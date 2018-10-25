Корабль управления «Ангара»: бывшая яхта Гитлера и другие мифы. Часть 3

Несмотря на множество легенд и мифов, «Ангара» всё же оставалась кораблём управления. На её борт поднимались маршал СССР и министр ВС Союза Александр Василевский, адмирал Советского флота и заместитель Министра обороны СССР Сергей Горшков, маршал Климент Ворошилов, адмирал командующий ЧФ Владимир Касатонов и т.д. При этом сквозь всю жизнь этого корабля была протянута нить представительских функций.В октябре 1962 года корабль посетили настоящие герои того времени, которые в славе своей могли затмить любую западную «звезду» или современную доморощенную «звездульку», — космонавты Андриян Николаев и Павел Попович. Совсем недавно, в августе того же года, Попович и Николаев совершили первый в мире пилотируемый полёт сразу на двух кораблях: «Восток-3» и «Восток-4».Понятное дело, «Ангара» играла важную роль на Чёрном море. Но не всем известно, что часто корабль в самом деле в прямом смысле «играл роль». В фильме Владимира Басова «Семь криков в океане» (1986 год) «Ангара» играла на экране лайнер «Spes». Правда, стоит отметить, что не всегда изящная «Ангара» появлялась в кадре красотой обводов своего корпуса или тиковой палубой. Как образцово-показательный представительский корабль. Часто на экране появлялось только внутреннее убранство. Так или иначе, по различным данным, «Ангару» снимали в «Нейтральных водах» (1968 год), «Увольнении на берег» (1962 год), «Двух капитанах» (1976 год) и в прочих картинах.В 1980-м году «Ангара» прошла докование и ремонт в Греции, предположительно в Эрмуполисе на острове Сирос. Быть может, это было обусловлено тем, что, кроме естественных ремонтных работ корпуса, оборудования и судовых механизмов, также позаботились и об интерьере. На корабле появились двухкомнатные и трёхкомнатные каюты с воистину исключительными удобствами для нашего флота. Правда, для команды ничего не изменилось – всё как и на остальных кораблях флота. Собственно говоря, и офицеры не пользовались особым шиком. Все «спецкаюты» предназначались для высоких гостей.Так бы и служила представительская «Ангара». Возможно, даже стала бы музеем. Но грянул развал Советского Союза. Вчерашние «братья», а точнее, их элиты, несмотря на все дотации Москвы за весь советский период, оказались голоднее зимних волков. В этой азартной гонке не нашлось ни поклонников утончённых обводов представительской «Ангары», ни её определённого шарма 30-х годов 20-го века, поэтому видов на неё у «незалежников» не оказалось. Корабль остался в составе Черноморского флота.Однако то ли из-за неимения средств, то ли ввиду лихости времени, «Ангара» осталась буквально прирастать к пристани. В море корабль уже не выходил. А в 1994 году на «Ангаре» вспыхнул пожар, оставивший множество вопросов. Но даже после этого инцидента, вплоть до 1996-го корабль числился в составе Черноморского флота. Даже командиры менялись: с 1986 по 1996-й год – капитан 1 ранга Внуков, с 96-го по 98-й – капитан 3 ранга Соболев, а последним командиром (увы, по факту «начальником» почти несамоходной баржи) с 98-го по 2001 год стал капитан 1 ранга Виктор Сергеевич Клименко.24 апреля 1996 года поступила директива штаба Черноморского флота, согласно которой корабль управления «Ангара» был расформирован. Отныне славный трофейный ветеран становился плавказармой с характерным переименованием в «Плавающую казарму ПКЗ-14».Ломать — не строить. Поэтому уже к 1 сентября того же года с корабля демонтировали радиолокационное оборудование и прочие технические средства, которые собственно говоря и делали его кораблём управления. Воистину военный корабль, видевший первых лиц сверхдержавы СССР и лидеров других стран, творивших историю, стал казармой на воде. Правда, флаг «Ангаре» всё же оставили – 13 мая 97-го Андреевский крест взвился над палубой.Вроде появилась маленькая надежда, что «Ангара» не встанет в длинную очередь «на иголки». Однако меньше чем через год на корабль по распоряжению начальства снова явились, и опять с «ломом». В итоге военные передали «ПКЗ-14» гражданскому экипажу, к тому же со значительным кадровым сокращением.30 сентября 2001-го года экипаж корабля был полностью сокращён, а судно передано на коммерческую реализацию, т.е. уникальный корабль управления всё-таки решили «толкнуть» с молотка какому-нибудь «частнику». Более того, столь «мудрое» решение высокого начальства аргументировалось тем, что вырученные от продажи «Ангары» деньги будут освоены путём докования и ремонта крейсера «Михаил Кутузов», который в конце августа того же года уже был переведён из Севастополя в Новороссийск и включён в состав Новороссийской ВМБ.Такая подробность выглядит весьма пикантно на фоне резко обострившегося у некоторых «инициативных групп» желания вернуть «Кутузова» в Севастополь. Ведь никакой информации о поступлении денежных средств на приведение крейсера в порядок нет. И тем более любопытны в этом свете потуги некоторых граждан обвинить Новороссийск в запущенном состоянии «Кутузова». Во-первых, где вы были, когда списали «Ангару» одновременно с переводом крейсера? Во-вторых, на данный момент «Кутузов» принадлежит Министерству обороны, и никого из гражданских лиц к нему на пушечный выстрел не подпустят. Даже согласовать киносъёмки на борту крейсера непростая задача.Но вернёмся к судьбе «Ангары». Вскоре после всех коллизий с кораблём в сети появились предложения купить тот или иной «кусок» легендарного судна, так сказать, на память. Особой популярностью начали пользоваться клапаны с сохранившейся на них нацистской символикой.В 2005-2006 годах в информационной сфере замелькали сообщения об иностранной инициативе выкупить корабль, т.к. корпус из крупповской стали оказался более чем в приличном состоянии. По одной из версий, «Ангару» собиралась выкупить немецкая компания, для которой этот корабль после ремонта стал бы визитной карточкой «истинно немецкого качества». Дело в том, что судостроительная компания «Штюлькен Зон» (H. C. Stülcken Sohn) хоть и прекратила своё существование в 1966 году, но по факту просто влилась в состав другой более крупной компании, Blohm+Voss. Последняя, кстати, также радостно сотрудничала с нацистами и пользовалась рабским трудом узников концлагерей, а буквально десять лет назад построила и продала Роману Абрамовичу шикарную яхту «Затмение».Однако в мае 2006-го агентство «Интерфакс» сообщило, что Центральному КБ «Черноморец» в Севастополе итальянская компания Elleci Trasporti srl сделала заказ на создание проекта переоборудования корабля управления «Ангара» в представительское судно с неограниченным районом плавания. Главным условием итальянцев было сохранение первоначального облика судна. Также в сообщении «Интерфакса» были приведены слова главного конструктора ЦКБ Виктора Прозорова: по предварительным данным, на проектирование уйдёт около 30 месяцев.Уж не знаю, как течёт время у конструкторов и насколько ветрены итальянские заказчики, но на момент 2018-го года корпус «Ангары» стоит в Южной бухте Севастополя. Корабль давно потерял свой белоснежный цвет, надстройки были окончательно срезаны, и лишь обводы корпуса напоминают о его «аристократическом» происхождении, несмотря на грязно-кирпичный вид. Быть может, надежда, что «Ангара» возродится, ещё есть? Но я не оптимист.