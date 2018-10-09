О прорыве крейсеров "Аскольд" и "Новик" в бою 28 июля 1904 года. Ч. 2

«Адмирал Дева, увидев, что прорвавшиеся на юг «Аскольд», «Новик» и несколько миноносцев теснят «Асама» с минными судами и, кроме того, стреляют в отделившийся на SW и бывший одиноким крейсер 6-го боевого отряда «Сума», соединив в отряд «Якумо», «Кассаги», «Читосе», «Такасаго», поспешил на выручку к своим судам. 6-й боевой отряд также подошел на помощь, и «Сума» присоединился к своему отряду; «Асама» и миноносцы отделались благополучно».

«7.30 р. m. Взятый курс «Асамы» привёл корабль в непосредственную близость с 5-м боевым отрядом. Вследствие этого корабли соединения вынуждены были положить руль налево, сделав поворот на 16 румбов».

"Аскольд" на ходовых испытаниях

"Аскольд" после установки ходового мостика (осень 1901 г)

«Заметив наиболее слабое место для прорыва – в стороне трех крейсеров типа «Такасаго» на SW (юго-запад), прибавил ход чтобы пройти перед носами наших броненосцев… Проходя броненосцы поднял сигнал «крейсерам следовать за мной и пошел на прорыв…Следом за «Аскольдом» бежал «Новик»…»

«При прорыве «Чин-Иен» и три крейсера типа «Мацусима», а также три крейсера типа «Такасаго» и один крейсер, находившийся между ними, сосредоточили по «Аскольду» огонь».

«Один крейсер, находившийся вправо, в стороне, прибавил ходу и шел напересечку справа налево, преграждая путь. Подходя ближе к кольцу, заметил, что это крейсер броненосный типа «Асама». Начало уже темнеть, «Новик» шел следом».

«Приказал взять прямо на «Асаму», приготовил все минные аппараты и прибавить ходу, сколько могут машины. Беглый огонь «Аскольда» по неприятельским крейсерам видимо произвел повреждения на трех крейсерах типа «Такасаго», а на «Асаме» произвел пожар. Тогда «Асама» поспешно сошел с дороги влево, на сближение с крейсерами 2-го класса, тем дал дорогу «Аскольду», который взял под корму «Асаме». Четыре неприятельских миноносца справа начали приближаться, атаковывая «Аскольд» и выпустили 4 мины…».

«Это было около 7 час. 30 мин. (т.е. в 19.30, когда «обход» русских броненосцев был давно завершен, и «Аскольд» и «Новик» шли на юг). Крейсер «Якумо» пошел напересечку, 6-ой японский отряд стал поперек их пути, а 3 крейсера 3-го отряда погнались за ними… На неприятельском крейсере «Якумо» с кр. «Аскольд» был виден пожар, и крейсер этот отошел влево, на соединение со своим третьим отрядом…».

"7.08 р. m. (18:23 - здесь и далее в скобках русское время). «Асама» изменил курс поворотом налево, направляясь на N., в направлении русских крейсеров. Вскоре для проверки дистанции был сделан выстрел из носового 8" орудия, выпущенный снаряд лёг недолётом на расстоянии 9 000 ярдов (8229,6 метров).



7.20 р. m. (18:35). Русские крейсера заметив, что «Асама» движется в их направлении, начинают описывать циркуляцию (в противоположном направлении). Отставший русский броненосец («Полтава») открыл огонь по «Асама». Несколько больших снарядов падают неподалёку от крейсера, один из них не далее пятидесяти ярдов (45,72 метров) от борта корабля. При этом было особенно хорошо заметно, что русские снаряды не взрываются (при падении в воду) и не рикошетируют".

"В 7.25 р. m. (18:40). «Асама», приблизившийся к русским крейсерам на 7 500 ярдов (6858 метров), попал под сосредоточенный огонь всех четырёх крейсеров и броненосца («Полтава»). К счастью, ни один из снарядов не попал в цель, но значительное их число упало рядом, и командир корабля, находившийся на боевом марсе, был слегка контужен (близко пролетевшим снарядом). Расстояние до противника уменьшилось до 6 800 ярдов (6 217,92 метров)".

«По мере того как корабли 5-го отряда расходились с «Асама», они последовательно открывали огонь по русским крейсерам и броненосцу («Полтава»). Это заставило крейсера отказаться от кругового движения, и они, сбившись в кучу, взяли курс на юг. Сумерки сгущались очень быстро, что затруднило точное определение того, что происходит (с русскими крейсерами)».

«Начальник отряда крейсеров, видя, что неприятель намерен окружить эскадру со всех сторон… поднял сигнал «следовать за мною» и… прошел с крейсерами мимо линии фронта нашей эскадры и ходом в 17 узлов ринулся между крейсерами 2 класса, при чем «Аскольд» был под сильным огнем «Мацусимы», «Ицукусмы», «Хасидате» и крейсера «Ивате», который хотел было вступить в кильватер броненосцам, но не успел этого сделать, и, когда наша эскадра повернула, ушел обратно, чтобы присоединиться к отряду типа «Мацусима».