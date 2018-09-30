Винтовка по прозвищу Света (часть 3)
Как всегда, после выхода материала, посвященного любой советской теме, будь то потери в годы ВОВ, раскулачивание или винтовка СВТ-40, многие читатели спешат высказать по нему свое суждение. Суждения бывают самые разные, начиная от указания на ошибки – и это хорошо, только без обобщений, до совершенно фантастических инсинуаций. Грамотных дополнений и информации о том, что действительно расширяет рамки материала, к сожалению, мало. Впрочем, почему так, понятно. Вот и с двумя статьями про винтовку СВТ произошло то же самое. Но самое интересное, что, помимо комментариев непосредственно к статьям, последовали еще и письма с… просьбой продолжить эту тему. А вот здесь придется объяснять. К сожалению, большая часть материала этих статей взята из книги Д.Н. Болотина «Советское стрелковое оружие». Издание 1990 года. В одной из рецензий на нее было написано следующее: «Если отбросить излишнюю «политизированность» и показную патриотичность, свойственную многим книгам того времени (особенно изданным в 1983 году), и рассматривать исключительно исторические факты – это отличная книга по истории отечественного оружия».
Книга Д.Н. Болотина.
Вот я тоже так подумал, когда еще раз ее перечитал и… подержал эту винтовку в руках. Могу сказать, что мне и моему товарищу, владельцу этой винтовки, очень помогли советы Сергея (это который Gross Kaput). Он потом еще раз десять ее собрал и разобрал, и… стало получаться! И будь у нас такой армейский наставник и покажи он нам все это на практике – глядишь, никаких бы проблем у нас не возникло. Мы срочно обзавелись очень интересным изданием – книгой С.А. Колдунова. Самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года (СВТ-40). СПб.: Арт-экспресс, 2013) и решили еще раз вернуться к теме «Светы» и прежде всего… еще раз ее разобрали и собрали. Я считал и считаю, что это тоже вариант исследования – подержать все детали в руках, прикинуть, что и как. Тем более, что пострелять мне из нее пострелять уж точно не удастся. В Пензе таких знакомых нет, а ехать куда-то ради бах-бах, ну, это, извините, не для меня.
Книга С.А. Колдунова.
Есть, конечно, еще и книга Гнатовского и Шорина 1959 года, но это уж совсем на… «любителя песенок» в стиле «Мы велики, мы могучи, выше солнца, больше тучи!» Поэтому здесь, рассматривать ее как серьезный источник информации мы не будем.
Однако, как вернуться к теме, по которой ты вроде бы уже все написал? Думал, думал и придумал!!!
У нас многие считают, что зарубежные авторы только тем и занимаются, что с утра до вечера извращают нашу историю (в том числе и военную) и пишут про нас и наши технические достижения всякую чушь. Но откуда они об этом знают? Постоянно спрашиваю авторов таких «комментов»: в книге какого автора, на какой странице «это» написано, но… ответов не получаю. То есть «они плохие», «они лгут», но «откуда мне это известно, я не знаю».
Книга Криса Бишопа: оригинал.
Но давайте познакомимся с очень интересным изданием «Guns in Combat» (Chris Bishop, Aerospace Publishing Ltd., London, 1998). Причем, книга эта была переведена на русский язык и издана в 2003 году. Ну, а Крис Бишоп очень интересный и знающий автор. Его легко читать и на английском и легко переводить на русский, поэтому книга была переведена очень хорошо. К тому же она полностью (!) лишена какой бы то ни было идеологической подоплеки.
Российское издание книги Бишопа.
Вот и подумалось: а что, если дать из нее текст про винтовку СВТ-40 с некоторыми комментариями, способствующими углублению темы. Меня всегда радует, когда после моих статей люди пишут, что начали самостоятельно читать и ту книгу, и другую, то есть заниматься самообразованием и развивать свой кругозор. Возможно, что подобное произойдет и в этом случае!
Итак, читаем, имея в виду, что комментарии автора к тексту Бишопа даются в (…):
«Серия винтовок Токарева, как самозарядных, так и автоматических, стала результатом 30-летних разработок, проводимых в России для создания оружия под мощный винтовочный патрон с высокой скорострельностью и способного заменить винтовки с ручным затвором, которые оставляли основу стрелкового орудия еще с конца прошлого века. В том плане винтовка Токарева так и не смогла полностью заменить винтовку Мосина-Натана. Однако во время Великой Отечественной вой-ы 1941—1945 годов СВТ стала важной частью советского стрелкового вооружения.
Федор Васильевич Токарев родился в 1871 году в бедной казачьей семье в станице Егорлыкская, а Дону. В 1887 году он поступил в Новочеркасскую военно-ремесленную колу, где обучался под началом тульского оружейника Чернолихова — создателя 6-линейной (15,24-мм) казачьей винтовки. В 1891 году Токарев закончил военную школу по специальности оружейник и был направлен оружейным мастером в 12-й казачий полк. В 1900 году после окончания юнкерского училища Токарев в звании хорунжего был распределен в тот же полк заведующим оружием. В 1907 году Федора Токарева направили в Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме, где он создал прототип самозарядной винтовки. Не удивительно, что первый образец был сделан на основе винтовки Мосина.
С 1908 по 1914 год Токарев работал на Сестрорецком оружейном заводе. С началом войны его направили на фронт, но после 18 месяцев службы вернули на завод для продолжения работы.
Фото из книги К.Бишопа. Морская пехота Северного флота готовится к высадке. Двое из моряков вооружены СВТ-40. Винтовка Токарева была достаточно сложным оружием. Лучше всего она была пригодна для хорошо подготовленных войск. (Последнее предложение Бишопа заслуживает комментария, потому, что это как раз к вопросу о «колхозе» и малообразованных бойцах РККА. У Бишопа об этом написано очень обтекаемо. У меня – просто, понятно, и основано на изучении многих работ, посвященных этой теме. Посетителям ВО я предложил бы в качестве первичного материала для знакомства с ней прочитать вот эту статью: «Трагедия крестьянской армии». Н. Кульбака – В.О.)
На протяжении многих лет все конструкторские разработки самозарядной винтовки определялись следующими требованиями. Она должна стрелять мощным винтовочным патроном с закраиной гильзы так же точно и на такую же дистанцию, как и обычная винтовка с ручным затвором. При этом она должна работать в любых условиях и весить не больше, чем обычная пехотная винтовка, несмотря на более сложный механизм.
Фото из книги К.Бишопа. Германский солдат, вооруженный СВТ, поднимает отделение в атаку в начале войны. Захваченные винтовки были популярны среди германских солдат. Они оказали воздействие на дальнейшие разработки германского стрелкового оружия. (И к этой подписи под фотографией тоже требуется комментарий. Если мы посмотрим на многочисленные фотографии периода ВОВ, то увидим, что СВТ-40 очень часто «мелькала» в руках у германских и финских солдат. Примерно также часто, как и их пресловутый «шмайсер» МР-40. То есть большое, а может быть и очень большое количество этих винтовок попали немцам в качестве трофеев в первые же дни войны и затем ими активно использовались! – В.О.)
Нереальные требования
Трудности при создании самозарядной винтовки понимали все конструкторы. В 1922 году к винтовке были выдвинуты следующие требования. Винтовочный патрон образца 1891 года, наличие переводчика огня, 50-зарядный магазин, возможность крепления штыка, вес не более 4 кг. Впоследствии емкость магазина снизили до 25 патронов. Но ясно, что создать соответствующую таким требованиям винтовку было невозможно. (Мне не встречался источник из которого была почерпнута данная информация. Могу лишь предположить, что в основе идеи создания 50 и 25-патронных магазинов лежали сведения о наличии к винтовке Мондрагона 20 и 30-зарядных барабанных магазинов. Мол, уж мексиканцы сделать сумели, а что – мы хуже? Но это не более, чем домысел с моей стороны – В.О.)
Винтовка Мондрагона с барабанным магазином большой емкости.
Токарев продолжал работу над самозарядной винтовкой до тех пор, пока один из образцов не был одобрен военными. Он получил наименование СВТ-38, или же «Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года». Выпуск винтовки начался 16 июля 1939 года. Девять дней спустя все наладили, и 1 октября началось массовое производство винтовок. СВТ-38 незамедлительно поступала на вооружение в советские войска, которые в то время вели войну с Финляндией.
Прекрасные пропагандистские фотографии и здесь и ниже… Бойцы РККА на параде 7 ноября на Красной площади с винтовками СВТ-40.
Советские солдаты идут в атаку! То, что фотография немного смазана только усиливает ее воздействие!
«Мосинка», ДП-27 и СВТ-40 – все на одной фотографии.
Почему-то в «Правде» я этой фотографии не встретил, хотя несколько раз просмотрел все номера за все 1418 дней войны. А ведь именно такие фото нам бы очень пригодились вначале. Пленные были в одном месте, а репортеры «Правды» в другом? Я бы наших переодел в немецкие шмотки, но такое бы фото сделал!!!
С учетом опыта боевого применения винтовки в зимней кампании в ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Эти изменения преследовали, как обычно бывает в таких случаях, упрощение производства и повышение надежности. апреля 1940 года Комитет обороны одобрил принятие на вооружение модернизированной версии винтовки — СВТ-40.
А вот это прямо кадр из популярного в начале войны кинофильма 1941 года «Морской ястреб: «Уходит от берега «Ястреб морской» и девушка машет рукой!» А теперь прочь лирику и присмотритесь внимательнее… Не у всех моряков на фотографии винтовки СВТ, но есть и те, у кого они… есть!
СВТ-40 имела следующие изменения по сравнению с СВТ-38. Деревянное ложе винтовки стало цельным, а не из двух частей, как раньше. Шомпол, ранее крепившийся сбоку, убрали под ствол. Вместо передней части ложа поставили металлические ствольные накладки с отверстиями для охлаждения.
Дульный тормоз с ранней формой и крепление для штыка. Новый имел два отверстия по обеим сторонам.
Газоотводный патрубок и газовый регулятор.
Ствол с ранней формой дульного тормоза. Кстати, обратите внимание, какой он тонкий. При стрельбе очередями в варианте АВТ-40 он должен был очень быстро перегреваться…
Однако некоторые недостатки, свойственные СВТ-38, так и не исчезли в СВТ-40. Это разброс при первом выстреле, неудобная регулировка отвода газов, чувствительность к загрязнению и излишней смазке, а также реагирование на высокие и низкие температуры. Съемный магазин также представлял проблему — из-за слабого крепления он легко терялся. (Разброс при первом выстреле? Как это понять? Так было или это неточность перевода? – В.О.)
В нашей винтовке на стволе сделан вот такой пропил. Теперь-то уж ее точно не восстановить до рабочего состояния.
Но несмотря ни на что, СВТ-40 была запущена в производство 1 июля 1940 года. В первые месяцы было выпущено 3 416 экземпляров. Темпы производства стремительно росли. В августе уже было произведено 8 700 винтовок, 10 700 — в сентябре и 11 960 — только за первые 18 дней октября. (Как видите, пока все сведения соответствуют тому, что про СВТ-38 и СВТ-40 написано и у нас. Ни тебе клеветы, ни обмана… – В.О.)
Ствольная коробка, ложа и шомпол.
Снайперская винтовка.
СВТ-40 применялась и как снайперская винтовка, хотя и не без некоторых трудностей. Она отличалась лишь необычным изогнутым крон штейном с оптическим прицелом, размещенным на задней части ствольной коробки и более тщательной обработкой канала ствола. Были проведены испытания снайперской винтовки Токарева и снайперской винтовки на базе винтовки Мосина. Винтовка Токарева показала худшие результаты. Ее выпуск был прекращен в октябре 1942 года.
Стебель затвора (Вообще-то я бы назвал это затворной рамой, но в книге С.А. Колдунова эта деталь опять-таки названа «стеблем». Ради нашего читателя под ником Сurios пусть будет «стебель»). Вид снизу. Затвор извлечен.
Стебель затвора вместе с затвором.
20 мая 1942 года Государственный комитет обороны (ГКО) одобрил принятие на вооружение винтовки Токарева, оснащенной переводчиком огня. Это было сделано по причине нехватки пулеметов и пистолетов-пулеметов. Оружие получило наименование «Автоматическая винтовка Токарева образца 1940 года» — АВТ-40. Ее отличие от СВТ заключалось, как видно из названия, в возможности вести автоматический огонь. При переключении переводчика огня влево включался режим одиночных выстрелов, при переключении вправо — режим автоматической стрельбы. В этом положении увеличивался ход спускового крючка, который при полном нажатии освобождал шептало. Для того чтобы разница между СВТ и АВТ была заметна, приклад последней маркировался большой буквой «А».
Затвор. Вид сверху. Рука рядом дана для масштаба и… посмотрите, насколько он выглядит миниатюрным для столь мощного винтовочного патрона, как наш. Да и все остальные детали, выглядят… довольно миниатюрными. То есть Токарев сумел сделать их предельно компактными и легкими – как это и требовали военные! И вот после того, как на этот раз мы эту винтовку разобрали, и разложили на детали, то, что они именно такие, нам стало очевидно, хотя возможно, что кто-то с этим и не согласится.
Несмотря на проблемы с надежностью, СВТ и АВТ продолжали выпускаться до конца войны. В 1941 году было изготовлено 1 031 861 СВТ-40 (кроме того, 34 782 — в снайперском варианте). В 1942 году количество составило 264 148 и 14 210 экземпляров соответственно. Производство было прекращено по приказу ГКО в январе 1945 года.
Ударно-спусковой механизм тоже весьма миниатюрен. Даже по сравнению с карабином М1.
Германские войска предпочитали захваченные СВТ своим самозарядным винтовкам G-3. Однако при этом надо помнить, что во время войны многие солдаты часто считают, что оружие противника лучше собственного. Примером тому может служить то, что американские солдаты во Вьетнаме предпочитали советские АК-47 своим М-16.
Верхний кожух.
Крышка ствольной коробки.
Фото из книги К.Бишопа. Вооруженная винтовками Токарева морская пехота в патруле на границе с Северной Норвегией. К счастью, сейчас лето. При низких же температурах СВТ склонна к задержкам во время стрельбы. Моряк на переднем плане вооружен пистолетом-пулеметом Дегтярева. (О том, какие у СВТ-40 возникают задержки при стрельбе и что нужно делать в тех случаях, когда они возникают, очень хорошо написано у С.А. Колдунова, стр. 167 – 172. О многих задержках, если они не устраняются, сказано так: «Обратиться к командиру». А если он не знает? Или убит? А все остальные бойцы моей части из Казахстана? Тогда как быть? – В.О.)
Магазин. Вид сбоку.
Магазин. Подаватель.
СВТ проста в применении. 10-зарядный магазин вставляется в гнездо таким же образом, как и в других винтовках. Рукоятка затвора отводится назад и отпускается, чтобы зарядить оружие. Защелка магазина поднимается вверх. Даже при ведении автоматического огня АВТ легко контролировать (Интересно, откуда Крис Бишоп это взял? Это ведь комплимент, между прочем, так далеко не про каждое оружие можно сказать. Тут без комментария тех, кто из нее стрелял винтовочными патрона не обойтись! А-у! Отзовитесь!!! – В.О.), несмотря на используемый в ней мощный винтовочный патрон. При выстреле и отдаче винтовка ударяет прямо в плечо, а не подбрасывает ствол. Это происходит по причине как удачной конструкции ложа винтовки, так и низкого расположения ствола. Работа механизмов схожа с той, что позже использовалась в FN FAL. При выстреле затворная рама отбрасывается газовым поршнем назад, отпирая и открывая затвор, который извлекает и выбрасывает стреляную гильзу. Возвратная пружина возвращает затворную раму в переднее положение, при этом патрон досылается в патронник, затвор запирается перекосом вниз, входя в вырез в ствольной коробке. Для облегчения извлечения гильзы винтовка имеет рифленый патронник (как и немецкая G-3). Поэтому стреляные гильзы имеют характерные следы.
Прицел.
Деревянные детали винтовки – посмотрите, также имеют минимальную толщину. И если чешская винтовка ZB.52 показалась мне «пухлой», то наша… очень уж худенькой на ощупь.
Ложевое кольцо со скобой для ремня.
Недолгая жизнь винтовки
К концу войны СВТ практически не осталась на вооружении советских войск, в то время как другие армии (например, финская) продолжали использовать ее в качестве вооружения тыловых частей даже после войны. Но, несмотря на свой недолгий срок службы, винтовка Токарева остается одним из наиболее интересных образцов стрелкового оружия.
Советский снайпер сержант Жидков, вооруженный самозарядной винтовкой СВТ-40 с оптическим прицелом ПУ, на огневой позиции. Северный фронт. (У К. Бишопа здесь другая фотография, но сути на ней изображено тоже самое)
Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко, снайпер 54-го стрелкового полка (25-я стрелковая дивизия (Чапаевская), Приморская армия, Северо-Кавказский фронт) звание Героя присвоено 25 октября 1943 г.
Еще одно интересное фото. Крымская конференция, февраль 1945. Военный парад в честь прибытия У. Черчилля, и Ф. Рузвельта. Черчилль, конечно, сразу понял, что за винтовки у солдат почетного караула и подумал, что в его армии таких нет. А вот Рузвельт, наверное, воспринял их СВТ-40 как должное, что именно так и должно быть.
Сам Рузвельт по понятной причине перед линией почетного караула не шел, а ехал.
Немцы собирают трофеи. Обратите внимание: трехлинейки держат в руках, а вот «светы» у них за плечами. Почтение, однако!
А это они трофейные винтовки тестируют!
Полевые жандармы дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» с СВТ-40 югославского партизана. И вот вопрос, а откуда эта винтовка у югославского партизана?!
Итак, где здесь неточности, выходящие, так сказать, за рамки приличия? Где «русофобия», «искажение реальных фактов»? Текст, предназначенный в первую очередь для англичан, носит более чем объективный характер. Уверен, что с этим все согласятся. И – самое интересное, других книг откровенно лживого содержания, какими их расписывает наша пресса, я что-то не встречал, хотя англоязычную историческую литературу читаю регулярно.
Ну а теперь еще раз задумаемся, почему так быстро исчезла СВТ-40? Думается, что все дело в точном исполнении заказа, данного конструктору со стороны военных. Винтовка оказалась слишком легкой, поэтому не имела потенциала для модернизации и работала на пределе своих возможностей. При неправильной регулировке, например, крышка ствольной коробки от стрельбы деформировалась. Ствол – перегревался, ну и так далее. А сделать винтовку тяжелее, прочнее и… устойчивее к неблагоприятным воздействиям, повысить ее «противосолдатные» качества конструктор уже не успел, да и заказа от военных на это не было. А потом времена изменились и СВТ-40 превратилась в прекрасный памятник своей эпохи, в определенной степени эту же эпоху и обогнавший!
Книга Д.Н. Болотина.
Вот я тоже так подумал, когда еще раз ее перечитал и… подержал эту винтовку в руках. Могу сказать, что мне и моему товарищу, владельцу этой винтовки, очень помогли советы Сергея (это который Gross Kaput). Он потом еще раз десять ее собрал и разобрал, и… стало получаться! И будь у нас такой армейский наставник и покажи он нам все это на практике – глядишь, никаких бы проблем у нас не возникло. Мы срочно обзавелись очень интересным изданием – книгой С.А. Колдунова. Самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года (СВТ-40). СПб.: Арт-экспресс, 2013) и решили еще раз вернуться к теме «Светы» и прежде всего… еще раз ее разобрали и собрали. Я считал и считаю, что это тоже вариант исследования – подержать все детали в руках, прикинуть, что и как. Тем более, что пострелять мне из нее пострелять уж точно не удастся. В Пензе таких знакомых нет, а ехать куда-то ради бах-бах, ну, это, извините, не для меня.
Книга С.А. Колдунова.
Есть, конечно, еще и книга Гнатовского и Шорина 1959 года, но это уж совсем на… «любителя песенок» в стиле «Мы велики, мы могучи, выше солнца, больше тучи!» Поэтому здесь, рассматривать ее как серьезный источник информации мы не будем.
Однако, как вернуться к теме, по которой ты вроде бы уже все написал? Думал, думал и придумал!!!
У нас многие считают, что зарубежные авторы только тем и занимаются, что с утра до вечера извращают нашу историю (в том числе и военную) и пишут про нас и наши технические достижения всякую чушь. Но откуда они об этом знают? Постоянно спрашиваю авторов таких «комментов»: в книге какого автора, на какой странице «это» написано, но… ответов не получаю. То есть «они плохие», «они лгут», но «откуда мне это известно, я не знаю».
Книга Криса Бишопа: оригинал.
Но давайте познакомимся с очень интересным изданием «Guns in Combat» (Chris Bishop, Aerospace Publishing Ltd., London, 1998). Причем, книга эта была переведена на русский язык и издана в 2003 году. Ну, а Крис Бишоп очень интересный и знающий автор. Его легко читать и на английском и легко переводить на русский, поэтому книга была переведена очень хорошо. К тому же она полностью (!) лишена какой бы то ни было идеологической подоплеки.
Российское издание книги Бишопа.
Вот и подумалось: а что, если дать из нее текст про винтовку СВТ-40 с некоторыми комментариями, способствующими углублению темы. Меня всегда радует, когда после моих статей люди пишут, что начали самостоятельно читать и ту книгу, и другую, то есть заниматься самообразованием и развивать свой кругозор. Возможно, что подобное произойдет и в этом случае!
Итак, читаем, имея в виду, что комментарии автора к тексту Бишопа даются в (…):
«Серия винтовок Токарева, как самозарядных, так и автоматических, стала результатом 30-летних разработок, проводимых в России для создания оружия под мощный винтовочный патрон с высокой скорострельностью и способного заменить винтовки с ручным затвором, которые оставляли основу стрелкового орудия еще с конца прошлого века. В том плане винтовка Токарева так и не смогла полностью заменить винтовку Мосина-Натана. Однако во время Великой Отечественной вой-ы 1941—1945 годов СВТ стала важной частью советского стрелкового вооружения.
Федор Васильевич Токарев родился в 1871 году в бедной казачьей семье в станице Егорлыкская, а Дону. В 1887 году он поступил в Новочеркасскую военно-ремесленную колу, где обучался под началом тульского оружейника Чернолихова — создателя 6-линейной (15,24-мм) казачьей винтовки. В 1891 году Токарев закончил военную школу по специальности оружейник и был направлен оружейным мастером в 12-й казачий полк. В 1900 году после окончания юнкерского училища Токарев в звании хорунжего был распределен в тот же полк заведующим оружием. В 1907 году Федора Токарева направили в Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме, где он создал прототип самозарядной винтовки. Не удивительно, что первый образец был сделан на основе винтовки Мосина.
С 1908 по 1914 год Токарев работал на Сестрорецком оружейном заводе. С началом войны его направили на фронт, но после 18 месяцев службы вернули на завод для продолжения работы.
Фото из книги К.Бишопа. Морская пехота Северного флота готовится к высадке. Двое из моряков вооружены СВТ-40. Винтовка Токарева была достаточно сложным оружием. Лучше всего она была пригодна для хорошо подготовленных войск. (Последнее предложение Бишопа заслуживает комментария, потому, что это как раз к вопросу о «колхозе» и малообразованных бойцах РККА. У Бишопа об этом написано очень обтекаемо. У меня – просто, понятно, и основано на изучении многих работ, посвященных этой теме. Посетителям ВО я предложил бы в качестве первичного материала для знакомства с ней прочитать вот эту статью: «Трагедия крестьянской армии». Н. Кульбака – В.О.)
На протяжении многих лет все конструкторские разработки самозарядной винтовки определялись следующими требованиями. Она должна стрелять мощным винтовочным патроном с закраиной гильзы так же точно и на такую же дистанцию, как и обычная винтовка с ручным затвором. При этом она должна работать в любых условиях и весить не больше, чем обычная пехотная винтовка, несмотря на более сложный механизм.
Фото из книги К.Бишопа. Германский солдат, вооруженный СВТ, поднимает отделение в атаку в начале войны. Захваченные винтовки были популярны среди германских солдат. Они оказали воздействие на дальнейшие разработки германского стрелкового оружия. (И к этой подписи под фотографией тоже требуется комментарий. Если мы посмотрим на многочисленные фотографии периода ВОВ, то увидим, что СВТ-40 очень часто «мелькала» в руках у германских и финских солдат. Примерно также часто, как и их пресловутый «шмайсер» МР-40. То есть большое, а может быть и очень большое количество этих винтовок попали немцам в качестве трофеев в первые же дни войны и затем ими активно использовались! – В.О.)
Нереальные требования
Трудности при создании самозарядной винтовки понимали все конструкторы. В 1922 году к винтовке были выдвинуты следующие требования. Винтовочный патрон образца 1891 года, наличие переводчика огня, 50-зарядный магазин, возможность крепления штыка, вес не более 4 кг. Впоследствии емкость магазина снизили до 25 патронов. Но ясно, что создать соответствующую таким требованиям винтовку было невозможно. (Мне не встречался источник из которого была почерпнута данная информация. Могу лишь предположить, что в основе идеи создания 50 и 25-патронных магазинов лежали сведения о наличии к винтовке Мондрагона 20 и 30-зарядных барабанных магазинов. Мол, уж мексиканцы сделать сумели, а что – мы хуже? Но это не более, чем домысел с моей стороны – В.О.)
Винтовка Мондрагона с барабанным магазином большой емкости.
Токарев продолжал работу над самозарядной винтовкой до тех пор, пока один из образцов не был одобрен военными. Он получил наименование СВТ-38, или же «Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года». Выпуск винтовки начался 16 июля 1939 года. Девять дней спустя все наладили, и 1 октября началось массовое производство винтовок. СВТ-38 незамедлительно поступала на вооружение в советские войска, которые в то время вели войну с Финляндией.
Прекрасные пропагандистские фотографии и здесь и ниже… Бойцы РККА на параде 7 ноября на Красной площади с винтовками СВТ-40.
Советские солдаты идут в атаку! То, что фотография немного смазана только усиливает ее воздействие!
«Мосинка», ДП-27 и СВТ-40 – все на одной фотографии.
Почему-то в «Правде» я этой фотографии не встретил, хотя несколько раз просмотрел все номера за все 1418 дней войны. А ведь именно такие фото нам бы очень пригодились вначале. Пленные были в одном месте, а репортеры «Правды» в другом? Я бы наших переодел в немецкие шмотки, но такое бы фото сделал!!!
С учетом опыта боевого применения винтовки в зимней кампании в ее конструкцию были внесены некоторые изменения. Эти изменения преследовали, как обычно бывает в таких случаях, упрощение производства и повышение надежности. апреля 1940 года Комитет обороны одобрил принятие на вооружение модернизированной версии винтовки — СВТ-40.
А вот это прямо кадр из популярного в начале войны кинофильма 1941 года «Морской ястреб: «Уходит от берега «Ястреб морской» и девушка машет рукой!» А теперь прочь лирику и присмотритесь внимательнее… Не у всех моряков на фотографии винтовки СВТ, но есть и те, у кого они… есть!
СВТ-40 имела следующие изменения по сравнению с СВТ-38. Деревянное ложе винтовки стало цельным, а не из двух частей, как раньше. Шомпол, ранее крепившийся сбоку, убрали под ствол. Вместо передней части ложа поставили металлические ствольные накладки с отверстиями для охлаждения.
Дульный тормоз с ранней формой и крепление для штыка. Новый имел два отверстия по обеим сторонам.
Газоотводный патрубок и газовый регулятор.
Ствол с ранней формой дульного тормоза. Кстати, обратите внимание, какой он тонкий. При стрельбе очередями в варианте АВТ-40 он должен был очень быстро перегреваться…
Однако некоторые недостатки, свойственные СВТ-38, так и не исчезли в СВТ-40. Это разброс при первом выстреле, неудобная регулировка отвода газов, чувствительность к загрязнению и излишней смазке, а также реагирование на высокие и низкие температуры. Съемный магазин также представлял проблему — из-за слабого крепления он легко терялся. (Разброс при первом выстреле? Как это понять? Так было или это неточность перевода? – В.О.)
В нашей винтовке на стволе сделан вот такой пропил. Теперь-то уж ее точно не восстановить до рабочего состояния.
Но несмотря ни на что, СВТ-40 была запущена в производство 1 июля 1940 года. В первые месяцы было выпущено 3 416 экземпляров. Темпы производства стремительно росли. В августе уже было произведено 8 700 винтовок, 10 700 — в сентябре и 11 960 — только за первые 18 дней октября. (Как видите, пока все сведения соответствуют тому, что про СВТ-38 и СВТ-40 написано и у нас. Ни тебе клеветы, ни обмана… – В.О.)
Ствольная коробка, ложа и шомпол.
Снайперская винтовка.
СВТ-40 применялась и как снайперская винтовка, хотя и не без некоторых трудностей. Она отличалась лишь необычным изогнутым крон штейном с оптическим прицелом, размещенным на задней части ствольной коробки и более тщательной обработкой канала ствола. Были проведены испытания снайперской винтовки Токарева и снайперской винтовки на базе винтовки Мосина. Винтовка Токарева показала худшие результаты. Ее выпуск был прекращен в октябре 1942 года.
Стебель затвора (Вообще-то я бы назвал это затворной рамой, но в книге С.А. Колдунова эта деталь опять-таки названа «стеблем». Ради нашего читателя под ником Сurios пусть будет «стебель»). Вид снизу. Затвор извлечен.
Стебель затвора вместе с затвором.
20 мая 1942 года Государственный комитет обороны (ГКО) одобрил принятие на вооружение винтовки Токарева, оснащенной переводчиком огня. Это было сделано по причине нехватки пулеметов и пистолетов-пулеметов. Оружие получило наименование «Автоматическая винтовка Токарева образца 1940 года» — АВТ-40. Ее отличие от СВТ заключалось, как видно из названия, в возможности вести автоматический огонь. При переключении переводчика огня влево включался режим одиночных выстрелов, при переключении вправо — режим автоматической стрельбы. В этом положении увеличивался ход спускового крючка, который при полном нажатии освобождал шептало. Для того чтобы разница между СВТ и АВТ была заметна, приклад последней маркировался большой буквой «А».
Затвор. Вид сверху. Рука рядом дана для масштаба и… посмотрите, насколько он выглядит миниатюрным для столь мощного винтовочного патрона, как наш. Да и все остальные детали, выглядят… довольно миниатюрными. То есть Токарев сумел сделать их предельно компактными и легкими – как это и требовали военные! И вот после того, как на этот раз мы эту винтовку разобрали, и разложили на детали, то, что они именно такие, нам стало очевидно, хотя возможно, что кто-то с этим и не согласится.
Несмотря на проблемы с надежностью, СВТ и АВТ продолжали выпускаться до конца войны. В 1941 году было изготовлено 1 031 861 СВТ-40 (кроме того, 34 782 — в снайперском варианте). В 1942 году количество составило 264 148 и 14 210 экземпляров соответственно. Производство было прекращено по приказу ГКО в январе 1945 года.
Ударно-спусковой механизм тоже весьма миниатюрен. Даже по сравнению с карабином М1.
Германские войска предпочитали захваченные СВТ своим самозарядным винтовкам G-3. Однако при этом надо помнить, что во время войны многие солдаты часто считают, что оружие противника лучше собственного. Примером тому может служить то, что американские солдаты во Вьетнаме предпочитали советские АК-47 своим М-16.
Верхний кожух.
Крышка ствольной коробки.
Фото из книги К.Бишопа. Вооруженная винтовками Токарева морская пехота в патруле на границе с Северной Норвегией. К счастью, сейчас лето. При низких же температурах СВТ склонна к задержкам во время стрельбы. Моряк на переднем плане вооружен пистолетом-пулеметом Дегтярева. (О том, какие у СВТ-40 возникают задержки при стрельбе и что нужно делать в тех случаях, когда они возникают, очень хорошо написано у С.А. Колдунова, стр. 167 – 172. О многих задержках, если они не устраняются, сказано так: «Обратиться к командиру». А если он не знает? Или убит? А все остальные бойцы моей части из Казахстана? Тогда как быть? – В.О.)
Магазин. Вид сбоку.
Магазин. Подаватель.
СВТ проста в применении. 10-зарядный магазин вставляется в гнездо таким же образом, как и в других винтовках. Рукоятка затвора отводится назад и отпускается, чтобы зарядить оружие. Защелка магазина поднимается вверх. Даже при ведении автоматического огня АВТ легко контролировать (Интересно, откуда Крис Бишоп это взял? Это ведь комплимент, между прочем, так далеко не про каждое оружие можно сказать. Тут без комментария тех, кто из нее стрелял винтовочными патрона не обойтись! А-у! Отзовитесь!!! – В.О.), несмотря на используемый в ней мощный винтовочный патрон. При выстреле и отдаче винтовка ударяет прямо в плечо, а не подбрасывает ствол. Это происходит по причине как удачной конструкции ложа винтовки, так и низкого расположения ствола. Работа механизмов схожа с той, что позже использовалась в FN FAL. При выстреле затворная рама отбрасывается газовым поршнем назад, отпирая и открывая затвор, который извлекает и выбрасывает стреляную гильзу. Возвратная пружина возвращает затворную раму в переднее положение, при этом патрон досылается в патронник, затвор запирается перекосом вниз, входя в вырез в ствольной коробке. Для облегчения извлечения гильзы винтовка имеет рифленый патронник (как и немецкая G-3). Поэтому стреляные гильзы имеют характерные следы.
Прицел.
Деревянные детали винтовки – посмотрите, также имеют минимальную толщину. И если чешская винтовка ZB.52 показалась мне «пухлой», то наша… очень уж худенькой на ощупь.
Ложевое кольцо со скобой для ремня.
Недолгая жизнь винтовки
К концу войны СВТ практически не осталась на вооружении советских войск, в то время как другие армии (например, финская) продолжали использовать ее в качестве вооружения тыловых частей даже после войны. Но, несмотря на свой недолгий срок службы, винтовка Токарева остается одним из наиболее интересных образцов стрелкового оружия.
Советский снайпер сержант Жидков, вооруженный самозарядной винтовкой СВТ-40 с оптическим прицелом ПУ, на огневой позиции. Северный фронт. (У К. Бишопа здесь другая фотография, но сути на ней изображено тоже самое)
Герой Советского Союза Людмила Михайловна Павличенко, снайпер 54-го стрелкового полка (25-я стрелковая дивизия (Чапаевская), Приморская армия, Северо-Кавказский фронт) звание Героя присвоено 25 октября 1943 г.
Еще одно интересное фото. Крымская конференция, февраль 1945. Военный парад в честь прибытия У. Черчилля, и Ф. Рузвельта. Черчилль, конечно, сразу понял, что за винтовки у солдат почетного караула и подумал, что в его армии таких нет. А вот Рузвельт, наверное, воспринял их СВТ-40 как должное, что именно так и должно быть.
Сам Рузвельт по понятной причине перед линией почетного караула не шел, а ехал.
Немцы собирают трофеи. Обратите внимание: трехлинейки держат в руках, а вот «светы» у них за плечами. Почтение, однако!
А это они трофейные винтовки тестируют!
Полевые жандармы дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» с СВТ-40 югославского партизана. И вот вопрос, а откуда эта винтовка у югославского партизана?!
Итак, где здесь неточности, выходящие, так сказать, за рамки приличия? Где «русофобия», «искажение реальных фактов»? Текст, предназначенный в первую очередь для англичан, носит более чем объективный характер. Уверен, что с этим все согласятся. И – самое интересное, других книг откровенно лживого содержания, какими их расписывает наша пресса, я что-то не встречал, хотя англоязычную историческую литературу читаю регулярно.
Ну а теперь еще раз задумаемся, почему так быстро исчезла СВТ-40? Думается, что все дело в точном исполнении заказа, данного конструктору со стороны военных. Винтовка оказалась слишком легкой, поэтому не имела потенциала для модернизации и работала на пределе своих возможностей. При неправильной регулировке, например, крышка ствольной коробки от стрельбы деформировалась. Ствол – перегревался, ну и так далее. А сделать винтовку тяжелее, прочнее и… устойчивее к неблагоприятным воздействиям, повысить ее «противосолдатные» качества конструктор уже не успел, да и заказа от военных на это не было. А потом времена изменились и СВТ-40 превратилась в прекрасный памятник своей эпохи, в определенной степени эту же эпоху и обогнавший!
- Автор:
- В.О.Шпаковский
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