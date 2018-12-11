Перспективные образцы оружия ХХI века: чистка, прицел и микроэлектроника (часть 3)
Возможна ли ситуация так называемого «недозаряжания», когда солдат будет пытаться зарядить картридж, не открыв затворы стволов? Теоретически «да», но только теоретически. И то лишь на этом «пробном образце». Дело в том, что на реальной винтовке вполне можно установить некий простейший механический предохранитель, который просто не даст вставить картридж в приемник, если при этом затворы стволов не открыты. Но даже и на данном образце, где такого предохранителя нет, подобное «недозаряжание», ситуация, когда картриджи до самого конца в стволы не войдут, опасности не представляет. Дело в том, что микрочип электронного управления сразу же определит, что заряды не на месте, и «поднимет тревогу», включит зуммер или подаст какой-нибудь заметный сигнал. И солдат, увидев свою ошибку, сможет дозарядить винтовку. То есть открыть затвор, вставить второй картридж в приемник и второй партией зарядов «продавить» первую до самого конца.
Конечно, создавая макеты оружия у себя дома, можно сказать, «на коленке», просто невозможно избежать определенных… ну скажем так… «недодумок». Например, на этом фото видно, что перед электронным блоком установлена некая выступающая пластина с диском. Такой же диск имеется и на крышке «мобильного телефона». Причем если посмотреть на сам блок, то… на нем его нет. Значит, он должен быть на противоположной стороне… однако там его нет. Почему? Да потому, что оба этих диска – магниты, и нужны они для фиксации экрана в открытом состоянии! Ну нельзя из обычного 2-3 мм полистирола сделать прочное крепление, а покупные петли из магазина «Леонардо», увы, оказались слишком… «хлипкими». Поэтому-то и пришлось поставить хотя бы с одной стороны «магнитное крепление». На реальной винтовке этой планки, естественно, не будет!
Стволы рассчитаны на размещение трех картриджей один за другим, так что и в этом случае ничего опасного не произойдет.
Другим достоинством данной конструкции является то, что винтовку не надо будет чистить. То есть чистить ее, конечно, придется, но не так, как сейчас. Поскольку пороховой нагар образуется в ней только в стволах и на затворах, то очистить их можно будет без помощи шомпола, а просто залив внутрь какое-нибудь подходящее чистящее средство. Залили, «побултыхали» немного и слили – вот и вся чистка! А все механические детали механизма винтовки чистить не придется. Они надежно укрыты от попадания пыли. Не нужно будет их и часто смазывать. То есть когда-то, конечно, делать это придется, но не чаще двух раз в год – пред летом и перед зимой, когда летнюю смазку нужно будет поменять на зимнюю и наоборот. То есть проще всего будет эту винтовку… периодически промывать, а так возиться с шомполом, ершиками и протирками уже не понадобится.
Вон она, петля для шкатулки из латуни, видна между крышкой и основанием. Но, увы, оказалось, что жесткостью и прочностью эти «поделки» не отличаются. А крепить что-то более прочное, железное на тонкий полистирол по меньшей мере неразумно… Кстати, чего только в этом макете нет: и пластиковые трубы, и рукоятка от детского пистолета (эх, мне бы такой в мое детство!!!), и полистироловые вязальные спицы (антабки), согнутые над свечкой. А с другой стороны многие детали очень по-современному изготовлены на станке с ЧПУ!
Что касается неполадок с электроникой или системами прицеливания – тем же оптическим прицелом или же видеокамерой, то, поскольку все детали ее модульные, то они легко заменятся даже в полевых условиях. А что именно следует заменить опять-таки подскажет экран управления винтовкой.
Кстати, о прицельных приспособлениях. На данном образце механических приспособлений нет. Но их нет и на английской винтовке SA-80. Вернее, они есть, но только смонтированы не на самом корпусе, а на… оптическом прицеле SUSAT. Отметим, что именно SA-80 стала первой армейской винтовкой, на которой был установлен постоянный снайперский прицел. Аббревиатура SUSAT означает Sight Unit («смотровой блок»), Small Arms («малокалиберное оружие»), Trilux («подсветка «трилюкс») – то есть «прицельное приспособление для оружия малого калибра с подсветкой «трилюкс». Этот прибор имеет четырехкратное увеличение и оснащен резиновым наглазником. Прицеливаясь, стрелок видит в окуляре прицельную марку в виде вертикальной стрелки. Она черная днем, но светится в условиях, когда освещенность недостаточна. Подсветку обеспечивает специальный встроенный источник с радиоактивной люминесценцией – лампа «трилюкс».
Экран монитора электронного блока управления в боевом положении.
Благодаря такому прицелу метко стрелять можно научиться значительно быстрее, чем на любом другом. Регулировка прицела очень проста. Он регулируется по горизонтали и по вертикали, кроме того на нем предусмотрена регулировка уровня подсветки и… все! Ну, а уж если в бою он по каким-то причинам выйдет из строя, то на этот случай на нем сверху как раз и расположен простейший открытый прицел.
На данной винтовке его тоже можно поставить ну, скажем, поверх все того же оптического прицела. Однако наличие на винтовке экрана управления винтовкой – по сути дела аналога любой современной фотокамеры, – позволяет стрелку из нее даже и не смотреть в имеющийся на ней оптический прицел. Так ведь и сегодня далеко не всякий фотограф смотрит в визир камеры, предпочитая наблюдать снимаемую им «картинку» на ее экране.
На экране винтовки вы видите не одну стрелку, как у англичан, а три, но это совсем не принципиально. У них, если винтовка пристреляна правильно, пуля попадет как раз туда, куда указывает острие стрелки. В данном случае это будет точка между тремя стрелками, только и всего. В правом верхнем углу указаны проценты емкости батареи питания, в нижнем – наличествующий в стволах боекомплект. Слева вверху стоит метка - буквы «ГР» – «гранатомет». Ее необходимо коснуться, и микрочип переведет экран на стрельбу из подствольного гранатомета и, соответственно, поменяет на нем прицел. Поскольку взрыватель гранаты программируемый, варианты подрыва также высветятся на экране. Это «удар» и воздушный подрыв на определенной дистанции – 50, 100, 150, 200 м и т.д. Если граната шрапнельная, то на экране появится надпись «шрапнель» и опять-таки цифры ее подрыва в воздухе – 25, 50, 75, 100, 125 м и т.д. Буква «Z» означает «Залп», то есть одновременный выстрел сразу изо всех стволов. Применяться такой выстрел может при ведении огня по групповой цели на большом расстоянии.
Вот она – картинка, которую стрелок из ЭВШ-18 увидит на мониторе электронного блока управления своей винтовки. Причем, судя положению меток прицела, пуля попадет этому субъекту в каске прямехонько в нос!
Сама прицельная марка по экрану не передвигается, но микрочип в зависимости от того, на каком объекте сфокусирован прицел, «выбирает» из стволов для выстрела тот, который направлен на нее точнее всего. Есть и другой вариант: все стволы закреплены в корпусе так, что смотрят в одну точку на расстоянии, скажем, в 600 или 1000 м.
Поскольку на прицеле имеется видеокамера, изображение с нее и прицела передается на дисплей командира подразделения. То есть он в реальном режиме времени видит то, что видит каждый из его бойцов, видит кто какие из них цели выбирает и соответственно, на общей карте видит кто из них где находится. Имея в своем распоряжении еще и парящий над полем боя беспилотник, он может легко контролировать все, что на нем происходит. Передвигать солдат словно пешки в зависимости от наиболее оптимальных ракурсов цели и ответного огневого содействия со стороны сил противника. Даже поправки на ветер в прицелы стрелкам, получая данные от своей портативной метеостанции, он может вводить автоматически и даже не ставя их об этом в известность. Впрочем, подобную операцию сможет проводить и специальный компьютер, постоянно получающий данные от метеостанции о давлении воздуха, температуре, направлении и силе ветра. Зная расположение каждого из бойцов подразделения, он сможет автоматически выдавать им оптимальные данные по прицеливанию, так что им останется только наводить перекрестие на цель и нажимать на спусковой крючок. А думать о том, какой там дует ветер и какое следует взять упреждение солдату, с такой винтовкой и вовсе не понадобится!
Очень удобно подобное внешнее сопровождение информацией в тех случаях, когда солдаты находятся внутри бронемашин. Сейчас бойницы на БМП и БТР как правило заглушены и пехота, находящаяся внутри, вести огневой бой не может. А жаль, ведь это же усиливает воздействие машины на противника. Но имея внешнюю видеокамеру (и не одну даже) и бортовой процессор, можно будет выдавать каждому бойцу на БМП свою «картинку» нужной цели, и тот, даже не глядя в свой собственной прицел (а это позволяет уменьшить размеры бойницы для ствола винтовки!), вести успешный огонь из машины.
Нет необходимости иметь и ИК-прицел на каждой винтовке. Достаточно нескольких приборов ночного ведения на БМП или БТР, подсоединенных к бортовому компьютеру, чтобы он передал «картинку» на блоки управления находящихся внутри них солдат и обеспечить тем самым возможность ведения ими огня с точностью, недостижимой индивидуальными средствами ИК-обнаружения. Вот какие преимущества способно дать электронное управление такой вот винтовкой.
Запасной электронный блок может храниться в полностью герметичной металлической упаковке.
Правда, остается проблема воздействия ЭМИ –электромагнитного импульса ядерного взрыва. Последствия его воздействия и впрямь могут быть очень серьезными. Например, вроде бы известно, что, взрыв на высоте в 300 км всего лишь одного боеприпаса мощностью в 10 Мт приведет к нарушению работы радиоэлектронной техники в районе равном примерно всей территории США, и время на ее восстановления превысит все допустимые сроки для принятия каких-либо ответных мер воздействия. Поэтому всюду, где есть электроника, причем не электровакуумные приборы – эти не слишком подвержены воздействию ЭМИ (ну кто бы мог подумать?!), а полупроводниковые, стараются обеспечить ее соответствующей защитой. Однако на кораблях электроники куда больше, но их строят, много ее на танках и на другой боевой технике, от которой никто не отказывается. Так что электроника вполне может быть и на винтовке. Ну, а что касается защиты от ЭМИ, то лучшим средством защиты от него будет… запасной электронный блок, помещенный в упаковку из мелкой медной проволоки, вшитой в кожаный футляр. Кстати, такую же сетку нужно будет вставить в пластик корпуса винтовки в районе микроволнового излучателя внутри блока стволов, связанного с блоком управления на корпусе. Ведь каждый боезаряд поджигается в столе по сигналу, полученному от электронной системы управления через сенсорный спусковой крючок. Для этого-то и нужны «приборы», способные работать без батареек исключительно за счет энергии, передаваемой им посредством излучения.
Продолжение следует…
Конечно, создавая макеты оружия у себя дома, можно сказать, «на коленке», просто невозможно избежать определенных… ну скажем так… «недодумок». Например, на этом фото видно, что перед электронным блоком установлена некая выступающая пластина с диском. Такой же диск имеется и на крышке «мобильного телефона». Причем если посмотреть на сам блок, то… на нем его нет. Значит, он должен быть на противоположной стороне… однако там его нет. Почему? Да потому, что оба этих диска – магниты, и нужны они для фиксации экрана в открытом состоянии! Ну нельзя из обычного 2-3 мм полистирола сделать прочное крепление, а покупные петли из магазина «Леонардо», увы, оказались слишком… «хлипкими». Поэтому-то и пришлось поставить хотя бы с одной стороны «магнитное крепление». На реальной винтовке этой планки, естественно, не будет!
Стволы рассчитаны на размещение трех картриджей один за другим, так что и в этом случае ничего опасного не произойдет.
Другим достоинством данной конструкции является то, что винтовку не надо будет чистить. То есть чистить ее, конечно, придется, но не так, как сейчас. Поскольку пороховой нагар образуется в ней только в стволах и на затворах, то очистить их можно будет без помощи шомпола, а просто залив внутрь какое-нибудь подходящее чистящее средство. Залили, «побултыхали» немного и слили – вот и вся чистка! А все механические детали механизма винтовки чистить не придется. Они надежно укрыты от попадания пыли. Не нужно будет их и часто смазывать. То есть когда-то, конечно, делать это придется, но не чаще двух раз в год – пред летом и перед зимой, когда летнюю смазку нужно будет поменять на зимнюю и наоборот. То есть проще всего будет эту винтовку… периодически промывать, а так возиться с шомполом, ершиками и протирками уже не понадобится.
Вон она, петля для шкатулки из латуни, видна между крышкой и основанием. Но, увы, оказалось, что жесткостью и прочностью эти «поделки» не отличаются. А крепить что-то более прочное, железное на тонкий полистирол по меньшей мере неразумно… Кстати, чего только в этом макете нет: и пластиковые трубы, и рукоятка от детского пистолета (эх, мне бы такой в мое детство!!!), и полистироловые вязальные спицы (антабки), согнутые над свечкой. А с другой стороны многие детали очень по-современному изготовлены на станке с ЧПУ!
Что касается неполадок с электроникой или системами прицеливания – тем же оптическим прицелом или же видеокамерой, то, поскольку все детали ее модульные, то они легко заменятся даже в полевых условиях. А что именно следует заменить опять-таки подскажет экран управления винтовкой.
Кстати, о прицельных приспособлениях. На данном образце механических приспособлений нет. Но их нет и на английской винтовке SA-80. Вернее, они есть, но только смонтированы не на самом корпусе, а на… оптическом прицеле SUSAT. Отметим, что именно SA-80 стала первой армейской винтовкой, на которой был установлен постоянный снайперский прицел. Аббревиатура SUSAT означает Sight Unit («смотровой блок»), Small Arms («малокалиберное оружие»), Trilux («подсветка «трилюкс») – то есть «прицельное приспособление для оружия малого калибра с подсветкой «трилюкс». Этот прибор имеет четырехкратное увеличение и оснащен резиновым наглазником. Прицеливаясь, стрелок видит в окуляре прицельную марку в виде вертикальной стрелки. Она черная днем, но светится в условиях, когда освещенность недостаточна. Подсветку обеспечивает специальный встроенный источник с радиоактивной люминесценцией – лампа «трилюкс».
Экран монитора электронного блока управления в боевом положении.
Благодаря такому прицелу метко стрелять можно научиться значительно быстрее, чем на любом другом. Регулировка прицела очень проста. Он регулируется по горизонтали и по вертикали, кроме того на нем предусмотрена регулировка уровня подсветки и… все! Ну, а уж если в бою он по каким-то причинам выйдет из строя, то на этот случай на нем сверху как раз и расположен простейший открытый прицел.
На данной винтовке его тоже можно поставить ну, скажем, поверх все того же оптического прицела. Однако наличие на винтовке экрана управления винтовкой – по сути дела аналога любой современной фотокамеры, – позволяет стрелку из нее даже и не смотреть в имеющийся на ней оптический прицел. Так ведь и сегодня далеко не всякий фотограф смотрит в визир камеры, предпочитая наблюдать снимаемую им «картинку» на ее экране.
На экране винтовки вы видите не одну стрелку, как у англичан, а три, но это совсем не принципиально. У них, если винтовка пристреляна правильно, пуля попадет как раз туда, куда указывает острие стрелки. В данном случае это будет точка между тремя стрелками, только и всего. В правом верхнем углу указаны проценты емкости батареи питания, в нижнем – наличествующий в стволах боекомплект. Слева вверху стоит метка - буквы «ГР» – «гранатомет». Ее необходимо коснуться, и микрочип переведет экран на стрельбу из подствольного гранатомета и, соответственно, поменяет на нем прицел. Поскольку взрыватель гранаты программируемый, варианты подрыва также высветятся на экране. Это «удар» и воздушный подрыв на определенной дистанции – 50, 100, 150, 200 м и т.д. Если граната шрапнельная, то на экране появится надпись «шрапнель» и опять-таки цифры ее подрыва в воздухе – 25, 50, 75, 100, 125 м и т.д. Буква «Z» означает «Залп», то есть одновременный выстрел сразу изо всех стволов. Применяться такой выстрел может при ведении огня по групповой цели на большом расстоянии.
Вот она – картинка, которую стрелок из ЭВШ-18 увидит на мониторе электронного блока управления своей винтовки. Причем, судя положению меток прицела, пуля попадет этому субъекту в каске прямехонько в нос!
Сама прицельная марка по экрану не передвигается, но микрочип в зависимости от того, на каком объекте сфокусирован прицел, «выбирает» из стволов для выстрела тот, который направлен на нее точнее всего. Есть и другой вариант: все стволы закреплены в корпусе так, что смотрят в одну точку на расстоянии, скажем, в 600 или 1000 м.
Поскольку на прицеле имеется видеокамера, изображение с нее и прицела передается на дисплей командира подразделения. То есть он в реальном режиме времени видит то, что видит каждый из его бойцов, видит кто какие из них цели выбирает и соответственно, на общей карте видит кто из них где находится. Имея в своем распоряжении еще и парящий над полем боя беспилотник, он может легко контролировать все, что на нем происходит. Передвигать солдат словно пешки в зависимости от наиболее оптимальных ракурсов цели и ответного огневого содействия со стороны сил противника. Даже поправки на ветер в прицелы стрелкам, получая данные от своей портативной метеостанции, он может вводить автоматически и даже не ставя их об этом в известность. Впрочем, подобную операцию сможет проводить и специальный компьютер, постоянно получающий данные от метеостанции о давлении воздуха, температуре, направлении и силе ветра. Зная расположение каждого из бойцов подразделения, он сможет автоматически выдавать им оптимальные данные по прицеливанию, так что им останется только наводить перекрестие на цель и нажимать на спусковой крючок. А думать о том, какой там дует ветер и какое следует взять упреждение солдату, с такой винтовкой и вовсе не понадобится!
Очень удобно подобное внешнее сопровождение информацией в тех случаях, когда солдаты находятся внутри бронемашин. Сейчас бойницы на БМП и БТР как правило заглушены и пехота, находящаяся внутри, вести огневой бой не может. А жаль, ведь это же усиливает воздействие машины на противника. Но имея внешнюю видеокамеру (и не одну даже) и бортовой процессор, можно будет выдавать каждому бойцу на БМП свою «картинку» нужной цели, и тот, даже не глядя в свой собственной прицел (а это позволяет уменьшить размеры бойницы для ствола винтовки!), вести успешный огонь из машины.
Нет необходимости иметь и ИК-прицел на каждой винтовке. Достаточно нескольких приборов ночного ведения на БМП или БТР, подсоединенных к бортовому компьютеру, чтобы он передал «картинку» на блоки управления находящихся внутри них солдат и обеспечить тем самым возможность ведения ими огня с точностью, недостижимой индивидуальными средствами ИК-обнаружения. Вот какие преимущества способно дать электронное управление такой вот винтовкой.
Запасной электронный блок может храниться в полностью герметичной металлической упаковке.
Правда, остается проблема воздействия ЭМИ –электромагнитного импульса ядерного взрыва. Последствия его воздействия и впрямь могут быть очень серьезными. Например, вроде бы известно, что, взрыв на высоте в 300 км всего лишь одного боеприпаса мощностью в 10 Мт приведет к нарушению работы радиоэлектронной техники в районе равном примерно всей территории США, и время на ее восстановления превысит все допустимые сроки для принятия каких-либо ответных мер воздействия. Поэтому всюду, где есть электроника, причем не электровакуумные приборы – эти не слишком подвержены воздействию ЭМИ (ну кто бы мог подумать?!), а полупроводниковые, стараются обеспечить ее соответствующей защитой. Однако на кораблях электроники куда больше, но их строят, много ее на танках и на другой боевой технике, от которой никто не отказывается. Так что электроника вполне может быть и на винтовке. Ну, а что касается защиты от ЭМИ, то лучшим средством защиты от него будет… запасной электронный блок, помещенный в упаковку из мелкой медной проволоки, вшитой в кожаный футляр. Кстати, такую же сетку нужно будет вставить в пластик корпуса винтовки в районе микроволнового излучателя внутри блока стволов, связанного с блоком управления на корпусе. Ведь каждый боезаряд поджигается в столе по сигналу, полученному от электронной системы управления через сенсорный спусковой крючок. Для этого-то и нужны «приборы», способные работать без батареек исключительно за счет энергии, передаваемой им посредством излучения.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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