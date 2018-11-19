Неужели танк «Армата» не имеет недостатков?
Опубликованная на «ВО» статья «Армата» не имеет недостатков» вызвала бурное обсуждение и столкновение различных точек зрения на этот танк. Конечно же, заявление автора, что «Армата» не имеет недостатков, опрометчивое, любая техника всегда имеет те или иные недостатки, и в этом проекте это также имеет место.
Автор статьи привел массу бездоказательных рассуждений о судьбе танка «Армата» и и пришел к выводу, что этот танк не запускают в серию по причине какой-то заинтересованности руководителей оборонно-промышленного комплекса. Автор, по всей видимости, далек от понимания того, как создается военная техника. При обсуждении этого проекта вольно или невольно смешиваются различные понятия и требования к военной технике, в связи с этим для объективной оценки танка «Армата» целесообразно отдельно обсуждать концепцию и компоновку танка, его технические характеристики, преимущества и недостатки и организационно-технические вопросы производства танка.
Концепция и компоновка
При обсуждении концепции этого танка столкнулись диаметрально противоположные точки зрения: «Армата» — это танк нового поколения или старого? Для такой оценки необходимо посмотреть, чем принципиально отличается «Армата» от существующих танков. Такие отличия есть, это необитаемая башня, бронекапсула для экипажа и цифровая информационно- управляющая система, позволяющая перейти к созданию «сетецентричного» танка не как самостоятельной единицы бронетехники, а элемента единой системы управления боем с использованием современных достижений в разработке военной техники. Введение этих элементов позволяет утверждать, что «Армата» — танк нового поколения.
Компоновка танка также принципиально изменена, появилась необитаемая башня. Хорошо это или плохо? С одной стороны, экипаж удален из башни, наиболее уязвимой части танка, и размещен в бронекапсуле в корпусе танка, с другой, надежность танка в целом резко снижена, поскольку башня и вооружение управляются экипажем только с помощью электрических сигналов из корпуса танка, и при нарушении системы электроснабжения или канала передачи информации из корпуса в башню танк становится полностью небоеспособным. Это один из наиболее спорных моментов в концепции танка «Армата».
Мне уже приходилось писать об этих проблемах «Арматы». Они никуда не исчезли и влияют существенным образом на судьбу этого проекта. Для понимания этих проблем стоит вспомнить историю создания танка «Армата». В комментариях к обсуждаемой статье ссылаются на интервью генерал-полковника Маева, в котором он рассказал о предшественнике «Арматы», танке Т-95, который разрабатывался на УВЗ в 90-е годы в рамках ОКР «Совершенствование-88». Было изготовлено два опытных образца этого тснка, но в 2003 году работа была свернута и начата разработка танка «Армата».
Говоря о танке Т-95, придется вспомнить о его предшественнике танке «Боксер», последнем советском перспективном танке, разрабатываемом ХКБМ им. Морозова в 80-е годы.
ОКР «Совершенствование-88» в 80-е годы проводилась с целью модернизации существовавшего поколения танков Т-72 и Т-80, а работы по перспективному танку велись в рамках ОКР «Боксер». В концепцию танка «Боксер» была заложена 152-мм полувынесенная пушка и цифровая информационно-управляющая система. Экипаж танка размещался по классической компоновке, но командир и наводчик размешались в башне внизу на уровне корпуса танка. С развалом Союза работы по танку «Боксер» были прекращены, разработчики пушки, прицельного комплекса и систем управления танком остались в России, и этот задел, естественно, был использован при начавшейся в 90-годы в рамках ОКР «Совершенствование-88» разработке перспективного танка Т-95.
Концепция танка «Боксер» получила развитие в танке Т-95, в него также были заложены 152-мм полувынесенная пушка, цифровая информационно-управляющая система и добавлена необитаемая башня и бронекапсула для экипажа.
Недавно мне прислали фото танка Т-95, я сначала принял ее за фото танка «Боксер» (объект 477) и удивился: откуда она могла появиться? Танк «Боксер» был серьезно засекречен и его никогда не фотографировали. С первого взгляда я не мог отличить их, насколько они были похожи друг на друга!
Танк Т-95
Работы по танку Т-95 также были прекращены, причины мне неизвестны, но один из элементов концепции этого танка (необитаемая башня и бронекапсула) перешёл в концепцию танка «Армата».
О начале работ по концепции танка «Армата» было объявлено в 2011 году, компоновка с необитаемой башней широко не обсуждалась, насколько известно, военные ее не очень-то одобряли. Затем тогдашним вице-премьером Рогозиным, не специалистом в военной технике, а политиком, было объявлено о создании танка «Армата», как-то быстро изготовлена небольшая партия этих машин, и с 2015 года их регулярно демонстрируют на парадах.
Так появился танк «Армата», его концепция с необитаемой башней является революционной, но в ней есть как плюсы, так и минусы, и давать однозначный ответ, что это будущее танкостроения, пока еще рано.
Технические характеристики и возможности танка
Разработчики танка «Армата» из трех основных характеристик танка (огневая мощь, подвижность и защищенность) основной упор сделали на защищенность в ущерб другим качествам танка.
По защищенности танк «Армата» имеет существенный отрыв от существующих танков и надежно защищен от средств поражения противника. Это обеспечено комбинированной многопреградной и многослойной защитой с применением активной защиты и системы оптико-электронного противодействия. Экипаж хорошо защищен в корпусе в бронированной капсуле.
Следует отметить, что заявления о защите экипажа с помощью бронекапсулы и при детонации боекомплекта ничем не обоснованы, поскольку она может защитить экипаж только от средств поражения при пробитии брони танка в соседних зонах. При детонации боекомплекта, как показывают реальные боевые действия, танк превращается в груду металла, и никакие бронекапсулы экипаж не спасут.
По огневой мощи основного вооружения при калибре пушки 125 мм «Армата» будет незначительно превосходить существующие танки за счет более могущественных боеприпасов и более совершенного прицельного комплекса. Ракетное вооружение построено на тех же принципах, что и на существующих танках. Установка пушки калибра 125 мм исключила возможность создания ракетного вооружения типа «Краснополь», ориентированного на калибр 152 мм.
По подвижности при заявленной массе танка и мощности двигателя «Армата» будет всего лишь несколько превосходить существующие танки. Все это говорит о том, что «Армата» по огневой мощи и подвижности не имеет принципиального отрыва от существующего поколения танков.
У танка «Армата» есть одно существенное преимущество перед существующим поколением отечественных и зарубежных танков, — это цифровая информационно-управляющая система, являющаяся основой сетецентричного танка, дающая ему принципиально новое качество. Раньше танки создавались как самостоятельные единицы бронированной техники, и для их взаимодействия в составе подразделения и другими видами военной техники, кроме радиостанции, ничего не было.
Внедрение информационно-управляющей системы позволяет обеспечить автоматический сбор информации о состоянии танка и окружающей обстановке для принятия решения по управлению движением поиском, обнаружением и поражением целей, берет на себя часть функций экипажа и упрощает его работу.
Система позволяет обмениваться в автоматическом режиме информацией с вышестоящими командирами, приданными подразделениями и авиацией, осуществлять целеуказание и целераспределение, использовать БПЛА для разведки и оценки боевой обстановки. Пока БПЛА связан с танком «веревкой», но беспилотники стремительно развиваются, и на танке может появиться возможность использования БПЛА с «минометным стартом» из гранатометов системы оптико-электронного противодействия.
Из технических проблем танка следует выделить следующее. Заявления разработчиков о возможности установки пушки калибра 152 мм вряд ли реализуемы, поскольку это неизбежно потянет существенное увеличение массы танка, его перекомпоновку, проблемы с разработкой автомата заряжания с таким же количеством боеприпасов и неизбежнее ухудшение характеристик по подвижности.
Как я уже говорил выше, использование необитаемой башни приводит к резкому снижению надежности танка в целом, и необходимо искать нетрадиционные технические решения, исключающие недостатки использования такой концепции танка. Один из них — потеря управляемости башней с помощью электрических сигналов. В канале передачи информации есть «узкое горло» – вращающееся контактное устройство. Через него осуществляется связь между корпусом и башней танка. Этот элемент размещен по центру на днище танка и весьма уязвим. Никакой информации об использовании в этом элементе новых технических решений нет, и эту проблему все рано придется решать.
Например, в США при модернизации танка M1A2 SEP v.4 пытаются решить эту проблему нетрадиционными способами передачи сигналов через устройства в погоне башни, позволяющие обеспечить надежную и помехозащищенную передачу сигналов. О подобном в танке «Армата» пока ничего не слышно.
Использование необитаемой башни привело к невозможности применения оптических приборов для ориентирования на местности, поиска цели и ведения огня. В связи с этим на танке необходима совершенная электронная система передачи трехмерного изображения местности. О такой системе также ничего не слышно. Подобная система создается для израильского танка «Меркава» на базе системы «Iron Vision», в которой видеосигналы принимаютcя от многих видеокамер, размещенных по периметру танка, через компьютер создается трехмерная картинка и выводится на нашлемный дисплей оператора.
Периодически также появляется информация о проблемах с X-образным двигателем для танка и сложностями с его производством в Челябинске. Можно привести еще ряд других технических проблем, которые необходимо решать при такой концепции танка.
Организационно-технические вопросы производства танков
При обсуждении вопроса серийного производства танка «Армата» автор слишком упрощенно все сводит к «козням» венных, нежеланию брать готовый супертанк и какой-то личной заинтересованности руководителей оборонно-промышленного комплекса, ничем не обосновывая свои доводы.
Все намного проще и сложнее. Создание такой сложной военной техники, как танк, требует усилий не только танкового КБ и завода, разработкой и производством узлов и систем танка занимаются десятки специализированных организаций и предприятий, существует сложнейшая кооперация, без которой современный танк создать невозможно. Мне приходилось организовывать такую кооперацию, и я представляю, насколько это сложная задача, и достаточно не получить какого-то элемента, и танка не будет. К примеру, при разработке танка «Боксер» разработчик прицельного комплекса, который разрабатывает прицельный комплекс и для танка «Армата», не поставил вовремя этот комплекс, и это явилось одной из причин срыва работ по танку на несколько лет.
Танк «Армата» насыщен суперсовременными узлами и системами, такими, как X-образный двигатель, новой пушкой, сложнейшими оптико-электронными и радилокацинными приборами, системой активной защиты и оптико-электронного противодействия, сложнейшим бортовым вычислительным комплексом, помехозащищенными каналами обмена информацией. Все это обеспечивают предприятия и организации разных министерств и ведомств. Для серийного производства танка на всех этих предприятиях необходимо организовать серийное производство комплектующих для танка, перед этим провести цикл их автономных испытаний. Затем все виды испытаний в составе танка, обеспечить доработку танка и его систем по результатам испытаний и только потом начинать серийное производство.
Так как проводилась презентация танка «Армата» в ускоренном режиме, от объявления о создании этой машины до показа на параде в 2015 году, сомнительно, что все это проделано. Такой сложный комплекс работ требует времени и серьезной организации. Предполагаю, что далеко не все заявленные системы танка прошли необходимые этапы разработки и испытаний и подтвердили заявленные характеристики. Начинать серийное производство в этом случае бессмысленно.
В таких сложных системах всегда появляются проблемы, которые требуют времени для их решения. По всей видимости, такие проблемы появились и у танка «Армата», и показанные на параде машины были просто ходовыми макетами, которые могут двигаться и стрелять, но обеспечивают ли они заявленные характеристики — это вопрос.
В этом случае ни о каком серийном производстве не может быть и речи, эти системы необходимо еще разрабатывать, испытывать и только потом принимать решение об оснащении ими танка.
Ясно одно, что по этому проекту есть вопросы и, по всей видимости, оправданные, и дело здесь не в личных интересах ответственных лиц, а в объективном состоянии разработки этого танка. Надо разбираться в этих вопросах и искать пути их решения.
Автор статьи привел массу бездоказательных рассуждений о судьбе танка «Армата» и и пришел к выводу, что этот танк не запускают в серию по причине какой-то заинтересованности руководителей оборонно-промышленного комплекса. Автор, по всей видимости, далек от понимания того, как создается военная техника. При обсуждении этого проекта вольно или невольно смешиваются различные понятия и требования к военной технике, в связи с этим для объективной оценки танка «Армата» целесообразно отдельно обсуждать концепцию и компоновку танка, его технические характеристики, преимущества и недостатки и организационно-технические вопросы производства танка.
Концепция и компоновка
При обсуждении концепции этого танка столкнулись диаметрально противоположные точки зрения: «Армата» — это танк нового поколения или старого? Для такой оценки необходимо посмотреть, чем принципиально отличается «Армата» от существующих танков. Такие отличия есть, это необитаемая башня, бронекапсула для экипажа и цифровая информационно- управляющая система, позволяющая перейти к созданию «сетецентричного» танка не как самостоятельной единицы бронетехники, а элемента единой системы управления боем с использованием современных достижений в разработке военной техники. Введение этих элементов позволяет утверждать, что «Армата» — танк нового поколения.
Компоновка танка также принципиально изменена, появилась необитаемая башня. Хорошо это или плохо? С одной стороны, экипаж удален из башни, наиболее уязвимой части танка, и размещен в бронекапсуле в корпусе танка, с другой, надежность танка в целом резко снижена, поскольку башня и вооружение управляются экипажем только с помощью электрических сигналов из корпуса танка, и при нарушении системы электроснабжения или канала передачи информации из корпуса в башню танк становится полностью небоеспособным. Это один из наиболее спорных моментов в концепции танка «Армата».
Мне уже приходилось писать об этих проблемах «Арматы». Они никуда не исчезли и влияют существенным образом на судьбу этого проекта. Для понимания этих проблем стоит вспомнить историю создания танка «Армата». В комментариях к обсуждаемой статье ссылаются на интервью генерал-полковника Маева, в котором он рассказал о предшественнике «Арматы», танке Т-95, который разрабатывался на УВЗ в 90-е годы в рамках ОКР «Совершенствование-88». Было изготовлено два опытных образца этого тснка, но в 2003 году работа была свернута и начата разработка танка «Армата».
Говоря о танке Т-95, придется вспомнить о его предшественнике танке «Боксер», последнем советском перспективном танке, разрабатываемом ХКБМ им. Морозова в 80-е годы.
ОКР «Совершенствование-88» в 80-е годы проводилась с целью модернизации существовавшего поколения танков Т-72 и Т-80, а работы по перспективному танку велись в рамках ОКР «Боксер». В концепцию танка «Боксер» была заложена 152-мм полувынесенная пушка и цифровая информационно-управляющая система. Экипаж танка размещался по классической компоновке, но командир и наводчик размешались в башне внизу на уровне корпуса танка. С развалом Союза работы по танку «Боксер» были прекращены, разработчики пушки, прицельного комплекса и систем управления танком остались в России, и этот задел, естественно, был использован при начавшейся в 90-годы в рамках ОКР «Совершенствование-88» разработке перспективного танка Т-95.
Концепция танка «Боксер» получила развитие в танке Т-95, в него также были заложены 152-мм полувынесенная пушка, цифровая информационно-управляющая система и добавлена необитаемая башня и бронекапсула для экипажа.
Недавно мне прислали фото танка Т-95, я сначала принял ее за фото танка «Боксер» (объект 477) и удивился: откуда она могла появиться? Танк «Боксер» был серьезно засекречен и его никогда не фотографировали. С первого взгляда я не мог отличить их, насколько они были похожи друг на друга!
Танк Т-95
Работы по танку Т-95 также были прекращены, причины мне неизвестны, но один из элементов концепции этого танка (необитаемая башня и бронекапсула) перешёл в концепцию танка «Армата».
О начале работ по концепции танка «Армата» было объявлено в 2011 году, компоновка с необитаемой башней широко не обсуждалась, насколько известно, военные ее не очень-то одобряли. Затем тогдашним вице-премьером Рогозиным, не специалистом в военной технике, а политиком, было объявлено о создании танка «Армата», как-то быстро изготовлена небольшая партия этих машин, и с 2015 года их регулярно демонстрируют на парадах.
Так появился танк «Армата», его концепция с необитаемой башней является революционной, но в ней есть как плюсы, так и минусы, и давать однозначный ответ, что это будущее танкостроения, пока еще рано.
Технические характеристики и возможности танка
Разработчики танка «Армата» из трех основных характеристик танка (огневая мощь, подвижность и защищенность) основной упор сделали на защищенность в ущерб другим качествам танка.
По защищенности танк «Армата» имеет существенный отрыв от существующих танков и надежно защищен от средств поражения противника. Это обеспечено комбинированной многопреградной и многослойной защитой с применением активной защиты и системы оптико-электронного противодействия. Экипаж хорошо защищен в корпусе в бронированной капсуле.
Следует отметить, что заявления о защите экипажа с помощью бронекапсулы и при детонации боекомплекта ничем не обоснованы, поскольку она может защитить экипаж только от средств поражения при пробитии брони танка в соседних зонах. При детонации боекомплекта, как показывают реальные боевые действия, танк превращается в груду металла, и никакие бронекапсулы экипаж не спасут.
По огневой мощи основного вооружения при калибре пушки 125 мм «Армата» будет незначительно превосходить существующие танки за счет более могущественных боеприпасов и более совершенного прицельного комплекса. Ракетное вооружение построено на тех же принципах, что и на существующих танках. Установка пушки калибра 125 мм исключила возможность создания ракетного вооружения типа «Краснополь», ориентированного на калибр 152 мм.
По подвижности при заявленной массе танка и мощности двигателя «Армата» будет всего лишь несколько превосходить существующие танки. Все это говорит о том, что «Армата» по огневой мощи и подвижности не имеет принципиального отрыва от существующего поколения танков.
У танка «Армата» есть одно существенное преимущество перед существующим поколением отечественных и зарубежных танков, — это цифровая информационно-управляющая система, являющаяся основой сетецентричного танка, дающая ему принципиально новое качество. Раньше танки создавались как самостоятельные единицы бронированной техники, и для их взаимодействия в составе подразделения и другими видами военной техники, кроме радиостанции, ничего не было.
Внедрение информационно-управляющей системы позволяет обеспечить автоматический сбор информации о состоянии танка и окружающей обстановке для принятия решения по управлению движением поиском, обнаружением и поражением целей, берет на себя часть функций экипажа и упрощает его работу.
Система позволяет обмениваться в автоматическом режиме информацией с вышестоящими командирами, приданными подразделениями и авиацией, осуществлять целеуказание и целераспределение, использовать БПЛА для разведки и оценки боевой обстановки. Пока БПЛА связан с танком «веревкой», но беспилотники стремительно развиваются, и на танке может появиться возможность использования БПЛА с «минометным стартом» из гранатометов системы оптико-электронного противодействия.
Из технических проблем танка следует выделить следующее. Заявления разработчиков о возможности установки пушки калибра 152 мм вряд ли реализуемы, поскольку это неизбежно потянет существенное увеличение массы танка, его перекомпоновку, проблемы с разработкой автомата заряжания с таким же количеством боеприпасов и неизбежнее ухудшение характеристик по подвижности.
Как я уже говорил выше, использование необитаемой башни приводит к резкому снижению надежности танка в целом, и необходимо искать нетрадиционные технические решения, исключающие недостатки использования такой концепции танка. Один из них — потеря управляемости башней с помощью электрических сигналов. В канале передачи информации есть «узкое горло» – вращающееся контактное устройство. Через него осуществляется связь между корпусом и башней танка. Этот элемент размещен по центру на днище танка и весьма уязвим. Никакой информации об использовании в этом элементе новых технических решений нет, и эту проблему все рано придется решать.
Например, в США при модернизации танка M1A2 SEP v.4 пытаются решить эту проблему нетрадиционными способами передачи сигналов через устройства в погоне башни, позволяющие обеспечить надежную и помехозащищенную передачу сигналов. О подобном в танке «Армата» пока ничего не слышно.
Использование необитаемой башни привело к невозможности применения оптических приборов для ориентирования на местности, поиска цели и ведения огня. В связи с этим на танке необходима совершенная электронная система передачи трехмерного изображения местности. О такой системе также ничего не слышно. Подобная система создается для израильского танка «Меркава» на базе системы «Iron Vision», в которой видеосигналы принимаютcя от многих видеокамер, размещенных по периметру танка, через компьютер создается трехмерная картинка и выводится на нашлемный дисплей оператора.
Периодически также появляется информация о проблемах с X-образным двигателем для танка и сложностями с его производством в Челябинске. Можно привести еще ряд других технических проблем, которые необходимо решать при такой концепции танка.
Организационно-технические вопросы производства танков
При обсуждении вопроса серийного производства танка «Армата» автор слишком упрощенно все сводит к «козням» венных, нежеланию брать готовый супертанк и какой-то личной заинтересованности руководителей оборонно-промышленного комплекса, ничем не обосновывая свои доводы.
Все намного проще и сложнее. Создание такой сложной военной техники, как танк, требует усилий не только танкового КБ и завода, разработкой и производством узлов и систем танка занимаются десятки специализированных организаций и предприятий, существует сложнейшая кооперация, без которой современный танк создать невозможно. Мне приходилось организовывать такую кооперацию, и я представляю, насколько это сложная задача, и достаточно не получить какого-то элемента, и танка не будет. К примеру, при разработке танка «Боксер» разработчик прицельного комплекса, который разрабатывает прицельный комплекс и для танка «Армата», не поставил вовремя этот комплекс, и это явилось одной из причин срыва работ по танку на несколько лет.
Танк «Армата» насыщен суперсовременными узлами и системами, такими, как X-образный двигатель, новой пушкой, сложнейшими оптико-электронными и радилокацинными приборами, системой активной защиты и оптико-электронного противодействия, сложнейшим бортовым вычислительным комплексом, помехозащищенными каналами обмена информацией. Все это обеспечивают предприятия и организации разных министерств и ведомств. Для серийного производства танка на всех этих предприятиях необходимо организовать серийное производство комплектующих для танка, перед этим провести цикл их автономных испытаний. Затем все виды испытаний в составе танка, обеспечить доработку танка и его систем по результатам испытаний и только потом начинать серийное производство.
Так как проводилась презентация танка «Армата» в ускоренном режиме, от объявления о создании этой машины до показа на параде в 2015 году, сомнительно, что все это проделано. Такой сложный комплекс работ требует времени и серьезной организации. Предполагаю, что далеко не все заявленные системы танка прошли необходимые этапы разработки и испытаний и подтвердили заявленные характеристики. Начинать серийное производство в этом случае бессмысленно.
В таких сложных системах всегда появляются проблемы, которые требуют времени для их решения. По всей видимости, такие проблемы появились и у танка «Армата», и показанные на параде машины были просто ходовыми макетами, которые могут двигаться и стрелять, но обеспечивают ли они заявленные характеристики — это вопрос.
В этом случае ни о каком серийном производстве не может быть и речи, эти системы необходимо еще разрабатывать, испытывать и только потом принимать решение об оснащении ими танка.
Ясно одно, что по этому проекту есть вопросы и, по всей видимости, оправданные, и дело здесь не в личных интересах ответственных лиц, а в объективном состоянии разработки этого танка. Надо разбираться в этих вопросах и искать пути их решения.
- Автор:
- Юрий Апухтин
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