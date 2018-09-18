Кругосветная экспедиция Лаперуза. «Буссоль» и «Астролябия» на Дальнем Востоке

Мейер Е. Е. Селение Тыр на правом берегу реки Амур

Форт Зеландия

Японская джонка

В заливе де Лангля

Пролив Лаперуза на карте из атласа к «Полному собранию ученых путешествий по России», 1818–1825 гг.

Петропавловская гавань. Рисунок 1812 г. Вид с узкой косы (Кошки) на Авачинскую сопку. Под ней большие здания: казенный магазин, дом коменданта и Российско-Американской компании, которой еще не было во время захода Лаперуза

Памятник капитану Кларку и Делилю де ла Кроеру в Петропавловской гавани

Путешествие Бартелеми Лессепса из Петропавловска в Петербург