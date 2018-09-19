Тяжёлая бронетехника. Реальность и ожидания. Часть 3

Модульная бронированная машина четвертого поколения AMV предлагается в нескольких основных вариантах: базовая платформа БТР, БМП, пункт управления, санитарный, разведывательный, минометный транспортер, ПТРК, платформа с поднятой крышей и платформа с усиленным корпусом для установки тяжелого вооружения, включая 120-мм миномет Рatria Nemo и 105-мм/120-мм пушку.Разработчик: PatriaСтрана происхождения: ФинляндияВооружение: до 105 ммПольский вариант под именем Wilk оснащен бельгийской башней CMI CT-CV 105HP. На все варианты могут устанавливаться различные башни, комплексы вооружения, сенсоры и коммуникационные системы. Лобовая проекция AMV защищена от 30-мм бронебойных снарядов. Машина имеет превосходную подвижность (касательно скорости, маневренности и комфорта экипажа) на пересеченной местности, не в последнюю очередь благодаря независимой регулируемой подвеске каждого колеса. AMV стоит на вооружении армий восьми стран и изготавливается по лицензии в Польше и Южной Африке. Эмиратские машины AMV принимали участие в боевых действиях в Йемене. Машина предлагалась также для Великобритании и Болгарии. В 2013 году вариант AМV ХР (Extra Payload, Extra Performance, Extra Protection — повышенная грузоподъемность, характеристики и защита) был представлен в качестве следующей модели и был поставлен в Словакию.Разработчик: Mowag, в настоящее время General Dynamics European Land Systems — Mowag GmbHСтрана происхождения: Швейцария/Канада/Соединенные ШтатыВооружение: до 105-ммРазработка колесной бронемашины Piranha началась еще в 70-х годах прошлого века. Это семейство включает варианты в конфигурации 4x4, 6x6, 8x8 и 10x10; в разных вариантах машины этого семейства стоят на вооружении армий 28 стран. В число эксплуатантов входят также США, чья машина Stryker базируется на канадской LAV III, которая в свою очередь базируется на модели Piranha IV. Хотя производством платформы Piranha первоначально занималась Швейцария, ее модификации изготавливались по лицензии компаниями General Dynamics Canada, Cardoen и FAMAE (Чили), BAE Systems Land Systems UK, а также в самих США. Эксплуатационная гибкость и универсальность бронемашины Piranha иллюстрирует тот факт, что Бельгия заменила все свои бронетранспортеры М113, БМП AIFV и танки Leopard 1 на 268 машин Piranha IIIC в семи вариантах, таким образом, полностью перейдя на колесный парк. Piranha в ходе эксплуатации постоянно совершенствовалась и модернизировалась. В рамках модернизационной программы ЕСР (Engineering Change Proposal) компании General Dynamics машина получила новый корпус в конфигурации DVH (Double V-Hull -двойной V-образный) с целью повышения уровня защиты от мин и СВУ, была установлена 30-мм дистанционно управляемая башня Kongsberg, были проведены мероприятия по повышению живучести, восстановлению мобильности, повышению надежности и интегрированы новые технологии, например, открытая архитектура и цифровая широкополосная сеть передачи данных. Новейший вариант Piranha V отличается усиленной защитой и увеличенной полезной грузоподъемностью, а также лучшей маневренностью, включая радиус поворота 15 метров, повышенной проходимостью благодаря более мощному двигателю, новой гидропневматической подвеске, системе централизованного регулирования давления в шинах. В полевых испытаниях ее проходимость, по сообщениям, достигла проходимости гусеничных машин.Разработчик: OtokarСтрана происхождения: ТурцияВооружение: 12,7-мм ДУМВ/30-мм башня MIZRAK-S и пушка до 105-ммПлатформа ARMA, разработанная турецкой промышленностью, отражает основные тенденции в сфере боевых колесных машин. ARMA в конфигурации 6x6 эксплуатируется в турецкой армии, вариант же в конфигурации 8x8 был представлен компанией в 2011 году. Он отличается высокой подвижностью благодаря полностью независимой гидропневматической подвеске, системе централизованного регулирования давления в шинах и удельной мощности 18,75 л.с./т.; количество ведущих колес можно выбирать — от 8x4 для дорог с твердым покрытием и до 8x8 для пересеченной местности. Однообъемный V-образный корпус из броневой стали обеспечивает защиту от мин и СВУ, а также противопульную защиту экипажа и 12 человек десанта. На шасси могут устанавливаться различные модули и башни с разными системами вооружения, включая необитаемую башню MIZRAK-S 30 с продвинутой оптикой, системой управления огнем и стабилизации и опциональным поисково-ударным режимом. На базе платформы ARMA может быть создано семейство машин, включающее вариант с 105-мм пушкой. В машине ARMA также интегрированы системы встроенного контроля, упрощающие обслуживание и выявление неисправностей.Разработчик: FNSSСтрана происхождения: ТурцияВооружение: 12,7-мм ДУМВ/25-мм башняБронемашина PARS компании FNSS была принята на вооружение малазийской армии под обозначением AV-8. Изготовлением машины AV-8 в 12 вариантах занимается местная компания DefTech. Машина оснащена продвинутой, регулируемой компьютером гидропневматической подвеской, которая обеспечивает превосходную маневренность платформы как в конфигурации 6x6, так и в конфигурации 8x8. В передней части машины располагаются водитель и командир, имеющие уникальный панорамный обзор на 180 градусов, за ними размещается силовой блок. На машине впереди и сзади также установлены дневные/ночные камеры. Все колеса управляемые, что позволило сократить радиус поворота до 8 метров. Новейший вариант PARS III был показан в мае 2017 года. Защита экипажа усилена за счет взрывозащищенного корпуса, энергопоглощающих сидений и опциональной баллистической защиты вплоть до уровня STANAG IV. Шасси может оснащаться различными системами вооружения, включая башню Sabre с 25-мм пушкой М242, модули с 12,7-мм пулеметом и минометы до 120 мм. Бронемашина PARS кроме турецкой стоит на вооружении оманской армии.Разработчик: NORINCOСтрана происхождения: КитайВооружение: 105-мм пушкаЭкспортный вариант легкого танка ZTQ под обозначением VT-5 был показан широкой публике только в 2017 году, хотя еще раньше его можно было увидеть на испытаниях. В зависимости от установленного бронекомплекта масса машины составляет от 25 до 35 тонн. По сообщениям, машина оснащена гидропневматической подвеской, а также может быть адаптирована к высокогорным условиям с разряженным воздухом. Орудие может стрелять как традиционными снарядами, так и управляемыми ракетами. Машина оборудована панорамными прицелами и современной системой управления огнем. Кроме того, танк, по всей видимости, вооружен 12,7-мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом, что опять же хорошо подходит для гористой местности. По некоторым данным, китайская армия может купить до 300 таких танков, не считая заказов, на которые очень надеется компания NORINCO.Возможно, нынешние тенденции лучше всего могут быть распознаны за счет изучения каждого из компонентов, которые характеризуют боевые машины — огневая мощь, защита (живучесть) и мобильность, а также командование и управление и ситуационная осведомленность. Идет процесс взаимного проникновения этих компонентов, и не только на системном уровне, но и на функциональном. Порой они интегрируются даже на физическом уровне.Подкрепляет растущую взаимозависимость характеристик боевых машин внедрение продвинутой цифровой электроники и систем обработки данных; при этом эта же тенденция вот уже несколько лет определяет развитие гражданского автомобилестроения. В боевые машины все чаще устанавливается центральный процессор, связывающий все функции в общую систему с «открытой архитектурой». Это обеспечивает перекрестный обмен данными между различными подсистемами, а также доступ к этим данным для различных целей. Некоторые «новые» возможности, интегрируемые в современные боевые машины, фактически могут теперь использовать информацию, которая была всегда, но которая прежде не была доступна или не использовалась совместно.Общий анализ происходящего наводит на мысль, что с технической точки зрения то, что раньше четко делило боевые машины на отдельные классы, постепенно становится более размытым. Многие нынешние технологические достижения в равной степени применимы ко всему диапазону боевых задач и ролей, ко всему спектру гусеничных и колесных шасси, зачастую они могут быть применимы как в модернизации устаревших машин, так и в новых системах. Возможности, которые когда-то были зарезервированы для боевых машин высшего класса, например, продвинутые средства управления экипажа и улучшенные системы ситуационной осведомленности, ограничивавшиеся прежде ОБТ, могут быть теперь реализованы на машинах других классов.Огневая мощь — это воздействие, достигаемое за счет применения пушек, боеприпасов и систем управления огнем. На развитие каждого из этих компонентов повлиял не только прогресс в баллистической технологии, но также прогресс в электронике и обработке данных. Бронепробивные характеристики улучшились с появлением более продвинутых бронебойных подкалиберных снарядов, которые могут отстреливаться из стоящих в настоящее время на вооружении пушек. Джеф Джейни, представитель компании Orbital ATK, отметил, что «крупнокалиберный снаряд М829А4 является примером того, как новые продвинутые типы боеприпасов могут повысить возможности известного танка Abrams и его 120-мм гладкоствольного орудия».Российская 125-мм танковая пушка в настоящее время может стрелять бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (БОПС) «Свинец-1» с вольфрамовым сердечником или в качестве альтернативы БОПС «Свинец-2» с сердечником из обедненного урана. Их сердечники примерно на 80% длиннее сердечников прежних снарядов и предлагают военным значительное повышение бронебойных возможностей. Подобная тенденция характерна также для БОПС для среднекалиберных автоматических пушек.DM63 и DM53A1 разработки компании Rheinmetall являются примером не зависящих от температуры высокоэффективных танковых боеприпасов, которые гарантируют постоянные баллистические характеристики в широком диапазоне температур, что позволяет существенно повысить точность и значительно уменьшить износ ствола.Еще более серьезный прогресс произошел в сфере электронных или программируемых взрывателей. В настоящее время разработаны взрыватели для снарядов калибров от 30 мм до 120 мм, то есть, начиная от комплексов вооружения БМП и кончая пушками основных боевых танков.Использование электронных взрывателей может значительно повысить эффективность вооружения и различных боеприпасов для стрельбы прямой наводкой в борьбе не только с бронированными машинами противника, но и другими целями, включая укрепленные позиции, городские здания и сооружения, наземные позиции расчетов ПТРК и гранатометчиков.Боеприпасы с программируемыми взрывателями, такие, например, как 30-мм МК310 и 120-мм универсальный ХМ1147 AMP (Advanced Mulli-Purpose) от компании Orbital ATK и 120-мм осколочно-фугасный танковый боеприпас воздушного подрыва DM11 от Rheinmetall, являются потенциально эффективным средством «зачистки поля боя» от вышеназванных угроз. Стрелок может электронным образом программировать находящийся в каморе снаряд, устанавливая в зависимости от типа цели нужный режим детонации.В компании Rheinmetall отметили, что «время подрыва снаряда может рассчитываться для максимального воздействия: либо над, либо перед, либо внутри цели (например, после пробивания стены)». Это обеспечивает оптимальное воздействие даже на цели, находящиеся в естественных укрытиях, зданиях или в оборонительных сооружениях.Джейни пояснил, что «программируемые боеприпасы компании Orbital ATK подтвердили свою эффективность. Они добавляют существующим пушкам новые возможности и способны поражать широкий спектр целей на больших действительных дальностях, включая вражеские дроны и живую силу в укрытиях».Электронный взрыватель уже предусмотрен в ряде программ модернизации танков, включая сингапурские Leopard 2A6. Кроме того, новые возможности, которые он способен дать, в немалой степени повлияли на решение по модернизации бронемашины Stryker американской армии и установке не нее 30-мм автоматической пушки. Представитель Командования по разработке доктрины и боевой подготовке (TRADOC) Карл Джонсон заметил, что «новый выстрел AMP значительно повысил возможности ОБТ в борьбе с различными угрозами и целями, он стал более эффективным при действиях в городском бою, в борьбе с окопавшимся противником и расчетами ПТРК на больших дистанциях. Эти возможности в настоящее время нуждаются в совершенствовании за счет боевой подготовки, тактических приемов и способов боевого применения».За последние два десятилетия дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ) получили широкое распространение, особенно в боевых машинах пехоты. Поскольку в случае установки ДУМВ корзина башни отсутствует, то освобождается объем для установки различных подсистем и размещения дополнительных десантников. Повышение разрешения видеоизображения при прицеливании и наблюдении позволило преодолеть некоторые озабоченности, а необитаемым модулям достичь соответствующего современным требованиям качества целеуказания и уровня ситуационной осведомленности. В США популярность ДУМВ растет, например, на бронетранспортеры М-1126 Stryker устанавливается модуль Kongsberg Protector 1151, вооруженный крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом, 7,62-мм пулеметом М240 или автоматическим гранатометом Мк19. Мобильная орудийная установка Stryker MGS (Mobile Gun System), стоящая на вооружении с 2007 года, оснащена безэкипажной башней с 105-мм пушкой М68; при этом она много критиковалась за то, что экипаж зачастую чувствовал определенную неуверенность в процессе наведения. На последнем варианте Stryker, XM1296 Dragoon, установлена необитаемая башня Kongsberg МСТ-30.Аналогичные ДУМВ устанавливаются на ОБТ в качестве дополнительных систем вооружения. В ответ на озабоченности военных касательно способности М1А2 адекватно реагировать на угрозы при ведении боевых действий в населенных пунктах в Ираке ДУМВ Protector был введен в комплект Tank Urban Survival Kit (TUSK — комплект дополнительного оборудования и бронирования для танка Abrams. повышающий его боевые возможности в городских условиях). Подобные решения также были реализованы в армиях нескольких стран НАТО, включая норвежцев с их БМП CV90. Россия также установила на свои танки боевые модули в качестве дополнительных систем вооружения.Установка необитаемой башни на немецкую БМП «Пума», которая идет на замену устаревшей БМП Marder, укрепило позиции дистанционно управляемого вооружения в качестве возможного пути развития перспективных боевых машин. В компании Rheinmetall пояснили, что «в бронемашине «Пума» установлена не только 30-мм автоматическая пушка Мк30-2 ABM (Air Burst Munitions) от Rheinmetall, способная вести огонь боеприпасами воздушного подрыва, но также панорамный прицел, прицел оператора-наводчика, смотровые приборы водителя и пять наружных камер. Изображение со всех этих устройств можно просматривать с любого места в машине. Это дает несравненный уровень ситуационной осведомленности».Российский дебют платформ «Армата», включая ОБТ Т-14 и БМП Т-15, «Курганец-25» и колесную «Бумеранг», оборудованных необитаемыми дистанционно управляемыми башнями, позволяет предположить, что это может быть тем направлением, по которому последуют проекты новых боевых машин и даже модернизация устаревших.Идея стандартизированного общего боевого модуля для разных платформ является еще одним подходом, который завоевывает всё большую популярность в сфере боевых машин. Это яснее всего продемонстрировано в новейших российских проектах, где один и тот же модуль устанавливается на разные шасси. Например, боевой модуль «Бумеранг-БМ» с 30-мм пушкой устанавливается на БМП Т-15 «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг». (Впрочем, на последней выставке «Армия 2018» БМП Т-15 была представлена с боевым модулем А-220М «Байкал»).На Западе бельгийская компания CMI предложила подобный же подход — универсальные башни с автоматическими пушками среднего калибра и основными орудиями калибра до 120 мм. Компания Rheinmetall также пошла по этому пути. Необитаемая башня Lance, устанавливаемая на БМП «Пума», была предложена для бронемашины Boxer, которая в свою очередь была предложена для австралийской программы Land 400. Использование общих стандартизованных башен позволяет получить большие преимущества при производстве, материально-техническом обеспечении, обслуживании, боевой подготовке, и в итоге снизить стоимость жизненного цикла изделия.Россия при централизованном управлении процессом разработки смогла добиться унифицированности подобного типа. При этом будет интересно посмотреть до какой степени западные военные со своим более конкурентным процессом смогут развить подобный подход.Оцифровывание систем управления огнем (СУО) ведет к повышению точности, поскольку почти все факторы, способные повлиять на выполнение огневой задачи, могут быть быстро и просто учтены и рассчитаны. Цифровая система может определить и учесть множество параметров, например, ветер, температуру ствола, наклон машины и т. д. Цифровая СУО также учитывает информацию, поступающую от экипажа машины и десанта, а также других машин и подразделений. По мнению Дэна Линделла, ведущего инженера проекта CV90 в компании BAE Systems, «всего за последние десять лет возможности по обработке данных выросли в 200 раз. Эти крайне выросшие вычислительные мощности предлагаются разработчикам боевых машин, что позволяет им наращивать новые возможности в соответствии со схемой 1 + 1 = 3». Как видно на примере новейшей модели CV90 Мк IV, это не только значительно повышает уровень ситуационной осведомленности всех сидящих в машине, но также способствует лучшему распределению рабочей нагрузки. Например, установленным на крыше машины CV90N (на вооружении норвежской армии) боевым модулем можно управлять с разных рабочих мест, в том числе из десантного отделения. Такое совместное использование информации все чаще становится одним из ключевых элементов, которые в первую очередь учитываются при разработке новых боевых машин, хотя его интеграция способна значительно повысить возможности уже развернутых систем.Далее Линделл отметил: «Высказывались озабоченности по поводу того, что непрерывное добавление в боевые машины сенсоров, систем противодействия атакующим средствам и даже систем вооружения, повышающих их возможности, фактически может оказать обратный эффект вследствие повышения чрезмерной рабочей нагрузки на экипаж. Идея, реализованная в модели CV90 Мк IV, заключается в интеграции системы «iFighting», которая использует мощности по обработке данных для предоставления экипажу рекомендуемых «решений» на основе корреляции и анализа доступных данных о целях и/или боевой ситуации». Система помогает экипажу быстрее принимать решения за счет использования коллективного знания и опыта, накопленного в базе данных.