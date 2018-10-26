О пропаганде, идеологии и информационном превосходстве США. Ч. 3. О фольклоре и кино

«Разумеется, русский язык не стоит на месте, он живет, развивается, изменяется. Вспомним, как Пушкин сумел трансформировать тяжеловесные, неуклюжие строки Сумарокова и Тредиаковского: "Екатерина Великая, о! поехала в Царское Село". И вместо этого мы получили "Я помню чудное мгновенье..." Но ведь мы помним язык Пушкина, а не его кучера, и уж тем более не лексикон любимой кобылы Александра Сергеевича. Зато сегодня литераторы явно не в чести… И в результате вместо "Не жалею, не зову, не плачу..." нас заставляют "в натуре, блин, поверить об том, как зацепить крутую биксу".

“Влево поедешь — будешь женат, вправо поедешь — будешь богат, прямо поедешь — будешь убит”.



Илья Муромец и подумал:



— Жениться еще время не настало, а богатства своего мне не нужно. Некстати русскому богатырю Илье Муромцу богатство наживать, а под — стать ему бедных да сирот спасать, защищать, во всем помогать. Дай, поеду, где смерти не миновать».

«Никто не обязан был следовать, конечно, хрестоматийному образу советского человека, непримиримого борца, не сломленного двумя годами плена, мучениями, страданиями, а он действительно был такой, но мы не видим этого. Мы видим, как герой Хабенского слоняется туда-сюда, мучается, то ли хочет умереть, то ли ищет выход, то ли не знает, куда себя деть. Его не принимают, отторгают, а потом вдруг зовут устроить восстание и побег».

Травники «на работе» (Варшавское гетто)

Раздача еды германскому гражданскому населению в Берлине

«Мне было важно показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального. В чем отличие? У советского общественное стоит превыше личного…»

« …когда он признается в любви женщине, что несвойственно советскому человеку в погонах… ».