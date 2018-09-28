Линейные крейсеры типа "Измаил". Ч. 3

Башенная мастерская Обуховского завода

Общая схема брони (окончательный вариант)

Вид на винты линейного крейсера "Кинбурн"

Описав артиллерию главного калибра линейного крейсера «Измаил», скажем пару слов о прочем его вооружении. Противоминный калибр линейного крейсера должны были составить 24*130-мм/55 орудия, размещенные в казематах. Надо сказать, что данная артсистема (в отличие от 356-мм/52 пушек) получилась весьма удачной и хорошо сбалансированной – снаряд весом 35.96-36,86 кг (по различным данным) имел начальную скорость 823 м/сек. В результате удалось добиться значительной огневой мощи: достаточно тяжелый снаряд, чье могущество ненамного уступало шестидюймовому и весьма высокая скорострельность. Вспомним, что англичане, имевшие возможность «протестировать» в бою 102-мм, 140-мм и 152-мм артсистемы, в итоге пришли к тому, что для палубной установки оптимальна именно 140-мм, а она по своим ТТХ была достаточно близка отечественной 130-мм/55. Конечно, у нашей артсистемы имелись и недостатки, так-то – картузное заряжение и относительно небольшой ресурс (300 выстр.), что до появления лейнеров, конечно, являлось проблемой. Тем не менее, само орудие следует считать весьма и весьма удачным.А вот количество этих орудий… По этому поводу есть вопросы. Нет, вне всякого сомнения, дюжина скорострельных пушек на один борт способна была поставить настоящую огненную завесу, прорваться сквозь которую вражеским миноносцам встало бы втридорога, но… не многовато ли? Все-таки немцы вполне обходились дюжиной 152-мм орудий на оба борта. Понятно, что шестидюймовка мощнее, и что 130-мм орудий требовалось большее количество, но не вдвое же! Британцы на своих линейных крейсерах также имели 16-20 102-мм орудий («Лайон» и «Ринаун») или 12-152-мм («Тайгер»). В общем, по мнению автора настоящей статьи, 16 стволов 130-мм калибра было бы вполне достаточно для противоминной обороны, а вот от дополнительных 8 стволов вполне можно было бы и отказаться. Конечно, вес 8 130-мм орудий никак не мог позволить кардинально усилить защищенность линейного крейсера, но если учесть боеприпасы к ним, подачные механизмы, дополнительные артпогреба, массу брони, истраченную на защиту казематов, рост экипажа на комендоров, обслуживающих эти орудия… в общем, экономия получалась не столь уж малой, и странно, что проектировщики данной возможностью не воспользовались.Кроме вышеупомянутого вооружения, предполагалось также оснастить линейные крейсера 4*63-мм/35 зенитками, которые уже в ходе постройки были заменены на такое же количество 100-мм/37 орудий того же назначения. Завершали список артиллерийского вооружения 4*47-мм салютные пушки и столько же пулеметов «Максим».Что до торпед, то «Измаилы», как и практически все современные им корабли, получили на вооружение торпедные аппараты: надо сказать, что это был едва ли не самый неудачный вид вооружения корабля. Всего планировалось к установке 6*450-мм траверзных торпедных аппаратов, боекомплект должен был составить по три торпеды на аппарат. Однако, к сожалению, в Российской империи пропустили момент, когда следовало переходить на подводные боеприпасы большей мощности, в итоге, когда ведущие морские державы приняли на вооружение 533-мм калибр и даже более, русским морякам все еще приходилось довольствоваться относительно слабыми и недальноходными 450-мм торпедами. И, конечно же, установка подобных боеприпасов на линейном крейсере никакого смысла иметь не могла – впрочем, справедливости ради отметим, что то же самое можно сказать и о более мощных торпедных аппаратах наших союзников и противников.Перейдем теперь к его броневой защите. Как мы уже говорили ранее, бронирование «Измаилов» оказалось в числе «пострадавших» элементов корабля, в силу желания моряков получить на него четвертую башню главного калибра. Денег на соответствующее увеличение стоимости линейных крейсеров не было, потому что только что утвердили бюджеты на кораблестроение, в которых закладывалось создание трехбашенных девятиорудийных линейных крейсеров, а некоторое перераспределение средств от легких крейсеров в пользу линейных кардинально дело не решало. Снижать скорость было нельзя, она считалась важнейшим элементом линейного крейсера, и сравнительно с кораблями того же класса Англии и Германии и так не была выдающейся (хотя все же снизили для форсированного режима – с 28,5 о 27,5 уз) – соответственно, оставалась только броня. В результате толщина главного броневого пояса оказалась снижена с 254 до 237,5 мм, верхнего – со 125 мм до 100 мм, лоб башен сократился с 356 до 305 мм, толщина барбета – с 275 мм до 247,5 мм и т.д.Но, кроме желания экономии, на окончательный вариант бронирования «Измаилов» оказали влияние результаты испытания 305-мм снарядов обр. 1911 г. (обстрел броненосца «Чесма»). Опишем итоговый результат с указаниями, что именно менялось и в силу каких причин.Основу вертикальной защиты составлял главный бронепояс, в пределах цитадели составленный из бронеплит высотой 5 250 мм и шириной 2 400 мм. Верхняя кромка бронеплит доходила до средней палубы, нижняя – погружалась в воду на 1 636 мм при нормальном водоизмещении. На протяжении 151,2 м толщина бронеплит достигала 237,5 мм, при этом на последних 830 мм к нижнему краю имелся скос, но, к сожалению, неясно, насколько уменьшалась толщина бронеплиты на нижней кромке. Плиты крепились друг к другу по технологии «ласточкин хвост» (принято по результатам обстрела «Чемы»), укладывались на 75 мм деревянную подкладку.В нос от 237,5 мм пояса геометрические размеры плит сохранялись теми же (то есть каждая бронеплита защищала 2,4 м по ватерлинии), при этом первая бронеплита имела толщину 200 мм, следующая – 163 мм, следующие 18 м борта защищались 125 мм броней, и оставшиеся до форштевня 19,2 м прикрывала броня 112,5 мм толщины. А вот в корму на уровне главного шло два бронепояса: нижний начинался от нижней кромки 237,5 мм бронеплит, но доходил не до средней, а только до нижней палубы. Что же до его толщины, то есть некоторая неясность в описании – указывается, что первая бронеплита, примыкающая к 237,5 мм поясу, имела толщину 181 мм (по другим данным – 205,4 мм), однако указывается, что такой броней корабль был защищен на протяжении 3 шпаций (3,6 м), в то время как стандартная ширина плиты составляла 2 шпации (2,4м). Вероятнее всего, использовалась плита увеличенной ширины, тем более что ее высота была значительно меньше 5,25 м бронеплит цитадели корабля. Далее бронепояс составлялся из 125 мм бонеплит и продолжался почти до самого ахтерштевня, а точнее – до наклонного траверза, прикрывавшего корму корабля. Поэтому последняя бронеплита нижнего пояса была как бы срезана справа-налево – по нижней кроме длина нижнего пояса составляла 20,4 м, а по верхней – 16,8 м. Второй бронепояс имел толщину 100 мм, начинался сразу от 237,5 бронеплит («переходной» бронеплиты не было) и имел 20,4 м длины, заканчиваясь как раз там, где заканчивалась верхняя кромка нижнего 125 мм бронепояса. Последние 5 м корпуса корабля защищалась всего только 25 мм броней.Выше главного располагался верхний бронепояс, защищавший борт между средней и верхней палубами. Он начинался от форштевня, и на протяжении 33,6 м имел толщину 75 мм, далее 156 м корпуса защищали 100 мм бронеплиты, причем источники утверждают, что и 100 мм. и 75 мм участки состояли из цементированной брони (насчет 75 мм у автора настоящей статьи есть некоторые сомнения). Обращает на себя внимание несовпадение бронепоясов - верхнего 237,5 мм и нижнего 100 мм – последний (если считать от носа) начинался на 3,6 м раньше переходной 163 мм бронеплиты, но заканчивался, не доходя 4,8 м до завершения 237,5 мм участка. Далее в корму борт не бронировался вообще.Борт от верхней палубы до полубака на протяжении 40,8 м от форштевня защиты не имел, но далее на протяжении 20,4 м (район казематов противоминной артиллерии) бронировался 100 мм, а далее от борта к боевой рубке шли косые траверзы той же толщины.Одним внешним бронепоясом вертикальное бронирование «Измаилов» не исчерпывалось – позади 237,5 мм плит располагались скосы нижней палубы, имевшие 75 мм толщины (50 мм брони, уложенные на 25 мм стали). Нижние кромки скосов традиционно примыкали к нижним кромкам 237,5 мм бронеплит, а от их верхних кромок от нижней до средней палубы шли вертикальные бронеперегородки 50 мм толщины. Эти бронеперегородки, однако, по неясной причине защищали не всю цитадель, не доходя в корме 7,2 м до ее окончания. Таким образом, вертикальная защита на уровне главного бронепояса состояла из вертикальных плит 237,5 мм, наклонных скосов толщиной 75 мм, плавно перетекающих в вертикальную же 50 мм бронепереборку, верхняя кромка которой (как и у 237,5 участка бронепояса) доходила до средней палубы. Выше средней палубы, напротив верхнего 75-100 мм бронепояса шла вторая вертикальная бронепереборка толщиной 25 мм – она защищала корабль от барбета 1-ой башни, до барбета 4-ой, примыкая к ним вплотную. Кроме этого, она продолжалась от барбета носовой башни в нос, служа задней стенкой казематам 130-мм орудий на уровне между средней и верхней палубой, а также верхней палубой и палубой полубака. Таким образом, там, где вне пределов цитадели в носу располагалась 100 мм броня верхнего бронепояса, за ней располагался либо барбет, либо 25 мм бронепереборка, доходившая до самого носового траверза.Вообще, надо сказать, что траверзы стали той частью бронированной конструкции, на которой проектировщики сэкономили особенно сильно. Носовой траверз выглядел так – располагался он в 42 м от форштевня, то есть там, где начинался 237,5 мм бронепояс, замыкая тем самым цитадель, и проходил по всему кораблю сверху-донизу. При этом пространство от палубы полубака до верхней палубы защищала 100 мм броня, от верхней и до средней – всего только 25 мм. Но здесь траверз по крайней мере простирался от борта до борта, а вот ниже, между средней и нижней палубой и от нее вниз до самого днища его толщина вновь повышалась аж до 75 мм, но защищалось только внутреннее пространство, огороженное 50 мм бронеперегородками и 75 мм скосами. В общем, носовой траверз выглядел по меньшей мере странно, особенно 25 мм его часть между верхней и средней палубой. Правда, напротив него, в 8,4 м дальше в нос был еще один траверз между этими палубами толщиной те же 25 мм, но, конечно, ни по отдельности ни вместе подобная «защита» ни от чего не защищала.Кормовой траверз был намного более странным. Обычно, на других кораблях, он имеет вид бронеперегородки, расположенной перпендикулярно диаметральной плоскости корабля и соединяющий края бронепоясов, образующих цитадель. Иногда траверзы делали угловыми, то есть бронепояс как бы продолжался, уходя внутрь корпуса, например, к барбетам башен главного калибра. А вот на «Измаиле» кормовой траверз представлял собой набор бронеперегородок (свой на каждой из палуб!), расположенных весьма хаотично. Пространство между верхней и средней палубами защищал 100 мм траверз, замыкавший 100 мм верхний бронепояс, заканчивавшийся чуть дальше барбета кормовой 356-мм башни. Но ниже не продолжался, оставаясь единственной защитой между этими палубами. А вот на следующем «этаже», между средней и нижней палубой, таких защит было две: примерно в 8,4 метрах от нижней кромки 100 мм траверза в сторону носа (и прямо под краем барбета 356-мм кормовой башни) начиналась первая 75 мм перегородка – опять же, не во всю ширину корпуса, а только между 50 мм переборками. Вторая, наоборот, отстояла от верхнего траверза на 18 м в корму, имела толщину 75 мм и простиралась от борта до борта и была примечательна также и тем, что она, одна-единственная, защищала два межпалубных пространства – между средней и нижней палубой, а также под нижней палубой до нижней кромки бронепояса. Но, кроме этого, существовал и второй траверз толщиной 75 мм, закрывающий цитадель от нижней палубы и до нижней кромки бронепояса, но не по всей ширине борта, а только в пространстве, очерченном скосами – эти два траверза разделяли между собой 21,6 м.Вкратце, можно сказать, что цитадель в корме закрывалась 100 мм траверзом на уровне 100 мм бронепояса и 75 мм – на уровне 237,5 мм бронепояса, но в корме имелся еще один траверз 75 мм. В носу толщины траверза вообще менялись от 50 до 100 мм, а под некоторыми углами – и вовсе 25 мм. Остается лишь констатировать, что окончательный вариант защиты линейного крейсера от продольного огня совершенно деградировал и стал просто ничтожным в сравнении с первоначальными требованиями (для девятиорудийного проекта) обеспечить защиту, равную толщине главного бронепояса, то есть не менее 250 мм.А вот горизонтальное бронирование корпуса оказалось вполне на высоте и значительно лучше первоначального проекта. У линейного крейсера имелось три основных водонепроницаемых палубы – верхняя, средняя и нижняя. Кроме того, присутствовала еще палуба полубака, а также две палубы в оконечностях, пролегавших от траверзов в нос и корму ниже ватерлинии (их называли «платформами».Так вот, отложив пока в сторону полубак, отметим, что согласно первоначальному проекту наиболее толстую броню – 36 мм – должна была получить верхняя палуба, при этом защита проектировалась сплошной, то есть незащищенных мест не предполагалось (кроме, естественно, дымоходов и прочих необходимых отверстий). А вот средняя палуба должна была иметь всего 20 мм, и только вне казематов. Что до нижней палубы, то ее горизонтальную часть не предполагалось бронировать вовсе – это должна была быть обычная палуба толщиной 12 мм (чуть больше обычного) и только ее скосы должны были иметь 75 мм. Кроме того, кормовая платформа должна была иметь 49 мм брони, носовая – 20 мм.Однако в ходе обстрела «Чесмы» выяснилось, что отечественные взгляды на горизонтальное бронирование были насквозь ошибочными. Предполагалось, что основной преградой будет верхняя палуба, а те, что ниже, сдержат осколки снарядов, но на практике все вышло по-иному. Да, 36-37,5 мм палуба действительно заставляла детонировать и фугасные и бронебойные 470,9 кг 305-мм снаряды, но энергия взрыва была такова, что тонкую нижнюю палубу пробивали не только осколки самого снаряда, но также и осколки разбитой верхней бронепалубы. В результате в окончательном проекте «Измаила» горизонтальную защиту существенно улучшили.Верхнюю палубу сделали 37,5 мм, что должно было гарантировать детонацию снаряда (по крайней мере – 305-мм), но среднюю палубу усилили с 20 до 60 мм – такую толщину палуба имела до вертикальных 25 мм бронепереборок, расположенных вдоль бортов, являвшихся, по совместительству, задними стенками казематов. Там толщина средней палубы уменьшалась до 12 мм, увеличиваясь до 25 мм только рядом с бортом (видимо, подкрепления под 130-мм пушки).В итоге должно было получиться так, что если вражеский снаряд попадал в верхнюю палубу ближе к центру корабля, то он взрывался, а на пути осколков находилась 60 мм броня. Если же снаряд попадал ближе к борту, то его осколки «встречала» только 12-25 мм пол каземата, который, конечно, никак не мог бы их удержать, но, пробив его, осколки оказывались в «бронемешке» образованном 50 мм вертикальной бронеперегородкой и 75 мм скосом. Подобную защиту сочли достаточной, поэтому горизонтальная часть нижней палубы оставалась небронированной вовсе (толщина настил – 9 мм). Исключение составляли только район колодца большого руля, где были уложены 50 мм бронеплиты, да небольшой участок между двумя кормовыми 75 мм траверзами (60 мм) – поскольку они были разнесены, то отсутствие бронирования палубы за четвертой башней являлось бы «открытой дорогой» в погреба боезапаса. Что же до «платформ», то они сохранили первоначально предполагаемую толщину 49 мм и 20 мм для кормового и носового участков соответственно, а палуба полубака имела 37,5 мм защиту только в районе башни главного калибра и казематов.Артиллерия главного калибра получила весьма серьезную защиту – толщина вертикальных стенок башен составляла 300 мм, крыша – 200 мм, 150 мм пол. Толщина барбета на участке 1,72 м (верхний ярус) составляла 247,5 мм (а не 300 мм, как указывается в некоторых источниках), при этом такую толщину барбет имел не только над верхней палубой (для носовой башни – палубой полубака), но и ниже ее, хотя 247,5 мм верхний ярус и не доходил до средней (для носовой башни – верхней) палубы. Это было сделано с тем, чтобы, если снаряд попал в палубу и пробил ее в непосредственной близости от башни, его встречала толстая 247,5 мм броня. Второй ярус у разных башен различался – средние (вторая и третья) башни имели здесь толщину брони 122,5 мм – это немного, но для того, чтобы поразить барбет в этой части, вражескому снаряду сперва следовало преодолеть 100 мм верхнего бронепояса. Нижний 122,5 мм ярус барбета у средних башен доходил до средней палубы, ниже барбеты не бронировались. Носовая башня за счет полубака возвышалась на одно межпалубное пространство выше остальных и бронировалась так – верхний ярус (над палубой полубака и, вероятно, где-то метр с небольшим под ней) защищала 247,5 мм броня, далее до верхней палубы барбет имел 147,5 мм. От верхней до средней палубы часть барбета, обращенная в нос, имела те же 147,5 мм брони, а кормовая – 122, мм. Кормовая башня имела точно такой же 1,72 м верхний ярус, а нижний, простирающийся до средней палубы, с кормы имел 147,5 мм, в сторону носа – 122,5 мм. Что же до защиты противоминной артиллерии, то ее казематы получили 100 мм броню борта, их крышей являлась верхняя палуба толщиной 37,5 мм, пол (средняя палуба) у орудий имел 25 мм далее – 12 мм, задняя стенка каземата, образованная продольной бронепереборкой корабля – 25 мм, а кроме того, орудия были разделены друг от друга отдельными 25 мм бронеперегородками.Изначально проектом предусматривались две боевые рубки со стенками 300 мм и крышей 125 мм, но после черноморских испытаний такую толщину сочли недостаточной. В итоге две рубки заменили на одну носовую, которая должна была иметь толщину стенок 400 мм и крыши – 250 мм. Ниже верхней палубы, между верхней и средней палубами боевая рубка продолжалась, имея защиту в 300 мм, от нее ниже шел 75 мм «колодец» в центральный пост, находившийся на уровне 237,5 мм бронепояса и защищенный 50 мм бронеплитами с боков и сверху.Из остального – защиту получили шахты головы большого руля (вертикальные стенки 50 мм), дымоходы – от верхней до нижней палубы 50 мм, и сами трубы – 75 мм по высоте 3,35 м над верхней палубой. Также броней были защищены элеваторы подачи 130-мм снарядов и шахты котельных вентиляторов (30-50 мм)В связи с тем, что автор ограничен размерами статьи, мы не будем давать сейчас оценки системы бронирования «Измаилов», а оставим это до следующего материалы, в которой подробно рассмотрим боевые качества отечественных линейных крейсеров в сравнении с современными им боевыми кораблями.«Измаилы» имели четырехвальную энергетическую установку, при этом турбины, по сути своей, представляли собой увеличенную и более мощную копию турбин линкоров типа «Севастополь». Их работу обеспечивали 25 котлов, из которых 9 (по три котла в трех носовых отделениях) были чисто нефтяными, а остальные 16 (по четыре котла в каждом из четырех отделений) имели смешанное отопление. Номинальная мощность установки должна была составить 66 000 л.с., при этом рассчитывали достичь скорости 26,5 узлов.Небольшую загадку представляет собой утверждение практически всех источников о том, что при форсировании механизмов планировалось достичь мощности 70 000 л.с. и скорости 28 узлов. Подобный прирост мощности (4 000 л.с.) выглядит слишком небольшим для форсирования, а кроме того, он никак не смог бы обеспечить роста скорости на 1,5 узла – самые простые расчеты (через адмиралтейский коэффциент) подсказывают, что для этого следовало довести мощность до, примерно, 78 000 л.с. Автор настоящей статьи предполагает наличие какой-то ошибки в документах тех лет – возможно, речь все же шла не о 70 000, а о 77 000 л.с.? Во всяком случае, и с учетом того, что линкоры типа «Севастополь» значительно превысили «паспортную» мощность своих энергетических установок, можно предполагать, что подобное произошло бы и с «Измаилами», и скорость 28 уз. на форсаже была бы для них вполне достижима.Продолжение следует…