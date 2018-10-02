Пуля и плоть: неравное противостояние. Часть 4. Страсти вокруг 5,45 и 5,56 мм
Процесс совершенствования стрелкового оружия с 60-х годов был направлен на уменьшение массы, увеличение носимого боекомплекта, повышения вероятности попадания в пределах прицельных дальностей стрельбы за счет уменьшения импульса отдачи и повышения начальной скорости пули. Первыми стали американцы, принявшие в 1963-1964 гг. на вооружение патрон 5,56 мм М193 к винтовке М16А1, в котором пуля имеет свинцовый сердечник и томпаковскую (медь+цинк) оболочку. В 1980 г. на вооружение поступил патрон М855 с пулей повышенного пробивного действия с составным сердечником – наконечник из термоупрочненной стали и хвостовая часть из свинца. Позже примеру США последовали и остальные страны-участницы Североатлантического альянса.
Советский Союз не остался в стороне и с опозданием, но принял в 1974 году на вооружение патрон 7Н6 с пулей калибра 5,45 мм. Оболочка пули стальная, плакированная томпаком, сердечник также стальной с тонкой свинцовой рубашкой. У пули частично полый носик, что обеспечивает оптимальную аэродинамическую форму. Дело в том, что, по официальной версии, пулю пришлось делать достаточно длинной в условиях экономии массы боеприпаса, что привело к пустоте в головной части. Общим свойством всех пуль является скорость в 900-990 м/с, и это переводит их в разряд высокоскоростных.
Для нивелирования уменьшения калибра и, соответственно, снижения поражающего действия пули научили «кувыркаться» в плотных средах, что резко повысило возможности пули. Добились этого не абсурдным смещением центра тяжести, как считают многие, а специальным подбором шага нареза ствола оружия. Красноречивым итогом внедрения высокоскоростных малокалиберных пуль стали огнестрельные ранения, которые наносили 5,56-мм пули в ходе вьетнамской войны. Они оказались значительно более тяжелыми, чем аналогичные повреждения от пуль калибра 7,62 мм. Обширные зияющие выходные отверстия, раздробление длинных костей, а также частые случаи фрагментации пули стали основой для обвинения американцев в использовании аналогов «дум-дум». Международная медицинская и юридическая общественность даже заявила о возможном нарушении положений Гаагской декларации 1899 года. Международный Комитет Красного Креста (МККК) предпринял меры для детального изучения повреждающего действия новых пуль, также эта проблема была поднята на сессии Дипломатической конференции в Женеве в 1973-77 гг. Международные симпозиумы по раневой баллистике, который проходили в шведском Гётеборге с 1975 по 1985 года в числе основных тем имели как раз подобные проблемы поведения малокалиберных пуль в теле человека. В ходе этих собраний и конференций были выдвинуты прямые обвинения в адрес пуль калибра 5,56 мм к винтовке М16А1.
Патрон 5,56х45 натовского образца. На пуле виден характерный поясок, ответственный за фрагментацию.
Такие же претензии со стороны МККК были выдвинуты Советскому Союзу после принятия на вооружение пули 5,45 мм. Однако к единому мнению участникам споров прийти не удалось ни на одном из симпозиумов по причине радикально противоположных мнений ряда стран-участниц. Так, Швеция, Египет, Югославия и Швейцария вообще предлагали запретить окончательно и бесповоротно такие пули с высокой начальной скоростью и эффектом, схожим с экспансивным оружием. Делегации этих стран обращали внимание на тот факт, что действие калибра 5,56 мм по живой плоти нарушает основной критерий Международного гуманитарного права, в котором чётко указывается на недопустимость причинения излишнего страдания. Также на руку обвинения играли итоги Дипломатической конференции 1977 года, в ходе которой термин «излишние страдания» уточнили до «чрезмерные повреждения». На таких терминологических нюансах и строилась линия обвинения американских Вооруженных сил. На третьей сессии Дипломатической конференции в 1976 году шведы предложили запретить малокалиберные пули с начальной скоростью более 1000 м/с, способные кувыркаться и фрагментироваться в человеческом теле с вероятностью более 0,1. Но державы в дело малого калибра вложили уже уйму денег, и никто не хотел по требованию какой-то Швеции разворачиваться обратно. Оппоненты шведов, в частности, стали говорить о недостаточной теоретической и практической обоснованности обвинений. Кроме того, указывали на то, что пули патронов М193 имеют сплошную оболочку (в отличие от «дум-дум»), и фрагментация в теле жертвы конструктивно не предусмотрена (здесь они лукавили). Также шведов ткнули в правовые нормы, осуждающие причинение излишних страданий без указания конкретных параметров этого самого страдания. Высказались и о том, что течение и исход огнестрельного ранения во многом зависит от качества и своевременности оказания медпомощи. Гвоздь в крышку гроба шведского обвинения вбили экспериментальные выкладки, в которых указывалось, что и 7,62 мм в определенных условиях способен «кувыркаться» в плоти.
Раневой канал пули калибра 5,45 мм. Длина шейки (участок стабильного движения пули в блоке) около 5 см.
Раневой канал пули калибра 5,56 мм. Длина шейки минимальна, составляет 2-3 см — пуля почти сразу начинает вращаться в теле.
Раневой канал пули калибра 7,62 мм. Длина шейки (участок стабильного движения пули в блоке) 6-7 см.
Такие доводы остудили пыл обвинителей, и они принялись на 3-м и 4-м Международных симпозиумах по раневой баллистике разрабатывать методики оценки поражающего действия огнестрельного оружия. В качестве объектов предложили использовать животных – свиней массой 25-50 кг и имитаторы – блоки из 20% желатина и прозрачного глицеринового мыла шведской рецептуры. Размеры блоков были выбраны 100х100х140 мм и 200х200х270 мм. Очень удобно с их помощью было исследовать объем остаточной полости в блоках – для этого требовалось её просто заполнить водой из градуированного сосуда. Все это в итоге позволило исследователем говорить на одном языке – условия экспериментов были унифицированы. На одном из собраний было предложено оставить в покое высокоскоростные пули и принять в качестве международного конвенционного предела повреждающее действие пулями 7,62-мм натовского патрона М21 и 7,62-мм советского патрона образца 1943 года.
Патроны НАТО в обойме.
Сравнительные испытания пуль 5,56 мм и 5,45 мм, проведенные в Советском Союзе, показали, что оба боеприпаса превосходят по повреждающему действию «классику» 7,62 мм (это и так знали), но есть нюансы. Отечественная пуля более гуманна по отношению к жертве, так как практически не фрагментируется в теле, что не позволяет 5,45 мм отнести к категории запрещенного оружия. Наша пуля не разрушается по причине прочной стальной оболочки, плакированной томпаком. А вот американская пуля покрыта чистым томпаком, который менее прочен, да еще и сдобрена канавкой на ведущей части, по которой она и ломается в теле. Иностранцы также исследовали советскую пулю и об этом упомянули в 1989 году в швейцарском журнале International Defense Review: «Особенности конструкции 5,45-мм пули к автомату АК-74 заключаются в наличии полости в головной части пули, однако предположение, что эта полость вызовет деформацию пули и «взрывной» эффект при ранении, не подтвердились».
Итогом многолетней кампании вокруг малокалиберных высокоскоростных пуль стала Международная конференция ООН 1980 года о «Запрещении или ограничении конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими неизбирательное действие». В финальных протоколах конвенции не было ни слова о пулях калибра 5,45 мм и 5,56 мм, зато в нем запрещались необнаруживаемые осколок, «мины-ловушки» и зажигательное оружие. Пулям досталась только рекомендательная резолюция, в которой выражалась озабоченность чрезмерной «жестокостью» калибров 5,45 мм и 5,56 мм. Странам, входящим в ООН, было также рекомендовано активнее заниматься раневой баллистикой и публично докладывать о результатах.
1 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 7,62 мм. Наблюдается отклонение от первоначального направления движения пули.
2 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 5,56 мм. Наблюдается полная фрагментация (разрушение) пули.
3 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 5,45 мм. Наблюдается отлом носика пули.
Поздние исследования значений потери кинетической энергии пули в живой ткани показали, что 9-мм пуля пистолетных патронов «Para» теряет до 15 Дж на сантиметр раневого канала (15 Дж/см), пуля 7,62-мм от патрона М21 имеет уже до 30 Дж/см, а малокалиберная пуля 5,56 мм может терять в живой ткани в различных условиях до 100 Дж/см! Это чуть ли не самое смертоносное оружие из стрелкового! Швейцарские специалисты по баллистике после таких экспериментов предложили вообще запретить боеприпасы, которые передают тканям кинетическую энергию в среднем более 25 Дж/см. Исследования отечественного стрелкового оружия на желатиновых блоках показали, что среднее значения потери кинетической энергии в тканях для пули 5,45 мм патрона 7Н6 равно 38,4 Дж/см, а натовская от М193 в среднем теряла 49,1 Дж/см. В очередной раз доказали, что отечественная пуля гораздо «гуманнее» заокеанского аналога, который буквально рассыпается в теле под действием гигантских перегрузок. В опытах по обстрелу желатиновых блоков пуля 5,56 мм, попадая в цель с 10 метров, почти гарантировано фрагментировалась, а со 100 метров вероятность разрушения была уже 62%. Американские инженеры очень тонко рассчитали параметры разрушения пули – именно на коротких дистанциях в бою очень важно останавливающее действие оружия. В противном случае пуля просто пройдет навылет, причинив противнику с лошадиной дозой адреналина в крови минимальные повреждения. Российские пули ни при каких дальностях стрельбы по имитатору не рассыпались, а только вращались в толще желатина. К слову, пуля 7,62 мм образца 1943 г. показала самый скромный параметр потери кинетической энергии — всего в 13,2 Дж/см.
Советский Союз не остался в стороне и с опозданием, но принял в 1974 году на вооружение патрон 7Н6 с пулей калибра 5,45 мм. Оболочка пули стальная, плакированная томпаком, сердечник также стальной с тонкой свинцовой рубашкой. У пули частично полый носик, что обеспечивает оптимальную аэродинамическую форму. Дело в том, что, по официальной версии, пулю пришлось делать достаточно длинной в условиях экономии массы боеприпаса, что привело к пустоте в головной части. Общим свойством всех пуль является скорость в 900-990 м/с, и это переводит их в разряд высокоскоростных.
Для нивелирования уменьшения калибра и, соответственно, снижения поражающего действия пули научили «кувыркаться» в плотных средах, что резко повысило возможности пули. Добились этого не абсурдным смещением центра тяжести, как считают многие, а специальным подбором шага нареза ствола оружия. Красноречивым итогом внедрения высокоскоростных малокалиберных пуль стали огнестрельные ранения, которые наносили 5,56-мм пули в ходе вьетнамской войны. Они оказались значительно более тяжелыми, чем аналогичные повреждения от пуль калибра 7,62 мм. Обширные зияющие выходные отверстия, раздробление длинных костей, а также частые случаи фрагментации пули стали основой для обвинения американцев в использовании аналогов «дум-дум». Международная медицинская и юридическая общественность даже заявила о возможном нарушении положений Гаагской декларации 1899 года. Международный Комитет Красного Креста (МККК) предпринял меры для детального изучения повреждающего действия новых пуль, также эта проблема была поднята на сессии Дипломатической конференции в Женеве в 1973-77 гг. Международные симпозиумы по раневой баллистике, который проходили в шведском Гётеборге с 1975 по 1985 года в числе основных тем имели как раз подобные проблемы поведения малокалиберных пуль в теле человека. В ходе этих собраний и конференций были выдвинуты прямые обвинения в адрес пуль калибра 5,56 мм к винтовке М16А1.
Патрон 5,56х45 натовского образца. На пуле виден характерный поясок, ответственный за фрагментацию.
Такие же претензии со стороны МККК были выдвинуты Советскому Союзу после принятия на вооружение пули 5,45 мм. Однако к единому мнению участникам споров прийти не удалось ни на одном из симпозиумов по причине радикально противоположных мнений ряда стран-участниц. Так, Швеция, Египет, Югославия и Швейцария вообще предлагали запретить окончательно и бесповоротно такие пули с высокой начальной скоростью и эффектом, схожим с экспансивным оружием. Делегации этих стран обращали внимание на тот факт, что действие калибра 5,56 мм по живой плоти нарушает основной критерий Международного гуманитарного права, в котором чётко указывается на недопустимость причинения излишнего страдания. Также на руку обвинения играли итоги Дипломатической конференции 1977 года, в ходе которой термин «излишние страдания» уточнили до «чрезмерные повреждения». На таких терминологических нюансах и строилась линия обвинения американских Вооруженных сил. На третьей сессии Дипломатической конференции в 1976 году шведы предложили запретить малокалиберные пули с начальной скоростью более 1000 м/с, способные кувыркаться и фрагментироваться в человеческом теле с вероятностью более 0,1. Но державы в дело малого калибра вложили уже уйму денег, и никто не хотел по требованию какой-то Швеции разворачиваться обратно. Оппоненты шведов, в частности, стали говорить о недостаточной теоретической и практической обоснованности обвинений. Кроме того, указывали на то, что пули патронов М193 имеют сплошную оболочку (в отличие от «дум-дум»), и фрагментация в теле жертвы конструктивно не предусмотрена (здесь они лукавили). Также шведов ткнули в правовые нормы, осуждающие причинение излишних страданий без указания конкретных параметров этого самого страдания. Высказались и о том, что течение и исход огнестрельного ранения во многом зависит от качества и своевременности оказания медпомощи. Гвоздь в крышку гроба шведского обвинения вбили экспериментальные выкладки, в которых указывалось, что и 7,62 мм в определенных условиях способен «кувыркаться» в плоти.
Раневой канал пули калибра 5,45 мм. Длина шейки (участок стабильного движения пули в блоке) около 5 см.
Раневой канал пули калибра 5,56 мм. Длина шейки минимальна, составляет 2-3 см — пуля почти сразу начинает вращаться в теле.
Раневой канал пули калибра 7,62 мм. Длина шейки (участок стабильного движения пули в блоке) 6-7 см.
Такие доводы остудили пыл обвинителей, и они принялись на 3-м и 4-м Международных симпозиумах по раневой баллистике разрабатывать методики оценки поражающего действия огнестрельного оружия. В качестве объектов предложили использовать животных – свиней массой 25-50 кг и имитаторы – блоки из 20% желатина и прозрачного глицеринового мыла шведской рецептуры. Размеры блоков были выбраны 100х100х140 мм и 200х200х270 мм. Очень удобно с их помощью было исследовать объем остаточной полости в блоках – для этого требовалось её просто заполнить водой из градуированного сосуда. Все это в итоге позволило исследователем говорить на одном языке – условия экспериментов были унифицированы. На одном из собраний было предложено оставить в покое высокоскоростные пули и принять в качестве международного конвенционного предела повреждающее действие пулями 7,62-мм натовского патрона М21 и 7,62-мм советского патрона образца 1943 года.
Патроны НАТО в обойме.
Сравнительные испытания пуль 5,56 мм и 5,45 мм, проведенные в Советском Союзе, показали, что оба боеприпаса превосходят по повреждающему действию «классику» 7,62 мм (это и так знали), но есть нюансы. Отечественная пуля более гуманна по отношению к жертве, так как практически не фрагментируется в теле, что не позволяет 5,45 мм отнести к категории запрещенного оружия. Наша пуля не разрушается по причине прочной стальной оболочки, плакированной томпаком. А вот американская пуля покрыта чистым томпаком, который менее прочен, да еще и сдобрена канавкой на ведущей части, по которой она и ломается в теле. Иностранцы также исследовали советскую пулю и об этом упомянули в 1989 году в швейцарском журнале International Defense Review: «Особенности конструкции 5,45-мм пули к автомату АК-74 заключаются в наличии полости в головной части пули, однако предположение, что эта полость вызовет деформацию пули и «взрывной» эффект при ранении, не подтвердились».
Итогом многолетней кампании вокруг малокалиберных высокоскоростных пуль стала Международная конференция ООН 1980 года о «Запрещении или ограничении конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повреждение или имеющими неизбирательное действие». В финальных протоколах конвенции не было ни слова о пулях калибра 5,45 мм и 5,56 мм, зато в нем запрещались необнаруживаемые осколок, «мины-ловушки» и зажигательное оружие. Пулям досталась только рекомендательная резолюция, в которой выражалась озабоченность чрезмерной «жестокостью» калибров 5,45 мм и 5,56 мм. Странам, входящим в ООН, было также рекомендовано активнее заниматься раневой баллистикой и публично докладывать о результатах.
1 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 7,62 мм. Наблюдается отклонение от первоначального направления движения пули.
2 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 5,56 мм. Наблюдается полная фрагментация (разрушение) пули.
3 – Огнестрельный перелом средней трети голени пулей калибра 5,45 мм. Наблюдается отлом носика пули.
Поздние исследования значений потери кинетической энергии пули в живой ткани показали, что 9-мм пуля пистолетных патронов «Para» теряет до 15 Дж на сантиметр раневого канала (15 Дж/см), пуля 7,62-мм от патрона М21 имеет уже до 30 Дж/см, а малокалиберная пуля 5,56 мм может терять в живой ткани в различных условиях до 100 Дж/см! Это чуть ли не самое смертоносное оружие из стрелкового! Швейцарские специалисты по баллистике после таких экспериментов предложили вообще запретить боеприпасы, которые передают тканям кинетическую энергию в среднем более 25 Дж/см. Исследования отечественного стрелкового оружия на желатиновых блоках показали, что среднее значения потери кинетической энергии в тканях для пули 5,45 мм патрона 7Н6 равно 38,4 Дж/см, а натовская от М193 в среднем теряла 49,1 Дж/см. В очередной раз доказали, что отечественная пуля гораздо «гуманнее» заокеанского аналога, который буквально рассыпается в теле под действием гигантских перегрузок. В опытах по обстрелу желатиновых блоков пуля 5,56 мм, попадая в цель с 10 метров, почти гарантировано фрагментировалась, а со 100 метров вероятность разрушения была уже 62%. Американские инженеры очень тонко рассчитали параметры разрушения пули – именно на коротких дистанциях в бою очень важно останавливающее действие оружия. В противном случае пуля просто пройдет навылет, причинив противнику с лошадиной дозой адреналина в крови минимальные повреждения. Российские пули ни при каких дальностях стрельбы по имитатору не рассыпались, а только вращались в толще желатина. К слову, пуля 7,62 мм образца 1943 г. показала самый скромный параметр потери кинетической энергии — всего в 13,2 Дж/см.
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- kriminalisty.ru, cs.wikipedia.org
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