осколочно-зажигательной и кумулятивной. Боеголовка первого типа имела массу 2,5 кг и снаряжалась прессованным гексогеном с добавкой алюминиевой пудры. Передний торец взрывчатого заряда имел коническую выемку, где находилась кумулятивная воронка из красной меди. По боковой поверхности боевого заряда были размещены четыре сегмента с готовыми убойными и зажигательными элементами в виде 4,5-мм стальных шариков и термитных цилиндриков. Бронепробиваемость такой боевой части была сравнительно невелика, и не превышала 300 мм, но при этом она была эффективна против живой силы, небронированных транспортных средств и лёгких укреплений. Кумулятивная боевая часть второго типа весила 2,3 кг, и по нормали могла пробить 470 мм стальной бронелист. Боеголовки обоих типов имели пьезоэлектричские взрыватели, состоявшие из двух узлов: головного пьезогенератора и донного детонатора.
Советские специалисты, сумевшие в середине 70-х ознакомиться с ПТУР COBRA, отмечали, что немецкие ракеты, выполненные в основном из недорогого пластика и штамповочного алюминиевого сплава, были очень дёшевы в производстве. Хотя для эффективного применения ПТРК требовалась высокая натренированность оператора, а дальность пуска была относительно невелика, немецкие противотанковые ракеты первого поколения пользовались определённым успехом на мировом рынке вооружения. Лицензионное производство «Кобры» велось в Бразилии, Италии, Пакистане и Турции. Также ПТРК стоял на вооружении в Аргентине, Дании, Греции, Израиле и Испании. Всего до 1974 года было произведено более 170 тыс. ракет.
В 1973 году компания Bölkow GmbH объявила о начале производства следующей модификации – ПТУР Mamba, которая отличалась полуавтоматической системой наведения, но имела практически такие же массогабаритные данные, бронепробиваемость и дальность пуска. Но к тому моменту ракеты семейства «Кобра» уже устарели и им на смену пришли более совершенные ПТУР, поставляемые в герметичных транспортно-пусковых контейнерах и обладающие лучшими служебно-эксплуатационными характеристиками.
Хотя ПТУР COBRA обладали невысокой стоимостью и в 60-е годы были способны поразить все существующие на тот момент серийные танки, командование Бундесвера уже через несколько лет после принятия ПТРК «Кобра» на вооружение стало искать ему замену. В 1962 году в рамках совместной франко-германской программы началось проектирование противотанкового ракетного комплекса MILAN (франц. Missile d´infanterie léger antichar – Лёгкий пехотный противотанковый комплекс), который должен был заменить не только наводимые в ручную ПТУР первого поколения, но и 106-мм безоткатные орудия М40 американского производства. ПТРК MILAN был принят на вооружение в 1972 году, став первым пехотным противотанковым ракетным комплексом с полуавтоматической системой наведения в Бундесвере.
Для наведения ракеты на цель, от оператора требовалось только удерживать вражеский танк в прицеле. После пуска станция наведения, приняв инфракрасное излучение от трассера в задней части ракеты, определяет угловое рассогласование между линией визирования и направлением на трассер ПТУР. В аппаратном блоке анализируется информация о положении ракеты относительно линии визирования, которую отслеживает прибор наведения. Положение газоструйного руля в полёте контролируется гироскопом ракеты. В результате аппаратный блок автоматически вырабатывает команды и передаёт их по проводам на органы управления ракеты.
ПТРК MILAN
Первая модификация ПТУР MILAN имела длину 918 мм и массу 6,8 кг (9 кг в транспортно-пусковом контейнере). Её кумулятивная 3 кг боевая часть была способна пробить 400 мм броню. Дальность пуска находилась в диапазоне от 200 до 2000 м. Средняя скорость полёта ракеты – 200 м/с. Масса готового к применению противотанкового комплекса немногим превышала 20 кг, что давало возможность переноски его на небольшое расстояние одним военнослужащим.
Дальнейшее повышение боевых возможностей комплекса шло по пути увеличения бронепробиваемости и дальности пуска, а также установки всесуточных прицелов. В 1984 году начались поставки в войска ПТРК MILAN 2, в котором калибр головной части ракеты был увеличен с 103 до 115-мм. Наиболее заметным внешним отличием ракеты данной модификации от раннего варианта является штанга в носовой части, на которой установлен пьезоэлектрический датчик цели. Благодаря этой штанге при встрече ракеты с бронёй танка, подрыв кумулятивной боевой части происходит на оптимальном фокусном расстоянии.
В рекламных проспектах говорится, что модернизированная ПТУР способна поразить цель, прикрытую 800 мм бронёй. Модификация MILAN 2Т (1993 год) с тандемной боевой частью способна преодолевать динамическую защиту и многослойную лобовую броню современных основных танков.
Пуск ПТУР MILAN 2 в ходе учений НАТО в Прибалтике
В настоящее время модернизированные противотанковые комплексы MILAN 2, оснащённые комбинированными тепловизионными прицелами MIRA или Milis и ведущие огонь ракетами с повышенной бронепробиваемостью, полностью вытеснили ПТРК, произведенные в 70-е годы. Однако уже и эти достаточно совершенные комплексы не в полной мере устраивают немецких военных, и снятие их с вооружения дело ближайших нескольких лет. В связи с этим командование Бундесвера активно избавляется от ПТРК второго поколения, передавая их союзникам.
Во второй половине 70-х после начала массового производства в СССР основных боевых танков нового поколения, в странах НАТО наметилось отставание в области противотанковых средств. Для уверенного пробития многослойной брони прикрытой блоками динамической защиты требовались тандемные кумулятивные боеприпасы повышенного могущества. По этой причине в США и ряде стран Западной Европы в конце 70-х – начале 80-х велись активные работы по созданию реактивных противотанковых гранатомётов и ПТРК нового поколения и модернизации существующих гранатометных выстрелов и ПТУР.
Не стала исключением и Западная Германия. В 1978 году компанией Dynamit-Nobel AG начала разработку одноразового гранатомета, получившего предварительное обозначение Panzerfaust 60/110. Цифры в названии означали калибр пусковой трубы и кумулятивной гранаты. Однако разработка нового противотанкового оружия затянулась, он был принят на вооружение Бундесвера только в 1987 году, а его массовые поставки в войска под наименованием Panzerfaust 3 (Pzf 3) стартовали в 1990 году. Задержка была связана с недостаточной бронепробиваемостью первых гранатомётных выстрелов. Впоследствии компания-разработчик создала гранату DM21 с тандемной боевой частью, способную поражать танки оснащенные динамической бронёй.
Одноразовый противотанковый гранатомёт Panzerfaust 3
Гранатомет Pzf 3 имеет модульную конструкцию и состоит из съёмного контрольно-пускового устройства с блоком управления огнем и прицелом, а также одноразового ствола калибром 60-мм, снаряженного в заводских условиях 110-мм надкалиберной реактивной гранатой и вышибным зарядом. Перед выстрелом блок управления огнем присоединяется к гранатомётному выстрелу, после пуска гранаты пустой ствол отстыковывается от блока управления и выбрасывается. Блок управления является многоразовым и может повторно использоваться с другим снаряженным стволом. Блоки управления огнем унифицированы и могут использоваться с любыми выстрелами Pzf 3. В первоначальном варианте съёмный блок управления огнем включал в себя оптический прицел с дальномерной сеткой, ударно-спусковой и предохранительный механизмы, складные рукоятки и плечевой упор.
Съёмное контрольно-пусковое устройство гранатомёта Panzerfaust 3
В настоящее время в Бундесвер поставляются компьютеризированные блоки управления Dynarange, в состав которого входят: сопряженный с лазерным дальномером баллистический процессор и оптический прицел. В память блока управления заложена информация обо всех типах выстрелов, приятных для Pzf 3, на основе чего вводятся поправки во время прицеливания.
Съёмное контрольно-пусковое устройство гранатомёта с блоком управления Dynarange (рукоятки и плечевой упор сложены)
Благодаря внедрению компьютеризированного прицельного комплекса удалось значительно повысить эффективность стрельбы по танкам. При этом увеличилась не только вероятность попадания, но дальность эффективного огня — с 400 до 600 метров, что отражают цифры "600" в обозначениях новых модификаций гранатометов Pzf 3. Для ведения боевых действий в тёмное время суток может быть установлен ночной прицел Simrad KN250.
Противотанковый гранатомет Pzf 3-T60 в боевом положении
Гранатомет модификации Pzf 3-T600 в боевом положении имеет длину 1200 мм и весит 13,3 кг. Реактивная граната DM21 с боевой частью массой 3,9 кг способна пробить 950 мм гомогенную броню и 700 мм после преодоления динамической защиты. Начальная скорость гранаты 152 м/с. После запуска реактивного двигателя она разгоняется до 220 м/с. Максимальная дальность выстрела 920 м. При отказе контактного взрывателя граната самоликвидируется через 6 секунд.
Также производятся гранатомётные выстрелы с адаптивными кумулятивными гранатами с выдвижным инициирующим зарядом. При стрельбе по тяжелой бронетехнике инициирующий заряд, предназначенный для разрушения активной защиты, перед выстрелом выдвигается вперед. В случае применения по легкобронированным целям или разного рода укрытиям, выдвижной заряд остается утопленным в корпус боевой части и подрывается одновременно с ней, увеличивая фугасный эффект. Для боевых действий в городских условиях, уничтожения полевых фортификационных сооружений и борьбы с лёгкобронированными боевыми машинами предназначен выстрел Bunkerfaust 3 (Bkf 3) с многоцелевой проникающей осколочно-фугасной боеголовкой.
Боевая часть Bkf 3 подрывается с небольшим замедлением после пробития «твёрдой» преграды или в момент наибольшего заглубления в «мягкую» преграду, обеспечивая поражение живой силы противника за укрытием и максимальное фугасное действие при разрушении насыпей и укрытий из мешков с песком. Толщина пробиваемой гомогенной брони составляет 110 мм, бетона 360 мм и 1300 мм плотного грунта.
Семейство гранатометных выстрелов Pzf-3, состоящих на вооружении в Бундесвере
В настоящее время потенциальным покупателям предложен выстрел Pzf-3-LR с гранатой, наводящейся по лазеру. При этом удалось повысить дальность эффективного огня до 800 м. В номенклатуре боеприпасов Panzerfaust 3 имеются также осветительные и дымовые гранаты. Согласно оценкам зарубежных экспертов, гранатомётный комплекс Panzerfaust 3 в составе современных выстрелов и компьютеризированного прицельного комплекса является одним из лучших в мире. Данных о количестве произведённых контрольно-пусковых устройств и гранатомётных выстрелов найти не удалось, но помимо ФРГ лицензионное производство ведётся в Швейцарии и Южной Корее. Официально Pzf-3 состоит на вооружении в армиях 11 государств. Гранатомёт использовался в ходе боевых действий в Афганистане, на территории Ирака и Сирии.
Рассказывая о созданных в ФРГ противотанковых гранатомётах невозможно не упомянуть об одноразовом РПГ Armbrust (нем. Арбалет). Это оригинальное оружие было создано компанией Messerschmitt-Bolkow-Blohm в инициативном порядке во второй половине 70-х.
Одноразовый противотанковый гранатомёт Armbrust
Изначально гранатомёт создавался для использования в городских условиях и рассматривался как замена американского 66-мм M72 LAW. При близких значениях, массы, габаритов, дальности стрельбы и бронепробиваемости немецкий гранатомёт имеет малошумный и бездымный выстрел. Это позволяет скрытно применять гранатомет, в том числе из небольших замкнутых объёмов. Для безопасного проведения выстрела необходимо, чтобы позади заднего среза имелось 80 см свободного пространства.
Малошумности и беспламенности выстрела удалось добиться благодаря тому, что метательный заряд в пластиковой пусковой трубе размещён между двумя поршнями. Кумулятивная 67-мм граната находится перед передним поршнем, за задним размещён «противовес» в виде мелких пластмассовых шариков. Во время выстрела пороховые газы оказывают воздействие на поршни – передний выбрасывает из ствола оперённую гранату, задний толкает «противовес», чем обеспечивается равновесие гранатомёта при стрельбе. После достижении поршнями краев трубы, они фиксируется специальными выступами, что препятствует выходу раскаленных пороховых газов. Таким образом, удаётся свести к минимуму демаскирующие факторы стрельбы: дым, вспышку и грохот. После выстрела пусковая труба не подлежит повторному снаряжению и выбрасывается.
В нижней части пусковой трубы в пластмассовом кожухе крепится спусковой механизм. Также имеются рукоятки для удержания по время выстрела и переноски, плечевой упор и ремень. В походном положении пистолетная рукоятка сложена и блокирует пьезоэлектрический спусковой механизм. Слева на пусковой трубе размещён складной коллиматорный прицел, рассчитанный на дальность от 150 до 500 м. Прицельная шкала в ночное время имеет подсветку.
67-мм кумулятивная граната Armbrust
67-мм кумулятивная граната покидает ствол со скоростью 210 м/с, что даёт возможность бороться с бронецелями на дальности до 300 м. Максимальная дальность полёта гранаты – 1500 м. Согласно рекламным данным, одноразовый гранатомёт длиной 850 мм и массой 6,3 кг способен пробить под прямым углом 300 мм гомогенную броню. В ценах начала 80-х стоимость одного гранатомёта составляла $750, что превышало стоимость американского M72 LAW примерно в три раза.
Высокая цена и неспособность эффективно бороться с основными боевыми танками нового поколения стали причинами того, что Armbrust не получил широкого распространения. Хотя компания-разработчик вела достаточно агрессивную рекламную компанию, и гранатомет тестировался на полигонах во многих странах НАТО, закупок больших партий и официального принятия сухопутными силами в армиях государств противостоящих Варшавскому договору не последовало. Гранатомёт Armbrust в начале 80-х считался одним из фаворитов конкурса, объявленного американской армией после отказа от одноразового 70-мм РПГ Viper. Армия США рассматривала немецкий гранатомёт не только как противотанковое, но и как средство для уличного боя, что было особенно актуально для подразделений, расквартированных в Западной Европе. Однако руководствуясь интересами национальных производителей, руководство МО США сделало выбор в пользу улучшенной версии М72 LAW, который к тому же был существенно дешевле и хорошо освоен в войсках.
Немецких военных категорически не устроила относительно небольшая дальность эффективной стрельбы, а самое главное низкая бронепробиваемость и неспособность бороться с танками, оснащенными динамической защитой. В середине 80-х на подходе был РПГ Panzerfaust 3 с гораздо более многообещающими характеристиками, пусть и не способный производить выстрел «без шума и пыли». В итоге небольшое количество Armbrust закупили для диверсионно-разведывательных подразделений. После того как стало ясно, что данный гранатомет не будет в больших объёмах поставляться в вооруженные силы стран НАТО, права на его производство передали бельгийской фирме Poudreries Réunies de Belgique, которая в свою очередь уступила их сингапурской Chartered Industries of Singapore.
Официально Armbrust был принят на вооружение в Брунее, Индонезии, Сингапуре, Таиланде и Чили. Впрочем, это оружие оказалось весьма популярно на «чёрном рынке» оружия и по нелегальным каналам попало в ряд «горячих точек». В 80-е годы «Красные кхмеры» в ходе противостояния с вьетнамским воинским контингентом, выстрелами из бесшумных «Арбалетов» бельгийского производства сожгли в джунглях Камбоджи несколько средних танков Т-55. В ходе этнических конфликтов на территории бывшей Югославии, РПГ Armbrust применялись вооруженными формированиями в Хорватии, Словении и Косово.
С учётом того, что Panzerfaust 3 имел в основном противотанковую направленность и оказался достаточно дорог, для оснащения подразделений, участвующих в «антитеррористических» миссиях, в 2011 году Бундесвер закупил 1000 90-мм гранатомётов MATADOR-АS (англ. Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR – Переносимое одним человеком противотанковое и противобункерное оружие).
Одноразовый гранатомёт RGW 90-AS
Это оружие, получившее в Германии обозначение RGW 90-AS, является совместной разработкой израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, сингапурской DSTA и немецкой Dynamit Nobel Defence. В нём используются технические решения, реализованные ранее в РПГ Armbrust. При этом полностью заимствована технология использования противовеса из пластиковых шариков. Граната так же выбрасывается из ствола пороховым зарядом, размещённым между двумя поршнями, что позволяет безопасно производить выстрел из замкнутого помещения.
Гранатомёт RGW 90-AS весит 8,9 кг и имеет длину 1000 мм. Он способен поражать цели на дальности до 500 м. На трубе имеется стандартный узел крепления для размещения оптического, ночного или оптоэлектронного прицела, совмещенного с лазерным дальномером. Граната с тандемной боевой частью покидает пластиковый ствол со скоростью 250 м/с. Адаптивный взрыватель самостоятельно определяет момент подрыва в зависимости от свойств преграды, что даёт возможность использовать его для борьбы с легкобронированными боевыми машинами и уничтожения живой силы, укрывавшейся в бункерах и за стенами зданий.
В конце 90-х командование Сухопутных сил Бундесвера сочло имеющиеся ПТРК MILAN 2 устаревшими. Хотя данный противотанковый комплекс комплектовался ПТУР с тандемной боевой частью, которая должна была с большой долей вероятности преодолевать многослойную броню и динамическую защиту российских танков, слабым местом немецкого ПТРК является полуавтоматическая система наведения. Ещё в 1989 году для защиты бронетехники от ПТУР, в СССР на вооружение был принят комплекс оптико-электронного противодействия «Штора-1». В состав комплекса помимо другой аппаратуры входят инфракрасные прожекторы, подавляющие оптико-электронные координаторы систем наведения ПТУР второго поколения: MILAN, HOT и TOW. В результате воздействия модулированного инфракрасного излучения на систему наведения ПТРК второго поколения, ракета после пуска падает на землю, или даёт промах мимо цели.
Согласно выдвинутым требованиям перспективный ПТРК, предназначенный для замены в батальонном звене противотанковых комплексов MILAN 2, должен был функционировать в режиме «выстрел и забыл», а также быть пригодным для установки на различные шасси и переноске на небольшие расстояния в полевых условиях силами расчёта. Так как германская промышленность в разумные сроки не могла ничего предложить, взоры военных обратились на изделия зарубежных производителей. По большому счёту в данном сегменте могли конкурировать только американский FGM-148 Javelin от компаний Raytheon и Lockheed Martin и израильский Spike-ER от Rafael Advanced Defense Systems. В итоге немцы выбрали менее дорогой «Спайк», ракета которого стоила на мировом рынке вооружений около $200 тыс., против $240 тыс. у «Джавелина».
В 1998 году немецкие компании Diehl Defense и Rheinmetall, а также израильская Rafael основали консорциум Euro Spike GmbH, который должен был производить ПТРК семейства «Спайк» для нужд стран НАТО. Согласно контракту на сумму € 35 млн., заключённому между военным ведомством ФРГ и Euro Spike GmbH, предусмотрена поставка 311 пусковых установок с комплектом аппаратуры наведения. Также заключён опцион на 1150 ракет. В Германии Spike-ER принят на вооружение под обозначением MELLS (нем. Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkﬂugkörpersystem – Многофункциональная лёгкая корректируемая система).
Расчёт ПТРК MELLS
Первый вариант ПТРК MELLS может поражать цели на дальности 200-4000 м, с 2017 года заказчикам предлагается ракета модификации Spike-LR II с дальностью пуска 5500 м, совместимая с ранее поставленными пусковыми установками. При этом разработчики Spike-LR никогда не упускают возможности напомнить, что их комплекс серьёзно превосходит американский «Джавелин» по дальности пуска и способен поражать в командном режиме не только бронетехнику.
Согласно рекламной информации, представленной на международных выставках вооружения, ПТУР Spike-LR массой 13,5 кг несёт боевую часть с бронепробиваемостью до 700 мм гомогенной брони, прикрытой блоками ДЗ. Бронепробиваемость ракеты модификации Spike-LR II составляет 900 мм после преодоления ДЗ. Максимальная скорость полёта ракеты – 180 м/с. Время полета на максимальную дальность — около 25 с. Для разрушения фортификационных сооружений и капитальных строений ракета может оснащаться проникающей фугасной боевой частью типа PBF (англ. Penetration, Blast and Fragmentation – Проникающая осколочно-фугасная).
ПТУР Spike-LR оснащена комбинированной системой управления. В её состав входят: телевизионная головка самонаведения или двухканальная ГСН, в которой телевизионная матрица дополнена неохлаждаемой тепловизионной типа, а также инерциальная система и аппаратура канала передачи данных. Комбинированная система управления позволяет реализовать широкий спектр режимов боевого применения: "выстрелил-забыл", захват и перенацеливание после пуска, командное наведение, поражение невидимой цели с закрытой позиции, идентификация и поражение цели в наиболее уязвимую часть. Обмен информацией и передача команд наведения может быть реализована по радиоканалу или с использованием волоконно-оптической линии связи.
Помимо ракеты в транспортно-пусковом контейнере, в состав ПТРК Spike-LR входит пусковая установка с командным блоком, литиевая батарея электропитания, тепловизионный прицел, складная тренога. Вес комплекса в боевом положении составляет 26 кг. Время перевода ПТРК в боевое положение 30 с. Боевая скорострельность – 2 выстр/мин. В варианте, предназначенном для использования мелкими пехотными подразделениями, пусковая установка и две ракеты переносятся в двух ранцах расчетом из двух человек.
На сегодняшний день ПТРК Spike-LR и производимый в ФРГ вариант MELLS считаются одними из лучших в своём классе. Однако ряд немецких политиков в прошлом выражал озабоченность слишком высокой стоимостью новых противотанковых комплексов, что, в свою очередь, не позволяет в случае необходимости заменить в пропорции 1:1 списываемые MILAN 2.
По материалам:
http://chainlinkandconcrete.blogspot.com/2017/11/the-pzf-44-panzerfaust-ii-lanze.html
http://zonwar.ru/granatomet/rpg/Panzerfaust-44_Lanze.html
http://defense-and-freedom.blogspot.com/2010/07/west-german-rpg-7.html
http://alternathistory.com/content/ispytano-v-sssr-protivotankovye-raketnye-kompleksy-bgm-71-tow-bolkow-bo-810-cobra-milan-hot
https://defence.pk/pdf/threads/spike-anti-tank-guided-missile.357858/
http://modernfirearms.net/ru/granatomety/germanija-granatomety/panzerfaust-3/
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015082339089;view=1up;seq=583
https://www.machinegun-figures.com/rgw-90-as-anti-structure-munition-tan-p-22921
http://www.eurospike.com/
- Автор:
- Линник Сергей
- Статьи из этой серии:
- Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 1)
Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 2)
Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 3)
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter