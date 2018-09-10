История

Огненные Карпаты

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Мы писали о первом массированном применении огнеметов противника против русских войск (Огни у Скробова). Но именно в Карпатах русские солдаты впервые испытали на себе воздействие огнеметов – захватив и первые образцы огнеметного оружия.



21 апреля 1915 г. в ходе боя за гору Макувка от воздействия австро-германских огнеметов погибли 6 бойцов 147-го пехотного Самарского полка, погребенные в братской могиле.




Очевидец вспоминал: «Передо мной, рядом с каким-то незнакомым и замысловатым прибором и двумя жестянками с бензином, разбросав ноги и мучительно запрокинув голову, лежит человек, обращенный в кусок угля. Мясо на ногах его выжжено до костей, сожжены даже кости, а вместо лица - гримаса безобразной черной маски, без носа, без глаз, без кожи. Coжжены сапоги, сожжен поясной ремень, патронные cyмки, но металлические патроны остались лежать на своих местах, справа и слева, на высоте поясницы. Верхняя часть шинели, неведомо почему, уцелела и лишь местами покрыта копотью... Передо мной – нижний чин 147 пех. Самарcкого полка, одна из потрясающих жертв противника и его нового средства борьбы с нами. Ему недостаточно всего того ужаса, который им посеян уже на полях этой страшной войны. Он не устает и, вероятно, не устанет быть чудовищем. Он направляет в живые глаза чeлoвека тонкое жало своего прибора, выбрасывающее струю огненной смерти... Он делает это, вероятно, так же просто и спокойно, как дышит, как пишет письмо на родину, как меняет вонючее белье... Может быть, даже еще спокойнее!».

Первое потрясение прошло, эти события не прошли мимо командования – и в России также начались разработки огнеметного оружия. И скоро наша страна станет флагманом Антанты в этом вопросе (см. Войска Дыма и Пламени. Часть 3. Детище русского императора).
Автор:
Олейников Алексей
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5 комментариев
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  1. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 05:37
    +3
    Не зря же огнеметчиков в плен не брали, от слова СОВСЕМ
  2. Reptiloid Офлайн
    Reptiloid Сегодня, 05:50
    +2
    Посмотрел 3часть----ВОЙСКА ДЫМА И ПЛАМЕНИ .А ссылки в той статье на предыдущие---нет. Конечно, можно по поисковику, если что...... Читал раньше все три.
    Наверно на наших глазах постепенно появляются главы будущих книг. ...
  3. Ольгович Онлайн
    Ольгович Сегодня, 08:19
    +3
    Мы писали о первом массированном применении огнеметов противника

    Немцы, немцы.... Первыми газы, первыми огнеметы, зачинатели 2-х мировых войн....

    А ведь и 200 лет назад они жили так, что многим и сегодня остается только позавидовать им.
    Работал с немцами, несколько раз бывал в Германии и спрашивал , когда получалось : ЧЕГО вам надо было, что бросали свой уютный дом, работу, спокойную хизнь, у вас ведь ВСЕ было (по сравнению с нами)?
    Дежурная отмазка: гитлер заставил, кайзер. Когда выпьют, то уже говорят: да, может немцы в чем-то и виноваты, но мы ведь-...защищались! И проникновенно смотрят в глаза: мол, ты же понимаешь... requestДальше-непробиваемая стена......
    1. EvilLion Офлайн
      EvilLion Сегодня, 08:40
      +2
      200 Лет назад немец был первым раздолбаем Европы, а никакой Германии не было вообще, только княжества разной степени никчемности.
  4. Адьютант Офлайн
    Адьютант Сегодня, 08:59
    +1
    Немцы пытались с помощью таких новинок достигнуть технической внезапности, решив тактические задачи. Тут тебе и газы, и огнеметы, и дирижабли, и сверхдальнобойные (парижские) пушки.
    Да приводило это только к дополнительным страданиям и озлоблению людей. Ибо против ресурсной стратегии, применяемой союзниками, это не срабатывало. Как говорил немецкий солдат в фильме "На западном фронте без перемен" - как мы можем победить тех, кто ест белый хлеб.
    Точно также и поиски чудо-оружия Гитлером начались, когда погнали его орды.
    Короче говоря, когда заканчивается нормальная стратегия и не помогает обычное оружие - пиши пропало)