Мечи викингов. Мечи из Татарстана и меч финской женщины (часть 3)
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
А.С.Пушкин, Руслан и Людмила
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
А.С.Пушкин, Руслан и Людмила
Итак, сегодня мы продолжаем знакомство с мечами викингов. Конечно, наверное, было бы правильнее, сначала познакомить посетителей «ВО» с существующими системами типологизации данных артефактов, но тут есть одна проблема. Дело в том, что как правило, типологии создаются обычно для специалистов. Они сложные, с массой перекрестных ссылок и переписывать их «просто так», на мой взгляд, это «плевать против ветра». То есть популяризация как теории относительности, так и типологий скандинавских мечей дело сложное, ответственное и требующее от решившегося на такое дело автора немалого труда. Поэтому к теме собственно типологизаций, как мне кажется, следует подойти исподволь. Сначала рассказать о наиболее интересных артефактах, связанных с ней. Дать полюбоваться на красивые фотографии, а уже потом, когда определенный уровень понимания темы будет достигнут, мы перейдем и к рассказу о типологиях таких известных специалистов, как Петерсен, Оакшотт и Кирпичников. Сейчас же важно лишь знать, что по мечам викингов наиболее приемлемой на сегодня считается типология Яна Петерсена, которая применительно к восточно-европейским находкам была также рассмотрена известным советским и российским историком, доктором исторических наук, профессором А.Н. Кирпичниковым.
«Меч из Суонтаки» (Национальный музей Финляндии, Хельсенки)
Прежде всего следует отметить, что тот же Петерсен создал свою типологию на основе изучения 1772 (!) мечей, найденных в Скандинавии, из которых по типам были распределены 1240. И он выделил 26 основных типов, которые обозначил буквами из норвежского алфавита и еще 20 особых типов, обозначенных арабскими цифрами. На территории бывшего СССР мечи викингов тоже находят и, хотя их, безусловно, меньше чем в Скандинавии, на сегодня таких мечей было найдено около 300 экземпляров, и их все еще продолжают находить. Найдены такие мечи в погребениях знаменитых Гнездовских курганов, в погребениях на территории республики Мордовия и даже в Татарстане. Это, скажем так, самая восточная точка их местонахождения на территории нашей страны, поэтому-то мы именно с этих мечей сегодня и начнем.
Меч из Пурдошанского могильника в республике Мордовия.
Понятно, что связаны находки этих мечей с государством Волжская Булгария, находившегося па пересечении торговых путей и стыке Европы и Азии. И сегодня эти два меча являются самыми старыми экспонатами оружейной коллекции Национального музея республики Татарстан. Подобное оружие хорошо изучено, находки целых мечей или их частей в Европе и на Руси, как уже отмечалось, не редки. Но важно другое, а именно то, что территория Волжской Булгарии представляет собой крайнюю восточную точку их распространения. Причем всего здесь было найдено 12 таких мечей, а также их обломков. Так что вряд ли можно говорить, о каком-то «перебарщивании» с общеевропейским влиянием культуры викингов, раз уж принадлежавшие ей артефакты обнаруживаются так далеко от непосредственного ареала ее распространения. Или же он был значительно шире, чем мы себе это можем сегодня представить.
Меч из Гнездовского кургана. (Музей-заповедник Гнездовского кургана)
Оба меча представляют собой довольно-таки тяжелое оружие с прямыми клинками, снабженных широким долом и массивной, характерной формы рукоятью с навершием. Одной из интересных особенностей данных мечей являются надписи, сделанные внутри дола крупными буквами латинского алфавита. Подобные же надписи присутствуют и на обоих казанских мечах. После специальной расчистки в Ленинграде на одной из сторон обоих этих клинков удалось обнаружить узор из переплетающихся между собой полос, а на другой стороне – разобрать слово "ULFBERT". Надпись эта хорошо знакома как историкам, так и археологам. Известно, что она представляет собой марку одной из известных в Европе мастерских, которая производила мечи, отличавшиеся очень высоким качеством. Естественно, что поскольку люди – есть люди, то ничуть не меньше их количество представляли собой подделки, более или менее хорошего качества. Однако предполагается, что изначально, это было имя кузнеца, клинки которого славились своим качеством. Затем оно перешло к его наследникам и стало своего рода брендом средневековья, и так закрепилось за целой группой оружейников или даже оружейных мастерских. Поскольку один мастер никогда бы столько мечей не сделал. К тому же мечи с этой надписью можно встретить по всей Европе в период с конца IX до начала XI века, причем чаще всего почему-то на севере и также на востоке. Место их производства локализируется в районе Среднего Рейна, примерно в области между такими городами, как современные Майнц и Бонн.
Образец иллюстраций из книги Яна Петерсена «Норвежские мечи эпохи викингов» (С-Пб.: Альфарет, 2005) В первом случае навершие и перекрестие украшает простой ямочный орнамент, во втором – инкрустация тонкой серебряной проволокой.
Надпись делалась простым и надежным способом: мастер вырубал в полосе клинка по контуру будущих букв канавки и укладывал в них заранее отмеренные кусочки проволоки из дамаскированной стали (узорчатой стали, полученной путем кузнечной сварки переплетенных полос или прутков с разным содержанием углерода). Проволока затем проковывалась и при высокой температуре сваривалась с основой клинка. Затем вся поверхность полировалась и химически обрабатывалась. В результате за счет контраста материала клинка и дамаскированной проволоки на нем проступали буквы.
Если форма клинка таких мечей с течением времени изменялась относительно мало, то по форме деталей их рукояти мечи можно датировать достаточно точно. Например, мечи из Национального музея республики Татарстан, имеющие довольно хорошую сохранность, относятся по классификации норвежского ученого Я. Петерсена к типу «S» и «Т-2». Тип «S» специалисты относят обычно ко второй половине X — первой половине XI века. Меч отличается наличием массивного навершия рукояти из трех скругленных частей, соединенных заклепками. Перекрестие меча на концах несколько расширяется, а сами они закруглены. Первоначально всю поверхность деталей рукояти покрывала серебряная насечка с гравированным орнаментом. Но хотя сохранилась она до настоящего времени лишь фрагментарно, плетеный ленточный узор на ней все еще хорошо различим. Сделан он был из тонкой серебряной витой проволоки. То есть ее выработка в то время никакой сложности не представляла.
У второго меча утрачено навершие рукояти, что затрудняет его определение. А.Н. Кирпичников отнес данный экземпляр к довольно редкому типу "Т-2" и датировал его X веком. Его хорошо сохранившееся перекрестие имеет очень интересные украшения. Вся поверхность покрыта серебряной насечкой. В металле перекрестия высверлены три горизонтальных ряда довольно крупных ячеек глубиной чуть больше 2 мм. Ячейки соседних рядов по диагонали соединены между собою каналами, сквозь которые опять-таки протянута тонкая витая серебряная проволока. В крайних рядах проволока свернута по окружности в петли, в центральном – две проволоки пересекаются в центре каждого отверстия и образуют в них крестики. Утраченное напершие, вероятно, было украшено в такой же технике. А вот это уже интересно, потому, что больше мечей с такими украшениями не встречалось. И – главное, каким образом это было сделано. Ведь отверстия очень маленькие, а проволочки – тонкие. Но для того, чтобы получить «крестики» в отверстиях, нужно просверлить металл очень тонким сверлом, а затем продернуть через получившиеся каналы проволоку! Понятно, конечно, что до атомной войны 1780 года в Европе (о чем на просторах Интернета тоже есть уже множество материалов!) существовала сверхвысокая цивилизация и вот ее представители как раз и сверлили такие «дырки» в перекрестиях и навершиях мечей мощным лазером. Ну, а сами мечи требовались ее представителям для развлечения. Но если все-таки попробовать абстрагироваться от этих новомодных теорий вопрос все равно остается. Потому, что отверстия уж очень малы, а проволочки – слишком уж тонкие!
Фотокопия перекрестия меча из Национального музея Татарстана. Хорошо видны отверстия с крестиками из проволоки внутри них.
Точное место и обстоятельства нахождения этих мечей неизвестны, и можно лишь гадать, булгарские воины ими пользовались или же скандинавские купцы их куда-то везли из далекой Западной Европы на Восток. Понятно и то, что столь роскошного вида оружие, конечно, всегда имело большую ценность, и только очень знатный и богатый человек имел возможность им обладать. В скандинавских сагах о таких мечах часто говорится, как о сокровище, ими расплачиваются, берут в уплату, передают их по наследству, как фамильное достояние, ну и, конечно, как особо ценный подарок их получают от конунга.
Одна из последних находок в реке на Западной Украине (2013 год). Меч относится к группе IV, типу W по типологии Яна Петерсона. Датируется серединой Х века. Длина 955 мм, вес — около 1000 г, клинок очень острый. Рукоять сделана из бронзы.
А теперь давайте обратим наш взгляд на нашего северного соседа – Финляндию и посмотрим на столь же необычные находки мечей на древней земле Суоми. Вроде бы эта земля была близка к территории обитания викингов, однако мечей там найдено относительно мало, но тем не менее, находят.
«Меч из Суонтаки» — в центре. (Национальный музей Финляндии, Хельсенки)
Нас в первую очередь интересует «Меч из Суонтаки», обнаруженный в Финляндии в… женском погребении в 1968. Датируется он примерно 1030 годом, и имел рукоять из бронзы. Причем, рукоять его очень похожа, по крайней мере, своей формой на рукоять «меча из Лангеиде», о котором шла речь в прошлой статье. Нет, декор навершия и перекрестия на них разный. Но вот форма обеих этих деталей очень похожа. Жаль, что сам Петерсен умер в 1967 году и не мог увидеть «меч из Суонтаки».
Графическая прорисовка «меча из Суонтаки» с надписью на клинке с обеих его сторон.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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