Операция «Ультра», или История о том, как поляки с британцами «Энигму» взломали. Часть 4

Упоминаемый ранее Рудольф Лемуан (участник вербовки Шмидта, слившего Франции часть секретов «Энигмы») попался в руки немецкой контрразведки в первый раз в 1938 году, но за неимением доказательств был отпущен. Во Франции Лемуану поверили, что он держался на допросах в нацистских застенках как кремень, но контакты со Шмидтом все-таки запретили. После захвата немцами французских архивов Генерального штаба и полиции, которые были "предусмотрительно" оставлены на блюдечке для оккупантов, над Шмидтом нависла угроза разоблачения. Анализ архивных документов показал, что утечки по «Энигме» шли из шифрбюро Министерства обороны Третьего рейха и Исследовательского отдела министерства авиации. Под подозрение попали сразу несколько сотрудников, которые работали вначале в шифрбюро, а позже в Исследовательском центре. Среди них был Шмидт, но вычислить его тогда не удалось, однако гестапо напало на след Лемуана и принялось активно его разыскивать. Арестовать его удалось только в 1943 году в южной части Франции. Почему столь ценного носителя информации об утечках, связанных с «Энигмой», британцы не эвакуировали, осталось загадкой. Лемуан достаточно быстро раскололся, и 17 марта 1943 года в Париже начал давать показания, в том числе и о Гансе Шмидте. Немецкого «крота» быстро схватили, но по причине заступничества со стороны рейхсмаршала Германа Геринга не стали предавать суду.Генерал-полковник Рудольф Шмидт, чья карьера пошла под откос из-за предательства братаДело в том, что Ганс-Тило Шмидт был братом генерала-полковника Рудольфа Шмидта, которому предательство брата сломало всю военную карьеру – его обвинили во невменяемости и отправили в отставку. Гансу Шмидту, по некоторым сведениям, позволили покончить собой в тюрьме в 1943 году. Лемуан же пробыл в немецком заключении до конца войны и умер в 1946 году. Самое интересное, что информация о регулярном «сливе» противнику данных по «Энигме» не посеяла в руководстве нацистской Германии никакого сомнения в стойкости основного шифратора. Серия модернизаций, постоянная смена ключей – и военная верхушка успокоилась.Тем временем во французском поместье Фузен на юге страны находился небольшой дешифровальный центр, который некоторое время располагался на неоккупированной немцами территории. Работали здесь французы и поляки, особых успехов не снискали, но были в курсе некоторых особенностей происходящего в Блетчли-Парке. Немецкие спецслужбы и тут упустили возможность раскрыть британскую программу «Ультра». Когда в ноябре 1942 года Гитлер принял решение о полной оккупации Франции, криптоаналитики из Фузена успели уничтожить и оборудование, и документацию, перейдя на нелегальное положение. Британцы, в свою очередь, беспокоились о носителях секретной информации о взломе «Энигмы», находящихся за пределами страны, и не составляли попыток их эвакуации.Генрих ЗыгальскийТак, 29 января 1943 года Марианн Режевский и Генрих Зыгальский смогли нелегально перейти франко-испанскую границу и через Португалию добраться до Туманного Альбиона. Но такими везунчиками оказались не все. В феврале 1943 года был арестован А. Палльтаха, который фактически первым создал в Польше копию «Энигмы», а в марте на границе с Испанией нацисты взяли группу поляков, в который был Гвидо Лангер.Гвидо Лангер в молодости.Слева направо: польский подполковник Гвидо Лангер, французский майор Густав Бертран и британский капитан Кеннет «Pinky» Мак-Фарлан (октябрь 1939 — май 1940)У немцев была в руках практически вся группа, способная раскрыть карты относительно наработок относительно «Энигмы», но… Во-первых, у Палльтаха были поддельные документы, поэтому гестапо оказалось не в курсе, кого они повязали. Во-вторых, Палльтах вместе с соратником Э. Фокчиньским погиб под бомбами союзников в лагере Заксенхаузен 18 апреля 1944 года. Не дался в руки гестапо и еще один выдающийся польский криптоаналитик Ежи Розицкий – он погиб в 1942 году.Ежи РозицкийОстатки группы Лангера и его самого долгое время немцы держали в одном из концлагерей, также не подозревая, кто у них в руках. Но в марте по неким каналам немецкие контрразведчики все-таки смогли «опознать» таких ценных пленников, и начались бесконечные допросы. Удивительно, насколько немцы тогда оказались наивными: полякам удалось их запутать и убедить, что криптоаналитические успехи в предвоенной Польше были очень скромны. 5 января 1944 года нацисты арестовали самого Густава Бертрана, главного координатора программы взлома «Энигмы» во французской разведке. И снова немцы сплоховали и поверили в россказни бывалого разведчика – Бертран убедил оккупантов в готовности сотрудничать. Для солидности он даже отправил шифровку в британский «Центр» с просьбой о встрече со связным. Немецкая контрразведка планировала его повязать при контакте с Бертраном, но и тут арестант обвел их вокруг пальца, настояв на отмене операции. Дескать, французские подполье сразу же раскроет планы нацистов, и все пойдет прахом.Густав Бертран с женой.В итоге Густав Бертран вообще сбежал от немцев, связался с Сопротивлением и отменил встречу со связным. Такое легкое освобождение не могло пройти незамеченным в глазах британской разведки, тем более что разведчики были напряжены как никогда ранее – готовили крупную дезинформацию относительно места высадки союзных войск в операции «Оверлорд». И если предположить, что Бертран сдал все наработки по дешифровке «Энигмы», то все радиоигры с немцами шли коту под хвост. В итоге Густава перевезли в Англию, но до конца операции по высадке в Нормандии держали его под домашним арестом. После успеха «Оверлорда» все обвинения были сняты, Бертрана восстановили в должности, и он спокойно вышел в отставку в 1950 году.Современное состояние музейного комплекса в Блетчли-ПаркеОсобенностью операции «Ультра» был режим легендарной секретности, но британцам пришлось в итоге делиться с союзниками своими достижениями в дешифровке. Первыми ожидаемо стали американцы, которые в конце 1940 года узнали о существовании программы и уже спустя пару месяцев отправили в Англию стажироваться своих спецов. Примечательно, что игры была не в одни ворота – криптоаналитики США привезли с собой наработки по расшифровке японской «пурпурной» шифрмашины. Можно сказать, что англичане всё время сотрудничества с американцами скрипя зубами делились результатами своих трудов, но делали это не из-за природной жадности, а опасаясь утечек от легкомысленных янки. С американских специалистов были взяты особые обязательства, касающиеся неразглашения информации об «Ультре» — делиться разрешалось только с руководителями дешифровальных служб армии и флота. Уинстон Черчилль был одним из главных адептов расширенного сотрудничества с американцами, во многом его стремления шли вразрез с мнением спецслужб Великобритании. Одним из мотивов полноценного обмена информацией с США стал настрой заокеанского союзника на самостоятельную дешифровку «Энигмы». Безусловно, у американцев с их потенциалом это получилось бы достаточно быстро, но тогда бы приоритет британцев растаял, да и отношения могли бы испортиться. В итоге с конца 1942 года вся информация из Блетчли-Парка шла по отдельному каналу в американские спецслужбы. Более того, Великобритания передала США все детали устройства «Бомбы», и они наладили собственный выпуск этих машин, получив возможность самостоятельно дешифровать радиограммы немцев. Получилась в итоге межгосударственная структура по дешифровке «Энигмы» с двумя мозговыми центрами – уже на тот момент у немецкой шифровальной отрасли не было шансов на выживание. Такая работа дала плоды еще и в виде технических новинок – в серию в 1942 году пошли усовершенствованные дешифраторы, получившие названия «Паук» и «Бронзовая богиня». Американской работе по дешифровке «Энигмы» также можно было присваивать гриф «ультрасекретно» — Франклин Рузвельт лично курировал операцию, а Эйзенхауэр даже со своими ближайшими подчинёнными не делился источником информации. Англия помогала США своими «мозгами» не только в деле дешифровки — в конце 1942 года Алан Тьюринг был отправлен в Америку на помощь коллегам в оценке стойкости шифратора SIGSALY.Отдельной страницей истории операции «Ультра» стало сотрудничество с Советским Союзом и многочисленные разоблачения агентов немецких спецслужб, орудующих на территории союзников.