Воины государства Тауантинсуйу (часть 3)

Все высшие военачальники принадлежали исключительно к инкам. Верховный Инка Сын Солнца был одновременно и верховным главнокомандующим, и часто лично командовал армией на поле сражения. Но так как империя постоянно расширилась, надолго покидать Куско он уже не мог, и бремя командования пришлось делегировать своим братьям или сыновьям. Высшие командиры осуществляли командование, сидя на носилках, которые несли сразу четыре носильщика. Приказы отдавались через быстроногих гонцов, либо звуковыми сигналами, а сражаться лично, как это приходилось делать многим полководцам народов Европы, им совершенно не требовалось. Так что в случае неудачи любой полководец-инка имел много шансов спасти свою жизнь. К тому же их окружали еще и личные телохранители. То есть инки не только ценили в армии организацию, порядок и дисциплину, но и заботились о сохранении жизни своего «генералитета», поскольку речь шла о сбережении не просто опытных в военном деле командиров, а людей, в жилах которых текла кровь инков!Головные уборы инков из золота. Как видите, золота для себя, любимых, инки не жалели. (Музей Ларко, Лима)Сражения между воинами инков и враждебных им племен были кровавыми и представляли собой типичную рукопашную схватку. Да, оружие воинов различалось в зависимости от этнического происхождения отдельных подразделений, но тем не менее у многих оно было похожим. Прежде всего, оружием были копья с наконечниками из обсидиана или бронзы, палки-копьеметалки для дротиков и стрел, пращи и особого вида булавы, называвшиеся макана и имевшие обычно звездообразные боеголовки из камня, меди или бронзы. По-видимому, макана была излюбленным видом оружия у инков. Во всяком случае археологи находят боеголовки от таких палиц во множестве, причем среди них попадаются и отлитые из золота. Вряд ли, конечно, ими сражались, поскольку золото мягкий металл, однако их вполне можно было использовать в качестве начальнических жезлов, а кроме того известно, что золотым оружием вооружались личные телохранители правителя инков. Лук – казалось бы, распространенное в древней Америке оружие – в армии инков, тем не менее, использовался весьма редко. Подразделения лучников составлялись из жителей восточной части империи, граничившей с бескрайними джунглями реки Амазонки, у которых лук был их традиционным оружием. Длина их луков доходила до двух с половиной метров, а делались такие луки из очень твердого местного дерева «митуй» («чунта»). То есть их пробивная сила должна была быть весьма велика!Вот такими камнями инки стреляли из пращи. Известно, что выпущенные с небольшого расстояния, они пробивали испанские металлически шлемы! (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же пуля и рядом с ней праща. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Плетеная праща инков. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Средствами защиты являлись прямоугольные или трапециевидные щиты, рисунок на которых, как и на щитах римских легионеров, был одинаковым у всех воинов одного подразделения. Для защиты головы использовали шлемы, деревянные либо сплетенные из тростника и усиленные металлическими пластинами на макушке и на щеках. В качестве защиты для торса использовались туники из стеганой ткани, похожие на аналогичные одеяние ацтеков, которые были удобными и легкими в носке.Экстравагантные головные уборы из перьев, подобные тем, что были в ходу у ацтеков и майя, инки не использовали, однако перьями, тем не менее, себя украшали, так же, как у них было в обычае носить полированные серебряные или медные нагрудники. Воины могли также носить украшения, полученные за участие в прошлых сражениях. Например, это могли быть устрашающие ожерелья, сделанные из зубов врагов, или же медные или серебряные диски на грудь, которые им выдавали в награду их командиры.Воины-инки. Рис. Ангуса МакБрайдаПомимо оружия, войска централизовано снабжались одеждой, сандалиями, одеялами из шерсти лам и такими продуктами питания, как кукуруза, перец и листья коки, которые воинам армии инков в обязательном порядке давали жевать в дальних походах и перед сражением.Самое интересное в том, что армия инков в принципе не была вооружена каким-то исключительным оружием, по сравнению с оружием их соседей. И каким-то особым военным искусством они тоже не блистали. Их главная сила и главное преимущество заключалось не в технологическом превосходстве или в более совершенной тактике, чем была у врага, а в организации своих военных кампаний. Было в обычае перед битвой посылать к врагу послов, которые разъясняли вождям противника все выгоды капитуляции без боя, вручали им подарки и обещали дать еще больше, если они подчинятся власти инков. Взамен требовалось обещать преданность Верховному Инке, поклоняться богу Солнца Инти и выплачивать дань как в виде товаров, так и в виде определенного количества труда. И взвесив все «за» и все «против», противники инков очень часто складывали перед ними оружие. И многие территории их обширной империи были подчинены именно так, то есть без малейшего кровопролития.Но если уговорить противника не удавалось, инки старались подавить его численностью, уничтожали противоборствующую армию без малейшей пощады, а население захваченной области депортировали. То есть жителей общин, населявших тот или иной район, просто перегоняли за сотни, а то и тысячи километров от родных мест, туда, где их окружали люди, говорившие совсем на других языках. Понятно, что общаться с ними они могли лишь только на языке инков, поэтому очень быстро забывали родной язык, а будучи окруженными «чужаками» договориться с ними о восстании они просто не могли.А вот само сражение в чем-то напоминало битвы ацтеков и майя, когда прежде чем вступить в бой, воины обеих армий распевали военные песни и выкрикивали оскорбления друг другу, причем это «действо» могло занять даже несколько дней, ведь торопиться им было некуда. Только после этого начиналось сражение. При этом атаки, как правило, были фронтальными. У инков всегда под руками были резервы и, заранее через шпионов, зная численность противника, они вводили их в действие в тот момент, когда его силы были на исходе.В атаке инки прежде всего действовали метательным оружием: забрасывали противника камнями из пращей и дротиками с помощью копьеметалок. Если это не приводило к успеху, то в атаку шла пехота в шлемах и со щитами, вооруженная шипастыми палицами, и довершала разгром врага в рукопашном бою. Если место боя покрывала сухая трава, а ветер дул в сторону неприятеля, инки ее поджигали и атаковали его под прикрытием огня. То есть старались воспользоваться любым, пусть даже самым незначительным тактическим преимуществом.Как известно инки жили высоко в горах, где передвигаться очень сложно. Как в этих условиях связать воедино земли империи, разделенные горами и ущельями? А вот как – соединить ее при помощи дорог, а для того, чтобы их контролировать, построить вдоль дорог мощные крепости. И вот инки так и сделали: построили сеть крепостей, соединенных еще более обширной дорожной сетью. Вдоль дорог были устроены почтовые станции, где находились группы бегунов, с помощью которых инки как раз сообщения и передавали, и склады, находившиеся друг от друга на таком расстоянии, что войскам, не пополняя запасов, требовалось пройти не более 20 километров. Запасы же регулярно пополнялись перевозчиками, которые транспортировали грузы на ламах.Трубка для курения табака (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Чтобы облегчить нагрузку на местные общины, инки, готовясь к походу, заранее предупреждали их о том, где будет двигаться их армия, причем войска перемещались так, чтобы большое их количество не собиралось бы в одном и том же месте одновременно. Мародерство воинов наказывалось смертью, поэтому проход войск инков не являлся бедствием для населения и не вызывало у него негативного отношения к верховной власти.Впрочем, это не значит, что воины в походах не испытывали никаких тягот, не говоря уже о том, что любая война сама по себе это смерть и страдания. Воинам инков приходилось совершать длительные марши по горным дорогам в любую погоду, которая в Андах безоблачна далеко не всегда. Сюда надо добавить нехватку кислорода, которая несмотря на привычку все равно ощущается на большой высоте, особенно при передвижении с большим грузом. А воинам инков приходилось нести на себе не только свое оружие, но и запас продовольствия, ведь рано или поздно, но построенные инками дороги заканчивались, а находясь на территории противника, рассчитывать на склады и своевременную доставку продуктов уже не приходилось. Сами же инки, считая себя богоизбранным народом, далеко не всегда обращали внимание на воинов из покоренных народов. Правильнее будет сказать, вообще не обращали на них внимания, рассматривая только лишь как орудие в достижении своих целей и не более того.Воины-инки. Рис. Ангуса МакБрайда.Крепости инков, построенные на покоренных территориях, одновременно являлись и гарантией лояльности, и… складом продовольствия для своих войск, если тем вдруг понадобилось бы подавлять здесь восстание. Поскольку индейцы не знали взрывчатых веществ и не использовали больших и тяжелых метательных снарядов, крепости инков обычно представляли собой простые дома, стоявшие на вершине горы или холма и окруженные стенами. Иногда вместо стен возводились террасы, и они же при этом использовались для земледелия. Специальные казармы не предусматривались, так как воины ночевали в палатках, завернувшись в шерстяные одеяла. Стены складывались из гладко отесанных камней и пригонялись друг к другу очень тщательно, но при этом связующие растворы не использовались. Поэтому сооружения инков обладали отличной сейсмоустойчивостью. Стены имели крутые изгибы, позволявшие увеличить зоны обстрела атакующих. Ворот могло быть несколько, и они могли иметь смещенные относительно друг друга проемы.Естественно, что помимо земельных приращений в империю инков поступала и военная добыча. Те воины, что проявили в боях большую доблесть, чем все остальные, получали награды, которые, впрочем, зависели не только от их мужества, но и от ранее полученного ими статуса. Наградой мог быть участок земли, право сидеть в присутствии Верховного Инки, должности в инкской администрации, а также золотые и серебряные украшения, для ношения в носу и нагрудные знаки, красивая одежда, захваченные женщины, дорогое оружие и домашний скот. Побежденных врагов приводили в Куско и выставляли перед народом, иногда, как и во время римского триумфа, их вели со связанными руками за носилками правителя инков. В целом инки не практиковали человеческих жертвоприношений, однако в отношении непокорных вражеских вождей это правило не соблюдалось. Их публично умерщвляли, принося в жертву Солнцу, из их черепов делали богато украшенные чаши для питья, а снятой с них кожей обтягивали барабаны. Чужих идолов, однако, инки не уничтожали, а также свозили в Куско, где сохраняли в интересах покоренного населения – мол, вот смотрите, мы оказываем почести вашим божествам, просто наш Бог Солнца оказался их сильнее!Сражение инков с испанцами. Рис. Адама Хука.Инки обычно не фиксировали своих поражений, которые если даже и случались, то, учитывая их отличную дисциплину и численность армии, относились к явлениям временным. Другое дело, когда они встретились с испанцами, их конницей и огнестрельным оружием. Однако после первых своих поражений инки нашли в себе силы сопротивляться своим захватчикам еще целых 50 лет. Испанцы, конечно, победили, но они столкнулись в итоге с той же проблемой, что и инки: им было трудно поддерживать контроль над завоеванной ими огромной империей, включавшей сотни разных культур и охватывающей многие тысячи квадратных километров.