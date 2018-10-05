Правоохранители Российской империи. Часть 3

На полицейской службе находились военные и гражданские чины, а также низшие чины полиции. Армейские офицеры имели возможность перевода на службу в полицию. При этом в штатах полицейских управлений практически постоянно имелись вакансии как среди гражданских чинов, так и на должностях городовых, околоточных, канцелярских и других низших служителей. Прохождение службы в полиции стимулировалось чинопроизводством, наградной системой и предполагало возможность пенсионного обеспечения по завершению службы.Правила производства в чины для полицейских были практически такими же, как и для других классных чинов. Служба чиновников считалась пожизненной, хотя законом предусматривались различные основания для досрочного увольнения. Положение о порядке производства в чины по гражданской службе (1834 г., с изменениями) устанавливало сроки выслуги лет в зависимости от 2-х критериев:1) добросовестная и положительно оцененная служба; 2) отличия в службе. На практике обычно придерживались последовательности присвоения новых чинов. Производство в более высокий чин, минуя очередной, случалось крайне редко.Важное значение для службы имели образование и сословное состояние полицейского чиновника. Чиновники 1-го разряда, имевшие высшее образование, переводились через 3 года из XIV класса — в XII класс по Табелю о рангах. Затем через тот же срок — из XII в X класс (коллежский секретарь). И спустя следующие 4 года они получали чин IX класса. До этого чина имел возможность подняться по служебной лестнице практически каждый полицейский чиновник. А вот дорога к очередному чину для многих становилась сложным испытанием. Здесь начинался строгий сословный подход. Для дворян для получения чина VIII класса требовалось 4 года выслуги, а для всех остальных – 6 лет. Иными словами, срок выслуги дворян до чина статского советника составлял 14 лет, а для остальных — 16 лет. Для достижения чина V класса требовалось еще не менее 10 лет беспорочной службы. Далее чины присваивались исключительно по усмотрению самого царя.Еще стремительнее была служебная карьера у чиновников в системе МВД империи, имевших ученые степени магистра или доктора наук. Они при поступлении на службу сразу получали, соответственно, чины IX класса (титулярный советник) и VIII класса (статский советник). Вполне понятно, что они принимались на высокие должности, которых не было в полицейских околотках и уездных городках. Поэтому здесь речь шла, как минимум, о губернских или столичных полицейских управлениях. Чаще всего это были должности в аппарате МВД или в учебных заведениях системы внутренних дел.Что касается чинопроизводства за отличия в полицейской службе, то в этом случае сроки выслуги при получении чинов с XIV по IX классы сокращались до 2-х лет. Далее дворяне получали очередной чин через 2 года, а все остальные отличившиеся лишь через 4 года. Затем до чина V класса сроки выслуги уменьшались на 1 год при каждом производстве.Чиновники 2-го разряда (со средним образованием) начинали полицейскую службу с XIV класса и должны были иметь более длительные сроки выслуги в чинах, чтобы продвигаться по службе. К тому же получить чин VIII класса, дававший права потомственного дворянства, они могли лишь заступив на соответствующую этому чину должность. Еще сложнее складывалось продвижение по службе у полицейских чиновников 3-го разряда, имевших лишь домашнее или незавершенное среднее образование. Им для получения чина XIV класса надо было предварительно сдать установленные экзамены. Кстати, очередные чины можно было получить и при увольнении от службы.Помимо чинопроизводства полицейские офицеры и чиновники за «усердную и похвальную службу» при положительной аттестации представлялись к различным наградам. Срок для получения очередной награды равнялся 3 годам. Это правило не применялось для следующих поощрений: 1) объявление благодарности или царского благоволения; 2) пожалования чинов и орденов за выслугу лет; 3) получения обыкновенных подарков; 4) при единовременных денежных выдачах.Случалось, что правила награждения нарушались, но обычно пожалование первых наград начиналось с орденов Св. Анны и Св. Станислава низших степеней. Это были самые распространенные награды для полицейских чиновников. На практике награждение чаще всего зависело не от заслуг и отличий, а от благоволения начальства и выслуги лет. Производились награждения и знаком отличия беспорочной службы.Наградная система также имела свою очередность и определенную последовательность. Образование и здесь давало преимущества. Так, чинам с высшим образованием необходимо было прослужить на госслужбе для получения ордена Св. Владимира IV степени не менее 12 лет.Лицу со средним образованием эти сроки увеличивались на 3 года, а не имеющим среднего образования — на 6 лет.Так получалось, что в более привилегированном положении были военные чины, перешедшие на службу в полицию. Во-первых, с первым обер-офицерским чином они обретали личное дворянство. На гражданской службе попасть в высшее сословие было сложнее. Требовалось иметь чин не ниже IX класса. Во-вторых, потомственное дворянство получали полковники действительной службы (VI класс) и гражданские чины IV класса (действительные статские советники). Чин полковника обычно имел полицейский офицер на должности полицмейстера.Для награждения низших чинов полиции имелся достаточно широкий набор медалей и знаков отличия. Серебряную медаль "За беспорочную службу в полиции" на аннинской ленте для ношения на груди с 1876 года вручали беспорочно прослужившим не менее 5 лет и оставшимся на службе в полиции. Решение о награждении медалями принимал губернатор по ходатайству полицейских начальников.Положение "О награждении околоточных надзирателей, портовых и полицейских надзирателей и нижних чинов полицейских команд золотыми и серебряными медалями "За усердие" (1889) расширяло линейку наград. Золотая медаль "За усердие" имела владимирскую ленту, а серебряная — аннинскую. Для награждения серебряной медалью "За усердие" требовалось прослужить в полиции 15 лет, а также иметь медаль "За беспорочную службу в полиции". К золотой медали "За усердие" представлялись лица, прослужившие не менее 5 лет после награждения серебряной медалью. Награждение околоточных и полицейских надзирателей, имевших классные чины, медалями "За усердие" не производилось. Их награждали медалью "За беспорочную службу в полиции". Медали жаловались нижним чинам, которые прослужили безупречно в полиции не менее 5 лет. Право на ношение наград сохранялось и после их отставки.За отличия в задержании преступников или в предотвращении гибели мирных граждан нижние чины полиции награждались знаком отличия ордена Св. Анны. По выслуге 12 лет в полиции в унтер-офицерском звании предоставлялось право на производство в офицерский или классный чин с условием сдачи установленного экзамена.Практиковалось также поощрение деньгами. Единовременные денежные выдачи (денежные награды) обычно не превышали годовой оклад жалованья награждаемого. Были наградные выплаты и в меньших размерах. Так, нижние чины городской и уездной полиции за задержание преступника получали вознаграждение в размере всего лишь 3 рублей.В царской России пенсия от казны рассматривалась как награда. В Уставе о пенсиях и единовременных пособиях (1896) прямо указывалось: «В награду трудов, подъемлемых на государственной и общественной службе, сверх различных почестей и окладов содержания, установлены: 1) пенсии и единовременные пособия за долговременное и беспорочное прохождение оной…». Существовало несколько видов пенсий для гражданских и офицерских чинов полиции и МВД: пенсии из государственного казначейства; пен¬сии из инвалидного капитала; пенсии из эмеритальной кассы; пенсии для кавалеров орденов; пенсии по Комитету призрения заслуженных гражданс¬ких чиновников; усиленные пенсии по болезни или увечью на службе. Часть будущих пенсионных выплат чины полиции накапливали сами, например, отчисляя 6% от своего жалованья в эмеритальную кассу. Офицеры полиции, в отличие от военных чинов, такие отчисления делали добровольно.Размеры пенсии от казны зависели от сроков выслуги. Так, за 25 лет службы полагалась пенсия в размере 1/2 жалованья, за 30 лет — 2/3 жалованья, а за 35 лет — в размере полного жалованья. При этом учитывалась выслуга не только в полиции, но и годы пребывания на государственной службе вообще. А у военных чинов, перешедших на службу в полицию, сохранялись все прежние привилегии, награды и выслуга в чинах. Отдельно выплачивалась пенсия кавалерам орденов. Имелись и другие пенсионные пособия. В империи существовало основное пенсионное положение – получать пенсию и жалованье по службе, как правило, было нельзя. Поступавший на службу в полицию пенсионер лишался прав на получение пенсии. Ее выплаты возобновлялись при отставке или увольнении со службы. Однако существовали и некоторые полицейские должности, где эти ограничения не применялись. Например, полицейский урядник мог получать одновременно и пенсию, и жалованье. Но это было исключением из правил.Надо отметить, что материальное положение полицейских, вне зависимости от чинов и классов, существенно отставало от среднего уровня в других слоях общества. В этой связи как ниж¬ние, так и классные чины полиции, если позволяло здоровье, служили, по возможности, 35 лет и более, так как пенсия не могла обеспечить им нормального существования.Однако на пенсию по выслуге лет могли рассчитывать не все сотрудники полиции и системы МВД. Например, пенсии не полагались тем, кто работал в полиции по найму. Даже не все городовые, выслужившие установленные сроки, могли получать пенсию за свою службу в полиции. На пенсионные выплаты могла надеяться лишь 20% от штатного состава полицейской команды губернских и наиболее крупных уездных городов. При этом пенсия у нижних полицейских чинов была невелика. За 30 лет полицейской службы устанавливалась ежегодная пенсия в размере 96 рублей. Это 8 руб. в месяц или примерно 26 коп. в день.Пенсионное законодательство империи предусматривало начисление пенсий по инвалидности и болезни. В зависимости от тяжести полученного на службе увечья были установлены пенсии 2-х классов. При этом требования к выслуге лет и срокам состояния в эмеритальной кассе существенно понижались.В случае гибели нижнего полицейского чина, его вдове, к примеру, полагалась пенсия в размере 36 рублей. А дети городовых прав на сиротскую пенсию вовсе не имели.В 1912 г. был принят новый устав о пенсиях. Самым важным изменением, при¬ведшим к увеличению пенсий, явилось их исчисление не только от окладов жалованья, как это было в течение ста предыдущих лет, а с учетом сто¬ловых и добавочных денег. В выигрыше оказались офицеры полиции и классные чины.В соответствии с законами Российской империи за определенные составы преступлений предполагались суровые наказания, сопряженные с лишением чинов, наград и пенсий. Причем это касалось не только чинов правоохранительных служб, но и всех вообще подданных Российской короны.Екатерина Великая, утвердив в 1764 году доклад Сената «О пенсиях статских чиновников», впервые определила, что пенсии лишались чиновники, осужденные «за большие и бесчестные преступления». Однако перечень «больших» и «бесчестных» преступлений в документе не приводился. В Уставе о пенсиях 1827 года уже предусматривалось право лишения пенсии тех, кому она была ранее назначена. Такое могло произойти в случаях, если «чиновник в службе или в отставке по суду приговорен будет к наказанию, со внесением оного в послужной список». Однако и в этом случае перечень составов преступлений и видов наказаний приведен не был. Правда, приводилось уточнение, что выговор, сделанный чиновнику по судебному приговору и даже с внесением его в послужной список, не лишает его пенсионных прав.Ситуация с перечнем противоправных деяний гражданских чинов, которые влекут лишение пенсионных прав, стала более понятной с принятием в 1845 году Уложений о наказаниях уголовных и исправительных. Теперь лишение пенсионных прав стало прямо зависеть от степени полученного чиновником наказания. Так, например, различные последствия имело «отрешение», «исключение» и «удаление» от должности.Безусловно лишались права на пенсию те чиновники, которые подверглись уголовным или исправительным наказаниям, соединенным с потерей всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, а также приговоренные к «исключению» со службы. А вот в отношении лиц, «отрешенных» от должности, закон разрешал указанное наказание не считать препятствием к дальнейшему прохождению службы и к получению пенсий.Чиновники, приговоренные судом к наказаниям, соединенным с лишением или ограничением прав состояния, как и к исключению со службы, лишались права на пенсию даже в том случае, если по «Высочайшему милосердию» были избавлены от присужденного им наказания. Равным образом лишались права на пенсию чиновники, бывшие под судом по обвинению в преступных деяниях, влекущих за собой наказания, лишающие права на пенсию, но помилованные монархом. Иными словами, монарх освобождал тех или иных лиц от суда и наказания, но не освобождал их от последствий нахождения под судом или присужденного наказания. Для этого требовался особый, дополнительный акт монаршей милости.Однако, несмотря на все строгости закона, немало правоохранителей, попав в тяжелую материальную ситуацию, становились на путь должностных правонарушений. Процветало мздоимство, превышение власти, незаконные аресты, сговор с преступниками и другие правонарушения. Жандармские и охранные отделения осуществляли своего рода негласный надзор за деятельностью полиции на местах. Однако даже громкие уголовные дела и судебные процессы, например, в Иркутске над преступниками в полицейской форме не сильно влияли на ситуацию. С началом Первой мировой войны криминогенная обстановка в империи существенно ухудшилась. Бывший министр внутренних дел А.А Хвостов отмечал, что к осени 1916 года полицейские силы даже в столице были фактически деморализованы. «Я застал министерство внутренних дел в таком положении, — вспоминал министр, — что полиции почти не существовало... чины полиции прямо убегали... Если не ошибаюсь, в Петрограде чуть ли не 60 % городовых было в отлучке. Исходя из этого, я пришел к заключению, что вся полиция может разбежаться…». Так бесславно завершался период существования некогда мощной правоохранительной системы Российской империи.Безусловно, нами рассмотрены лишь некоторые стороны полицейской службы и сферы деятельности правоохранительной системы империи. Материалы данной темы настолько обширны и многогранны, что рассмотреть их полностью в достаточно коротком цикле публикаций не представляется возможным.