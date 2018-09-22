Если вы хотите написать в издательство «Оспрей»… (часть 3)
Итак, в прошлый рассказ мы остановились на том, что нужно было писать книгу «Враги Рима:5» и как это можно было лучше всего сделать. Я вспомнил, что есть метод «глубинного погружения» и решил им воспользоваться. Причем суть его очень проста, овладеть этим приемом может практически каждый.
Для начала вы ищете ВСЕ книги и статьи по нужной вам теме, до которых вы можете дотянуться. В то время Интернет в РФ был еще не налажен, во всяком случае, я им не пользовался, и пришлось ходить по библиотекам, и смотреть, что у них есть. Так у меня составилась приличного вида стопка книг. И вот эту-то стопку и надо читать! Одну книгу за одной, день за днем, с утра до ночи и больше не читать ничего. И читать так ровно месяц. После этого нужно взять бумагу и записать на нее хронологию темы. Если эта задача окажется вам по силам – вы на верном пути. Если нет – понятно, что речь идет об исторической, научно-популярной литературе, – то… следует все книги перечитать заново!
Иллюстрация В. Королькова из книги «Рыцари. Замки. Оружие» (изд-во Росмэн, 2004 г.) Все три всадника перерисованы. Левый – из книги издательства «Оспрей», в которой он… стоит, а не сидит в седле. Центральный – это Вальтер фон Фогельвейде из «Гейдельберского песенника» (или «Манессого кодекса», в котором он изображен сидящим и без коня. Рыцарь справа в оригинале тоже стоит рядом с конем, а тут художник его на коня «посадил»!
Теперь две недели нужно ничего не читать и дать полученным знаниям «утрястись». Когда они «утрясутся», нужно опять взять бумагу, и записать все вопросы, связанные с вашей темой? и конспективные ответы на них, пользуясь вашей хронологической таблицей. Сразу будет видно, где у вас пробелы, и чего именно вы не знаете. А теперь так – следует определить, а мешает ли данное незнание раскрытию вашей темы или же оно не критично? Потому, что невозможно знать все, а уж тем более изложить все в 35, 48 или на 68 страницах. Даже в 240 и 500 стр. вы весь объем своих знаний по теме можете не уложить!
Итак, если какие-то пробелы не критичны, то и… плюньте на них, оставьте следующим авторам. Если критичны, то ищите информацию только по этим вопросам. И вот когда вы найдете ответы, то можно считать, что «глубинное погружение» завершилось. У меня с отдыхом в две недели на это ушло три месяца. Срок вполне приемлемый, не так ли?
Вот, к примеру, заинтересовала вас все та же тема викингов. По этой теме есть много исследований, но опыт показывает, что достаточно законченную картину можно получить, прочитав вот эти издания:
Гвин Джонс. Викинги. Потомки Одина и Тора.
Гвин Джонс. Норманны. Покорители Северной Атлантики.
Жаклин Симпсон. Викинги. Быт, религия, культура.
Мария Гимбутас. Балты. Люди янтарного моря.
Пьер-Ролан Жио. Бретонцы. Романтики моря.
Иен Хит. Викинги — мореплаватели, пираты и воины.
Роберто Боси. Лапландцы. Охотники за северными оленями.
Хендерсон Изабель. Пикты. Таинственные воины древней Шотландии.
Хильда Эллис Дэвидсон. Древние скандинавы. Сыны северных богов
Потом можно садиться и писать, постоянно ориентируясь на составленную Вами хронологическую таблицу и план книги. От плана, если вы пишите для издательства «Оспрей», отступать нельзя! Дело в том, что для того, чтобы соблазнить их вашей книгой, следует отправить им ее синопсис, а в нем как раз и следует поместить ее план с кратким указанием, что именно дает ее публикация. В обязательном порядке нужно написать, что она помогает взаимопроникновению культур, сближению цивилизаций и установлению более прочных информационных контактов между Востоком и Западом, без чего взаимопонимание между ними невозможно. Указывается, развитием какой темы ваша книга является, какие книги, каких авторов были по ней до нее, даются ссылки на источники. Вот я это все так и сделал и… сел и написал книгу, так, как об этом рассказывалось в предыдущих материалах. То есть набрал похожих фраз и предложений, перевел все термины, подготовил карты, схемы, эскизы фигур, описания поз, одежды, рисунки утвари, и все это со ссылками на музейные артефакты и соответствующую литературу.
Книгу они получили и написали мне, что… она взята в работу. А затем пришло другое письмо, где сообщалось, что тема «Враги Рима» себя исчерпала, увы, и книга публиковаться не будет. Хотя она им и понравилась. «Напишите нам что-нибудь по вашей истории, – написали они. – У нас вышла книга Дэвида Николя о воинах-славянах и Стивена Тернбуллла о монголах, так вот нам бы что-нибудь о битвах русских с монголами». Вот так и родилась идея книги «Битва на Калке. Монголы Чингисхана вторгаются на Русь», а затем и других книг по военному делу допетровской Руси. Всего их четыре, и вместе с книгой Д.Николя они дают, в общем-то, исчерпывающую картину нашей военной истории этого времени.
Что же касается сотрудничества с нашими издательствами. То тут все проще и интереснее одновременно. Например, свою первую книгу «Из всего, что под руками» я написал еще в 1982 году, но вышла она только в 1987-ом. Почему? Одному рецензенту не понравилось, что я предлагаю в качестве поделочного материала палочки для мороженого, «а вот у детей чукчей их нет, а ведь мы должно рекомендовать доступные материалы». Вот так – на дворе конец ХХ века, а тут тебе такое… Ну, я и написал в ответ, что… рецензент у вас в издательстве дурак. А не надо было… Зато, когда книга все-таки вышла в минском издательстве «Полымя» и весь тираж в 87 тыс. экземпляров разошелся в две недели, то в том издательстве про детей чукчей, когда речь зашла о новой книге у них же, уже никто не вспоминал!
Что-либо не сильно изменилось и после 1991 года. Выходит у меня книга о рыцарях для детей. Звонок из Москвы – «Приезжай! Надо сократить ее!» Приезжаю: «Почему?» «Мы перебрали лимит страниц по всему издательству и теперь сокращаем те книги, которые выходят сейчас! Давайте выбросим из вашей последнюю главу и сократим предпоследнюю. Иначе книга не выйдет!» «Тогда зачем я нужен? Если вы уже все решили, что и как обрезать?» «Ну-у, знаете, а вдруг вы бы не согласились… и потом подпись нужна!» Так книга и вышла без последней главы и несколько обрезанная в предпоследней.
Заказывает мне другое издательство книгу о самураях. Большого формата, опять же для детей. Название, объем – все обговорено. Срок сдачи – через полгода. Звонок: поменять название и содержание. «Я новый редактор и вижу эту тему иначе!» Все сделал. За месяц до сдачи звоню – как и что? А мне говорят: название старое, содержание – старое, а этого редактора мы уже уволили за плохое понимание рынка! Хорошо у меня был месяц – успел все сделать, как надо.
Получаю грант на книгу о рыцарях. Грант РГНФ – Российского государственного научного фонда. По условиям гранта материал книги может выйти отдельными статьями в журнале, но с указанием – «Грант РГНФ №…» Нахожу журнал, договариваюсь, выходит первая статья – нет этого указания. Звоню редактору. А он мне: «Я не обязан делать рекламу какому-то фонду». Я ему: «Это фонд Академии наук РФ. Вы делаете рекламу собственному государству». Он мне: «А это точно не частный фонд?» Комментарии, как говорится, излишни. Но напомню, что Интернет в это время в России уже был!
С художественными произведениями совсем интересно. На кого и как попадешь! Предлагаю роман «Закон Парето» о гражданской войне в России. «Мало брутальности и нет секса!» — ответ одного из издательств. «Да там в каждой главе убийство, а герои – гимназисты, какой секс?» «И тем не менее…» В другом издательстве: «Книга слишком толстая! Сейчас такие уже не читают!» Ну и в таком роде все остальное. Причем нельзя сказать, что издательства не отслеживают рынок. Отслеживают! Сейчас, например, очень популярна тема Великой Отечественной войны. Но что б сразу война, без предвоенных лет. А содержание примерно такое: наш человек проваливается в дыру во времени и оказывается на войне. Поскольку он играл в компьютерные игры, то умеет управлять и танками, и самолетами, причем даже немецкими, ну и… всем задает жару! А потом еще выясняется, что за ним наблюдают еще и пришельцы из будущего – «патруль времени», словом, очень все должно быть круто. Типичный роман на эту тему «Бронемашина времени». Если у кого есть время такое читать – прочитайте. Для общего развития…
Детские книги в издательство РОСМЕН можно предлагать только через проводимый ими конкурс. Ежегодный. Так что можно в нем участвовать хоть каждый год. Объявляют его в ноябре, а заканчивается он в марте-апреле, так что кто хочет осчастливить нашу детвору новым произведением – участвуйте.
Не надо думать, что хорошая идея издавать собственные книги за деньги. Предлагал на пробу одному издательству свою книгу «за деньги». Они мне: «500000 р. и вся реклама, и продажа за наш счет». Обращаюсь в другое издательство к «знакомому редактору» – «Как у тебя?» Он мне: «500000 – грабеж! Я и за 400000 ее издам!» Обращаюсь в третье издательство – «Если бумага «не очень», то сделаем за 300000!» Наконец, обращаюсь в… Сингапур, некое международное издательство с филиалом в Англии, или оно в Англии с филиалом в Сингапуре – неважно. Он и мне: «С вас 90000 в ваших рублях и книга ваша, а мы ее продаем, но ваш перевод, а наша правка!» То есть вот так на наших российских авторах наживаются наши издательства. Впрочем, так было всегда! Когда в 1987 году вышла моя книга в Минске, то стоила она в продаже 1 рубль. То есть в итоге – 87 тыс. рублей. Ну вот вы бы сколько посчитали возможным «отстегнуть автору»? Ну, 10 копеек с книги не жалко? Себестоимость-то у нее грошовая – бумага газетная, обложка мягкая, не подарочный фолиант… То есть нормально так было бы получить 8 тыс. 700 р., не так ли? Ну, а гонорар был 2870 р. Всего! Чему в те годы я, конечно, был очень рад. Но если вы думаете, что что-то изменилось сегодня, то… это не так. Тиражи-то маленькие, 5000 экз. сегодня уже много, так что на многие десятки тысяч даже и не рассчитывайте. Особенно, если свою книгу вы будете писать года два, да еще и «кровью сердца». Чтобы было это дело хоть сколько-нибудь прибыльным, писать книгу в 10 авторских листов (1 лист – 40000 знаков с пробелами) надо максимум за два месяца. Вот тогда это хотя бы что-то.
Так что, совет тем, кто хотел бы хотели сотрудничать с издательством «Оспрей» и разными российскими издательства в написании для них научно-популярных книг: прежде всего точно знать, какой минимально допустимый уровень новизны у них принят. Издательство АСТ, например, удовлетворяют 75%, ВО, как уже отмечалось, выше 70%. Затем нужно поставить себе на компьютер хорошую систему Антиплагиат, и можно начинать писать куда угодно, и что угодно. Все остальное зависит от вашего таланта и навыков! Хотя… есть и еще одно важное обстоятельство. «Оспрей», куда вы вдруг обратитесь с предложением своей книги, проверяет, кто вы и что вы, через Интернет. Если ли там ваши ранее выходившие по этой теме статьи, книги, и какой у них индекс цитирования. То есть начинать надо с… публикаций в научных и научно-популярных журналах. И здесь вам очень пригодятся и те материалы, что вы опубликуете как раз на сайте «Военное обозрение»… И последнее – пунктуальность и еще раз пунктуальность! Если в договоре написано – сдать 28 августа в 10.00, то он и должна быть сдана именно в это время. Можно раньше – позже нельзя никак!
П.С. Успешных вам попыток «сделать это», дорогие друзья. Трудно? Да, нелегко. Но глаза страшатся, а руки делают.
Для начала вы ищете ВСЕ книги и статьи по нужной вам теме, до которых вы можете дотянуться. В то время Интернет в РФ был еще не налажен, во всяком случае, я им не пользовался, и пришлось ходить по библиотекам, и смотреть, что у них есть. Так у меня составилась приличного вида стопка книг. И вот эту-то стопку и надо читать! Одну книгу за одной, день за днем, с утра до ночи и больше не читать ничего. И читать так ровно месяц. После этого нужно взять бумагу и записать на нее хронологию темы. Если эта задача окажется вам по силам – вы на верном пути. Если нет – понятно, что речь идет об исторической, научно-популярной литературе, – то… следует все книги перечитать заново!
Иллюстрация В. Королькова из книги «Рыцари. Замки. Оружие» (изд-во Росмэн, 2004 г.) Все три всадника перерисованы. Левый – из книги издательства «Оспрей», в которой он… стоит, а не сидит в седле. Центральный – это Вальтер фон Фогельвейде из «Гейдельберского песенника» (или «Манессого кодекса», в котором он изображен сидящим и без коня. Рыцарь справа в оригинале тоже стоит рядом с конем, а тут художник его на коня «посадил»!
Теперь две недели нужно ничего не читать и дать полученным знаниям «утрястись». Когда они «утрясутся», нужно опять взять бумагу, и записать все вопросы, связанные с вашей темой? и конспективные ответы на них, пользуясь вашей хронологической таблицей. Сразу будет видно, где у вас пробелы, и чего именно вы не знаете. А теперь так – следует определить, а мешает ли данное незнание раскрытию вашей темы или же оно не критично? Потому, что невозможно знать все, а уж тем более изложить все в 35, 48 или на 68 страницах. Даже в 240 и 500 стр. вы весь объем своих знаний по теме можете не уложить!
Итак, если какие-то пробелы не критичны, то и… плюньте на них, оставьте следующим авторам. Если критичны, то ищите информацию только по этим вопросам. И вот когда вы найдете ответы, то можно считать, что «глубинное погружение» завершилось. У меня с отдыхом в две недели на это ушло три месяца. Срок вполне приемлемый, не так ли?
Вот, к примеру, заинтересовала вас все та же тема викингов. По этой теме есть много исследований, но опыт показывает, что достаточно законченную картину можно получить, прочитав вот эти издания:
Гвин Джонс. Викинги. Потомки Одина и Тора.
Гвин Джонс. Норманны. Покорители Северной Атлантики.
Жаклин Симпсон. Викинги. Быт, религия, культура.
Мария Гимбутас. Балты. Люди янтарного моря.
Пьер-Ролан Жио. Бретонцы. Романтики моря.
Иен Хит. Викинги — мореплаватели, пираты и воины.
Роберто Боси. Лапландцы. Охотники за северными оленями.
Хендерсон Изабель. Пикты. Таинственные воины древней Шотландии.
Хильда Эллис Дэвидсон. Древние скандинавы. Сыны северных богов
Потом можно садиться и писать, постоянно ориентируясь на составленную Вами хронологическую таблицу и план книги. От плана, если вы пишите для издательства «Оспрей», отступать нельзя! Дело в том, что для того, чтобы соблазнить их вашей книгой, следует отправить им ее синопсис, а в нем как раз и следует поместить ее план с кратким указанием, что именно дает ее публикация. В обязательном порядке нужно написать, что она помогает взаимопроникновению культур, сближению цивилизаций и установлению более прочных информационных контактов между Востоком и Западом, без чего взаимопонимание между ними невозможно. Указывается, развитием какой темы ваша книга является, какие книги, каких авторов были по ней до нее, даются ссылки на источники. Вот я это все так и сделал и… сел и написал книгу, так, как об этом рассказывалось в предыдущих материалах. То есть набрал похожих фраз и предложений, перевел все термины, подготовил карты, схемы, эскизы фигур, описания поз, одежды, рисунки утвари, и все это со ссылками на музейные артефакты и соответствующую литературу.
Книгу они получили и написали мне, что… она взята в работу. А затем пришло другое письмо, где сообщалось, что тема «Враги Рима» себя исчерпала, увы, и книга публиковаться не будет. Хотя она им и понравилась. «Напишите нам что-нибудь по вашей истории, – написали они. – У нас вышла книга Дэвида Николя о воинах-славянах и Стивена Тернбуллла о монголах, так вот нам бы что-нибудь о битвах русских с монголами». Вот так и родилась идея книги «Битва на Калке. Монголы Чингисхана вторгаются на Русь», а затем и других книг по военному делу допетровской Руси. Всего их четыре, и вместе с книгой Д.Николя они дают, в общем-то, исчерпывающую картину нашей военной истории этого времени.
Что же касается сотрудничества с нашими издательствами. То тут все проще и интереснее одновременно. Например, свою первую книгу «Из всего, что под руками» я написал еще в 1982 году, но вышла она только в 1987-ом. Почему? Одному рецензенту не понравилось, что я предлагаю в качестве поделочного материала палочки для мороженого, «а вот у детей чукчей их нет, а ведь мы должно рекомендовать доступные материалы». Вот так – на дворе конец ХХ века, а тут тебе такое… Ну, я и написал в ответ, что… рецензент у вас в издательстве дурак. А не надо было… Зато, когда книга все-таки вышла в минском издательстве «Полымя» и весь тираж в 87 тыс. экземпляров разошелся в две недели, то в том издательстве про детей чукчей, когда речь зашла о новой книге у них же, уже никто не вспоминал!
Что-либо не сильно изменилось и после 1991 года. Выходит у меня книга о рыцарях для детей. Звонок из Москвы – «Приезжай! Надо сократить ее!» Приезжаю: «Почему?» «Мы перебрали лимит страниц по всему издательству и теперь сокращаем те книги, которые выходят сейчас! Давайте выбросим из вашей последнюю главу и сократим предпоследнюю. Иначе книга не выйдет!» «Тогда зачем я нужен? Если вы уже все решили, что и как обрезать?» «Ну-у, знаете, а вдруг вы бы не согласились… и потом подпись нужна!» Так книга и вышла без последней главы и несколько обрезанная в предпоследней.
Заказывает мне другое издательство книгу о самураях. Большого формата, опять же для детей. Название, объем – все обговорено. Срок сдачи – через полгода. Звонок: поменять название и содержание. «Я новый редактор и вижу эту тему иначе!» Все сделал. За месяц до сдачи звоню – как и что? А мне говорят: название старое, содержание – старое, а этого редактора мы уже уволили за плохое понимание рынка! Хорошо у меня был месяц – успел все сделать, как надо.
Получаю грант на книгу о рыцарях. Грант РГНФ – Российского государственного научного фонда. По условиям гранта материал книги может выйти отдельными статьями в журнале, но с указанием – «Грант РГНФ №…» Нахожу журнал, договариваюсь, выходит первая статья – нет этого указания. Звоню редактору. А он мне: «Я не обязан делать рекламу какому-то фонду». Я ему: «Это фонд Академии наук РФ. Вы делаете рекламу собственному государству». Он мне: «А это точно не частный фонд?» Комментарии, как говорится, излишни. Но напомню, что Интернет в это время в России уже был!
С художественными произведениями совсем интересно. На кого и как попадешь! Предлагаю роман «Закон Парето» о гражданской войне в России. «Мало брутальности и нет секса!» — ответ одного из издательств. «Да там в каждой главе убийство, а герои – гимназисты, какой секс?» «И тем не менее…» В другом издательстве: «Книга слишком толстая! Сейчас такие уже не читают!» Ну и в таком роде все остальное. Причем нельзя сказать, что издательства не отслеживают рынок. Отслеживают! Сейчас, например, очень популярна тема Великой Отечественной войны. Но что б сразу война, без предвоенных лет. А содержание примерно такое: наш человек проваливается в дыру во времени и оказывается на войне. Поскольку он играл в компьютерные игры, то умеет управлять и танками, и самолетами, причем даже немецкими, ну и… всем задает жару! А потом еще выясняется, что за ним наблюдают еще и пришельцы из будущего – «патруль времени», словом, очень все должно быть круто. Типичный роман на эту тему «Бронемашина времени». Если у кого есть время такое читать – прочитайте. Для общего развития…
Детские книги в издательство РОСМЕН можно предлагать только через проводимый ими конкурс. Ежегодный. Так что можно в нем участвовать хоть каждый год. Объявляют его в ноябре, а заканчивается он в марте-апреле, так что кто хочет осчастливить нашу детвору новым произведением – участвуйте.
Не надо думать, что хорошая идея издавать собственные книги за деньги. Предлагал на пробу одному издательству свою книгу «за деньги». Они мне: «500000 р. и вся реклама, и продажа за наш счет». Обращаюсь в другое издательство к «знакомому редактору» – «Как у тебя?» Он мне: «500000 – грабеж! Я и за 400000 ее издам!» Обращаюсь в третье издательство – «Если бумага «не очень», то сделаем за 300000!» Наконец, обращаюсь в… Сингапур, некое международное издательство с филиалом в Англии, или оно в Англии с филиалом в Сингапуре – неважно. Он и мне: «С вас 90000 в ваших рублях и книга ваша, а мы ее продаем, но ваш перевод, а наша правка!» То есть вот так на наших российских авторах наживаются наши издательства. Впрочем, так было всегда! Когда в 1987 году вышла моя книга в Минске, то стоила она в продаже 1 рубль. То есть в итоге – 87 тыс. рублей. Ну вот вы бы сколько посчитали возможным «отстегнуть автору»? Ну, 10 копеек с книги не жалко? Себестоимость-то у нее грошовая – бумага газетная, обложка мягкая, не подарочный фолиант… То есть нормально так было бы получить 8 тыс. 700 р., не так ли? Ну, а гонорар был 2870 р. Всего! Чему в те годы я, конечно, был очень рад. Но если вы думаете, что что-то изменилось сегодня, то… это не так. Тиражи-то маленькие, 5000 экз. сегодня уже много, так что на многие десятки тысяч даже и не рассчитывайте. Особенно, если свою книгу вы будете писать года два, да еще и «кровью сердца». Чтобы было это дело хоть сколько-нибудь прибыльным, писать книгу в 10 авторских листов (1 лист – 40000 знаков с пробелами) надо максимум за два месяца. Вот тогда это хотя бы что-то.
Так что, совет тем, кто хотел бы хотели сотрудничать с издательством «Оспрей» и разными российскими издательства в написании для них научно-популярных книг: прежде всего точно знать, какой минимально допустимый уровень новизны у них принят. Издательство АСТ, например, удовлетворяют 75%, ВО, как уже отмечалось, выше 70%. Затем нужно поставить себе на компьютер хорошую систему Антиплагиат, и можно начинать писать куда угодно, и что угодно. Все остальное зависит от вашего таланта и навыков! Хотя… есть и еще одно важное обстоятельство. «Оспрей», куда вы вдруг обратитесь с предложением своей книги, проверяет, кто вы и что вы, через Интернет. Если ли там ваши ранее выходившие по этой теме статьи, книги, и какой у них индекс цитирования. То есть начинать надо с… публикаций в научных и научно-популярных журналах. И здесь вам очень пригодятся и те материалы, что вы опубликуете как раз на сайте «Военное обозрение»… И последнее – пунктуальность и еще раз пунктуальность! Если в договоре написано – сдать 28 августа в 10.00, то он и должна быть сдана именно в это время. Можно раньше – позже нельзя никак!
П.С. Успешных вам попыток «сделать это», дорогие друзья. Трудно? Да, нелегко. Но глаза страшатся, а руки делают.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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Если вы хотите написать в издательство «Оспрей»… (часть 2)
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