Рыцарские доспехи и оружие из Чикагского института искусств. Часть 3
Среди экспонатов Квислендского института искусств рыцарские доспехи и оружие представлены периодом XVI – XVII вв., то есть временем расцвета и заката рыцарства. Поэтому среди них множество весьма специфических образцов, которые ранее, в эпохи «белых доспехов», еще не существовали. Тем интереснее познакомиться с образцами оружия и доспехов этой переходной эпохи, не так ли? Ведь «переходное время», как показывает опыт истории, и есть самое интересное!
Итак…
66. Североитальянский осадной шлем 1610 – 1620 гг. Мощная лицевая пластина была рассчитана на попадание пули…
67. Английский или французский «паучий шлем» 1650 – 1700 гг.
68. Турецкий шишак XVI – XVII вв.
69. Германский рейтарский шлем 1610 – 1640 гг.
70. Западноевропейский классический бацинет 1390 – 1400 гг.
71. Фламандский шлем 1620 г.
72. Еще один фламандский шлем 1630 г.
73. Итальянский (скорее всего) меч 1520 – 1530 гг. Длина 100,5 см. Длина клинка – 85 см.
74. Германский кинжал баллок, конец XV в. Длина 36,8 см. Длина клинка –
23,5 см.
75. «Копье с крылышками», X – XI вв. или (вероятно) XIII – XIV вв. Длина вместе со втулкой 47 см.
76. Кинжал базелард XV в. (Франция или Швейцария). Длина 40 см. Длина клинка 28,5 см.
77. Польский либо прибалтийский кремневый мушкет 1610 – 1650 гг. Инкрустация слоновой костью и перламутром.
78. Скъявона, Венеция, 1700 г. Длина 110,8 см. Длина клинка – 95, 2 см.
79. Рунка. Северная Италия, XVI в. Длина 273,1 см. Длина наконечника 69,5 см.
80. Итальянская чинкведея. Реставрация XIX в. Длина 71,1 см.
81. Итальянская чинкведея. Реставрация XIX в. Длина 66.7 см. Длина клинка
54 см.
82. Кракенин или «нюрнбергский вороток». Германия, Дрезден, 1570 – 1580 гг.
83. Рапира (детская), предположительно из Англии. Клинок 1600 – 1700 гг. Длина 75,5 см. Длина клинка 64 см.
84. Меч. Германия, Мюнхен, 1538 г. Мастер Мельхиор Дайфштеттер.
85. Испанский арбалет 1530 – 1560 гг.
86. Рапира (итальянская или испанская) и кинжал для левой руки (дага), ок. 1650 – 1660 гг. Длина 127 см. Длина клинка 108,5 см.
87. Испанская рапира, Толедо, ок. 1650 – 1660 гг. Мастер Томас де Аула. Длина 108 см. Длина клинка 92,7 см.
88. Швейцарская алебарда, ок. 1625 – 1650 гг. Длина 233,7 см. Длина наконечника 50.8 см.
89. Швейцарская алебарда, Цюрих, 1470 г. Длина 198,1 см. Длина наконечника 31,5 см.
90. Вамплейт – щиток копья для джостры, ок. 1560 – 1580 гг. Германия.
91. Кинжал ландскнехтов, Германия, ок. 1550 – 1560 гг. Длина 32,4 см. Длина клинка 23 см.
92. Шестопер, Германия, 1550 г. Длина 64,5 см.
93. Шестопер восточноевропейского образца, предположительно польский, ок. 1600 – 1700 гг. Длина 73 см.
94. Боевые вилы – оружие, позволявшее захватить руку рыцаря и таким образом его обездвижить, Италия, ок. 1550 – 1600 гг. Длина 245,1 см. Длина вил – 49 см.
95. Испанская дага (парирующий кинжал для левой руки), конец XVII в. Длина 57,2 см.
96. Испанская дага, 1625 – 1660 гг. Длина 56 см. Длина клинка 44,5 см.
97. Колесцовые пистолеты, Германия, Дрезден, 1577 г. Мастер A. Дрехслер. Длина 62 см.
98. Полэкс (вероятно Италия), ок. 1470 – 1510 гг. Длина 167,6 см.
99. Кинжал квиллон, конец XVI в. Длина 46,1 см. Длина клинка 32.4 см.
100. Рондель, Германия. Реставрация XIX в. Длина 37,2 см. Длина клинка
26,5 см.
Администрация сайта «ВО» и автор выражают признательность Департаменту общественных связей Чикагского музея искусств за предоставленное разрешение на публикацию их фотоматериалов.
Итак…
66. Североитальянский осадной шлем 1610 – 1620 гг. Мощная лицевая пластина была рассчитана на попадание пули…
67. Английский или французский «паучий шлем» 1650 – 1700 гг.
68. Турецкий шишак XVI – XVII вв.
69. Германский рейтарский шлем 1610 – 1640 гг.
70. Западноевропейский классический бацинет 1390 – 1400 гг.
71. Фламандский шлем 1620 г.
72. Еще один фламандский шлем 1630 г.
73. Итальянский (скорее всего) меч 1520 – 1530 гг. Длина 100,5 см. Длина клинка – 85 см.
74. Германский кинжал баллок, конец XV в. Длина 36,8 см. Длина клинка –
23,5 см.
75. «Копье с крылышками», X – XI вв. или (вероятно) XIII – XIV вв. Длина вместе со втулкой 47 см.
76. Кинжал базелард XV в. (Франция или Швейцария). Длина 40 см. Длина клинка 28,5 см.
77. Польский либо прибалтийский кремневый мушкет 1610 – 1650 гг. Инкрустация слоновой костью и перламутром.
78. Скъявона, Венеция, 1700 г. Длина 110,8 см. Длина клинка – 95, 2 см.
79. Рунка. Северная Италия, XVI в. Длина 273,1 см. Длина наконечника 69,5 см.
80. Итальянская чинкведея. Реставрация XIX в. Длина 71,1 см.
81. Итальянская чинкведея. Реставрация XIX в. Длина 66.7 см. Длина клинка
54 см.
82. Кракенин или «нюрнбергский вороток». Германия, Дрезден, 1570 – 1580 гг.
83. Рапира (детская), предположительно из Англии. Клинок 1600 – 1700 гг. Длина 75,5 см. Длина клинка 64 см.
84. Меч. Германия, Мюнхен, 1538 г. Мастер Мельхиор Дайфштеттер.
85. Испанский арбалет 1530 – 1560 гг.
86. Рапира (итальянская или испанская) и кинжал для левой руки (дага), ок. 1650 – 1660 гг. Длина 127 см. Длина клинка 108,5 см.
87. Испанская рапира, Толедо, ок. 1650 – 1660 гг. Мастер Томас де Аула. Длина 108 см. Длина клинка 92,7 см.
88. Швейцарская алебарда, ок. 1625 – 1650 гг. Длина 233,7 см. Длина наконечника 50.8 см.
89. Швейцарская алебарда, Цюрих, 1470 г. Длина 198,1 см. Длина наконечника 31,5 см.
90. Вамплейт – щиток копья для джостры, ок. 1560 – 1580 гг. Германия.
91. Кинжал ландскнехтов, Германия, ок. 1550 – 1560 гг. Длина 32,4 см. Длина клинка 23 см.
92. Шестопер, Германия, 1550 г. Длина 64,5 см.
93. Шестопер восточноевропейского образца, предположительно польский, ок. 1600 – 1700 гг. Длина 73 см.
94. Боевые вилы – оружие, позволявшее захватить руку рыцаря и таким образом его обездвижить, Италия, ок. 1550 – 1600 гг. Длина 245,1 см. Длина вил – 49 см.
95. Испанская дага (парирующий кинжал для левой руки), конец XVII в. Длина 57,2 см.
96. Испанская дага, 1625 – 1660 гг. Длина 56 см. Длина клинка 44,5 см.
97. Колесцовые пистолеты, Германия, Дрезден, 1577 г. Мастер A. Дрехслер. Длина 62 см.
98. Полэкс (вероятно Италия), ок. 1470 – 1510 гг. Длина 167,6 см.
99. Кинжал квиллон, конец XVI в. Длина 46,1 см. Длина клинка 32.4 см.
100. Рондель, Германия. Реставрация XIX в. Длина 37,2 см. Длина клинка
26,5 см.
Администрация сайта «ВО» и автор выражают признательность Департаменту общественных связей Чикагского музея искусств за предоставленное разрешение на публикацию их фотоматериалов.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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Рыцарские доспехи и оружие из Чикагского института искусств. Часть 2
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