В море им не спрятаться. О радиолокационном обнаружении подводных лодок

Нью-Йорк таймс, 11.05.1999 г.



С начала космической эры большинство спутников наблюдали Землю камерами, которые в принципе аналогичны камерам любого туриста. Однако в 1978 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА запустило новый спутник, который делал снимки по отраженным от поверхности планеты радиоволнам.



Известный как Seasat, это спутник-радар увидел землю и море новыми способом, его снимки открывали узкие линии в океане — следы, оставленные проходом кораблей и подводных лодок . Как-то удалось отличить признаки глубокой турбулентности от регулярной пены и волн моря.



Подвиги Seasat внезапно закончились в 1978 году, когда космический аппарат неожиданно спустился через 100 дней, а Пентагон стал глубоко амбивалентен своим открытиям.

Еще в 1985 году я не мог понять: ПОЧЕМУ наша АПЛ в Тихом океане идет под винтами транспорта гражданского 10 часов на скорости 15 узлов (28 км в час при водоизмещении в 5500 тон) и перед сеансом связи СРАЗУ резко вправо на скорости в 5 узлов. А над нами «Орион-Р3с». Вначале думал, что это результат работы низкочастотных буев БПА ВМС США, состоявших на вооружении БПА («Орион-Р3с»). Но потом были другие случаи, которые опровергли мое мнение. И это все в море, где НИКТО ТЕБЕ не поможет.

…Америкосы «видят» наши АПЛ везде…

Распространённая в статье "Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса" информация о том, что подводная лодка в погружённом (подводном) положении может обнаруживаться средствами радиолокации, вызвала некоторый ажиотаж, и даже отклик — статью "О коллапсе ВМФ РФ и новых способах обнаружения подводных лодок" Необходимо раз и навсегда прояснить ситуацию с этим эффектом, чтобы вопрос о том, можно ли обнаружить подлодку в погружённом состоянии с помощью надводной или воздушной РЛС, более не возникал, равно как и желание назвать этот способ "новым".Приёмы работы с информацией требуют того, чтобы все источники данных были бы разбиты на группы по степени верифицируемости, после чего, при возможности, необходима их перекрёстная проверка. В нашем случае объём имеющейся информации достаточно велик для того, чтобы произвести такую проверку.Автор блога shoehanger проделал огромную работу по сбору ссылок на научные публикации, обосновывающие возможности такого поиска. По порядку:1. Лю и Дзин, Математическое моделирование ргеистрации при помощи РЛС синтезированной апертуры кильватерного следа погруженного объекта, 2017 год, https://ieeexplore.ieee.org/document/7887099 (недоступна просто так для скачивания).Конечно, необходимо знание английского.Стоит заметить, что реально простейший поиск с использованием научной терминологии даёт десятки научных работ, экспериментов, компаний и т. д., имеющих отношение к обнаружению подводных объектов с помощью радиолокационного наблюдения за поверхностью.Далее возвращаемся к уже выложенному докладу для ВМС США: "A RADAR METHOD FOR THE DETECTION OF SUBMERGED SUBMARINES" В нём также перечислены теоретические обоснования того, что может стоять за эффектом появления аномалий на экранах РЛС. В докладе перечислен одна теория появления атмосферных эффектов над местом нахождения ПЛ и четыре теории появления аномалий на поверхности воды, причём, о каждой из них сказано как о "well-known", то есть авторы доклада упоминают их как хорошо известные.Простейшая перекрёстная проверка по заголовкам показывает, что, например, Джейк Тюнали, чья работа упомянута в списке выше, исследовал тот самый «Горб Бернулли», о котором упоминается в американском докладе 1975 года. То есть явление описывается и в старом рассекреченном докладе (поверхностно), сделанном в США, и в английской научной публикации 2015 года. Далее, забегая вперёд, скажем, что именно эффект Бернулли может порождать ту самую «стоячую волну» которая являлась предметом исследований по НИР «Окно» в СССР конца 80-х. К этому мы ещё вернёмся.Какой вывод мы должны сделать из этого всего? Простой: эффект проявления аномалий на поверхности воды над движущейся в глубине ПЛ имеет под собой научные обоснования. Либо необходимо опровергнуть выкладки всех вышеперечисленных авторов (что, опять же забегая вперёд, невозможно, так как они многократно проверены. Но пытливый читатель вполне может и попробовать и опровергнуть).Двигаемся дальше.Теперь нам необходимо определиться с обнаружениями ПЛ с помощью наблюдения поверхностных аномалий в радиолокационном диапазоне. Поскольку всё, связанное с подплавом и противолодочной борьбой в мире тщательно секретится, мы должны просто ответить на вопрос – есть ли задокументированные свидетельства или нет, не окунаясь в то, какие они и о чём.Тут всё просто – упоминавшийся уже американский доклад был до 1988 года засекречен, доступ у нему имели только военные и оборонные подрядчики, написан он был «для своих», причём в крайне чувствительной сфере противолодочной обороны, и предполагать, что в нём перечислены ложные (не неверные, а именно ложные) данные по меньшей мере глупо. Если бы этот документ был бы единственным документом, касающимся обсуждаемой темы, то его целиком можно было бы отвергнуть, как дезинформацию со стороны противника, но, как мы видим, он далеко не единственный. Соответственно, на вопрос о том, существуют ли задокументированные данные о радиолокационном обнаружении подводных лодок в погруженном состоянии, приходится ответить утвердительно: как минимум у ВМС США они есть. Можно, конечно, построить теорию о том, что научные статьи, перечисленные выше верны, а доклад фальшивка, но кому бы это пришло в голову делать и, главное, зачем?Двигаемся дальше.Любой, кто занимался расследованиями или разведдеятельностью, знает, что и неподтверждённые документально слухи, рассказы и т.д. могут иметь значение. По крайней мере часть из них может быть проверена и в дальнейшем подтверждена документально (при наличии допуска к документам). Кроме того, сам факт большого количества личных свидетельств, пусть даже и неточных, которые более или менее похожим образом описывают некое явление или событие, является т.н. «информационным следом», и свидетельствует о том, что, с высокой степенью вероятности, но описываемое явление или событие на самом деле имело место, в том или ином виде.То есть в документально неподтверждённых, но похожих свидетельствах, мы в каком-то смысле имеем дело с рассказами «мудрецов, ощупывавших слона с завязанными глазами». Их, эти свидетельства, можно было бы оспорить, но, только, если бы не существовало «твёрдых», вышеперечисленных свидетельств, подтверждённых документально. А они есть, и упомянуты выше.В исходной статье было и приведены высказывания генерал-лейтенента Сокерина и капитана первого ранга Солдатенкова. Реально, таких свидетельств в разы больше. Нет никакой возможности приводить их цитатами, формат статьи просто не предусматривает размещения такого массива данных.Вместо этого приведём некую «сумму» — то, что можно установить, предположив, что незадокументированные свидетельства верны, и создав из них некий короткий «рассказ». Естественно, что собрать «выжимку» из рассказов ветеранов ВМС США весьма трудно, особенно учитывая то, с какой остервенелостью ВМС США до сих пор «пускают пыль в глаза».Поэтому ниже вниманию читателя предлагается «выжимка» из того, что говорили офицеры ВМФ СССР и РФ."Выжимка" из незадокументированных сообщений на этом закончена.Те, кто имеет отношение к разведке, морской авиации, ВМФ, кто летает на перехваты американцев из состава ВКС и т.д. компетентные люди могут подтвердить – Базовая патрульная авиация ВМС США ушла на средние высоты. Это – факт. Им больше не надо спускаться вниз для того, чтобы точно выставить поле буёв, или несколько буёв – это осталось в начале 80-х. Сейчас всё, видимо, и быстрее, и проще…Такой вал информации игнорировать нельзя. Банальное упоминание темы «Окно» на «Военном обозрении» выявило массу людей, которые прекрасно о ней осведомлены изучали её в военных училищах, вели поиск подводных лодок, используя радиолокационные методы. Многие отметились в комментариях.Российские лётчики морской авиации не просто знают про эффект – они его изучают и по мере сил пользуются. Проблемой являются предельно устаревшие поисково-прицельные системы, многократно уступающие тем, что американцы использовали в конце 80-х годов.Младшие командиры подводников часто тоже знают об этой проблеме. Знают об этом многие командиры подлодок.Но вот «несколькими уровнями выше» начинаются проблемы – лица ответственные за развитие флота, за выбор того, на что направить финансирование и т.д. ведут себя так, как будто описанного способа обнаружения подлодок просто не существует, и лодке достаточно не шуметь, чтобы её нельзя было обнаружить.Чем это чревато? Тем, что в ходе боевых действий, подводные лодки будут получать задачи исходя из условий их необнаруживаемости, и из этих же условий будет назначаться обеспечение выполнения боевых задач – авиационное, например.А их вполне будут обнаруживать, причём это будет не сильно сложно.Дальнейшее понятно?И надо понимать, что возможности базовой противолодочной авиации ВМС США «подпирает» спутниковая разведка. И это они тоже тщательно секретят. Правда, получается иногда смешно:Ну конечно, флот сразу же потерял интерес к своим открытиям, а как же. Разве могли они поступить по-другому? А мы, конечно им поверим.Больше (включая новые спутники) – у Shoehanger , со ссылкой на оригинал.Закончить хотелось бы цитатой Сергея Геннадьевича Рослякова, капитана первого ранга, бывшего командира АПЛ «К-455», бывшего командира дивизии подводных лодок.Так капитан первого ранга С.Г. Росляков откомментировал статью «Флот без кораблей. ВМФ России на грани коллапса» , где было упомянуто радиолокационное обнаружение подводных лодок.Как говорится, умному достаточно. А остальные могут и дальше делать вид, что всё хорошо.P. S. Способы борьбы с явлением и снижения вероятности обнаружения ПЛ указанным способом есть, но о них, по понятным причинам, никто в здравом уме рассказывать не будет. Тем не менее, закрывать глаза на проблему больше нельзя. Время почти вышло.