О прорыве крейсеров "Аскольд" и "Новик" в бою 28 июля 1904 года. Ч. 2
Некоторое время назад мы начали небольшой цикл статей о прорыве крейсеров «Аскольд» и «Новик» в ходе сражения 28 июля 1904 г., состоявшегося в Желтом море (бой при Шантунге). Позволим себе напомнить основные выводы предыдущей статьи:
1. «Аскольд» на начало прорыва, вероятнее всего, сохранил все имевшиеся на нем 10 152-мм орудий боеспособными, но его централизованная система управления огнем вышла из строя. Кроме того, из-за 305-мм снаряда, попавшего в первую трубу, котел получил повреждения, отчего скорость крейсера была ограничена, по всей видимости, 20 узлами (до войны в Порт-Артуре «Аскольд» уверенно держал 22,5 узла);
2. Весьма вероятно, что «Паллада» и «Диана» не пошли за «Аскольдом» не в силу малой скорости (до того, как «Аскольд» обогнул колонну русских эскадренных броненосцев, он держал весьма умеренные 18 узлов), а из-за путаницы в сигналах, устроенной Н.К. Рейценштейном – на крейсерах не могли понять, желает ли адмирал, чтобы они шли ему в кильватер, или же в кильватер эскадренным броненосцам;
3. К началу прорыва русская эскадра была фактически окружена. На северо-востоке (возможно - севере) находился 5-ый боевой отряд («Чин Иен», «Мацусима», «Хасидате») и «Асама», на востоке находились главные силы Хейхатиро Того, с юго-востока догоняли «Ниссин» и «Кассуга», на юге находился третий боевой отряд («собачки» во главе с «Якумо»), на юго-западе - 6-ой боевой отряд («Акаси», «Сума», «Акицусима»). На западе было много миноносцев, и только дорога в Порт-Артур на северо-запад оставалась относительно свободной – туда и шли русские корабли. Конечно, для эскадренных броненосцев 1-ой Тихоокеанской реальную опасность представляли только главные силы Х. Того, но пошедшим на прорыв «Акольду» и «Новику» любой боевой отряд японцев (за исключением 6-го) был превосходящим противником.
В обсуждении предыдущей статьи возник весьма интересный спор относительно точного местоположения «Асамы» относительно эскадры: было высказано мнение, что в момент прорыва этот броненосный крейсер находился не на северо-востоке, а на западе от русских кораблей. Прямо скажем, подобные вопросы настолько же интересны, насколько сложно дать на них точный ответ. Дело в том, что в описаниях маневрирования кораблей очевидцами всегда прослеживается множество несоответствий, с одного корабля видят одно, с другого тот же самый момент видится по-другому, в результате историкам достается «каша» взаимопротиворечащих донесений и свести их в одно крайне затруднительно. В таких случаях воссоздание картины маневрирования приходится осуществлять путем нахождения неких «реперных» точек, то есть таких, описание которых практически не вызывает сомнений. Как пример подобной точки можно привести прохождение крейсером «Варяг» траверз острова Пхальмидо (Йодольми) – этот факт отмечен как в русских, так и в японских рапортах и донесениях, отражен в вахтенных журналах и т.д.
Так вот, надо сказать, что описания того, где находился «Асама» в момент прорыва русских крейсеров, очень разнятся между собою. Например, официальная японская историография содержит такую фразу:
Казалось бы, из приведенного выше описания совершенно очевидно, что «Асама» находился на западе или даже юго-западе от русских кораблей, потому что «Аскольд» и «Новик» после своего поворота на юг уже никак не могли бы теснить корабль, находящийся от них к северо-западу, северу или же северо-востоку. В этом случае между ними были бы русские броненосцы, да и как вообще можно теснить вражеские корабли, уходя от них в другую сторону? Однако тот же самый источник («Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи) говорит о том, что незадолго до прорыва «Аскольда» «Асама» был замечен на северо-западе – с учетом того, что русская эскадра в этот момент находилась на западе (либо на северо-западе) от японских сил, а на русских броненосцах отмечали появление «Асамы» прямо по курсу, мы сталкиваемся с очевидным противоречием, разве только что «Асама» быстро шла на юг.
Увы, вахтенный журнал «Асамы» свидетельствует прямо обратное – согласно его записи, примерно в это время (уже после поворота русских броненосцев в Порт-Артур, но при этом задолго до начала прорыва «Аскольда») японский крейсер пошел наперерез русским крейсерам на север (!). Тем не менее, именно в вахтенном журнале «Асама» присутствует одна из тех реперных точек, о которых мы уже говорили:
Почему эта запись имеет высокую степень достоверности? Дело в том, что в бою легко ошибиться, наблюдая за вражескими кораблями – но вот перепутать с чем-то иным сближение с одним из своих отрядов, причем на расстояние, которое требует смены курсов, так сказать «во избежание», едва ли возможно. Также не приходится сомневаться в том, что на «Асаме» правильно идентифицировали корабли 5-го отряда: еще не стемнело, да, собственно, поблизости никаких иных кораблей и не было.
С учетом того, что у Порт-Артура русское время отличалось от японского на 45 минут, указанное выше сближение произошло в 18.45, то есть за 5 минут до того, как «Аскольд» начал прорыв. Следовательно, задача определения места «Асамы» значительно упрощается – нам нужно определить, где находился 5-ый отряд японцев. А вот здесь все более-менее просто.
Дело в том, что имеются свидетельства о том, что, пока еще русская эскадра все еще старалась прорваться во Владивосток (курс на юго-восток, главные силы японцев находились по правому борту), 5-ый отряд подходил к русским на расстояние, с которого «Полтава» обстреляла его орудиями левого борта, то есть неприятель находился от нее на севере или северо-западе. В своем рапорте Н.К. Рейценштейн указывает, что, когда японцы уже огибали ее голову русской эскадры, он видел «на N — три крейсера типа «Мацусима» и «Чин-иен» с миноносцами», при том что «Все это идет справа налево разными ходами». Конечно, «справа-налево» - не самый точный морской термин, но незадолго до этого русский контр-адмирал указывает и направление движение 5-го отряда – с востока на запад. С учетом того, что японцы огибали русскую эскадру, когда та смешалась, и в это самое время крейсера Н.К. Рейценштейна повернули на север-северо-запад, путь с востока на запад как раз и был для них «справа-налево».
Поскольку вахтенный журнал «Асамы» указывает, что после встречи с «Асамой» 5-ый отряд повернул на 16 румбов, то есть на 180 град., и пошел в обратном направлении (при этом вступив в бой с русскими кораблями), то к моменту начала прорыва «Аскольда» он шел на восток (или на северо-восток, или на юго-восток, потому что, на самом деле, мы не знаем точно откуда точно шел 5-ый отряд «справа-налево»).
Обратимся теперь к рапортам русских броненосцев, шедших к тому моменту в Порт-Артур. Командир «Ретвизана» Э.Н. Щенснович: «… Все броненосцы следовали мне в кильватер. Наш крейсерский отряд… уже имел этот курс, находясь значительно в стороне от нас. По курсу показались неприятельские корабли: «Чин-Иен», «Мацусима», «Ицукусима» и «Токива» - некоторые открыли огонь по эскадре». Здесь мы видим, что Э.Н. Щенснович перепутал «Асаму» с однотипной «Токивой», которая не принимала участия в бою 28 июля 1904 г. Следом за «Ретвизаном» шел «Пересвет», старший артиллерийский офицер которого, В.Н. Черкасов сообщал: «Впереди нашего курса увидели «Якумо», «Чин-Иен», «Мацусима и «Итсукусима», коих с расстояния 25 кабельтовов заставили уйти артиллерийским огнем». За «Пересветом» следовал эскадренный броненосец «Победа». Его командир, капитан 1-го ранга В.М. Зацаренный докладывал: «В этот момент впереди с правой стороны показался «Чин-Иен» с двумя крейсерами. Мы открыли по ним огонь, отряд скоро начал удаляться вправо, отступая перед эскадрой».
То есть первые два русских броненосца увидели японские корабли 5-го отряда прямо по курсу (на северо-западе от себя), а третий («Победа») – «спереди-справа», то есть уже на севере. Иными словами, хотя точный курс 5-го отряда неизвестен, «с точки зрения» русской эскадры он смещался с запада на восток, и, к моменту начала прорыва «Аскольда», по всей видимости находился на севере или северо-востоке от русских кораблей. Курс «Асамы», к сожалению, точно неизвестен, так как вахтенный журнал не содержит указаний на его изменения после встречи с 5-ым отрядом, но даже если крейсер продолжал двигаться на север, то, с учетом движения русской эскадры на северо-запад, направление на «Асаму» также смещалось «северо-запад-север-северо-восток). Все это позволяет нам предположить, что во время прорыва «Аскольда» и 5-ый отряд, и «Асама» находились на северо-западе (возможно – севере) от русской эскадры. При этом сокращение расстояния (а оно, как мы видим, в какой-то момент не превышало 25 кабельтов) позволяет предположить, что японские корабли пошли не строго на восток, а на юго-восток, то есть сходящимися с русской эскадрой курсами.
Разумеется, вне зависимости от того, где был «Асама» в момент прорыва «Аскольда» - на северо-востоке, севере, или даже северо-западе от русской эскадры (вот на западе он точно быть никак не мог), тот боевой эпизод представлял собой недолгую перестрелку между главными силами русской эскадры в составе «Ретвизана», «Пересвета» и «Победы», а также «Полтавы» и, по всей видимости, «Цесаревича» (согласно показаниям следственной комиссии старшего минного офицера корабля, а вот «Севастополь», быть может, и не стрелял), поддержанными крейсерами Н.К. Рейценштейна с одной стороны, и одним-единственным современным броненосным крейсером, старым броненосцем и двумя не менее старыми бронепалубными крейсерами японцев с другой. Именно в этот момент «Аскольд» прошел между русскими броненосцами и японскими кораблями. Очевидно, что это был до некоторой степени рискованный маневр, но все же в этом случае говорить о каком-то прорыве нельзя: русские имели подавляющее превосходство в силах, которое, увы, не смогли реализовать.
К нашему сожалению, эффективность русской артиллерии в этом эпизоде была околонулевой: из всех японских кораблей в этот период времени только «Чин Иен» получил два попадания неустановленного калибра, которые, впрочем, практически никакого ущерба старому броненосцу не нанесли. «Асама» и другие корабли 5-го отряда не только в этом эпизоде, но и вообще за весь бой никаких повреждений не получили. Из этого, в свою очередь, следует два вывода:
1. Нет никаких оснований считать, что снаряды, попавшие в «Чин-Иен», были выпущены с «Аскольда»;
2. Описания пожаров на «Асаме», вызванных огнем русских крейсеров, являются не более чем художественным вымыслом.
Возникает вопрос – а кто, собственно, придумал эти самые попадания и пожары, в результате которых «Асама» «увеличил ход и стал удаляться»? Ответ вроде бы очевиден: ну конечно же, контр-адмирал Н.К. Рейценштейн и командир «Аскольда» К.А. Грамматчиков! Ведь именно в их рапортах «Асама» идет наперерез «Аскольду», именно с ней «Аскольд» пытается сблизиться на минный выстрел, именно она, полыхая, отступает… Так что же, нам остается только воскликнуть: «Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!»?
Так, да не совсем так, и дело тут вот в чем. Как мы уже говорили раньше, официальная советская историография описывала прорыв «Аскольда» и «Новика» как последовательный бой сначала с «Асамой», а затем – с «Якумо». Но вот что интересно – если мы почитаем рапорты Н.К. Рейценштейна и К.А. Грамматчикова, то мы увидим, что они описывают сражение только с одним броненосным крейсером – «Асамой». Если же мы откроем «Русско-японская война 1904-1905 гг» (Работа исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904-1905 гг. при Морском Генеральном Штабе) том третий, то, читая описание действий «Аскольда», мы увидим, что этот крейсер "обратил в бегство" "Асаму" еще до начала своего прорыва, а вот во время прорыва он воевал только с одним броненосным крейсером, но не «Асамой», а «Якумо»!
Так с кем же все-таки сражался «Аскольд»? Давайте разбираться. И начнем с рапорта Н.К. Рейценштейна Наместнику, составленному 1 сентября 1904 г.
И – что характерно – никаких героических свершений. То есть в период, когда «Аскольд» обходил русскую эскадру, когда ложился на обратный курс на юг, когда ему в кильватер становился «Новик», шедший по левую сторону от русских броненосцев, ничего такого героического Н.К. Рейценштейн своим кораблям не приписывает. Фактически, единственным упоминанием о том, что «Аскольд» в тот момент находился в бою, а не в развлекательном круизе, заключается в перечислении японских кораблей, которые стреляли по русскому крейсеру:
Обращает на себя внимание, что в 5-ом отряде, вообще-то, были только две «Мацусимы», но никак не три – зато неподалеку от него находился «Асама». Не получилось ли так, что Н.К. Рейценштейн засчитал его в одну из «Мацусим»? Получается очень логично – с одной стороны контр-адмирал указывает на «Чин-Иен» и еще три корабля (одним из которых, по всей видимости, «Асама» и был) на 3-ий боевой отряд (три «Такасаго») и отдельно идущий крейсер… уж не «Якумо» ли?
Смотрим рапорт дальше.
Надо сказать, что здесь сплошная путаница. Очевидно, что крейсер, находящийся справа, пошел наперерез «Аскольду» уже после того, как тот повернул вместе с «Новиком» на юг. Более того – Н.К. Рейценштейн упоминает, что это было сделано «подходя ближе к кольцу», то есть ближе к 3-ему боевому отряду японцев, которые его формировали. Но в таком случае этот таинственный крейсер никак не мог быть «Асамой», после поворота на юг оказавшегося в нескольких милях за кормой «Аскольда». Скорости «Асамы» совершенно не хватало чтобы не то, чтобы преградить путь, а хотя бы просто догнать «Аскольд», шедший на 20 узлах. Единственный броненосный крейсер, который шел наперерез «Аскольду» как раз в тот момент, когда последний сближался с 3-им отрядом, был «Якумо», но, в этот момент он должен был бы находиться не справа, а слева от «Аскольда»…
Итак, что мы видим? По мнению Н.К. Рейценштейна, его крейсера вели бой с «Асамой» и тремя «собачками», но мы-то знаем, что «собачек», то есть 3-ий боевой отряд бронепалубных крейсеров типа «Такасаго», поддерживал не «Асама», а «Якумо»! Более того, данный эпизод в точности соответствует отечественной версии боя с «Якумо» - читаем у Крестьянинова и Молодцова: «огонь «Аскольда» нанес повреждения крейсеру типа «Такасаго», а на «Якумо» вспыхнул пожар, и тот отвернул. «Аскольд» и «Новик» пронеслись буквально за его кормой. Четыре японских миноносца вышли в атаку на русские крейсеры…».
Не правда ли, поразительное сходство? А если прибавить к этому еще и официальную российскую историографию («Работу исторической комиссии»)? В описании прорыва "Аскольда" читаем:
Иными словами, очень похоже на то, что Н.К. Рейценштейн не опознал «Асаму», находившуюся около 5-го боевого отряда японцев («Чин-Иен» со товарищи), но зато принял «Якумо» за «Асаму»! Дабы не загромождать статью чрезмерно, мы не будем цитировать далее рапорт Н.К. Рейценштейна, отметим лишь, что после атаки миноносцев никакого описания боя с «Якумо» в нем не содержится – контр-адмирал упоминает, что его пытались преследовать на параллельном курсе «Сума» и (это о точности опознания японских кораблей на «Аскольде»), как ни странно, броненосный крейсер «Ивате», причем «Сума» шел головным. Но «Аскольд» повернул на «Суму», та уклонилась и русские крейсера прорвались. О том, что с «Ивате» была какая-то перестрелка, Н.К. Рейценштейн ни слова не упоминает.
А что говорит «Русско-японская война 1904-1905 гг» ("Работа исторической комиссии") по поводу боя с "Асамой"? Оказывается, еще до того, как начать прорыв:
«Наша эскадра после выхода бр. «Цесаревич» из строя повернула на NW-ую четверть, образовав как бы строй двойного фронта. «Ретвизан» и «Победа», последовавшие было на сближение с неприятельскими броненосцами, вскоре приблизились к эскадре. Крейсерский отряд повернул тоже к неприятелю, с крейсера «Аскольд» был открыт огонь по броненосному крейсеру «Асама», державшемуся отдельно. Вскоре на нем был замечен пожар и он отошел».
Смотрим вахтенный журнал «Асамы» (перевод на русский содержится в статье уважаемого В. Мальцева "Броненосный крейсер «Асама» в бою у мыса Шантунг, часть II. Хронология участия". Журнал не содержит никакой эпической битвы с «Аскольдом» после того, как последний пошел в прорыв, но зато в нем есть упоминание о перестрелке с русскими крейсерами еще до начала прорыва.
Здесь мы ненадолго прервемся в цитировании. Дело в том, что ни в каком случае не надо путать указанную выше "циркуляцию в противоположном направлении" с движением "Аскольда" вокруг броненосцев во время прорыва. Дело в том, что когда "Цесаревич" только вышел из боя, повернув на 180 гадусов, "Аскольд", думая что это какой-то маневр, двинулся вслед за ним, и, конечно, за ним пошли остальные крейсера. Однако впоследствии стало ясно, что "Цесаревич" больше не ведет эскадру, и Н.К. Рейценштейн развернулся обратно, описав тем самым полную циркуляцию. А еще чуть позднее, когда русские броненосцы повернули в Порт-Артур, "Аскольд" вновь развернулся на сто восемьдесят. Вот эти-то круги и описаны в вахтенном журнале "Асама". Но вернемся к его изучению:
И далее, в 18.45 "Асама" "встречается" с 5-ым боевым отрядом, что мы уже цитировали выше. Иными словами, получается так - "Асама", находясь на северо-западе или западе от русских кораблей и видя, что крейсера Н.К. Рейценштейна повернули на северо-запад, развернулась на север и пошла им наперерез, ввязавшись с ними в перестрелку, в которую вступил также ближайший к "Асаме" русский броненосец "Полтава". Благодаря кругам, которые "нарезал" Н.К. Рейценштейн "Асаме", следующей на север, удалось оторваться от русской эскадры, то есть она действительно уходила от нее до тех пор, пока не встретилась с "Чин-Иеном" и "Мацусимами" на северо-западе от русских кораблей. Начало прорыва "Аскольда" на "Асаме" зафиксировали в продолжении записи от 19.30 (18.45 по русскому времени):
Отметим, что движения "Паллады" и "Дианы", которые, следуя противоречивым указаниям Н. К. Рейценштейна, пытались то занять свое место в кильватер броненосцам, то идти за "Аскольдом", то прорезать строй броненосцев, чтобы идти за "Аскольдом", со стороны вполне могли сойти за "кучу". Но вахтенный журнал "Асамы" неопровержимо свидетельствует, что после того, как "Аскольд" пошел на прорыв, после его поворота на юг, на "Асаме" утратили с ними контакт и в дальнейшем его не восстановили. Все! Никаких упоминаний о бое с русскими крейсерами после того, как те пошли на прорыв на «Асаме», нет.
В то же время, как мы уже видели, бой с броненосным крейсером, который Н.К. Рейценштейн считал «Асамой», состоялся много позже поворота "Аскольда" и "Новика" на юг, то есть сражаться с "Асамой" русские крейсера никак не могли, а сражались они на самом деле с «Якумо». Но быть может, в рапорте командира "Аскольда", К.А. Грамматчикова, мы найдем что-то, противоречащее нашей гипотезе?
Да ничуть не бывало. Командир крейсера «Аскольд» так описывает события:
То есть К.А. Грамматчиков очень точно описывает действия «Асамы» - тот действительно пытался идти за своими броненосцами, действительно не успел, действительно ушел обратно (вспомним записанный в вахтенном журнале поворот на север!) и действительно сблизился с 5-ым отрядом. Но при этом, увы, К.А. Грамматчиков умудрился увидеть «Ицукусиму», которой там и близко не было (видимо, перепутав его с «Чин-Иен») и определил «Асаму» как «Ивате», который в бою 28 июля 1904 г совершенно не участвовал!
«Асама» в рапорте К.А. Грамматчикова появляется намного позднее, уже после того, как «Аскольд» повернул на юг: «Пройдя мимо фронта броненосцев, отряд крейсеров лег на юг, при чем ему на пересечку шел крейсер «Асама»…». Далее описание практически полностью повторяет рапорт Н.К. Рейценштейна: бой с «Асамой», пожар на вражеском крейсере, «Асама» уклоняется влево, куда пошел и «Аскольд», надеясь утопить его миной, атака миноносцев и… все, «Аскольд» уходит в прорыв.
Таким образом, проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении документы, мы приходим к выводу:
1. Круговое движение около своих броненосцев никто на «Аскольде» не воспринимал как прорыв и не претендовал на то, что во время него русский крейсер нанес значительный вред неприятелю. Отмечалось только, что японские корабли 5-го отряда и «Асама» (которого Н.К. Рейценштейн, очевидно, умудрился спутать с «Ицукусимой», а К.А. Грамматчиков – с «Иватэ») вели по «Аскольду» интенсивный огонь.
2. «Настоящий» прорыв, по мнению Начальника отряда крейсеров и командира «Аскольда», начался лишь тогда, когда «Аскольд» вступил в бой с кораблями, расположенными к югу и юго-западу от русской эскадры, то есть тремя крейсерами типа «Такасаго» и «Якумо», который на русском крейсере ошибочно приняли за «Асаму».
3. Историческая комиссия, составлявшая официальный труд «Русско-японская война 1904-1905 гг.», к сожалению, не до конца разобралась в ошибке Н.К. Рейценштейна и К.А. Грамматчикова. То есть она совершенно справедливо заменила в описании боя «Асаму» на «Якумо», но при этом, увы, сочла что и "Асаме" досталось от "Аскольда", причем - еще до прорыва. Ошибка достаточно сложнообъяснимая: да, "Асама" действительно имела огневой контакт с русскими крейсерами до начала прорыва, и да, действительно ушла от русской эскадры на север, но единственное упоминание о том, что она при этом горела, находится в рапортах офицеров, находившихся на "Аскольде". И какой смысл было опираться на них, если сама же комиссия сочла, что на самом деле "Аскольд" сражался с "Якумо"? Историческая комиссия сочла, что Н.К. Рейценштейн и К.А. Грамматчиков настолько не разобрались в обстановке, что описали бой с одним броненосным крейсером, хотя на самом деле "Аскольд" сражался с двумя? Или все-таки кто-то еще на русской эскадре "увидел" горящую "Асаму"?
4. Увы, более поздние исследователи не стали разбираться в этой ситуации. Хуже того - они еще и усугубили ошибку: все-таки официальная российская историография хотя и приписывает "поджигание и обращение "Асамы" в бегство" "Аскольду", но все-таки хотя бы относит это событие на период до начала прорыва "Аскольда". А вот в более поздних советских источниках мы уже сталкиваемся с тем, что "Аскольд" сражался сперва с "Асамой", а затем с "Якумо" уже в ходе прорыва.
Мы же будем справедливыми к Начальнику отряда крейсеров и командиру «Аскольда». На основании вышеизложенного мы можем смело утверждать, что их "вина" заключается лишь в том, что они приняли "Якумо" за "Асаму", но бой с «Асамой», пожар на ней и отступление этого броненосного крейсера все-таки придумали не они.
1. «Аскольд» на начало прорыва, вероятнее всего, сохранил все имевшиеся на нем 10 152-мм орудий боеспособными, но его централизованная система управления огнем вышла из строя. Кроме того, из-за 305-мм снаряда, попавшего в первую трубу, котел получил повреждения, отчего скорость крейсера была ограничена, по всей видимости, 20 узлами (до войны в Порт-Артуре «Аскольд» уверенно держал 22,5 узла);
2. Весьма вероятно, что «Паллада» и «Диана» не пошли за «Аскольдом» не в силу малой скорости (до того, как «Аскольд» обогнул колонну русских эскадренных броненосцев, он держал весьма умеренные 18 узлов), а из-за путаницы в сигналах, устроенной Н.К. Рейценштейном – на крейсерах не могли понять, желает ли адмирал, чтобы они шли ему в кильватер, или же в кильватер эскадренным броненосцам;
3. К началу прорыва русская эскадра была фактически окружена. На северо-востоке (возможно - севере) находился 5-ый боевой отряд («Чин Иен», «Мацусима», «Хасидате») и «Асама», на востоке находились главные силы Хейхатиро Того, с юго-востока догоняли «Ниссин» и «Кассуга», на юге находился третий боевой отряд («собачки» во главе с «Якумо»), на юго-западе - 6-ой боевой отряд («Акаси», «Сума», «Акицусима»). На западе было много миноносцев, и только дорога в Порт-Артур на северо-запад оставалась относительно свободной – туда и шли русские корабли. Конечно, для эскадренных броненосцев 1-ой Тихоокеанской реальную опасность представляли только главные силы Х. Того, но пошедшим на прорыв «Акольду» и «Новику» любой боевой отряд японцев (за исключением 6-го) был превосходящим противником.
В обсуждении предыдущей статьи возник весьма интересный спор относительно точного местоположения «Асамы» относительно эскадры: было высказано мнение, что в момент прорыва этот броненосный крейсер находился не на северо-востоке, а на западе от русских кораблей. Прямо скажем, подобные вопросы настолько же интересны, насколько сложно дать на них точный ответ. Дело в том, что в описаниях маневрирования кораблей очевидцами всегда прослеживается множество несоответствий, с одного корабля видят одно, с другого тот же самый момент видится по-другому, в результате историкам достается «каша» взаимопротиворечащих донесений и свести их в одно крайне затруднительно. В таких случаях воссоздание картины маневрирования приходится осуществлять путем нахождения неких «реперных» точек, то есть таких, описание которых практически не вызывает сомнений. Как пример подобной точки можно привести прохождение крейсером «Варяг» траверз острова Пхальмидо (Йодольми) – этот факт отмечен как в русских, так и в японских рапортах и донесениях, отражен в вахтенных журналах и т.д.
Так вот, надо сказать, что описания того, где находился «Асама» в момент прорыва русских крейсеров, очень разнятся между собою. Например, официальная японская историография содержит такую фразу:
«Адмирал Дева, увидев, что прорвавшиеся на юг «Аскольд», «Новик» и несколько миноносцев теснят «Асама» с минными судами и, кроме того, стреляют в отделившийся на SW и бывший одиноким крейсер 6-го боевого отряда «Сума», соединив в отряд «Якумо», «Кассаги», «Читосе», «Такасаго», поспешил на выручку к своим судам. 6-й боевой отряд также подошел на помощь, и «Сума» присоединился к своему отряду; «Асама» и миноносцы отделались благополучно».
Казалось бы, из приведенного выше описания совершенно очевидно, что «Асама» находился на западе или даже юго-западе от русских кораблей, потому что «Аскольд» и «Новик» после своего поворота на юг уже никак не могли бы теснить корабль, находящийся от них к северо-западу, северу или же северо-востоку. В этом случае между ними были бы русские броненосцы, да и как вообще можно теснить вражеские корабли, уходя от них в другую сторону? Однако тот же самый источник («Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи) говорит о том, что незадолго до прорыва «Аскольда» «Асама» был замечен на северо-западе – с учетом того, что русская эскадра в этот момент находилась на западе (либо на северо-западе) от японских сил, а на русских броненосцах отмечали появление «Асамы» прямо по курсу, мы сталкиваемся с очевидным противоречием, разве только что «Асама» быстро шла на юг.
Увы, вахтенный журнал «Асамы» свидетельствует прямо обратное – согласно его записи, примерно в это время (уже после поворота русских броненосцев в Порт-Артур, но при этом задолго до начала прорыва «Аскольда») японский крейсер пошел наперерез русским крейсерам на север (!). Тем не менее, именно в вахтенном журнале «Асама» присутствует одна из тех реперных точек, о которых мы уже говорили:
«7.30 р. m. Взятый курс «Асамы» привёл корабль в непосредственную близость с 5-м боевым отрядом. Вследствие этого корабли соединения вынуждены были положить руль налево, сделав поворот на 16 румбов».
Почему эта запись имеет высокую степень достоверности? Дело в том, что в бою легко ошибиться, наблюдая за вражескими кораблями – но вот перепутать с чем-то иным сближение с одним из своих отрядов, причем на расстояние, которое требует смены курсов, так сказать «во избежание», едва ли возможно. Также не приходится сомневаться в том, что на «Асаме» правильно идентифицировали корабли 5-го отряда: еще не стемнело, да, собственно, поблизости никаких иных кораблей и не было.
С учетом того, что у Порт-Артура русское время отличалось от японского на 45 минут, указанное выше сближение произошло в 18.45, то есть за 5 минут до того, как «Аскольд» начал прорыв. Следовательно, задача определения места «Асамы» значительно упрощается – нам нужно определить, где находился 5-ый отряд японцев. А вот здесь все более-менее просто.
"Аскольд" на ходовых испытаниях
Дело в том, что имеются свидетельства о том, что, пока еще русская эскадра все еще старалась прорваться во Владивосток (курс на юго-восток, главные силы японцев находились по правому борту), 5-ый отряд подходил к русским на расстояние, с которого «Полтава» обстреляла его орудиями левого борта, то есть неприятель находился от нее на севере или северо-западе. В своем рапорте Н.К. Рейценштейн указывает, что, когда японцы уже огибали ее голову русской эскадры, он видел «на N — три крейсера типа «Мацусима» и «Чин-иен» с миноносцами», при том что «Все это идет справа налево разными ходами». Конечно, «справа-налево» - не самый точный морской термин, но незадолго до этого русский контр-адмирал указывает и направление движение 5-го отряда – с востока на запад. С учетом того, что японцы огибали русскую эскадру, когда та смешалась, и в это самое время крейсера Н.К. Рейценштейна повернули на север-северо-запад, путь с востока на запад как раз и был для них «справа-налево».
Поскольку вахтенный журнал «Асамы» указывает, что после встречи с «Асамой» 5-ый отряд повернул на 16 румбов, то есть на 180 град., и пошел в обратном направлении (при этом вступив в бой с русскими кораблями), то к моменту начала прорыва «Аскольда» он шел на восток (или на северо-восток, или на юго-восток, потому что, на самом деле, мы не знаем точно откуда точно шел 5-ый отряд «справа-налево»).
Обратимся теперь к рапортам русских броненосцев, шедших к тому моменту в Порт-Артур. Командир «Ретвизана» Э.Н. Щенснович: «… Все броненосцы следовали мне в кильватер. Наш крейсерский отряд… уже имел этот курс, находясь значительно в стороне от нас. По курсу показались неприятельские корабли: «Чин-Иен», «Мацусима», «Ицукусима» и «Токива» - некоторые открыли огонь по эскадре». Здесь мы видим, что Э.Н. Щенснович перепутал «Асаму» с однотипной «Токивой», которая не принимала участия в бою 28 июля 1904 г. Следом за «Ретвизаном» шел «Пересвет», старший артиллерийский офицер которого, В.Н. Черкасов сообщал: «Впереди нашего курса увидели «Якумо», «Чин-Иен», «Мацусима и «Итсукусима», коих с расстояния 25 кабельтовов заставили уйти артиллерийским огнем». За «Пересветом» следовал эскадренный броненосец «Победа». Его командир, капитан 1-го ранга В.М. Зацаренный докладывал: «В этот момент впереди с правой стороны показался «Чин-Иен» с двумя крейсерами. Мы открыли по ним огонь, отряд скоро начал удаляться вправо, отступая перед эскадрой».
То есть первые два русских броненосца увидели японские корабли 5-го отряда прямо по курсу (на северо-западе от себя), а третий («Победа») – «спереди-справа», то есть уже на севере. Иными словами, хотя точный курс 5-го отряда неизвестен, «с точки зрения» русской эскадры он смещался с запада на восток, и, к моменту начала прорыва «Аскольда», по всей видимости находился на севере или северо-востоке от русских кораблей. Курс «Асамы», к сожалению, точно неизвестен, так как вахтенный журнал не содержит указаний на его изменения после встречи с 5-ым отрядом, но даже если крейсер продолжал двигаться на север, то, с учетом движения русской эскадры на северо-запад, направление на «Асаму» также смещалось «северо-запад-север-северо-восток). Все это позволяет нам предположить, что во время прорыва «Аскольда» и 5-ый отряд, и «Асама» находились на северо-западе (возможно – севере) от русской эскадры. При этом сокращение расстояния (а оно, как мы видим, в какой-то момент не превышало 25 кабельтов) позволяет предположить, что японские корабли пошли не строго на восток, а на юго-восток, то есть сходящимися с русской эскадрой курсами.
Разумеется, вне зависимости от того, где был «Асама» в момент прорыва «Аскольда» - на северо-востоке, севере, или даже северо-западе от русской эскадры (вот на западе он точно быть никак не мог), тот боевой эпизод представлял собой недолгую перестрелку между главными силами русской эскадры в составе «Ретвизана», «Пересвета» и «Победы», а также «Полтавы» и, по всей видимости, «Цесаревича» (согласно показаниям следственной комиссии старшего минного офицера корабля, а вот «Севастополь», быть может, и не стрелял), поддержанными крейсерами Н.К. Рейценштейна с одной стороны, и одним-единственным современным броненосным крейсером, старым броненосцем и двумя не менее старыми бронепалубными крейсерами японцев с другой. Именно в этот момент «Аскольд» прошел между русскими броненосцами и японскими кораблями. Очевидно, что это был до некоторой степени рискованный маневр, но все же в этом случае говорить о каком-то прорыве нельзя: русские имели подавляющее превосходство в силах, которое, увы, не смогли реализовать.
К нашему сожалению, эффективность русской артиллерии в этом эпизоде была околонулевой: из всех японских кораблей в этот период времени только «Чин Иен» получил два попадания неустановленного калибра, которые, впрочем, практически никакого ущерба старому броненосцу не нанесли. «Асама» и другие корабли 5-го отряда не только в этом эпизоде, но и вообще за весь бой никаких повреждений не получили. Из этого, в свою очередь, следует два вывода:
1. Нет никаких оснований считать, что снаряды, попавшие в «Чин-Иен», были выпущены с «Аскольда»;
2. Описания пожаров на «Асаме», вызванных огнем русских крейсеров, являются не более чем художественным вымыслом.
Возникает вопрос – а кто, собственно, придумал эти самые попадания и пожары, в результате которых «Асама» «увеличил ход и стал удаляться»? Ответ вроде бы очевиден: ну конечно же, контр-адмирал Н.К. Рейценштейн и командир «Аскольда» К.А. Грамматчиков! Ведь именно в их рапортах «Асама» идет наперерез «Аскольду», именно с ней «Аскольд» пытается сблизиться на минный выстрел, именно она, полыхая, отступает… Так что же, нам остается только воскликнуть: «Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!»?
"Аскольд" после установки ходового мостика (осень 1901 г)
Так, да не совсем так, и дело тут вот в чем. Как мы уже говорили раньше, официальная советская историография описывала прорыв «Аскольда» и «Новика» как последовательный бой сначала с «Асамой», а затем – с «Якумо». Но вот что интересно – если мы почитаем рапорты Н.К. Рейценштейна и К.А. Грамматчикова, то мы увидим, что они описывают сражение только с одним броненосным крейсером – «Асамой». Если же мы откроем «Русско-японская война 1904-1905 гг» (Работа исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904-1905 гг. при Морском Генеральном Штабе) том третий, то, читая описание действий «Аскольда», мы увидим, что этот крейсер "обратил в бегство" "Асаму" еще до начала своего прорыва, а вот во время прорыва он воевал только с одним броненосным крейсером, но не «Асамой», а «Якумо»!
Так с кем же все-таки сражался «Аскольд»? Давайте разбираться. И начнем с рапорта Н.К. Рейценштейна Наместнику, составленному 1 сентября 1904 г.
«Заметив наиболее слабое место для прорыва – в стороне трех крейсеров типа «Такасаго» на SW (юго-запад), прибавил ход чтобы пройти перед носами наших броненосцев… Проходя броненосцы поднял сигнал «крейсерам следовать за мной и пошел на прорыв…Следом за «Аскольдом» бежал «Новик»…»
И – что характерно – никаких героических свершений. То есть в период, когда «Аскольд» обходил русскую эскадру, когда ложился на обратный курс на юг, когда ему в кильватер становился «Новик», шедший по левую сторону от русских броненосцев, ничего такого героического Н.К. Рейценштейн своим кораблям не приписывает. Фактически, единственным упоминанием о том, что «Аскольд» в тот момент находился в бою, а не в развлекательном круизе, заключается в перечислении японских кораблей, которые стреляли по русскому крейсеру:
«При прорыве «Чин-Иен» и три крейсера типа «Мацусима», а также три крейсера типа «Такасаго» и один крейсер, находившийся между ними, сосредоточили по «Аскольду» огонь».
Обращает на себя внимание, что в 5-ом отряде, вообще-то, были только две «Мацусимы», но никак не три – зато неподалеку от него находился «Асама». Не получилось ли так, что Н.К. Рейценштейн засчитал его в одну из «Мацусим»? Получается очень логично – с одной стороны контр-адмирал указывает на «Чин-Иен» и еще три корабля (одним из которых, по всей видимости, «Асама» и был) на 3-ий боевой отряд (три «Такасаго») и отдельно идущий крейсер… уж не «Якумо» ли?
Смотрим рапорт дальше.
«Один крейсер, находившийся вправо, в стороне, прибавил ходу и шел напересечку справа налево, преграждая путь. Подходя ближе к кольцу, заметил, что это крейсер броненосный типа «Асама». Начало уже темнеть, «Новик» шел следом».
Надо сказать, что здесь сплошная путаница. Очевидно, что крейсер, находящийся справа, пошел наперерез «Аскольду» уже после того, как тот повернул вместе с «Новиком» на юг. Более того – Н.К. Рейценштейн упоминает, что это было сделано «подходя ближе к кольцу», то есть ближе к 3-ему боевому отряду японцев, которые его формировали. Но в таком случае этот таинственный крейсер никак не мог быть «Асамой», после поворота на юг оказавшегося в нескольких милях за кормой «Аскольда». Скорости «Асамы» совершенно не хватало чтобы не то, чтобы преградить путь, а хотя бы просто догнать «Аскольд», шедший на 20 узлах. Единственный броненосный крейсер, который шел наперерез «Аскольду» как раз в тот момент, когда последний сближался с 3-им отрядом, был «Якумо», но, в этот момент он должен был бы находиться не справа, а слева от «Аскольда»…
«Приказал взять прямо на «Асаму», приготовил все минные аппараты и прибавить ходу, сколько могут машины. Беглый огонь «Аскольда» по неприятельским крейсерам видимо произвел повреждения на трех крейсерах типа «Такасаго», а на «Асаме» произвел пожар. Тогда «Асама» поспешно сошел с дороги влево, на сближение с крейсерами 2-го класса, тем дал дорогу «Аскольду», который взял под корму «Асаме». Четыре неприятельских миноносца справа начали приближаться, атаковывая «Аскольд» и выпустили 4 мины…».
Итак, что мы видим? По мнению Н.К. Рейценштейна, его крейсера вели бой с «Асамой» и тремя «собачками», но мы-то знаем, что «собачек», то есть 3-ий боевой отряд бронепалубных крейсеров типа «Такасаго», поддерживал не «Асама», а «Якумо»! Более того, данный эпизод в точности соответствует отечественной версии боя с «Якумо» - читаем у Крестьянинова и Молодцова: «огонь «Аскольда» нанес повреждения крейсеру типа «Такасаго», а на «Якумо» вспыхнул пожар, и тот отвернул. «Аскольд» и «Новик» пронеслись буквально за его кормой. Четыре японских миноносца вышли в атаку на русские крейсеры…».
Не правда ли, поразительное сходство? А если прибавить к этому еще и официальную российскую историографию («Работу исторической комиссии»)? В описании прорыва "Аскольда" читаем:
«Это было около 7 час. 30 мин. (т.е. в 19.30, когда «обход» русских броненосцев был давно завершен, и «Аскольд» и «Новик» шли на юг). Крейсер «Якумо» пошел напересечку, 6-ой японский отряд стал поперек их пути, а 3 крейсера 3-го отряда погнались за ними… На неприятельском крейсере «Якумо» с кр. «Аскольд» был виден пожар, и крейсер этот отошел влево, на соединение со своим третьим отрядом…».
Иными словами, очень похоже на то, что Н.К. Рейценштейн не опознал «Асаму», находившуюся около 5-го боевого отряда японцев («Чин-Иен» со товарищи), но зато принял «Якумо» за «Асаму»! Дабы не загромождать статью чрезмерно, мы не будем цитировать далее рапорт Н.К. Рейценштейна, отметим лишь, что после атаки миноносцев никакого описания боя с «Якумо» в нем не содержится – контр-адмирал упоминает, что его пытались преследовать на параллельном курсе «Сума» и (это о точности опознания японских кораблей на «Аскольде»), как ни странно, броненосный крейсер «Ивате», причем «Сума» шел головным. Но «Аскольд» повернул на «Суму», та уклонилась и русские крейсера прорвались. О том, что с «Ивате» была какая-то перестрелка, Н.К. Рейценштейн ни слова не упоминает.
А что говорит «Русско-японская война 1904-1905 гг» ("Работа исторической комиссии") по поводу боя с "Асамой"? Оказывается, еще до того, как начать прорыв:
«Наша эскадра после выхода бр. «Цесаревич» из строя повернула на NW-ую четверть, образовав как бы строй двойного фронта. «Ретвизан» и «Победа», последовавшие было на сближение с неприятельскими броненосцами, вскоре приблизились к эскадре. Крейсерский отряд повернул тоже к неприятелю, с крейсера «Аскольд» был открыт огонь по броненосному крейсеру «Асама», державшемуся отдельно. Вскоре на нем был замечен пожар и он отошел».
Смотрим вахтенный журнал «Асамы» (перевод на русский содержится в статье уважаемого В. Мальцева "Броненосный крейсер «Асама» в бою у мыса Шантунг, часть II. Хронология участия". Журнал не содержит никакой эпической битвы с «Аскольдом» после того, как последний пошел в прорыв, но зато в нем есть упоминание о перестрелке с русскими крейсерами еще до начала прорыва.
"7.08 р. m. (18:23 - здесь и далее в скобках русское время). «Асама» изменил курс поворотом налево, направляясь на N., в направлении русских крейсеров. Вскоре для проверки дистанции был сделан выстрел из носового 8" орудия, выпущенный снаряд лёг недолётом на расстоянии 9 000 ярдов (8229,6 метров).
7.20 р. m. (18:35). Русские крейсера заметив, что «Асама» движется в их направлении, начинают описывать циркуляцию (в противоположном направлении). Отставший русский броненосец («Полтава») открыл огонь по «Асама». Несколько больших снарядов падают неподалёку от крейсера, один из них не далее пятидесяти ярдов (45,72 метров) от борта корабля. При этом было особенно хорошо заметно, что русские снаряды не взрываются (при падении в воду) и не рикошетируют".
7.20 р. m. (18:35). Русские крейсера заметив, что «Асама» движется в их направлении, начинают описывать циркуляцию (в противоположном направлении). Отставший русский броненосец («Полтава») открыл огонь по «Асама». Несколько больших снарядов падают неподалёку от крейсера, один из них не далее пятидесяти ярдов (45,72 метров) от борта корабля. При этом было особенно хорошо заметно, что русские снаряды не взрываются (при падении в воду) и не рикошетируют".
Здесь мы ненадолго прервемся в цитировании. Дело в том, что ни в каком случае не надо путать указанную выше "циркуляцию в противоположном направлении" с движением "Аскольда" вокруг броненосцев во время прорыва. Дело в том, что когда "Цесаревич" только вышел из боя, повернув на 180 гадусов, "Аскольд", думая что это какой-то маневр, двинулся вслед за ним, и, конечно, за ним пошли остальные крейсера. Однако впоследствии стало ясно, что "Цесаревич" больше не ведет эскадру, и Н.К. Рейценштейн развернулся обратно, описав тем самым полную циркуляцию. А еще чуть позднее, когда русские броненосцы повернули в Порт-Артур, "Аскольд" вновь развернулся на сто восемьдесят. Вот эти-то круги и описаны в вахтенном журнале "Асама". Но вернемся к его изучению:
"В 7.25 р. m. (18:40). «Асама», приблизившийся к русским крейсерам на 7 500 ярдов (6858 метров), попал под сосредоточенный огонь всех четырёх крейсеров и броненосца («Полтава»). К счастью, ни один из снарядов не попал в цель, но значительное их число упало рядом, и командир корабля, находившийся на боевом марсе, был слегка контужен (близко пролетевшим снарядом). Расстояние до противника уменьшилось до 6 800 ярдов (6 217,92 метров)".
И далее, в 18.45 "Асама" "встречается" с 5-ым боевым отрядом, что мы уже цитировали выше. Иными словами, получается так - "Асама", находясь на северо-западе или западе от русских кораблей и видя, что крейсера Н.К. Рейценштейна повернули на северо-запад, развернулась на север и пошла им наперерез, ввязавшись с ними в перестрелку, в которую вступил также ближайший к "Асаме" русский броненосец "Полтава". Благодаря кругам, которые "нарезал" Н.К. Рейценштейн "Асаме", следующей на север, удалось оторваться от русской эскадры, то есть она действительно уходила от нее до тех пор, пока не встретилась с "Чин-Иеном" и "Мацусимами" на северо-западе от русских кораблей. Начало прорыва "Аскольда" на "Асаме" зафиксировали в продолжении записи от 19.30 (18.45 по русскому времени):
«По мере того как корабли 5-го отряда расходились с «Асама», они последовательно открывали огонь по русским крейсерам и броненосцу («Полтава»). Это заставило крейсера отказаться от кругового движения, и они, сбившись в кучу, взяли курс на юг. Сумерки сгущались очень быстро, что затруднило точное определение того, что происходит (с русскими крейсерами)».
Отметим, что движения "Паллады" и "Дианы", которые, следуя противоречивым указаниям Н. К. Рейценштейна, пытались то занять свое место в кильватер броненосцам, то идти за "Аскольдом", то прорезать строй броненосцев, чтобы идти за "Аскольдом", со стороны вполне могли сойти за "кучу". Но вахтенный журнал "Асамы" неопровержимо свидетельствует, что после того, как "Аскольд" пошел на прорыв, после его поворота на юг, на "Асаме" утратили с ними контакт и в дальнейшем его не восстановили. Все! Никаких упоминаний о бое с русскими крейсерами после того, как те пошли на прорыв на «Асаме», нет.
В то же время, как мы уже видели, бой с броненосным крейсером, который Н.К. Рейценштейн считал «Асамой», состоялся много позже поворота "Аскольда" и "Новика" на юг, то есть сражаться с "Асамой" русские крейсера никак не могли, а сражались они на самом деле с «Якумо». Но быть может, в рапорте командира "Аскольда", К.А. Грамматчикова, мы найдем что-то, противоречащее нашей гипотезе?
Да ничуть не бывало. Командир крейсера «Аскольд» так описывает события:
«Начальник отряда крейсеров, видя, что неприятель намерен окружить эскадру со всех сторон… поднял сигнал «следовать за мною» и… прошел с крейсерами мимо линии фронта нашей эскадры и ходом в 17 узлов ринулся между крейсерами 2 класса, при чем «Аскольд» был под сильным огнем «Мацусимы», «Ицукусмы», «Хасидате» и крейсера «Ивате», который хотел было вступить в кильватер броненосцам, но не успел этого сделать, и, когда наша эскадра повернула, ушел обратно, чтобы присоединиться к отряду типа «Мацусима».
То есть К.А. Грамматчиков очень точно описывает действия «Асамы» - тот действительно пытался идти за своими броненосцами, действительно не успел, действительно ушел обратно (вспомним записанный в вахтенном журнале поворот на север!) и действительно сблизился с 5-ым отрядом. Но при этом, увы, К.А. Грамматчиков умудрился увидеть «Ицукусиму», которой там и близко не было (видимо, перепутав его с «Чин-Иен») и определил «Асаму» как «Ивате», который в бою 28 июля 1904 г совершенно не участвовал!
«Асама» в рапорте К.А. Грамматчикова появляется намного позднее, уже после того, как «Аскольд» повернул на юг: «Пройдя мимо фронта броненосцев, отряд крейсеров лег на юг, при чем ему на пересечку шел крейсер «Асама»…». Далее описание практически полностью повторяет рапорт Н.К. Рейценштейна: бой с «Асамой», пожар на вражеском крейсере, «Асама» уклоняется влево, куда пошел и «Аскольд», надеясь утопить его миной, атака миноносцев и… все, «Аскольд» уходит в прорыв.
Таким образом, проанализировав имеющиеся в нашем распоряжении документы, мы приходим к выводу:
1. Круговое движение около своих броненосцев никто на «Аскольде» не воспринимал как прорыв и не претендовал на то, что во время него русский крейсер нанес значительный вред неприятелю. Отмечалось только, что японские корабли 5-го отряда и «Асама» (которого Н.К. Рейценштейн, очевидно, умудрился спутать с «Ицукусимой», а К.А. Грамматчиков – с «Иватэ») вели по «Аскольду» интенсивный огонь.
2. «Настоящий» прорыв, по мнению Начальника отряда крейсеров и командира «Аскольда», начался лишь тогда, когда «Аскольд» вступил в бой с кораблями, расположенными к югу и юго-западу от русской эскадры, то есть тремя крейсерами типа «Такасаго» и «Якумо», который на русском крейсере ошибочно приняли за «Асаму».
3. Историческая комиссия, составлявшая официальный труд «Русско-японская война 1904-1905 гг.», к сожалению, не до конца разобралась в ошибке Н.К. Рейценштейна и К.А. Грамматчикова. То есть она совершенно справедливо заменила в описании боя «Асаму» на «Якумо», но при этом, увы, сочла что и "Асаме" досталось от "Аскольда", причем - еще до прорыва. Ошибка достаточно сложнообъяснимая: да, "Асама" действительно имела огневой контакт с русскими крейсерами до начала прорыва, и да, действительно ушла от русской эскадры на север, но единственное упоминание о том, что она при этом горела, находится в рапортах офицеров, находившихся на "Аскольде". И какой смысл было опираться на них, если сама же комиссия сочла, что на самом деле "Аскольд" сражался с "Якумо"? Историческая комиссия сочла, что Н.К. Рейценштейн и К.А. Грамматчиков настолько не разобрались в обстановке, что описали бой с одним броненосным крейсером, хотя на самом деле "Аскольд" сражался с двумя? Или все-таки кто-то еще на русской эскадре "увидел" горящую "Асаму"?
4. Увы, более поздние исследователи не стали разбираться в этой ситуации. Хуже того - они еще и усугубили ошибку: все-таки официальная российская историография хотя и приписывает "поджигание и обращение "Асамы" в бегство" "Аскольду", но все-таки хотя бы относит это событие на период до начала прорыва "Аскольда". А вот в более поздних советских источниках мы уже сталкиваемся с тем, что "Аскольд" сражался сперва с "Асамой", а затем с "Якумо" уже в ходе прорыва.
Мы же будем справедливыми к Начальнику отряда крейсеров и командиру «Аскольда». На основании вышеизложенного мы можем смело утверждать, что их "вина" заключается лишь в том, что они приняли "Якумо" за "Асаму", но бой с «Асамой», пожар на ней и отступление этого броненосного крейсера все-таки придумали не они.
- Автор:
- Андрей из Челябинска
- Статьи из этой серии:
- О прорыве крейсеров "Аскольд" и "Новик" в бою 28 июля 1904 года
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter