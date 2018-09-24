«Ручные» комплексы ПВО. Часть 3. ПЗРК Blowpipe
Blowpipe (Дудка) – британский универсальный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих самолетов и вертолетов. Был принят на вооружение в 1972 году. В Великобритании данный комплекс эксплуатировался вплоть до 1985 года. В отличие от моделей ПЗРК советского и американского производства, которые также разрабатывались в 1960-е годы, британский переносной комплекс можно было использовать также для поражения небронированной и легкобронированной техники противника и различных плавательных средств.
ПЗРК Blowpipe обеспечивал поражение воздушных целей на дальности до 3,5 километров и высоте до 2,5 километров, поражение наземных целей обеспечивалось на удалении до 3,5 километров. Помимо исходной переносной модели для вооружения пехотинцев в Великобритании были разработаны буксируемые модели, а также модификации ПЗРК, предназначенные для размещения комплекса в кузове, на крыше и вращающихся башнях авто- и бронетехники, на борту кораблей и судов на воздушной подушке, а также подводных лодках. За время производства в Великобритании было собрано более 34 тысяч ПЗРК Blowpipe. Помимо британской армии комплекс находился на вооружении армий Канады, Афганистана, Аргентины, Малайзии, Чили, Эквадора и других государств.
Переносной зенитный ракетный комплекс «Blowpipe» разрабатывался компанией «Shorts Missile Systems» (Белфаст, Северная Ирландия). Разработки начались в 1960-е годы в инициативном порядке. Компания «Шортс» вела их, основываясь на уже имеющихся наработках, в 1960-е годы инженеры компании вели работу одновременно сразу по нескольким проектам зенитного управляемого оружия для нужд пехоты и флота. Испытания комплекса начались уже в 1965 году, а в сентябре следующего года его представили широкой общественности в рамках международной авиационной выставки в Фарнборо.
В ПЗРК «Blowpipe» была реализована радиокомандная система наведения на цель. Уже лишь по этой причине британский ПЗРК был сложнее в обращении по сравнению с ПЗРК с тепловыми головками самонаведения, которые в то же время создавались в США и СССР. К тому же работа радиолинии и трассеров на ракете демаскировала процесс наведения, а также местоположение огневой позиции стрелка-оператора, а использование ручного управления вело к сильной зависимости эффективности боевого применения комплекса от степени тренированности и психофизического состояния бойца. В то же время к преимуществам британского переносного комплекса относили возможность уверенного обстрела воздушных целей разного типа на предельно малых высотах.
Корпоративному менеджменту компании Shorts Missile Systems удалось убедить военных разместить предварительный заказ на закупку опытной партии, состоявшей из 285 ПЗРК для проведения войсковых испытаний в частях британской армии и королевской морской пехоты. Поэтому серийное производство комплекса началось уже в конце 1960-х годов, еще до официального принятия на вооружение, которое состоялось в 1972 году. Батальоны противовоздушной обороны британской армии, которые вооружались переносными комплексами «Дудка», включали в себя два взвода по три отделения каждый, в каждом отделении имелось по четыре ПЗРК. Развитие комплекса продолжалось и после принятия на вооружение. В 1979 году в Великобритании прошли успешные испытания полуавтоматической системы наведения для комплекса «Blowpipe». Модернизированный вариант корпуса, получивший название «Javelin», был принят на вооружение британской армией в 1984 году.
Боевые средства переносного комплекса «Blowpipe» размещаются в пусковой установке, на ней, а также крепятся на спине оператор, время приведения ПЗРК в боевую готовность составляет 20 секунд. Средства наведения комплекса включают в себя:
- блок наведения (монокулярный прицел, а также рукоятка наведения, которую оператор должен был перемещать, используя большой палец руки);
- счетно-решающий прибор;
- станцию для передачи радиокоманд на борт зенитной управляемой ракеты.
Два последних устройства закреплялись за спиной стрелка-оператора комплекса. Для питания блока наведения, а также всей бортовой аппаратуры ракеты (до ее запуска) в блоке была размещена электробатарея. Вес блока наведения, который крепился на пусковой установке, составлял 3,6 кг.
Функции системы обнаружения воздушных целей и целеуказания выполнял оператор комплекса, который при помощи пятикратного оптического монокулярного прицела или без использования прицельных приспособлений обнаруживал и распознавал летательные аппараты противника, выбирая один из них для обстрела. Целеуказание оператору ПЗРК могло также передаваться по радио от сторонней системы обнаружения и целеуказания. После выбора воздушной цели оператор начинал процесс ее сопровождения, используя для этого разметку поля зрения прицела, все это время перемещаясь с пусковой установкой на плече. Затем стрелок-оператор Blowpipe включал оборудование, выбирал тип используемого взрывателя и частоту передатчика команд. Когда цель входила в зону пуска зенитной ракеты (определялась оператором визуально), он производил пуск. После пуска ракеты стрелок-оператор «захватывал» хвостовой трассер ракеты в поле зрения прицела, с помощью которого он уже сопровождал цель и, перемещая рукоятку наведения, стремился совместить ЗУР с целью, наводя на нее ракету по методу «накрытия цели». Угловые рассогласования между линией визирования цели и трассером зенитной ракеты поступали в счетно-решающий прибор наведения, а команды, которые вырабатывались им, через станцию передачи радиокоманд (габариты – 129х152х91 мм) передавались на борт ЗУР, где и реализовывались. Если команды наведения не доходили на борт зенитной ракеты в течение 5 секунд, то происходила ее самоликвидация. В целях безопасности для стрелка-оператора комплекса было предусмотрено специальное защитное обмундирование.
Пусковая установка переносного комплекса «Blowpipe» включала в себя стреляющий механизм и транспортно-пусковой контейнер (ТПК). ТПК был сконструирован по принципу минимизации отдачи при выстреле, он состоял из двух цилиндрических труб, причем передняя из них имела больший диаметр. После завершения стрельбы вместо опустевшего контейнера к стреляющему механизму комплекса присоединялся новый ТПК с зенитной ракетой, при этом пустой ТПК можно было использовать повторно. Для того чтобы облегчить работу стрелка-оператора к пусковой установке комплекса можно было прикрепить телескопическую подставку. Англичане также предусмотрели возможность сброса ТПК с зенитными управляемыми ракетами с парашютом, для этого их помещали в специально разработанные ящики.
Основной ударной силой комплекса «Blowpipe», естественно, являлась одноступенчатая зенитная управляемая ракета, которая была спроектирована по аэродинамической схеме «утка». ЗУР не имела отделяющихся в процессе полета частей и была необычна тем, что ее носовая часть, в которой были установлены взрыватель и система управления, свободно вращалась вдоль продольной оси относительно корпуса зенитной ракеты. Стабилизаторы, которые были скреплены в единый блок, могли свободно перемещаться вдоль корпуса ракеты. Перед запуском они находились в переднем положении (в части контейнера большего диаметра). После пуска стабилизаторы скользили по корпусу ЗУР в заднее положение, где автоматически закреплялись при помощи защелок. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты была довольно внушительной (больше 2 кг), она находилась в центральной части зенитной ракеты. Боевая часть была оснащена неконтактным инфракрасным и ударным взрывателями.
Британцы также разработали отдельную версию ПЗРК «Blowpipe» для подводных лодок. Созданный инженерами английской компании «Vickers» в начале 1980-х годов комплекс получил обозначение «SLAM» (Submarine-Launched Air Missile System). Основным его предназначением была самооборона небольших подлодок водоизмещением 500-1100 тонн от самолетов, противолодочных вертолетов и небольших по водоизмещению кораблей противника.
Противовоздушный комплекс «SLAM» включал в себя стабилизированную многозарядную пусковую установку с 6 ракетами «Blowpipe», телевизионную камеру, систему управления и наведения, систему контроля и проверки. Обнаружение воздушных и морских целей осуществлялось при помощи перископа субмарины. Наведение данной пусковой установки на цель по азимуту производилось синхронно с поворотом перископа, после чего оператором комплекса осуществлялся дополнительный поиск цели по углу места и он принимал управление комплексом на себя, отжимая специальную кнопку в рукоятке наведения, что вело к разъединению пусковой установки «SLAM» и приводов перископа подводной лодки. После пуска зенитная ракета сопровождалась с помощью телевизионной камеры, наведение на цель осуществлялось оператором, который управлял процессом при помощи рукоятки наведения.
Углы наведения комплекса «SLAM» по азимуту составляли 360 градусов, по углу места: от -10 до +90 градусов. Скорость поворота пусковой установки по азимуту составляла 40 градусов в секунду, по углу места – 10 градусов в секунду. Применение комплекса допускалось при температуре воды от 0 до +55 градусов, скорости ветра до 37 км/ч и волнении моря до 4 баллов. Созданный британцами противовоздушный комплекс «SLAM» был смонтирован на три израильские подлодки французского производства – субмарины класса «Agosta».
Переносной зенитный ракетный комплекс «Blowpipe» достаточно широко использовался во время Фолклендской войны – военного конфликта между Аргентиной и Великобританией, причем комплекс использовали обе стороны. 21 мая 1982 года в ходе высадки морского десанта в бухте Сан-Карлос отряд из 30 аргентинских солдат сумел уничтожить с помощью ПЗРК два британских десантных вертолета. В тот же день зенитная ракета данного комплекса поразила британский самолет Harrier, которым управлял лейтенант Джеффри Гловер, летчик успел катапультироваться. Общие потери ВВС Аргентины от применения британцами ПЗРК «Blowpipe» составили 9 самолетов.
Весной 1986 года переносные комплексы «Blowpipe» попали в Афганистан, где они использовались афганскими моджахедами против советских войск, главным образом, для поражения бронетранспортеров. Эффективность использования данного комплекса против авиации к тому моменту, особенно в сравнении с уже существующим американским ПЗРК «Stinger», была очень небольшой.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Blowpipe:
Дальность поражаемых целей – до 3500 м.
Высота поражения целей – 0,01-2,5 км.
Максимальная скорость ракеты – 497 м/с (1,5 М).
Калибр ракеты – 76 мм.
Длина ракеты – 1350 мм.
Стартовая масса ракеты – 11 кг.
Масса боевой части ракеты – 2,2 кг.
Масса ракеты в ТПК – 14,5 кг.
Масса прицельного блока – 6,2 кг.
Время подготовки в боевую готовность – 20 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/blowpipe/blowpipe.shtml
http://zonwar.ru/granatomet/pzrk/Blowpipe.html
http://military-informant.com/pzrk/blowpipe-sp-277727716.html
Материалы из открытых источников
ПЗРК Blowpipe обеспечивал поражение воздушных целей на дальности до 3,5 километров и высоте до 2,5 километров, поражение наземных целей обеспечивалось на удалении до 3,5 километров. Помимо исходной переносной модели для вооружения пехотинцев в Великобритании были разработаны буксируемые модели, а также модификации ПЗРК, предназначенные для размещения комплекса в кузове, на крыше и вращающихся башнях авто- и бронетехники, на борту кораблей и судов на воздушной подушке, а также подводных лодках. За время производства в Великобритании было собрано более 34 тысяч ПЗРК Blowpipe. Помимо британской армии комплекс находился на вооружении армий Канады, Афганистана, Аргентины, Малайзии, Чили, Эквадора и других государств.
Переносной зенитный ракетный комплекс «Blowpipe» разрабатывался компанией «Shorts Missile Systems» (Белфаст, Северная Ирландия). Разработки начались в 1960-е годы в инициативном порядке. Компания «Шортс» вела их, основываясь на уже имеющихся наработках, в 1960-е годы инженеры компании вели работу одновременно сразу по нескольким проектам зенитного управляемого оружия для нужд пехоты и флота. Испытания комплекса начались уже в 1965 году, а в сентябре следующего года его представили широкой общественности в рамках международной авиационной выставки в Фарнборо.
Стрелки 129-й канадской королевской зенитно-артиллерийской батареи в защитных костюмах с ПЗРК «Блоупайп»
В ПЗРК «Blowpipe» была реализована радиокомандная система наведения на цель. Уже лишь по этой причине британский ПЗРК был сложнее в обращении по сравнению с ПЗРК с тепловыми головками самонаведения, которые в то же время создавались в США и СССР. К тому же работа радиолинии и трассеров на ракете демаскировала процесс наведения, а также местоположение огневой позиции стрелка-оператора, а использование ручного управления вело к сильной зависимости эффективности боевого применения комплекса от степени тренированности и психофизического состояния бойца. В то же время к преимуществам британского переносного комплекса относили возможность уверенного обстрела воздушных целей разного типа на предельно малых высотах.
Корпоративному менеджменту компании Shorts Missile Systems удалось убедить военных разместить предварительный заказ на закупку опытной партии, состоявшей из 285 ПЗРК для проведения войсковых испытаний в частях британской армии и королевской морской пехоты. Поэтому серийное производство комплекса началось уже в конце 1960-х годов, еще до официального принятия на вооружение, которое состоялось в 1972 году. Батальоны противовоздушной обороны британской армии, которые вооружались переносными комплексами «Дудка», включали в себя два взвода по три отделения каждый, в каждом отделении имелось по четыре ПЗРК. Развитие комплекса продолжалось и после принятия на вооружение. В 1979 году в Великобритании прошли успешные испытания полуавтоматической системы наведения для комплекса «Blowpipe». Модернизированный вариант корпуса, получивший название «Javelin», был принят на вооружение британской армией в 1984 году.
Боевые средства переносного комплекса «Blowpipe» размещаются в пусковой установке, на ней, а также крепятся на спине оператор, время приведения ПЗРК в боевую готовность составляет 20 секунд. Средства наведения комплекса включают в себя:
- блок наведения (монокулярный прицел, а также рукоятка наведения, которую оператор должен был перемещать, используя большой палец руки);
- счетно-решающий прибор;
- станцию для передачи радиокоманд на борт зенитной управляемой ракеты.
Два последних устройства закреплялись за спиной стрелка-оператора комплекса. Для питания блока наведения, а также всей бортовой аппаратуры ракеты (до ее запуска) в блоке была размещена электробатарея. Вес блока наведения, который крепился на пусковой установке, составлял 3,6 кг.
Ракета ПЗРК «Блоупайп» на момент принятия комплекса на вооружение
Функции системы обнаружения воздушных целей и целеуказания выполнял оператор комплекса, который при помощи пятикратного оптического монокулярного прицела или без использования прицельных приспособлений обнаруживал и распознавал летательные аппараты противника, выбирая один из них для обстрела. Целеуказание оператору ПЗРК могло также передаваться по радио от сторонней системы обнаружения и целеуказания. После выбора воздушной цели оператор начинал процесс ее сопровождения, используя для этого разметку поля зрения прицела, все это время перемещаясь с пусковой установкой на плече. Затем стрелок-оператор Blowpipe включал оборудование, выбирал тип используемого взрывателя и частоту передатчика команд. Когда цель входила в зону пуска зенитной ракеты (определялась оператором визуально), он производил пуск. После пуска ракеты стрелок-оператор «захватывал» хвостовой трассер ракеты в поле зрения прицела, с помощью которого он уже сопровождал цель и, перемещая рукоятку наведения, стремился совместить ЗУР с целью, наводя на нее ракету по методу «накрытия цели». Угловые рассогласования между линией визирования цели и трассером зенитной ракеты поступали в счетно-решающий прибор наведения, а команды, которые вырабатывались им, через станцию передачи радиокоманд (габариты – 129х152х91 мм) передавались на борт ЗУР, где и реализовывались. Если команды наведения не доходили на борт зенитной ракеты в течение 5 секунд, то происходила ее самоликвидация. В целях безопасности для стрелка-оператора комплекса было предусмотрено специальное защитное обмундирование.
Пусковая установка переносного комплекса «Blowpipe» включала в себя стреляющий механизм и транспортно-пусковой контейнер (ТПК). ТПК был сконструирован по принципу минимизации отдачи при выстреле, он состоял из двух цилиндрических труб, причем передняя из них имела больший диаметр. После завершения стрельбы вместо опустевшего контейнера к стреляющему механизму комплекса присоединялся новый ТПК с зенитной ракетой, при этом пустой ТПК можно было использовать повторно. Для того чтобы облегчить работу стрелка-оператора к пусковой установке комплекса можно было прикрепить телескопическую подставку. Англичане также предусмотрели возможность сброса ТПК с зенитными управляемыми ракетами с парашютом, для этого их помещали в специально разработанные ящики.
Основной ударной силой комплекса «Blowpipe», естественно, являлась одноступенчатая зенитная управляемая ракета, которая была спроектирована по аэродинамической схеме «утка». ЗУР не имела отделяющихся в процессе полета частей и была необычна тем, что ее носовая часть, в которой были установлены взрыватель и система управления, свободно вращалась вдоль продольной оси относительно корпуса зенитной ракеты. Стабилизаторы, которые были скреплены в единый блок, могли свободно перемещаться вдоль корпуса ракеты. Перед запуском они находились в переднем положении (в части контейнера большего диаметра). После пуска стабилизаторы скользили по корпусу ЗУР в заднее положение, где автоматически закреплялись при помощи защелок. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты была довольно внушительной (больше 2 кг), она находилась в центральной части зенитной ракеты. Боевая часть была оснащена неконтактным инфракрасным и ударным взрывателями.
Британцы также разработали отдельную версию ПЗРК «Blowpipe» для подводных лодок. Созданный инженерами английской компании «Vickers» в начале 1980-х годов комплекс получил обозначение «SLAM» (Submarine-Launched Air Missile System). Основным его предназначением была самооборона небольших подлодок водоизмещением 500-1100 тонн от самолетов, противолодочных вертолетов и небольших по водоизмещению кораблей противника.
Противовоздушный комплекс «SLAM» включал в себя стабилизированную многозарядную пусковую установку с 6 ракетами «Blowpipe», телевизионную камеру, систему управления и наведения, систему контроля и проверки. Обнаружение воздушных и морских целей осуществлялось при помощи перископа субмарины. Наведение данной пусковой установки на цель по азимуту производилось синхронно с поворотом перископа, после чего оператором комплекса осуществлялся дополнительный поиск цели по углу места и он принимал управление комплексом на себя, отжимая специальную кнопку в рукоятке наведения, что вело к разъединению пусковой установки «SLAM» и приводов перископа подводной лодки. После пуска зенитная ракета сопровождалась с помощью телевизионной камеры, наведение на цель осуществлялось оператором, который управлял процессом при помощи рукоятки наведения.
Углы наведения комплекса «SLAM» по азимуту составляли 360 градусов, по углу места: от -10 до +90 градусов. Скорость поворота пусковой установки по азимуту составляла 40 градусов в секунду, по углу места – 10 градусов в секунду. Применение комплекса допускалось при температуре воды от 0 до +55 градусов, скорости ветра до 37 км/ч и волнении моря до 4 баллов. Созданный британцами противовоздушный комплекс «SLAM» был смонтирован на три израильские подлодки французского производства – субмарины класса «Agosta».
Пусковая установка «SLAM» с 6 ракетами в боевом положении
Переносной зенитный ракетный комплекс «Blowpipe» достаточно широко использовался во время Фолклендской войны – военного конфликта между Аргентиной и Великобританией, причем комплекс использовали обе стороны. 21 мая 1982 года в ходе высадки морского десанта в бухте Сан-Карлос отряд из 30 аргентинских солдат сумел уничтожить с помощью ПЗРК два британских десантных вертолета. В тот же день зенитная ракета данного комплекса поразила британский самолет Harrier, которым управлял лейтенант Джеффри Гловер, летчик успел катапультироваться. Общие потери ВВС Аргентины от применения британцами ПЗРК «Blowpipe» составили 9 самолетов.
Весной 1986 года переносные комплексы «Blowpipe» попали в Афганистан, где они использовались афганскими моджахедами против советских войск, главным образом, для поражения бронетранспортеров. Эффективность использования данного комплекса против авиации к тому моменту, особенно в сравнении с уже существующим американским ПЗРК «Stinger», была очень небольшой.
Тактико-технические характеристики ПЗРК Blowpipe:
Дальность поражаемых целей – до 3500 м.
Высота поражения целей – 0,01-2,5 км.
Максимальная скорость ракеты – 497 м/с (1,5 М).
Калибр ракеты – 76 мм.
Длина ракеты – 1350 мм.
Стартовая масса ракеты – 11 кг.
Масса боевой части ракеты – 2,2 кг.
Масса ракеты в ТПК – 14,5 кг.
Масса прицельного блока – 6,2 кг.
Время подготовки в боевую готовность – 20 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/blowpipe/blowpipe.shtml
http://zonwar.ru/granatomet/pzrk/Blowpipe.html
http://military-informant.com/pzrk/blowpipe-sp-277727716.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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