Мифы о происхождении Украины и украинцев. Миф 3. Исторически инородный флаг Украины
История украинского флага, как и все украинство, окутана мифами и ложью и основана на исторических подтасовках и фантастических бреднях. Главный тезис созданного мифа состоит в том, что «желто-голубые цвета символизировали киевское государство, …со временем возродились на гербах украинских городов, …почти все гербы городов киевщины и Украины в целом обрамлялись желто-голубыми цветами, …с XVIII столетия полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского все чаще изготавливаются из голубого полотнища…»
Официально значение синего и желтого цветов на флаге традиционно трактуются как сочетание чистого, мирного безоблачного неба над желтым цветом хлебного поля — символа мирного труда и благосостояния.
Но даже при поверхностном рассмотрении этой легенды выясняется абсурд псевдоисторических утверждений. Возьмем хотя бы Киевскую Русь, хотя она и не имеет никакого отношения к современной Украине. Какие цвета стягов преобладали в древнерусских княжествах?
В этих княжествах символом княжеской власти являлись стяги, и с IX века на землях, входящих сейчас в Украину, в символике всегда доминировали красный, малиновый, белый, реже синий и зеленые цвета, но никак не желто-голубой. Например, русские отряды, участвовавшие в 1410 году в Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена, шли со стягами разных цветов. Желто-голубой цвет был свойственен только Львову, в остальных отрядах преобладали другие цвета стягов. Так что ложь о доминировании желто-голубого цвета стягов в Киевской Руси притянута за уши.
Если взять период казатчины, то все утверждения о желто-синих казачьих знаменах оказываются также ложью. На знаменах малороссийских казаков, которые считали и называли себя русскими, преобладали исторические цвета Руси. Богдан Хмельницкий шел в бой с белым знаменем в левой руке, а за ним следовали два генеральных хорунжих с распущенными пурпурным и белым знаменами.
Ни слова о жёлтом цвете и тризубе нет и на прапорах полков и сотен левобережной гетманщины и на флагах полков слобожанщины. Для отличия в бою казачьих полков и сотен использовались флажки разных цветов. Это было вызвано не их национальными отличиями, а военной необходимостью для определения места в бою того или иного полка или сотни. Так что попытки вести историю украинского флага еще и от флажков казачьих сотен и полков — это вопиющее невежество их авторов.
Откуда же на Украине появился желто-голубой флаг? Оказывается, этот миф, как и все «украинское», родился в австрийской на то время Галиции и никакого отношения к истории украинских земель не имеет. Флаг этот не такой уж древний и появился он в середине XIX века. Сочетание желто-голубого цвета стягов свойственно как раз провинциям Австрийской империи Габсбургов — Долмации, Нижней Австрии, Галиции и Лодомерии и Руси-Рутении. Все эти земли являлась австрийскими провинциями и не имели никакого отношения к большой Руси. Флаг такой расцветки галицкие русины получили из рук австрийской монаршей семьи за верную службу.
В 1848 году в Австрии вспыхнула революция, и император привлек для ее подавления русинов Галиции, которые себя хорошо проявили как каратели против восставших. За верную службу Францу Иосифу они удостоились от последнего прозвища “тирольцев ближнего Востока” и он пожаловал им желто-голубой флаг в качестве символа галицкого полка, а созданный австрийскими властями и лояльный им Русский совет утвердил этот флаг в качестве символа уже Галиции и призвал русинов поддержать императора. По одной из версий, на ленте к флагу русинов мать императора архикнягиня София вышила лозунг: «Верность ведет к победе. София, архикнягиня австрийская».
Как видим, современные мифотворцы пытаются символ верности австрийскому престолу сделать символом «самостийной Украины» и скрыть роль Габсбургов в истории его появления. Казаки со своими полковыми значками появились как аргументы значительно позже, когда населению Малороссии надо было придумать новую историю, в которой она будет фигурировать как особый нерусский народ окраины Польши.
На территории современной Украины, кроме Галиции, до 1914 года этот флаг никогда не был каким-то символом и тем более не использовался ни военными, ни политическими, ни общественными структурами. Об этом флаге на территории Малороссии никто и ничего не знал.
Желто-голубой флаг вновь всплывает вместе с сечевыми стрельцами накануне Первой мировой войны. Под австрийским командованием создаются подразделения украинских сечевых стрельцов и другие галицкие формирования, которых австрийская монархия под этим флагом готовит для ведения боевых действий против русской армии.
Эмиссары стрельцов под руководством Грушевского направляются в Киев для ведения подрывной деятельности. Они привлекают киевское студенчество и устраивают в марте 1914 года манифестацию по случаю чествования Шевченко, где впервые в Малороссии прошли под желто-голубым флагом. Так цвета габсбургской империи проникли на территорию Малороссии и начали отравлять жизнь местного населения.
Сечевые стрельцы под этим флагом были разбиты русскими войсками в 1915 году на горе Маковка. Это поражение украинские мифотворцы пытаются представить как «великую» победу украинского оружия и вместо Дня Победы отмечать 8 мая день памяти о сечевых стрельцах, приучая всех возлагать на могилы павших не гвоздики, а маки.
Корпус сечевых стрельцов в итоге был разгромлен русскими войсками, и многие из стрельцов оказались в плену, в том числе и Коновалец, будущий руководитель ОУН. Сразу после Февральской революции выходцы из Галиции учреждают в Киеве самозваную Центральную раду во главе с Грушевским (из 18 членов 12 были представителями Галиции) и привлекают к манифестациям под желто-голубым флагом бывших пленных сечевых стрельцов. Коновалец создает из них в ноябре 1917 года в Киеве боевые формирования, которые отличились подавлением восстания рабочих Арсенала
При создании Грушевским в январе 1918 Украинской народной республики флаг австрийской провинции становится государственным флагом этого опереточного государства. С ликвидацией УНР флаг переходит к гетману Скоропадскому, он меняет цвета наоборот, но это не помогает, и этот режим пал. Следующий поборник самостийности, Петлюра, на польских штыках возвращается к флагу УНР, но проклятие австрийских цветов настигает и его, очередное псевдогосударство кануло в Лету. В ноябре 1918 года в Галиции формируется под этим флагом Украинская галицкая армия, которую постигает та же судьба.
С окончанием гражданской войны о желто-голубом флаге на украинских землях практически забыли, он был в ходу только у боевиков ОУН и в зарубежной диаспоре, представленной выходцами из Галиции. Он вновь всплывает в период Великой Отечественной войны и объединяет украинских карателей и полицейских.
Под этим флагом в оккупированной Украине и Белоруссии карательные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», дивизия СС «Галичина» и безжалостное зверье из УПА расправлялись с мирным населением. Желто-голубой флаг развевался рядом с гитлеровским флагом над всеми полицейскими участками и городскими управами и в глазах населения остался символом предательства и измены.
С началом очередной смуты в конце 80-х желто-голубой флаг вновь появляется, и не где-нибудь, а на манифестациях в Галиции, в других регионах он был и оставался чужеродным символом. Постепенно под давлением галицких эмиссаров, наводнивших Киев и Верховный Совет, этот флаг навязывается как символ независимой Украины, и после известных событий в Москве в августе 1991 года на волне общей вседозволенности по требованию РУХа он был поднят над зданием Верховного Совета.
Какой должен быть государственный флаг Украины, никто и никогда публично не обсуждал. Кулуарно под руководством Кравчука постановлением президиума Верховного Совета в сентябре 1991 года он стал использоваться в официальных мероприятиях. Под давлением руководства Верховного Совета депутаты в январе 1992 года утвердили его в качестве государственного флага. Вот так желто-синий стяг, подаренный австрийским монархом сечевым стрельцам Галиции за верную службу габсбургской короне при подавлении венгерского восстания, стал государственным флагом Украины.
Официально значение синего и желтого цветов на флаге традиционно трактуются как сочетание чистого, мирного безоблачного неба над желтым цветом хлебного поля — символа мирного труда и благосостояния.
Но даже при поверхностном рассмотрении этой легенды выясняется абсурд псевдоисторических утверждений. Возьмем хотя бы Киевскую Русь, хотя она и не имеет никакого отношения к современной Украине. Какие цвета стягов преобладали в древнерусских княжествах?
В этих княжествах символом княжеской власти являлись стяги, и с IX века на землях, входящих сейчас в Украину, в символике всегда доминировали красный, малиновый, белый, реже синий и зеленые цвета, но никак не желто-голубой. Например, русские отряды, участвовавшие в 1410 году в Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена, шли со стягами разных цветов. Желто-голубой цвет был свойственен только Львову, в остальных отрядах преобладали другие цвета стягов. Так что ложь о доминировании желто-голубого цвета стягов в Киевской Руси притянута за уши.
Если взять период казатчины, то все утверждения о желто-синих казачьих знаменах оказываются также ложью. На знаменах малороссийских казаков, которые считали и называли себя русскими, преобладали исторические цвета Руси. Богдан Хмельницкий шел в бой с белым знаменем в левой руке, а за ним следовали два генеральных хорунжих с распущенными пурпурным и белым знаменами.
Ни слова о жёлтом цвете и тризубе нет и на прапорах полков и сотен левобережной гетманщины и на флагах полков слобожанщины. Для отличия в бою казачьих полков и сотен использовались флажки разных цветов. Это было вызвано не их национальными отличиями, а военной необходимостью для определения места в бою того или иного полка или сотни. Так что попытки вести историю украинского флага еще и от флажков казачьих сотен и полков — это вопиющее невежество их авторов.
Откуда же на Украине появился желто-голубой флаг? Оказывается, этот миф, как и все «украинское», родился в австрийской на то время Галиции и никакого отношения к истории украинских земель не имеет. Флаг этот не такой уж древний и появился он в середине XIX века. Сочетание желто-голубого цвета стягов свойственно как раз провинциям Австрийской империи Габсбургов — Долмации, Нижней Австрии, Галиции и Лодомерии и Руси-Рутении. Все эти земли являлась австрийскими провинциями и не имели никакого отношения к большой Руси. Флаг такой расцветки галицкие русины получили из рук австрийской монаршей семьи за верную службу.
В 1848 году в Австрии вспыхнула революция, и император привлек для ее подавления русинов Галиции, которые себя хорошо проявили как каратели против восставших. За верную службу Францу Иосифу они удостоились от последнего прозвища “тирольцев ближнего Востока” и он пожаловал им желто-голубой флаг в качестве символа галицкого полка, а созданный австрийскими властями и лояльный им Русский совет утвердил этот флаг в качестве символа уже Галиции и призвал русинов поддержать императора. По одной из версий, на ленте к флагу русинов мать императора архикнягиня София вышила лозунг: «Верность ведет к победе. София, архикнягиня австрийская».
Как видим, современные мифотворцы пытаются символ верности австрийскому престолу сделать символом «самостийной Украины» и скрыть роль Габсбургов в истории его появления. Казаки со своими полковыми значками появились как аргументы значительно позже, когда населению Малороссии надо было придумать новую историю, в которой она будет фигурировать как особый нерусский народ окраины Польши.
На территории современной Украины, кроме Галиции, до 1914 года этот флаг никогда не был каким-то символом и тем более не использовался ни военными, ни политическими, ни общественными структурами. Об этом флаге на территории Малороссии никто и ничего не знал.
Желто-голубой флаг вновь всплывает вместе с сечевыми стрельцами накануне Первой мировой войны. Под австрийским командованием создаются подразделения украинских сечевых стрельцов и другие галицкие формирования, которых австрийская монархия под этим флагом готовит для ведения боевых действий против русской армии.
Эмиссары стрельцов под руководством Грушевского направляются в Киев для ведения подрывной деятельности. Они привлекают киевское студенчество и устраивают в марте 1914 года манифестацию по случаю чествования Шевченко, где впервые в Малороссии прошли под желто-голубым флагом. Так цвета габсбургской империи проникли на территорию Малороссии и начали отравлять жизнь местного населения.
Сечевые стрельцы под этим флагом были разбиты русскими войсками в 1915 году на горе Маковка. Это поражение украинские мифотворцы пытаются представить как «великую» победу украинского оружия и вместо Дня Победы отмечать 8 мая день памяти о сечевых стрельцах, приучая всех возлагать на могилы павших не гвоздики, а маки.
Корпус сечевых стрельцов в итоге был разгромлен русскими войсками, и многие из стрельцов оказались в плену, в том числе и Коновалец, будущий руководитель ОУН. Сразу после Февральской революции выходцы из Галиции учреждают в Киеве самозваную Центральную раду во главе с Грушевским (из 18 членов 12 были представителями Галиции) и привлекают к манифестациям под желто-голубым флагом бывших пленных сечевых стрельцов. Коновалец создает из них в ноябре 1917 года в Киеве боевые формирования, которые отличились подавлением восстания рабочих Арсенала
При создании Грушевским в январе 1918 Украинской народной республики флаг австрийской провинции становится государственным флагом этого опереточного государства. С ликвидацией УНР флаг переходит к гетману Скоропадскому, он меняет цвета наоборот, но это не помогает, и этот режим пал. Следующий поборник самостийности, Петлюра, на польских штыках возвращается к флагу УНР, но проклятие австрийских цветов настигает и его, очередное псевдогосударство кануло в Лету. В ноябре 1918 года в Галиции формируется под этим флагом Украинская галицкая армия, которую постигает та же судьба.
С окончанием гражданской войны о желто-голубом флаге на украинских землях практически забыли, он был в ходу только у боевиков ОУН и в зарубежной диаспоре, представленной выходцами из Галиции. Он вновь всплывает в период Великой Отечественной войны и объединяет украинских карателей и полицейских.
Под этим флагом в оккупированной Украине и Белоруссии карательные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», дивизия СС «Галичина» и безжалостное зверье из УПА расправлялись с мирным населением. Желто-голубой флаг развевался рядом с гитлеровским флагом над всеми полицейскими участками и городскими управами и в глазах населения остался символом предательства и измены.
С началом очередной смуты в конце 80-х желто-голубой флаг вновь появляется, и не где-нибудь, а на манифестациях в Галиции, в других регионах он был и оставался чужеродным символом. Постепенно под давлением галицких эмиссаров, наводнивших Киев и Верховный Совет, этот флаг навязывается как символ независимой Украины, и после известных событий в Москве в августе 1991 года на волне общей вседозволенности по требованию РУХа он был поднят над зданием Верховного Совета.
Какой должен быть государственный флаг Украины, никто и никогда публично не обсуждал. Кулуарно под руководством Кравчука постановлением президиума Верховного Совета в сентябре 1991 года он стал использоваться в официальных мероприятиях. Под давлением руководства Верховного Совета депутаты в январе 1992 года утвердили его в качестве государственного флага. Вот так желто-синий стяг, подаренный австрийским монархом сечевым стрельцам Галиции за верную службу габсбургской короне при подавлении венгерского восстания, стал государственным флагом Украины.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- grif.ua/files
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