Супертяж SLS. Американские астронавты рвутся к Марсу. Окончание

По материалам издания "Взлет".

Ход всего проекта дает основания полагать, что всю историю SLS американцы городили только из принципа «чтобы было» — никаких реальных потребностей в запуске столь тяжелых ракет на данный момент у них, похоже, не было и нет. Пришлось придумывать их на ходу.Так, в первом манифесте 2013 года обнародовали только три миссии, запланированные до 2032 года. В их перечень входил один пуск ракеты с беспилотным кораблем в 2017 году с целью облета Луны (ЕМ-1), аналогичная миссия, только уже в 2021 году и астронавтами на борту (ЕМ-2), и, наконец, в районе 2032 года планировали отправить беспилотник к Марсу. Странность этого плана в том, что для поддержания воспроизводимости сложнейших техпроцессов и сохранения высокого уровня надежности ракеты в космос нужно отправлять не менее 1 раза в год. А тут за 15 лет только три пуска…Наступил 2016 год, а с ним отрезвление на фоне реальных результатов. Идейные вдохновители снова пересмотрели свой план. Теперь появилось желание отправить беспилотник к Луне в ноябре 2018 года. Автоматический корабль должен был за 25 суток полетать на околоземной орбите, а затем отправиться к Луне и вернуть Orion на Землю. Между концом 2021 года и началом 2023 года американцы планировали снарядить пилотируемую миссию на Луну под аббревиатурой ЕМ-2. На низкой орбите нашего естественного спутника предполагалось провести от 3 до 6 дней, но и тут оказалось множество вариантов воплощения. Заместитель главы NASA по пилотируемым программам Уильям Гестенмайер как-то на заседании Консультативного совета агентства сообщил, что полет может быть совершен по особой экономичной схеме. В соответствии с идеей экспедиция отправится по траектории, не требующей включения двигателей для выхода на окололунную орбиту, и возвращаться будет по аналогичному принципу. Такому фокусу даже имя дали: «Минимальная миссия с многократными импульсами отлета к Луне и свободным возвращением». Станет ли эта фантазия реальностью, покажет время, а пока ведутся расчеты и готовится тестирование в околоземном пространстве.Баржа Пегас и компоненты SLS.Миссия ЕМ-6 планируется самой необычной в истории SLS, так как нацелена исследованием малого околоземного астероида, предварительно доставленного на орбиту Луны. Этот хотят сделать так быстро, что даже готовы направить вместо автомата настоящего живого американского астронавта. Пока это только планы, датированные 2016 годом и имеющие очень шаткое основание. Профессор Военно-морского колледжа США Джона Джонсон-Фриз настроен пессимистически: «В ближайшие годы, при новом президенте и Конгрессе, может произойти все, что угодно. Возможно, из-за решений правительства нам придется оставить мечты о Марсе и сосредоточится на создании космической базы где-то поближе к дому. Некоторые деятели в Вашингтоне испытывают почти патологическую ностальгию по полетам на Луну».Пожалуй, именно поимка астероида была наиболее перспективным направлением для реализации гигантского потенциала SLS – проект позволил бы дать ответ на происхождение Солнечной системы. Но самое главное, такая гонка за астероидом дала бы навыки в отражении астероидной угрозы путем перенаправления космических тел от Земли или даже их уничтожения. Однако к власти пришел Дональд Трамп, и все благие намерения прикрыли.Крышка водородного бака ракеты SLS.При новом президенте вплотную занялись обустройство инфраструктуры. Дело в том, что SLS Block I не прошёл сертификацию по стандартам NASA для пилотируемого полета, а занять это может не один год. Поэтому готовят Block IB, которой для посадки астронавтов требуется мобильная башня, служащая по совместительству фермой для обслуживания. На нее также уйдет не менее 4 лет. И только в марте текущего года, после долгих совещаний, удалось выбить деньги на такой дорогостоящий проект из администрации Трампа.История с метаниями американцев с целью проекта SLS на этом не заканчивается. В сентябре 2017 года появился DSG (Deep Space Gateway) «Портал в дальний космос», который в начале 2018 года переименовали в LOP-G (Lunar Orbital Platform – Gateway) «Лунную орбитальную платформу – портал».Lunar Orbital Platform – GatewayВ соответствии с программой американцы будут строить перевалочную базу для полетов к Луне (промежуточную остановку) и целый космический завод по сборке кораблей из отдельных модулей. Вот именно для таких гиперамбициозных проектов решили перекроить программу полетов SLS. Странность всей этой затеи в самой необходимости постройки таких перевалочных станций – по космическим меркам до Луны рукой подать. Зачем вкладывать миллиарды, если долететь вполне можно и одним марш-броском? Гораздо логичнее стала бы постройка такого объекта на пути к Марсу, но тут и деньги будут совсем другого масштаба потрачены. В общем, вся затея с DSG и поздним LOP-G походит исключительно на имиджевый проект администрации Трампа, который вполне может быть заброшен на полпути.Специалисты стараются трезво оценивать вложения американского народа в SLS и сходятся во мнении, что ушло до 2017 года не менее 9 млрд. долларов. А все НИОКР по теме ракеты вполне перевалят на 35 млрд. долларов. Сейчас у NASA уже определенные сложности в работе – необходимо убеждать общественность страны, что без SLS в космосе ну вот совсем никак. Именно поэтому они мечутся в поисках наиболее красивой внешней обертки гиперпроекта.Отсек для водорода ракеты SLSЧто же приводят оппоненты программы в качестве контраргументов? Самое основное – это наличие автоматических зондов, которые замечательно справляются со своими беспилотными исследовательскими миссиям. Для чего городить такую махину SLS, если уже все заранее придумано, а если и не придумано, то может быть реализовано с гораздо меньшими вложениями? Пессимисты подсчитали, что примерная стоимость одно только пуска с учетом всех вложение может достигнуть полумиллиарда долларов! Конечно, если пулять SLS чаще чем раз в год, то ценник упадет, но в планах-то, в лучшем случае, ежегодные одиночные пуски. И еще красочнее выглядит картина с освоением Марса – нынешних денег точно не хватит, а примерная стоимость доставки астронавтов на Красную планету доберется до 1 трлн. долларов!Очень популярной стала мысль о «всемогущих частниках» типа Маска с его SpaceX или Безоса (Blue Origin), способных эффективнее и дешевле государственных компаний запускать в космос все, что угодно. Но это миф. Аэрокосмические гиганты Lockheed Martin и Boeing не вчера вошли в серьезный бизнес с государством и не просто так проглатывают миллиарды бюджетных денег. Именно соответствие высоким стандартам надежности и безопасности NASA как раз и стало той «черной дырой», в которую уходят доллары налогоплательщиков. Частники, при всем уважении, не имеют и части того технологического «бэкграунда», позволяющего запускать человека даже в ближний космос.Что же на стороне позитивно настроенной американской публики? Во-первых, многие считают научную ценность пилотируемых миссий на Марс гораздо более высокой, чем работа бездушных автоматов. Реальный смысл путешествий к другим планетам все-таки в том, чтобы найти для человека новое место обитания. Поэтому когда-то нам все равно придется пересаживаться на космические супертяжи, так почему бы не сделать это с SLS? Как вариант, можно соорудить на околоземной орбите станцию по сборке кораблей на Марс, что снизит зависимость от тяжелых ракет. Но, по словам Уильяма Гестенмайера, общая масса аппарата по доставке астронавтов к Красной планете может превысить 500-600 тонн. Это ставит вопросы перед ракетами типа Falcon Heavy и New Glenn, которых потребуется 10-12 штук против 4 SLS. «Миниатюрная» Delta IV Heavy вообще сможет осуществить такую работу за 20-28 пусков. Пока коммерческий космос все-таки будет крутиться вокруг чисто коммерческих проектов – в большие программы их вряд ли пустят. Да и идея сборки на орбите не столь безупречна. Гестенмайер говорит в этой связи: «Для монтажа МКС мы использовали «шаттлы», при этом весь процесс занял несколько десятков лет. Но самый большой недостаток сборки на орбите заключается в скоплении в одном месте большого количества объектов – жилых помещений, межпланетных кораблей, хранилищ топлива… Для проведения сборочных работ придется совершить огромное число стыковок. Неизбежно, что некоторые узлы не будут функционировать должным образом, и вряд ли удастся их починить на месте. Сложность и риск операций прогрессивно вырастает».Бак для водорода в полной красе.«SLS сократит время полета до спутника Юпитера Европы с шести до двух с половиной лет, — говорит директор Инновационного центра коммерческих программ Стэнфордского университета Скотт Хаббард. – Это будет хорошим подспорьем для других, пока неосуществимым научных экспедиций». И действительно, запуск с помощью SLS автоматической станции Clipper для изучения Европы является наиболее жизнеспособной миссией американского супертяжа. Мощности у него хватит, чтобы доставить спутник только за счет своей собственной энергии, не отвлекаясь на гравитационные маневры вблизи крупных объектов. А это очень существенно сэкономит время миссий.Но очевидно, что самым значимым толчком к реальной работе над SLS станут аналогичные проекты России и Китая, которые пока только в туманных планах.