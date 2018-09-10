Огненные Карпаты
Мы писали о первом массированном применении огнеметов противника против русских войск (Огни у Скробова). Но именно в Карпатах русские солдаты впервые испытали на себе воздействие огнеметов – захватив и первые образцы огнеметного оружия.
21 апреля 1915 г. в ходе боя за гору Макувка от воздействия австро-германских огнеметов погибли 6 бойцов 147-го пехотного Самарского полка, погребенные в братской могиле.
Очевидец вспоминал: «Передо мной, рядом с каким-то незнакомым и замысловатым прибором и двумя жестянками с бензином, разбросав ноги и мучительно запрокинув голову, лежит человек, обращенный в кусок угля. Мясо на ногах его выжжено до костей, сожжены даже кости, а вместо лица - гримаса безобразной черной маски, без носа, без глаз, без кожи. Coжжены сапоги, сожжен поясной ремень, патронные cyмки, но металлические патроны остались лежать на своих местах, справа и слева, на высоте поясницы. Верхняя часть шинели, неведомо почему, уцелела и лишь местами покрыта копотью... Передо мной – нижний чин 147 пех. Самарcкого полка, одна из потрясающих жертв противника и его нового средства борьбы с нами. Ему недостаточно всего того ужаса, который им посеян уже на полях этой страшной войны. Он не устает и, вероятно, не устанет быть чудовищем. Он направляет в живые глаза чeлoвека тонкое жало своего прибора, выбрасывающее струю огненной смерти... Он делает это, вероятно, так же просто и спокойно, как дышит, как пишет письмо на родину, как меняет вонючее белье... Может быть, даже еще спокойнее!».
Первое потрясение прошло, эти события не прошли мимо командования – и в России также начались разработки огнеметного оружия. И скоро наша страна станет флагманом Антанты в этом вопросе (см. Войска Дыма и Пламени. Часть 3. Детище русского императора).
21 апреля 1915 г. в ходе боя за гору Макувка от воздействия австро-германских огнеметов погибли 6 бойцов 147-го пехотного Самарского полка, погребенные в братской могиле.
Очевидец вспоминал: «Передо мной, рядом с каким-то незнакомым и замысловатым прибором и двумя жестянками с бензином, разбросав ноги и мучительно запрокинув голову, лежит человек, обращенный в кусок угля. Мясо на ногах его выжжено до костей, сожжены даже кости, а вместо лица - гримаса безобразной черной маски, без носа, без глаз, без кожи. Coжжены сапоги, сожжен поясной ремень, патронные cyмки, но металлические патроны остались лежать на своих местах, справа и слева, на высоте поясницы. Верхняя часть шинели, неведомо почему, уцелела и лишь местами покрыта копотью... Передо мной – нижний чин 147 пех. Самарcкого полка, одна из потрясающих жертв противника и его нового средства борьбы с нами. Ему недостаточно всего того ужаса, который им посеян уже на полях этой страшной войны. Он не устает и, вероятно, не устанет быть чудовищем. Он направляет в живые глаза чeлoвека тонкое жало своего прибора, выбрасывающее струю огненной смерти... Он делает это, вероятно, так же просто и спокойно, как дышит, как пишет письмо на родину, как меняет вонючее белье... Может быть, даже еще спокойнее!».
Первое потрясение прошло, эти события не прошли мимо командования – и в России также начались разработки огнеметного оружия. И скоро наша страна станет флагманом Антанты в этом вопросе (см. Войска Дыма и Пламени. Часть 3. Детище русского императора).
- Автор:
- Олейников Алексей
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