Последние перспективные танки, не пошедшие в серию: объект 477 «Боксёр», объект 299 и другие
Реализация проектов по разработке перспективных танков всегда вызывает интерес, поскольку при этом делается попытка применить оригинальные технические решения, позволяющие получить отрыв от существующего поколения танков. Перспективные танки разрабатывались в 80-е годы перед развалом Союза и затем в 90-е в России. Ни один из этих танков по разным причинам в серию не пошёл.
Уровень разработок и прилагаемые усилия промышленности и военных при этом были разные. Например, разработка танка «Боксер» (объект 477) проводилась по постановлению ЦК КПСС и Совмина Советского Союза с привлечением многих отраслей промышленности и под жестким контролем военных.
Разработка перспективных российских танков началась в конце 80-х в рамках темы «Совершенствование-88» как совершенствование существующего поколения танков и инициативных работ по поиску концепции перспективного танка без подключения специализированных предприятий, а после развала Союза перешло в разработку перспективных танков. К тому же проведение этих работ пришлось на 90-е годы, период развала экономики и промышленности, что также наложило на разработки свой отпечаток.
Следует также отметить, что КБ по разработке танка самостоятельно, без смежников, разработать танк не в состоянии, оно может предложить только концепцию танка, а вооружение, системы танка, двигатель и много других комплектующих разрабатывают другие организации. Поэтому перспективный танк это плод труда многих организаций, без участия которых новая машина в принципе родиться не может.
Разработка последнего советского перспективного танка «Боксер» проводилась с начала 80-х и прекратилась в 1991 году в связи с развалом Союза. Поскольку головным разработчиком был Харьков и другие танковые КБ в этих работах не участвовали, разработка российского перспективного танка началась с поисковых работ и выработки своих концепций танка.
Наиболее интересные проекты были предложены в Ленинграде (объект 299), в Омске (объект 640) и в Нижнем Тагиле (объект 195). В этой связи интересны концептуальные решения этих танков, насколько они были оправданы и что остается актуальным и перспективным на сегодняшний день.
Объект 299
Проект основывался на оригинальной компоновке танка, принципиально отличающейся от классической. Во-первых, танк был с необитаемым боевым отделением, экипажем два человека, размещенных в корпусе танка, и вынесенной пушкой. Во-вторых, силовая установка на базе ГТД была размещена в передней части корпуса танка и использовалась как дополнительная защита экипажа.
В качестве вооружения была использована вынесенная из боевого отделения 152-мм пушка, размещенная над башней. Для этого танка была начата разработка пушки оригинальной конструкции с поворотной каморой для обеспечения быстрого заряжания.
Вынесенная пушка позволяла уменьшить бронируемый объем внутри танка, но при этом появлялись такие недостатки, как сложность автомата заряжания, незащищенность пушки от поражения и проблемы с обеспечением защиты внутренних объемов танка при заряжании от попадающих на танк камней, грязи, веток и т.п.
Экипаж два человека также вызывает много вопросов, так как выполнение функциональных обязанностей по управлению огнем, движением и взаимодействием танка в составе подразделения двумя членами экипажа практически невозможно. Серьезной проблемой было обеспечение дистанционного управления боевым отделением с помощью телевизионных и тепловизионных каналов связи.
Размещение экипажа в бронированной капсуле, изолированной от боекомплекта и топлива, позволяло сохранить его при поражении других зон танка без детонации боекомплекта. Сохранение экипажа при детонации боекомплекта весьма сомнительно, поскольку танк при этом превращается в груду металла.
Разработка танка в полном объеме не производилась, поэтому судить о его достоинствах и недостатках трудно. По крайней мере, по комплексу управления огнем это только пожелания разработчиков танка, полномасштабной разработки такого комплекса специализированными предприятиями не велось, в связи с чем обеспечение заложенных характеристик весьма проблематично, тем более с экипажем два человека.
Работы по танку были прекращены в 1996 году на этапе изготовления ходового макета шасси с силовой установки в носовой части корпуса, остальные системы и узла танка были проработаны только на бумаге.
Объект 640 «Черный орел»
Концепция данного проекта строилась на использовании классической компоновки танка с созданием изолированного пространства для трех членов экипажа и вынесением боекомплекта за внутренний объем танка.
Изюминкой проекта являлась попытка изолировать экипаж с классическим размещением в танке от боеприпасов, топлива и пушки бронированными перегородками.
Данное техническое решение позволяло устранить серьезный недостаток существующего поколения танков с классическим размещением экипажа рядом с боеприпасами и топливом.
В качестве вооружения использовалась 125-мм пушка с боекомплектом в автомате заряжания, расположенном в съемном бронированном модуле на корме башни. Этим техническим решением разработчики стремились сохранить танк при детонации боекомплекта, насколько это реализуемо требует подтверждения соответствующими экспериментами.
Силовая установка танка строилась на базе существующего ГТД с целью повышения проходимости танка применялась семиопорная ходовая со съемными уширителями гусеницы для уменьшения удельного давления на грунт.
Серьезное внимание уделялось защите танка, она была модульной и многоуровневой с применением пассивной, динамической и активной защиты, обеспечивающей защищенность от большинства существующих на то время боеприпасов.
Комплекс управления огнем принципиально мало чем отличался от предыдущего поколения танков. Планировалось применить панорамный прицел командира и тепловизионный прицел, но разработка этих приборов специализированными организациями для этого танка не велась.
Разработка танка также завершилась изготовлением ходового макета с установкой на шасси танка Т-80У башни новой конструкции. Дальше показа ходового макеты разработка не пошла и в 1997 году работы были прекращены.
Объект 195 «Т-95»
Проект этого танка разрабатывался в конце 80-х по теме «Совершенствование-88» по модернизации существующего поколения машин. С развалом Союза и прекращением работ по танку «Боксер» в рамках этой темы началась разработка перспективного танка. При его разработке были использованы отдельные элементы танка «Боксер» (152-мм пушка, прицельный комплекс, ТИУС и ряд других систем), разработка которых велась российскими организациями.
Концепция танка строилась на создании бронированной капсулы для трех членов экипажа с ее размещением в корпусе танка и изоляции от боевого отделения, топлива и силовой установки бронированными перегородками. Модуль боевого отделения располагался по центру танка в виде полноповоротной платформа, в которой размещалась 152-мм пушка, дополнительное вооружение (12,7-мм пулемет или 30-мм пушка), комплекс управления огнем и автомат заряжания карусельного типа с вертикально расположенными снарядами и зарядами.
Управление модулем было только дистанционное с помощью телевизионных, тепловизионных и радиолокационных каналов связи. От классической компоновки этот танк отличался размещением экипажа в бронекапсуле в корпусе танка со свойственными этому варианту компоновки преимуществами и недостатками.
Силовая установка танка была на основе дизельного X-образного двигателя мощностью 1200—1500 л.с. Танк обладал мощной дифференцированной и многоуровневой защитой с использованием комбинированной брони, динамической и активной защиты, системы оптико-электронного противодействия.
В процессе реализации проекта были изготовлены два образца, на которых испытывались отдельные узлы и системы танка. В связи с отсутствием в этом проекте серьезного отрыва от существующего поколения танков работы по проекту в 2009 году она были прекращены. Нетрудно заметить, что объект 195 по своей компоновке является прототипом танка «Армата», над которыми в Нижнем Тагиле работали больше двадцати лет.
Объект 477 «Боксер»
Концепция этого танка подробно описана на «ВО». Она строилась на базе полувынесенной 152-мм пушки, расположенной на крыше башни в забронированном объеме, экипажа три человека, размещенного в танке по классической схеме, и автомата заряжания, состоящего из двух барабанов с боеприпасами в корпусе танка и одного расходного в башне.
Какая концепция танка перспективна?
Сравнивая концепции перспективных танков и принятые технические решения, необходимо иметь в виду, что отрыв от существующего поколения танков можно обеспечить, только приняв за основу нетрадиционные конструкторские решения. Из представленных проектов перспективных танков можно выделить следующие основные направления таких решений:
— экипаж два или три человека;
— необитаемая башня и размещение экипажа в бронекапсуле;
— вынесенная пушка калибра 152 мм;
— конструкция автомата заряжания и размещение боеприпасов.
Обоснование бесперспективности создания на данном этапе танка с двумя членами экипажа приведено в связи с невозможностью выполнения всех функциональных обязанностей членов экипажа.
Выполнение функций управления движением танка, поиска целей, ведения огня, а также управление своим и подчиненными танками двумя членами экипажа без потери качества управления невозможно. Эти функции по своей природе несовместимы, выполнение одной ведет к прекращению выполнения другой. То есть экипаж два человека не обеспечивает выполнение задач, стоящей перед танком.
Применение необитаемой башни создает преимущества в существенном уменьшении забронированного объема танка и возможность создания бронекапсулы для экипажа в корпусе танка. При этом экипаж лишается оптических каналов для поиска целей и ведения огня и резко снижается надежность танка в целом, при выходе из стоя системы электроснабжения танк становится полностью небоеспособным.
Вынесенная пушка, размещаемая над башней, с одной стороны, уменьшает забронированный объем танка, с другой влечет за собой проблемы с бронезащитой пушки и конструктивные сложности по защите внутреннего объема башни при заряжании пушки от попадания посторонних предметов. В этом плане наиболее перспективно техническое решение, используемое на объекте 299 с вынесенной над башней пушкой с поворотной каморой. Использование полувынесенной пушки приводит к введению бронированного кожуха, перекрытию поля зрения прицельных приборов и серьезному увеличению массы танка.
Применение пушки калибра 152 мм по сравнению с пушкой 125 мм наряду с увеличением огневой мощи танка влечет за собой существенное усложнение конструкции танка и особенно автомата заряжания и увеличению массы танка. По все видимости, все-таки калибр 125 мм более приемлем для основного танка, а с калибром 152 мм целесообразно разрабатывать «танк прорыва» для использования в качестве ударных группировок.
Размещение боеприпасов в автоматизированной боеукладке целесообразно производить в отдельном модуле, изолированном от экипажа. Обеспечить жизнеспособность танка при детонации боеприпасов вряд ли удастся. Наиболее перспективна концепция изоляции боеприпасов от прямого попадания огня и неизбежных источников возгорания при пробитии брони. В этом смысле компоновка танка объект 640 с размещением всего боекомплекта в изолированном и съемном модуле в корме башни наиболее приемлема.
Рассматривая концепции перспективных танков объектов 477, 299, 640 и 195, которые по разным причинам не пошли в серию, можно задаться вопросом: какая концепция танка наиболее перспективна, исходя из полученного опыта разработки этих танков?
С учетом преимуществ и недостатков концепций приведенных танков наиболее целесообразна разработка основного танка с тремя членами экипажа, пушкой калибра 125 мм, размещением экипажа в легкобронированных и защищенных от топлива и боеприпасов капсулах в корпусе и башне под пушкой и автоматом заряжания с боеприпасами в изолированном модуле в корме башни.
Наряду с основным танком целесообразна разработка на этой базе «танка прорыва» со 152-мм вынесенной пушкой с поворотной каморой. Такой танк будет сложнее по конструкции и с уменьшенным боекомплектом, но ограниченное количество таких танков для проведения специальных операций может оказаться оправданным.
Принятая в проекте «Армата» концепция танка дает существенный отрыв от существующего поколения танков, но обладает рядом приведенных выше недостатков и требует проверки принятых технических решений войсковой эксплуатацией и испытаниями во всех климатических зонах с последующим принятием решения о дальнейшей судьбе этого танка.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- btvt.info
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