Боец Первой мировой в полный рост. Ч. 4. 1918 г.
Как и итальянцы и австрийцы, немецкая армия сформировала специализированные штурмовые подразделения и части. Штурмовые батальоны, созданные в каждой армии, включали не только стрелков и пулеметчиков, но и специалистов: артиллеристов траншейных орудий, огнеметчиков и др.
1. Боец германского штурмового батальона. Западный фронт, 1918 г.
Спецификой вооружения штурмовиков являлось наличие кинжалов для рукопашного боя (для этих целей использовались и заточенные лопатки), дубинок и большого количества гранат. Появление штурмовых частей привело и к изменению пехотной тактики.
2. Силуэт германского штурмовика.
1. Стальной шлем М 1918., отличавшийся от М 1916. новым подбородочным ремешком и некоторыми деталями. В последние недели войны появился тип шлема с вырезами по нижнему краю с каждой стороны.
2. Полевая блуза М 1915. Блуза заменила мундиры М 1907/10. и М 1914. (хотя их и продолжали носить параллельно с полевой блузой). Блуза изготавливалась из серой ткани, воротник зеленый. Шесть больших передних пуговиц были скрыты клапаном. 2 боковых кармана. Погоны съемные (но часто и намертво пришивались к блузе) с белым (пехотным) кантом с красной шифровкой. Зеленоватый оттенок блузы предназначался для легких пехотных и стрелковых подразделений.
3. Дополнительный патронташ серой ткани, десять карманов, в общей сложности вмещал 70 патронов.
4. Сумки для ручных гранат (популярные среди штурмовых частей) – бывшие мешки из-под песка.
5. Ремень М 1895. из почерневшей кожи, здесь - с прусской пряжкой М 1915. серого цвета.
6. Ручная граната М 1915.
7. Лопата М 1822. в чехле. Крепится ремешком к плечевому ремню блузы. Эти полноразмерные инструменты позволяли ударным частям быстро окапываться, оперативно устанавливая в пулеметы и др. технику в наскоро возведенных узлах обороны и траншеях.
8. Противогаз М 1917.
9. Траншейный кинжал, излюбленное оружие бойцов штурмовых войск - ведь последние предпочитали рукопашку.
10. Запасной фильтр для противогаза.
11. Маузер Kar98A - карабин калибра 7,92 мм, выданный штурмовым подразделениям.
12. Брюки М 1917. из серой полевой ткани. На этом этапе войны широко применялись эрзацматериалы. Штурмовики также использовали специальные брюк горных войск; локти и колени часто усиливались кожаными заплатами.
13. Обмотки изготавливались из любой доступной ткани, немецкой или союзной – самого широкого спектра серого цвета.
14. Шнурованные ботинки М 1901. коричневой кожи.
3. Американский пехотинец. Западный фронт. Лето 1918 г.
В период подготовки во французских тыловых районах американские пехотинцы, готовясь к реалиям позиционной войны, дооснащались необходимыми предметами снаряжения - которые не были предоставлены армией США. Вначале стальной шлем и противогаз поставлялись британцами, но впоследствии изготавливались в Америке. После нескольких месяцев участия в боевых действиях стало широко практиковаться и применение обмоток. Американский пехотинец теперь очень походил на своих британских товарищей - но его по-прежнему отличали агрессивная боевитость и повышенный боевой дух, присущие свежим войскам. Хотя Большое германское наступление 1918 года стало серьезным испытанием.
4. Силуэт американского пехотинца.
1. Стальной шлем М 1917. - копия британского М 1916., первоначально поставлявшегося в американские экспедиционные силы. Окрашен в коричневый хаки. В последние месяцы войны американцы следовали британскому примеру - и начали наносить отличительные знаки на переднюю часть шлема.
2. Куртка М 1918. из шерсти оливково-серого цвета. Каждый из шевронов на левом предплечье указывал на шестимесячный период службы за рубежом.
3. Противогаз М 1917. – копия британского «коробчатого респиратора», состоял из тяжелой маски для лица из прорезиненной ткани с трубкой, соединяющей ее с фильтром.
4. Подсумки для патронов М 1917. - в общей сложности на 100 патронов.
5. Траншейный нож М 1917. с деревянной рукояткой и треугольным лезвием.
6. Фляга М 1910. в чехле.
7. Дополнительный патронташ – копия британской модели.
8. Оливково-серые бриджи М 1912., суженные в колене. Модель просуществовала в неизменном виде вплоть до конца войны.
9. Обмотки - быстро освоенные после того, как американские части почувствовали вкус траншейной войны.
10. Коричневые ботинки М 1917.
11. Спрингфилд М 1903/05 - винтовка .30-06 калибра, на кожаном ремне.
5. Британский пулеметчик. Западный фронт, 1918 г.
Неуклонное увеличение огневой мощи пехоты привело к тому, что пехотный взвод получил автоматическое оружие - и к 1916 году в британском батальоне было 16 ручных пулеметов Льюиса. Пулеметчики имели облегченный комплект снаряжения – в частности, они не носили винтовки. С начала войны общий облик британского «Томми» изменился значительно меньше, чем его французских и немецких собратьев.
6. Силуэт британского пулеметчика.
1. Стальной шлем Mark I. Более ранние шлемы, как правило, имели серо-зеленоватый, а более поздние – коричнево-желтый оттенок.
2. Куртка М 1902. В последний год войны было широко распространено использование отличительных знаков, нашитых на обеих рукавах куртки. В данном случае – мы видим на правом и левом плечах бойца розу 55-й (Западно-Ланкаширской) дивизии, первоклассного территориального соединения, находившегося во Франции с января 1916 года. Дивизия особенно отличилась в ходе упорных оборонительных боев в апреле 1918 года. Бригада и батальон идентифицируются с помощью системы цветных геометрических фигур, которые носили на спине ниже воротника (на иллюстрации не видны). На левом предплечье - вышитый хаки квалификационный значок пулеметчика системы Льюис.
3. Кожаная безрукавка, принятая зимой 1914/15 года и почти повсеместно носившаяся в плохую погоду. Изготавливалась из кожи разных оттенков коричневого цвета. Подкладка из шерстяного материала хаки или (иногда) флисовая, была весьма удобна.
4. Легкое индивидуальное снаряжение, в основе которого – модель М 1914. Пулеметчик имеет кобуру с открытым верхом (револьвер фиксируется ремешком).
5. Револьвер Веблей Мk VI, .455in. калибра. Модель - характерная с 1915 года для офицеров и бойцов-специалистов, не носивших винтовок. Револьвер имеет шейный шнур цвета хаки (крепится к рукоятке).
6. Противогаз М 1917. – применявшийся почти до конца Второй мировой войны. Лицевая маска из прочной прорезиненной ткани с двумя стеклянными линзами была соединена трубкой с фильтрующим картриджем.
7. Полевые брюки М 1902.
8. Обмотки цвета хаки.
9. Ботинки. В 1918 году наблюдались ограниченные поставки ботинок с усиленными носками и подошвами.
10. Ручной (легкий) пулемет Льюиса .303in калибра - стандартное автоматическое оружие британской пехоты последних трех лет войны. Скорострельность – 550 выстрелов в минуту.
7. Американский пехотинец. Французская 157-я дивизия. Франция, июль 1918 г.
Вопрос о включении частей, укомплектованных черными, в состав Американских Экспедиционных Сил вызвал дискуссии в правительстве САСШ. Так, черные служили в составе 92-й дивизии - и контингентами последней планировали укомплектовать части 93-й дивизии во Франции. На практике же 4 полка, предназначенные для этой дивизии (369-й, 370-й, 371-й и 372-й), были переданы командованию французской армии, укомплектовав части французской 157-й пехотной дивизии. Солдаты и офицеры этой дивизии были французами, давно привыкшими к мультирасовой колониальной армии – они оказались менее чувствительны к расовому вопросу, оценив новое подкрепление. Дивизия материально-технически обеспечивалась французами, но сохранила американскую форму.
8. Силуэт американского пехотинца.
1. Шлем Адриана M 1915. сине-серого цвета с узким коричневым кожаным подбородочным ремнем. Эмблема - французской пехоты в виде пылающей гранаты с аббревиатурой «RF» (хотя известен и менее распространенный вариант шлема с американской эмблематикой).
2. Оливково-серая куртка M 1917. армии САСШ является упрощенным вариантом модели 1912 г. - но все еще с четырьмя карманами. Эмблемы на воротнике - «US» (справа), и номер полка (слева).
3. Снаряжение M 1892. Y-образной формы.
4. Французские подсумки M 1916. - по форме не изменились с 1888 года.
5. Французская сухарная сумка M 1892. светло-коричневой ткани, содержащая ежедневный рацион и некоторые личные вещи.
6. Французская двухлитровая водяная фляга M 1877.
7. Французский противогаз типа ARS, последняя модель, выпущенная во время Великой войны - появилась с ноября 1917 года.
8. Коричневый ремень M 1903/14. с простой пряжкой.
9. Штык M 1915. в металлических ножнах.
10. Армейские бриджи М 1912. оливкового цвета.
11. Брезентовые бриджи М 1917. Носились как они, так и обмотки.
12. Коричневые ботинки M 1917. Подошвы часто усиливались гвоздями.
13. Французская винтовка М 1907/15. Бертье, калибра 8 мм.
9. Французский пулеметчик. Западный фронт, лето 1918 г.
Французская армия с 1915 года также признала важность наличия в пехотных подразделениях автоматического оружия. Расчет ручного пулемета обычно включал двух человек: стрелка и подносчика патронов, которые были обременены огромным весом боеприпасов (36 кг) в дополнение к 9 кг веса самого оружия. К весне 1918 года расчет был увеличен до четырех человек. К этому времени пехотная рота располагала 12 ручными пулеметами Шоша.
10. Силуэт французского пулеметчика.
1. Шлем Адриана M 1915. сине-серого цвета.
2. Шарф синего хлопка.
3. Шинель M 1915. небесно-голубого цвета. Двубортная (по 6 пуговиц на ряд), шинель имеет на петлицах эмблемы 122-го пехотного полка нового образца (с января 1917 года) увенчанные красным диском, обозначающим 2-й батальон. Четыре шеврона в верхнем левом рукаве отмечают два с половиной года службы. Под ними находится знак отличия квалифицированного стрелка-пулеметчика. Боец – кавалер Военного Креста.
4. Снаряжение (плечевые ремни M 1892/1914. и ремень М 1903/14.) коричневой кожи.
5. Патронная сумка М 1916/17. полукруглой формы – на 2 магазина.
6. Специальный ранец M 1917. для пулеметчиков. Внешне похожий на стандартный M 1893., он имел внутреннюю металлическую раму для переноски еще 12 патронных рожков. Внешняя укладка включает в себя палатку, одеяло и др. вещи.
7. Подсумок M 1916. для пистолетных патронов. Персональным оружием пулеметчика был автоматический 7,65-мм пистолет.
8. Противогаз ARS.
9. Сухарная сумка M 1892. светло-бежевой ткани.
10. Двухлитровая водяная фляга M 1877.
11. Стандартные бриджи M 1914. Обратите внимание на желтый цвет «пехотной» выпушки по шву.
12. Обмотки.
13. Ботинки M 1917. Высота лодыжки была увеличена примерно на 15 мм - чтобы обеспечить лучшую поддержку ноги.
14. Ручной пулемет Шоша M 1915. Выпуск почти четверти миллиона единиц позволил с 1916 года обеспечить ими как французскую армию, так и американские части.
11. Германский пехотинец. Западный фронт, октябрь 1918 г.
Весной 1918 года Германия начала свое последнее Большое наступление на Западе – и ей удалось добиться серьезных успехов на подступах к Амьену и на Марне. Но к июлю это наступление было остановлено - благодаря усилиям французских и британских армий и, кроме того, свежих соединений американских экспедиционных сил, которые впервые начали свое серьезное наступление в мае 1918 года. Германские войска, которые в значительной части уже состояли из подростков досрочных призывов (1919 и 1920 годов), постепенно сдавали. Германский солдат в конце 1918 года внешне мало чем отличался от пехотинца 1914 года – но в вопросах боевой подготовки и морального состояния между ними лежала огромная пропасть.
12. Силуэт германского пехотинца.
1. Фуражка M 1910. (полевая шапка) серой ткани, красный цвет околыша и выпушки по тулье - пехотный. Две маленькие металлические кокарды: одна имперских черного, белого и красного цветов, а вторая (полковая) - черно-белая прусская.
2. Однобортная шинель M 1915. на 6 пуговицах. Погоны с белой выпушкой и красным номером или шифровкой.
3. Стальной шлем M 1916. Здесь он показан в матово-сером цвете, но к 1918 г. часто окрашивался цветными камуфляжными пятнами.
4. Почерневший поясной кожаный ремень M 1895. Бляха пряжки M 1915. окрашена в серый цвет – виден прусский дизайн с короной и девизом Gott Mit Uns
5. Фонарик.
6. Патронные подсумки M 1909. из эрзац - материала. В общем – на 120 выстрелов.
7. Ранец М 1895. упрощенной модели. Вмещает запасные пайки и одежду.
8. Сухарная сумка.
9. Водяная фляга M 1907.
10. Эмалированная кружка М 1893.
11. Противогаз М 1917.
12. Индивидуальный шанцевый инструмент, крепятся и ножны штыка М 1915.
13. Удивительно наличие у этого солдата в 1918 году сапог М 1866.
14. Маузер М 1898. 7,92-мм калибра.
13. Американский морской пехотинец. Западный фронт, 1918 г.
Во время Великой войны американские морские пехотинцы пользовались выдающейся боевой репутацией - 4-я (морская пехота) бригада (5-й и 6-я батальоны, 6-й пулеметный батальон морской пехоты) 2-й пехотной дивизии. Если на первый взгляд их униформа и экипировка оказались идентичными тем, что были в армии, на самом деле присутствовало много мелких различий. Морские пехотинцы американских экспедиционных сил сыграли важную роль в остановке немецкого наступления в мае-июне 1918 года под Парижем - и понесли тяжелые потери.
14. Силуэт американского морского пехотинца.
1. «Морская шапка» M 1918. оливково-серого цвета. Видна бронзовая эмблема Корпуса морской пехоты – такая же как на шляпе M 1914.: знаменитые орел, глобус и якорь.
2. Куртка M 1914. на 5 пуговицах при 4 карманах. Обратите внимание на заостренные обшлага и знак отличия стрелка над левым нагрудным карманом - это отличие было достигнуто примерно 70% боевого состава корпуса в 1918 году.
3. Фонарик.
4. Легкий патронташ из хлопка. Пять карманов - в каждый входило по несколько обойм для винтовки Спрингфилд.
5. Ремень с патронными подсумками, очень похожий на модель M 1910. армии США.
6. Сумка «первой помощи» M 1910., используемая как армией, так и морской пехотой.
7. Снаряжение военно-морского флота и морской пехоты «Миллз».
8. Водяная фляга M 1910.
9. Траншейный нож М 1917. с деревянной ручкой и трехгранным лезвием.
10. Штык M 1905. в кожаных ножнах.
11. Противогаз M 1917.
12. Шлем M 1917.
13. Брюки M 1914. прямого покроя имели два боковых кармана.
14. Обмотки, идентичные армейским.
15. Ботинки М 1917., общие для Американских экспедиционных сил.
16. Винтовка Спрингфилд М 1903/05 калибра .30-06.
Так выглядел боец ядра армий ключевых воюющих государств Первой мировой - пехоты. И читатель может наглядно увидеть развитие комплекса его униформы и снаряжения в 1914 - 1918 гг.
1. Боец германского штурмового батальона. Западный фронт, 1918 г.
Спецификой вооружения штурмовиков являлось наличие кинжалов для рукопашного боя (для этих целей использовались и заточенные лопатки), дубинок и большого количества гранат. Появление штурмовых частей привело и к изменению пехотной тактики.
2. Силуэт германского штурмовика.
1. Стальной шлем М 1918., отличавшийся от М 1916. новым подбородочным ремешком и некоторыми деталями. В последние недели войны появился тип шлема с вырезами по нижнему краю с каждой стороны.
2. Полевая блуза М 1915. Блуза заменила мундиры М 1907/10. и М 1914. (хотя их и продолжали носить параллельно с полевой блузой). Блуза изготавливалась из серой ткани, воротник зеленый. Шесть больших передних пуговиц были скрыты клапаном. 2 боковых кармана. Погоны съемные (но часто и намертво пришивались к блузе) с белым (пехотным) кантом с красной шифровкой. Зеленоватый оттенок блузы предназначался для легких пехотных и стрелковых подразделений.
3. Дополнительный патронташ серой ткани, десять карманов, в общей сложности вмещал 70 патронов.
4. Сумки для ручных гранат (популярные среди штурмовых частей) – бывшие мешки из-под песка.
5. Ремень М 1895. из почерневшей кожи, здесь - с прусской пряжкой М 1915. серого цвета.
6. Ручная граната М 1915.
7. Лопата М 1822. в чехле. Крепится ремешком к плечевому ремню блузы. Эти полноразмерные инструменты позволяли ударным частям быстро окапываться, оперативно устанавливая в пулеметы и др. технику в наскоро возведенных узлах обороны и траншеях.
8. Противогаз М 1917.
9. Траншейный кинжал, излюбленное оружие бойцов штурмовых войск - ведь последние предпочитали рукопашку.
10. Запасной фильтр для противогаза.
11. Маузер Kar98A - карабин калибра 7,92 мм, выданный штурмовым подразделениям.
12. Брюки М 1917. из серой полевой ткани. На этом этапе войны широко применялись эрзацматериалы. Штурмовики также использовали специальные брюк горных войск; локти и колени часто усиливались кожаными заплатами.
13. Обмотки изготавливались из любой доступной ткани, немецкой или союзной – самого широкого спектра серого цвета.
14. Шнурованные ботинки М 1901. коричневой кожи.
3. Американский пехотинец. Западный фронт. Лето 1918 г.
В период подготовки во французских тыловых районах американские пехотинцы, готовясь к реалиям позиционной войны, дооснащались необходимыми предметами снаряжения - которые не были предоставлены армией США. Вначале стальной шлем и противогаз поставлялись британцами, но впоследствии изготавливались в Америке. После нескольких месяцев участия в боевых действиях стало широко практиковаться и применение обмоток. Американский пехотинец теперь очень походил на своих британских товарищей - но его по-прежнему отличали агрессивная боевитость и повышенный боевой дух, присущие свежим войскам. Хотя Большое германское наступление 1918 года стало серьезным испытанием.
4. Силуэт американского пехотинца.
1. Стальной шлем М 1917. - копия британского М 1916., первоначально поставлявшегося в американские экспедиционные силы. Окрашен в коричневый хаки. В последние месяцы войны американцы следовали британскому примеру - и начали наносить отличительные знаки на переднюю часть шлема.
2. Куртка М 1918. из шерсти оливково-серого цвета. Каждый из шевронов на левом предплечье указывал на шестимесячный период службы за рубежом.
3. Противогаз М 1917. – копия британского «коробчатого респиратора», состоял из тяжелой маски для лица из прорезиненной ткани с трубкой, соединяющей ее с фильтром.
4. Подсумки для патронов М 1917. - в общей сложности на 100 патронов.
5. Траншейный нож М 1917. с деревянной рукояткой и треугольным лезвием.
6. Фляга М 1910. в чехле.
7. Дополнительный патронташ – копия британской модели.
8. Оливково-серые бриджи М 1912., суженные в колене. Модель просуществовала в неизменном виде вплоть до конца войны.
9. Обмотки - быстро освоенные после того, как американские части почувствовали вкус траншейной войны.
10. Коричневые ботинки М 1917.
11. Спрингфилд М 1903/05 - винтовка .30-06 калибра, на кожаном ремне.
5. Британский пулеметчик. Западный фронт, 1918 г.
Неуклонное увеличение огневой мощи пехоты привело к тому, что пехотный взвод получил автоматическое оружие - и к 1916 году в британском батальоне было 16 ручных пулеметов Льюиса. Пулеметчики имели облегченный комплект снаряжения – в частности, они не носили винтовки. С начала войны общий облик британского «Томми» изменился значительно меньше, чем его французских и немецких собратьев.
6. Силуэт британского пулеметчика.
1. Стальной шлем Mark I. Более ранние шлемы, как правило, имели серо-зеленоватый, а более поздние – коричнево-желтый оттенок.
2. Куртка М 1902. В последний год войны было широко распространено использование отличительных знаков, нашитых на обеих рукавах куртки. В данном случае – мы видим на правом и левом плечах бойца розу 55-й (Западно-Ланкаширской) дивизии, первоклассного территориального соединения, находившегося во Франции с января 1916 года. Дивизия особенно отличилась в ходе упорных оборонительных боев в апреле 1918 года. Бригада и батальон идентифицируются с помощью системы цветных геометрических фигур, которые носили на спине ниже воротника (на иллюстрации не видны). На левом предплечье - вышитый хаки квалификационный значок пулеметчика системы Льюис.
3. Кожаная безрукавка, принятая зимой 1914/15 года и почти повсеместно носившаяся в плохую погоду. Изготавливалась из кожи разных оттенков коричневого цвета. Подкладка из шерстяного материала хаки или (иногда) флисовая, была весьма удобна.
4. Легкое индивидуальное снаряжение, в основе которого – модель М 1914. Пулеметчик имеет кобуру с открытым верхом (револьвер фиксируется ремешком).
5. Револьвер Веблей Мk VI, .455in. калибра. Модель - характерная с 1915 года для офицеров и бойцов-специалистов, не носивших винтовок. Револьвер имеет шейный шнур цвета хаки (крепится к рукоятке).
6. Противогаз М 1917. – применявшийся почти до конца Второй мировой войны. Лицевая маска из прочной прорезиненной ткани с двумя стеклянными линзами была соединена трубкой с фильтрующим картриджем.
7. Полевые брюки М 1902.
8. Обмотки цвета хаки.
9. Ботинки. В 1918 году наблюдались ограниченные поставки ботинок с усиленными носками и подошвами.
10. Ручной (легкий) пулемет Льюиса .303in калибра - стандартное автоматическое оружие британской пехоты последних трех лет войны. Скорострельность – 550 выстрелов в минуту.
7. Американский пехотинец. Французская 157-я дивизия. Франция, июль 1918 г.
Вопрос о включении частей, укомплектованных черными, в состав Американских Экспедиционных Сил вызвал дискуссии в правительстве САСШ. Так, черные служили в составе 92-й дивизии - и контингентами последней планировали укомплектовать части 93-й дивизии во Франции. На практике же 4 полка, предназначенные для этой дивизии (369-й, 370-й, 371-й и 372-й), были переданы командованию французской армии, укомплектовав части французской 157-й пехотной дивизии. Солдаты и офицеры этой дивизии были французами, давно привыкшими к мультирасовой колониальной армии – они оказались менее чувствительны к расовому вопросу, оценив новое подкрепление. Дивизия материально-технически обеспечивалась французами, но сохранила американскую форму.
8. Силуэт американского пехотинца.
1. Шлем Адриана M 1915. сине-серого цвета с узким коричневым кожаным подбородочным ремнем. Эмблема - французской пехоты в виде пылающей гранаты с аббревиатурой «RF» (хотя известен и менее распространенный вариант шлема с американской эмблематикой).
2. Оливково-серая куртка M 1917. армии САСШ является упрощенным вариантом модели 1912 г. - но все еще с четырьмя карманами. Эмблемы на воротнике - «US» (справа), и номер полка (слева).
3. Снаряжение M 1892. Y-образной формы.
4. Французские подсумки M 1916. - по форме не изменились с 1888 года.
5. Французская сухарная сумка M 1892. светло-коричневой ткани, содержащая ежедневный рацион и некоторые личные вещи.
6. Французская двухлитровая водяная фляга M 1877.
7. Французский противогаз типа ARS, последняя модель, выпущенная во время Великой войны - появилась с ноября 1917 года.
8. Коричневый ремень M 1903/14. с простой пряжкой.
9. Штык M 1915. в металлических ножнах.
10. Армейские бриджи М 1912. оливкового цвета.
11. Брезентовые бриджи М 1917. Носились как они, так и обмотки.
12. Коричневые ботинки M 1917. Подошвы часто усиливались гвоздями.
13. Французская винтовка М 1907/15. Бертье, калибра 8 мм.
9. Французский пулеметчик. Западный фронт, лето 1918 г.
Французская армия с 1915 года также признала важность наличия в пехотных подразделениях автоматического оружия. Расчет ручного пулемета обычно включал двух человек: стрелка и подносчика патронов, которые были обременены огромным весом боеприпасов (36 кг) в дополнение к 9 кг веса самого оружия. К весне 1918 года расчет был увеличен до четырех человек. К этому времени пехотная рота располагала 12 ручными пулеметами Шоша.
10. Силуэт французского пулеметчика.
1. Шлем Адриана M 1915. сине-серого цвета.
2. Шарф синего хлопка.
3. Шинель M 1915. небесно-голубого цвета. Двубортная (по 6 пуговиц на ряд), шинель имеет на петлицах эмблемы 122-го пехотного полка нового образца (с января 1917 года) увенчанные красным диском, обозначающим 2-й батальон. Четыре шеврона в верхнем левом рукаве отмечают два с половиной года службы. Под ними находится знак отличия квалифицированного стрелка-пулеметчика. Боец – кавалер Военного Креста.
4. Снаряжение (плечевые ремни M 1892/1914. и ремень М 1903/14.) коричневой кожи.
5. Патронная сумка М 1916/17. полукруглой формы – на 2 магазина.
6. Специальный ранец M 1917. для пулеметчиков. Внешне похожий на стандартный M 1893., он имел внутреннюю металлическую раму для переноски еще 12 патронных рожков. Внешняя укладка включает в себя палатку, одеяло и др. вещи.
7. Подсумок M 1916. для пистолетных патронов. Персональным оружием пулеметчика был автоматический 7,65-мм пистолет.
8. Противогаз ARS.
9. Сухарная сумка M 1892. светло-бежевой ткани.
10. Двухлитровая водяная фляга M 1877.
11. Стандартные бриджи M 1914. Обратите внимание на желтый цвет «пехотной» выпушки по шву.
12. Обмотки.
13. Ботинки M 1917. Высота лодыжки была увеличена примерно на 15 мм - чтобы обеспечить лучшую поддержку ноги.
14. Ручной пулемет Шоша M 1915. Выпуск почти четверти миллиона единиц позволил с 1916 года обеспечить ими как французскую армию, так и американские части.
11. Германский пехотинец. Западный фронт, октябрь 1918 г.
Весной 1918 года Германия начала свое последнее Большое наступление на Западе – и ей удалось добиться серьезных успехов на подступах к Амьену и на Марне. Но к июлю это наступление было остановлено - благодаря усилиям французских и британских армий и, кроме того, свежих соединений американских экспедиционных сил, которые впервые начали свое серьезное наступление в мае 1918 года. Германские войска, которые в значительной части уже состояли из подростков досрочных призывов (1919 и 1920 годов), постепенно сдавали. Германский солдат в конце 1918 года внешне мало чем отличался от пехотинца 1914 года – но в вопросах боевой подготовки и морального состояния между ними лежала огромная пропасть.
12. Силуэт германского пехотинца.
1. Фуражка M 1910. (полевая шапка) серой ткани, красный цвет околыша и выпушки по тулье - пехотный. Две маленькие металлические кокарды: одна имперских черного, белого и красного цветов, а вторая (полковая) - черно-белая прусская.
2. Однобортная шинель M 1915. на 6 пуговицах. Погоны с белой выпушкой и красным номером или шифровкой.
3. Стальной шлем M 1916. Здесь он показан в матово-сером цвете, но к 1918 г. часто окрашивался цветными камуфляжными пятнами.
4. Почерневший поясной кожаный ремень M 1895. Бляха пряжки M 1915. окрашена в серый цвет – виден прусский дизайн с короной и девизом Gott Mit Uns
5. Фонарик.
6. Патронные подсумки M 1909. из эрзац - материала. В общем – на 120 выстрелов.
7. Ранец М 1895. упрощенной модели. Вмещает запасные пайки и одежду.
8. Сухарная сумка.
9. Водяная фляга M 1907.
10. Эмалированная кружка М 1893.
11. Противогаз М 1917.
12. Индивидуальный шанцевый инструмент, крепятся и ножны штыка М 1915.
13. Удивительно наличие у этого солдата в 1918 году сапог М 1866.
14. Маузер М 1898. 7,92-мм калибра.
13. Американский морской пехотинец. Западный фронт, 1918 г.
Во время Великой войны американские морские пехотинцы пользовались выдающейся боевой репутацией - 4-я (морская пехота) бригада (5-й и 6-я батальоны, 6-й пулеметный батальон морской пехоты) 2-й пехотной дивизии. Если на первый взгляд их униформа и экипировка оказались идентичными тем, что были в армии, на самом деле присутствовало много мелких различий. Морские пехотинцы американских экспедиционных сил сыграли важную роль в остановке немецкого наступления в мае-июне 1918 года под Парижем - и понесли тяжелые потери.
14. Силуэт американского морского пехотинца.
1. «Морская шапка» M 1918. оливково-серого цвета. Видна бронзовая эмблема Корпуса морской пехоты – такая же как на шляпе M 1914.: знаменитые орел, глобус и якорь.
2. Куртка M 1914. на 5 пуговицах при 4 карманах. Обратите внимание на заостренные обшлага и знак отличия стрелка над левым нагрудным карманом - это отличие было достигнуто примерно 70% боевого состава корпуса в 1918 году.
3. Фонарик.
4. Легкий патронташ из хлопка. Пять карманов - в каждый входило по несколько обойм для винтовки Спрингфилд.
5. Ремень с патронными подсумками, очень похожий на модель M 1910. армии США.
6. Сумка «первой помощи» M 1910., используемая как армией, так и морской пехотой.
7. Снаряжение военно-морского флота и морской пехоты «Миллз».
8. Водяная фляга M 1910.
9. Траншейный нож М 1917. с деревянной ручкой и трехгранным лезвием.
10. Штык M 1905. в кожаных ножнах.
11. Противогаз M 1917.
12. Шлем M 1917.
13. Брюки M 1914. прямого покроя имели два боковых кармана.
14. Обмотки, идентичные армейским.
15. Ботинки М 1917., общие для Американских экспедиционных сил.
16. Винтовка Спрингфилд М 1903/05 калибра .30-06.
Так выглядел боец ядра армий ключевых воюющих государств Первой мировой - пехоты. И читатель может наглядно увидеть развитие комплекса его униформы и снаряжения в 1914 - 1918 гг.
- Автор:
- Олейников Алексей
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