Выставка трофеев из Сирии. Артиллерия и ракеты
Освобождая свои земли от боевиков, сирийская армия регулярно захватывает в качестве трофеев различную технику и вооружение. Изъятое оружие нередко используется по прямому назначению, но некоторые образцы завершают свою «военную карьеру». Так, значительное число трофейного оружия теперь является экспонатами российских выставок, показывающих успехи операции в Сирии.
На прошлой неделе фойе Дома офицеров Южного военного округа в Ростове-на-Дону стало настоящим выставочным залом, приняв экспозицию трофейного вооружения и снаряжения, ранее изъятого у сирийских боевиков. Во всех смыслах особое место на этой выставке занимали различные системы артиллерийского и ракетного вооружения. Посетителям показали почти два десятка образцов разных типов и различного происхождения.
Основу ракетно-артиллерийской части выставки составили разнообразные минометы. Такое оружие отличается удачным соотношением простоты эксплуатации и огневой мощи, из-за чего пользуется особой любовью боевиков. На вооружении террористических формирований состоят самые разные минометы – как заводского производства, так и самодельные. Подобные арсеналы формировались как за счет разграбления армейских складов, так и при помощи самостоятельного «технического творчества». Не следует забывать и про поставки оружия третьими странами, поддерживающими бандформирования.
Показанные на выставке образцы, в целом, похожи друг на друга и на оружие заводского изготовления. Тем не менее, на них присутствуют заметные признаки специфического происхождения. В первую очередь, это проявляется в наличии нестандартных элементов лафета или опорных плит кустарного производства. Все эти детали изготавливались буквально из подручных материалов.
Стоит отметить, что боевики могут самостоятельно собирать не только минометы стандартного облика, но и мортирки любопытной конструкции. На выставке присутствовала пара таких изделий, рассчитанных, вероятно, для стрельбы гранатами. Неизвестные мастера не поленились собрать секторные устройства наводки и даже противооткатные устройства на основе пружин.
Особый интерес представляют самодельные пусковые установки для ракет. По известным причинам, в распоряжении банд имеются неуправляемые авиационные, тогда как штатные их носители в виде самолетов отсутствуют. Проблему применения НАР террористы решают при помощи самодельных установок с направляющими – на выставке присутствовало сразу два таких изделия с высокой степенью унификации. Основу пусковой установки такого типа составляет пара труб-направляющих, оснащенная несложной системой электрозапала. Качающийся агрегат установки имеет винтовой механизм вертикальной наводки и даже оснащен тормозами отката. Несмотря на сомнительный внешний вид, такое оружие может представлять определенную опасность.
Естественно, ракетно-артиллерийская часть экспозиции не обошлась без образцов заводского производства, поставленных из-за границы. Так, вместе с минометами показали противотанковый гранатомет М-79 «Оса» югославского производства. Наиболее заметным во всех смыслах экспонатом стала пусковая установка от противотанкового ракетного комплекса TOW. Судя по оставшейся маркировке, это изделие было изготовлено в США и через много лет попало в Сирию. Какие именно «хозяева» поставили эту систему боевикам – весьма интересный вопрос.
В распоряжении террористических организаций, действовавших ранее и продолжающих существование на территории Сирии, имеются большие количества разнообразного оружия и техники, в том числе минометы, орудия, ракеты и т.д. Успешные совместные действия сирийской армии, российских ВКС и других участников борьбы с терроризмом приводят к очевидным последствиям. Численность бандформирований сокращается, а их материальная часть становится трофеем. Часть подобных трофеев теперь демонстрируется на выставках в нашей стране.
На прошлой неделе фойе Дома офицеров Южного военного округа в Ростове-на-Дону стало настоящим выставочным залом, приняв экспозицию трофейного вооружения и снаряжения, ранее изъятого у сирийских боевиков. Во всех смыслах особое место на этой выставке занимали различные системы артиллерийского и ракетного вооружения. Посетителям показали почти два десятка образцов разных типов и различного происхождения.
Основу ракетно-артиллерийской части выставки составили разнообразные минометы. Такое оружие отличается удачным соотношением простоты эксплуатации и огневой мощи, из-за чего пользуется особой любовью боевиков. На вооружении террористических формирований состоят самые разные минометы – как заводского производства, так и самодельные. Подобные арсеналы формировались как за счет разграбления армейских складов, так и при помощи самостоятельного «технического творчества». Не следует забывать и про поставки оружия третьими странами, поддерживающими бандформирования.
Показанные на выставке образцы, в целом, похожи друг на друга и на оружие заводского изготовления. Тем не менее, на них присутствуют заметные признаки специфического происхождения. В первую очередь, это проявляется в наличии нестандартных элементов лафета или опорных плит кустарного производства. Все эти детали изготавливались буквально из подручных материалов.
Стоит отметить, что боевики могут самостоятельно собирать не только минометы стандартного облика, но и мортирки любопытной конструкции. На выставке присутствовала пара таких изделий, рассчитанных, вероятно, для стрельбы гранатами. Неизвестные мастера не поленились собрать секторные устройства наводки и даже противооткатные устройства на основе пружин.
Особый интерес представляют самодельные пусковые установки для ракет. По известным причинам, в распоряжении банд имеются неуправляемые авиационные, тогда как штатные их носители в виде самолетов отсутствуют. Проблему применения НАР террористы решают при помощи самодельных установок с направляющими – на выставке присутствовало сразу два таких изделия с высокой степенью унификации. Основу пусковой установки такого типа составляет пара труб-направляющих, оснащенная несложной системой электрозапала. Качающийся агрегат установки имеет винтовой механизм вертикальной наводки и даже оснащен тормозами отката. Несмотря на сомнительный внешний вид, такое оружие может представлять определенную опасность.
Естественно, ракетно-артиллерийская часть экспозиции не обошлась без образцов заводского производства, поставленных из-за границы. Так, вместе с минометами показали противотанковый гранатомет М-79 «Оса» югославского производства. Наиболее заметным во всех смыслах экспонатом стала пусковая установка от противотанкового ракетного комплекса TOW. Судя по оставшейся маркировке, это изделие было изготовлено в США и через много лет попало в Сирию. Какие именно «хозяева» поставили эту систему боевикам – весьма интересный вопрос.
В распоряжении террористических организаций, действовавших ранее и продолжающих существование на территории Сирии, имеются большие количества разнообразного оружия и техники, в том числе минометы, орудия, ракеты и т.д. Успешные совместные действия сирийской армии, российских ВКС и других участников борьбы с терроризмом приводят к очевидным последствиям. Численность бандформирований сокращается, а их материальная часть становится трофеем. Часть подобных трофеев теперь демонстрируется на выставках в нашей стране.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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Выставка трофеев из Сирии. Стрелковое и холодное оружие
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