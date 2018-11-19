В море им не спрятаться. О радиолокационном обнаружении подводных лодок

Нью-Йорк таймс, 11.05.1999 г.



С начала космической эры большинство спутников наблюдали Землю камерами, которые в принципе аналогичны камерам любого туриста. Однако в 1978 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА запустило новый спутник, который делал снимки по отраженным от поверхности планеты радиоволнам.



Известный как Seasat, это спутник-радар увидел землю и море новыми способом, его снимки открывали узкие линии в океане — следы, оставленные проходом кораблей и подводных лодок . Как-то удалось отличить признаки глубокой турбулентности от регулярной пены и волн моря.



Подвиги Seasat внезапно закончились в 1978 году, когда космический аппарат неожиданно спустился через 100 дней, а Пентагон стал глубоко амбивалентен своим открытиям.

Еще в 1985 году я не мог понять: ПОЧЕМУ наша АПЛ в Тихом океане идет под винтами транспорта гражданского 10 часов на скорости 15 узлов (28 км в час при водоизмещении в 5500 тон) и перед сеансом связи СРАЗУ резко вправо на скорости в 5 узлов. А над нами «Орион-Р3с». Вначале думал, что это результат работы низкочастотных буев БПА ВМС США, состоявших на вооружении БПА («Орион-Р3с»). Но потом были другие случаи, которые опровергли мое мнение. И это все в море, где НИКТО ТЕБЕ не поможет.

…Америкосы «видят» наши АПЛ везде…