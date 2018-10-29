Судостроительный завод имени 61 коммунара. Империя строит флот

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Модель первого корабля Ингульской верфи «Святой Николай». Находится в музее судостроения и флота в Николаеве

Верфь на Ингуле. Диорама музея судостроения и флота в Николаеве

Вид Николаева в конце XVIII века. Гравюра неизвестного художника

Михаил Леонтьевич Фалеев

Реконструкция чертежей «Святого Николая»