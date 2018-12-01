В поисках форта Раевского. Часть 4, заключительная

Как и указывалось ранее, мы отправимся в южную часть Анапской долины и найдём место, на котором и стоял промежуточный форт Раевского.Выезжаем мы рано, хотя ноябрь уже стёр разницу между утром и вечером, и обыватель, спешащий на работу, лишь мощными ударами кофеина может распознать разницу этого сезонного дня сурка. Наша дорога лежит прочь из города через перевал Волчьи ворота – это единственная трасса, ведущая на север и северо-запад к Краснодару и Анапе соответственно. Миновав перевал, мы должны сразу свернуть налево, чтобы начать достаточно резвый спуск в Анапскую долину, пролетев небольшой хутор Убых. Как знать, быть может, это селение названо в честь воинственных черкесских племён убыхов, которые жили в районе Сочи?Но сначала мы решили окинуть взором долину, поэтому сворачиваем направо, в сторону Верхнебаканского. Именно в районе этих хребтов проходили экспедиции Лазаря Серебрякова. Также мы не упустили момент заехать в небольшой, почти незаметный парковочный карман. Никакого отношения непосредственно к дорожному движению он не имеет. Просто здесь расположен памятник защитникам Волчьих ворот, оборонявших подступы в город в пылающие дни августа 1942-го года. Именно на этих склонах находилась 31а батарея 117 артиллерийского дивизиона.Правда, в составе 31а батареи находились отнюдь не 76-мм пушки ЗИС-3 (одна из которых установлена в качестве памятника), а неповоротливые и тяжёловесные 152-мм гаубицы. Бойцы устанавливали их на фундаментах, которые представляли собой наспех сколоченные врытые кубы, состоящие из металла, шпал и бетона, которым всё и заливалось. Командовал батареей Венедикт Иванович Лаврентьев, который буквально через два месяца после этого станет кавалером Ордена Красного Знамени. Но это другая история…Увы, отсюда вид оказался неважный. Посему мы взобрались повыше и несколько правее, выйдя к пологому склону, вершина которого была увенчана новороссийским ретранслятором. И тут тоже один из неприметных на первый взгляд памятников. Им не повезло с месторасположением – ни тебе автобусной остановки, ни какой-нибудь харчевни или торгового центра, хотя, впрочем, это одно и то же. Однако менее интересными от этого памятники не становятся.Основой памятника, посвящённого подвигу танкистов 126-го отдельного танкового батальона и 103-й стрелковой бригады в сентябре 42-го, является танк Т-34-85, которого, естественно, в составе ОТБ не было. Главной ударной силой батальона были лёгкие Т-26 и обычные Т-34.Грозная бронированная машина стоит на фоне Анапской долины, освящённой солнцем, пока мы погружены во мрак дождевых туч. Внизу фурами хрипит автострада. Собирается дождь. Поэтому мы торопимся спуститься. Если ливень нас застанет на бездорожье, авто попросту застрянет.Мы быстро летим на машине вниз по серпантину так, что даже уши немного закладывает. Мимо пронёсся хутор Убых и послышался лязг гусениц – мы подъезжаем к танкодрому, растянувшему свои трассы пересечённой местности на два километра в длину. На старте стояли два бронированных «хищника», как мне показалось, БМД-4. Но мы неслись очень резво, посему только гулкий металлический рык, донёсшийся сзади, возвестил о том, что бронемашины начали соревноваться в скорости и выносливости.Мы упорно всматривались в пролетающий справа пейзаж. Как нам стало известно, именно справа располагалась грунтовая неприметная дорога, ведущая к форту. Крохотные рощи сменяются вспаханными и полями под паром, между ними иногда выскакивают грунтовые дороги, но ни одна не подходит под описание, а главное, никак не удаётся разглядеть того самого возвышенного плато, на котором и поставили форт. Внезапно зарядил ливень.Наконец мы резко останавливаемся у перекрёстка. Указатель говорит, что дорога, уходящая направо, приведёт нас к Верхнебаканскому. Слева находится заправка, которой оканчивается северо-восточная часть станицы Раевской. «Гравийка», которой и является дорога, в весьма запущенном состоянии. Провалы и выбоины, кое-где участки размыты, поэтому продвигаемся крайне осторожно. Слева возникает площадка для большегрузов.Из-за дождя и рощиц, закрывающих обзор, разглядеть возвышение практически невозможно, даже если бы мы знали, куда смотреть. Вдруг перед нами появился металлический мост через небольшую речушку с обрывистыми берегами, нависающими над потоком в двух или трёх метрах. Роща перед дорогой расступилась, и возвышенное плато встало перед нами во всей красе, когда дворники успевали сбросить сплошной ливневый поток с лобового стекла.Наконец ливень прекратился, даже замелькало солнце. Перед нами на возвышении стояла уже упомянутая небольшая плита коричневого гранита с датой основания форта. Осмотревшись, мы понимаем, что находимся на месте юго-восточного полубастиона, а канава, уходящая на север – это остатки крепостного рва. На восток шёл вал, предположительно бывший оборонительной стеной укрепления. В конце вала должен находиться бастион, но там стараниями ливня уже образовалось небольшое болотце, а чуть выше по валу высажены молодые деревца.В стороне, где находится основной юго-западный бастион форта, высится небольшая деревянная сторожевая башня. Именно такие «сторожки» ставили на казачьих постах. Сейчас, видимо, местное казачество решило таким образом отдать дань памяти тем временам. Единственное, что приходит на ум, — бюджетно.Вдалеке уже имеются более основательные строения, похоже, обжитые. Нам пришлось долго всматриваться, пока мы не поняли, что развевающийся флаг – это флаг Краснодарского края. На «континентальной» территории края это привычная картина.Если двигаться далее на север, то дорога уводит нас в низменность, поросшую лесом. Пройдя не более полусотни метров, мы упёрлись в топь. Чавкающая жижа в ноябре не сахар, а вот летом это и есть та самая «чашка Петри» для малярии. Я с удовольствием посмотрел на собственные отечественные берцы из хромовой кожи, а мой товарищ с завистливой неприязнью бросил взгляд на «совковые чоботы» и на свои фирменные некогда светлые кеды одной известной немецкой марки. В какие только неожиданные моменты можно испытать чувство гордости за наших…Восточнее идут какие-то строительные работы. Как удалось выяснить, здесь располагается винодельня «Форт Раевский». Весь проект заключается не только в винодельне, но и в строительстве этнокультурного туристического комплекса. Что там будет в итоге, пока неизвестно.Возвращаемся по той же дороге. Под грозовым небом стоит белый крест в честь служивших на окраинах империи солдат.