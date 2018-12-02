Чины и пенсии за службу гражданскую. Часть 5

Расчёты и размеры будущих пенсий за выслугу лет от казначейства были прозрачны и заранее известны. Каждый госслужащий мог определить размер своей пенсии по 9-разрядной пенсионной сетке с учётом реальной выслуги лет. Существовали на территории империи места, где служба чиновников засчитывалась на льготных условиях, за счёт чего можно было быстрее набрать установленный срок выслуги. Да и чинопроизводство в тех местностях считалось более быстрым и оклады жалованья были повышенными. Если же размер будущих пенсионных выплат казался не достаточным для жизни на заслуженном отдыхе (так случалось у многих отставных чинов), то можно было попросить перевода в льготный район, начать откладывать деньги в госсберкассу или найти дополнительные способы накоплений. Такой инструмент, как участие в эмеритальной кассе в начале ХХ века уже был распространён в империи и многие служащие участвовали в формировании персональных пенсионных накоплений.Все чины и должности были разделены по 9 пенсионным разрядам получателей выплат от казначейства. Предельный размер полной пенсии по 1 разряду при выслуге 35 лет составлял 1120 руб. 83 коп., а по 9 разряду – 84 руб. 90 коп. Существовали сроки обращения чиновника за пенсией. Устав о пенсиях предусматривал подачу прошения о пенсии непосредственно при отставке или в течение 1 года после неё при проживании внутри России. Если отставной чиновник жил за границей, то срок обращения удваивался. Кто в течение 2-х лет не обратился сам или не прислал требование на пенсию, тот терял пенсионные начисления. Они исключались из расходов казначейства. И для получения заслуженной пенсии надо было вновь подавать прошение. Назначалась она в этом случае лишь с момента повторного обращения.Термин «эмеритура» (от лат. emeritus) в переводе означает «заслуженный». Согласно Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, в начале ХХ века в гражданском ведомстве империи было 6 эмеритальных касс: 1) министерства юстиции, 2) горных инженеров, 3) инженеров путей сообщения, 4) детских приютов ведомства учреждений Императрицы Марии, 5) Санкт-Петербургской Николаевской детской больницы и 6) Санкт- Петербургской пожарной команды. Эмеритальные кассы успешно функционировали в России вплоть до 1917 года. На тот момент их общая численность в стране достигала, по некоторым оценкам, примерно 200 единиц. Наиболее известными были эмеритальные кассы министерства юстиции, ведомства горных инженеров, инженеров путей сообщения, ведомства императрицы Марии, народных учителей и другие.Эмеритальные пенсионные накопления формировались за счет обязательных вычетов либо добровольных взносов из жалованья будущих пенсионеров. Ставка взносов или так называемых «эмеритур» была в пределах от 3 до 6 процентов его ежемесячного дохода. Капитал кассы размещался в «рост». Обычно в качестве финансовых инструментов выбирались ипотечные ценные бумаги, закладные банков, облигации кредитных обществ и государственные облигации. Размер будущей пенсии зависел от срока участия в эмеритальной кассе. Период выслуги так называемой «полной пенсии» мог составлять от 20 до 30 лет. Эмеритальные пособия выплачивались, как правило, дополнительно к основной казенной пенсии.По общему признанию, лучшими в конце XIX — начале XX веков считались эмеритальные кассы министерства юстиции. Их суммарный капитал на 1 января 1901 года превышал 23 миллиона рублей. Более того, в распоряжении кассы министерства юстиции находилось «совершенно свободных средств» почти 3 млн. рублей. Касса была создана еще в период осуществления судебной реформы. Однако, несмотря на то, что в 1866 году Александр II повелел создать такую кассу и начать вычеты из жалования судебных чинов для формирования их будущих пенсий, фактически ее деятельность началась только спустя два десятилетия. Юридическая основательность и осмотрительность в ведении пенсионных дел способствовали росту авторитета и популярности кассы среди чиновников и служащих министерства. Знание законов позволило предоставить участникам кассы дополнительные льготы и преимущества. В империи устав кассы минюста считался образцовым и с него писались пенсионные уставы других ведомственных касс. Поскольку этот документ был создан профессиональными юристами, то он имел различные нормы и положения, защищавшие участников эмеритуры на будущее. Например, в ст. 3 устава указывалось, что никакие дополнения и изменения пенсионного законодательства не распространяют своего действия на кассу министерства.Уставом были определены 10 групп участников кассы по должностям и статусу, начиная с министра юстиции и завершая судебными рассыльными. В кассе участвовали судьи всех категорий, судебные приставы, уездные стряпчие, чины дворянских опек и другие. Вместо обычных 6% вычет в кассу устанавливался в размере 4% из всего содержания, включая добавочные, столовые и квартирные деньги. Участники, имевшие годовое содержание свыше 7 тыс. руб. вносили в кассу фиксированный платеж в размере 280 руб. в год. Мировые судьи платили по 84 руб., а следователи в зависимости от должности вносили от 56 до 72 руб. в год.Право на эмеритальную пенсию получали прослужившие в министерстве не менее 25 лет на штатных должностях и, при этом, выплачивавшие взносы в ведомственную кассу не менее 10 лет. Получение пенсии было возможно лишь при выходе в отставку. Эмеритальные пенсии по выслуге лет в министерстве разделялись на классы, а по срокам участия в кассе каждый класс разделялся на разряды. Максимальная пенсия была по 1-му классу за выслугу 35 лет и более. Такая же пенсия назначалась тем чиновникам юридического ведомства, которые при выслуге 25 лет и участии в кассе не менее 10 лет приобрели на службе тяжкие болезни или увечья. Согласно росписи эмеритальных окладов, максимальную сумму в размере 2 тыс. руб. мог получить министр юстиции и равные ему по рангу чиновники. Судебный рассыльный, занимавший нижнюю ступеньку на служебной лестнице, мог рассчитывать самое большее на 120 руб. пенсиона в год.Существовали и другие кассы. Так, пенсионная касса служащих в экспедиции заготовления государственных бумаг (позже – фабрика «Госзнак») была учреждена в 1899 году вместо прежней вспомогательной кассы. Экспедиция, созданная в 1818 году, относилась к числу предприятий финансового ведомства и Госбанка империи. Все служащие экспедиции, получавшие 120 руб. и более в год, были обязательными участниками кассы. Остальные могли вступать в кассу на добровольных началах. Вычеты осуществлялись при вступлении в кассу, ежемесячно и при увеличении оклада содержания. Пенсии назначались обыкновенные и усиленные. Обыкновенные пенсии назначались при выслуге в экспедиции не менее 15 лет и только при выходе в отставку. Усиленные пенсии — при полной утрате трудоспособности и выслуге не менее 10 лет. К началу 1904 года было 3734 участников кассы (98 % всех служащих экспедиции) и 803 пенсионера. Размер средней годовой пенсии составлял 171 руб. 54 коп. В октябре 1905 года среди рабочих экспедиции произошли волнения. Они потребовали возврата своих пенсионных взносов. По высочайшему повелению им вернули все накопленные деньги.В 1883 году были утверждены правила работы эмеритальных касс для низших чинов земских учреждений, которые не имели права на получение государственной пенсии и для которых это стало реальным способом снизить риск неизбежной бедности по выходу в отставку.На орденский пенсион мог рассчитывать каждый чиновник-кавалер российского ордена. Орденским капиталом ведал Капитул российских императорских и царских орденов, созданный Павлом I еще в 1797 году. С 1842 года пост канцлера Капитула занимал чиновник в ранге министра. Гроссмейстером всех российских орденов всегда оставался лично император. Именно Капитул готовил "комплект пенсионеров по орденам".Статутами многих российских орденов были предусмотрены кавалерские думы. Члены думы, кавалеры ордена, рассматривали поступившие на имя императора представления на награждение и обсуждали на заседаниях достоинства кандидатов. Они были первой инстанцией, решавшей вопрос о назначении кавалерских пенсий. Размеры и порядок выдачи пенсий не раз пересматривались, но существовало одно неизменное правило — пенсии полагались не всем, вернее сказать, не сразу всем пожалованным орденскими наградами. В комплекте пенсионеров по орденам предусматривалось определенное количество кавалеров ордена и данной его степени, имеющих на текущий момент возможность реализовать свое право на орденскую пенсию. Зачисление в комплект производилось «по старшинству» в последовательности, зависевшей от даты награждения.Вакансии для включения новых кавалеров в комплект по орденам образовывались как со смертью получателей орденских денег, так и в связи с решениями власти об увеличении числа получателей пенсионов. Кроме того, человек, награжденный тем же орденом, но более высокой степени, переводился в группу с большим размером пенсионной выплаты в соответствии с новой наградой, освобождая свое прежнее место в комплекте другому кавалеру.Никто не мог получать две пенсии по одному и тому же ордену. Полагалось одно вознаграждение — то, что выше. Правда, на кавалеров орденов Св. Георгия и Св. Владимира это правило не распространялось: если у них были и другие ордена, они получали выплаты по нескольким наградам одновременно.Орденские пенсионы, в силу относительно малого количества вакансий, получали не все награждённые. Так, для кавалеров низших, самых массовых награждений гражданских чинов степенями орденов Св. Станислава и Св. Анны срок ожидания пенсии, по публикациям в журнале «Разведчик» 1900-х годов, составлял примерно 40 — 50 лет. Например, в 1902 году подошла очередность на получение орденских пенсий за Св. Станислава 3-й степени и Св. Владимира 4-й степени для награжденных в 1856 году. Пенсионные выплаты за эти ордена по 3-й и 2-й степеням в начале ХХ века составляли: Св. Станислава — 86 руб. и 115 руб. в год; Св. Анны — 100 и 150 руб. соответственно. Пенсии по 1-м степеням этих орденов были выше — Св. Станислава — 143 руб., а Св. Анны — 350 руб. Еще одним орденом, часто вручавшимся за выслугу лет, был Св. Владимир 4-й и 3-й степеней. Кавалерские пенсии в этом случае составляли 100 и 150 руб. соответственно.Однако не все чиновники в силу разных причин получали пенсию. Немало было и тех, кто мог рассчитывать только на пособие. Для этих целей был создан комитет призрения заслуженных гражданских чиновников, который с 1859 года состоял при собственной канцелярии царя. Капитал комитета изначально был сформирован еще в 1823 году в размере 1 млн. рублей за счет инвалидного капитала. Поступали сюда средства от некоторых сборов и пошлин, а также частные пожертвования.Особенный устав о пособиях, определяемых комитетом призрения заслуженных гражданских чиновников, служил для отставных госслужащих дополнительной поддержкой. Призрением комитета могли пользоваться все отставные чиновники, независимо от их ведомственной принадлежности. Обязательным условием было лишь документальное подтверждение того, что они, «служа с усердием, от трудов, понесенных в продолжение должностей их, подверглись тяжким и неизлечимым болезням и по сей причине не могут продолжать службы и не имеют средств к приличному содержанию». При определении пособий отставным гражданским чинам комитету предписывалось «не стесняться тем, что они вместо пенсии получили уже при отставке чин». Комитетом предоставлялись разные формы призрения: 1) регулярные пособия; 2) единовременные пособия; 3) помещение сирот в учебные заведения; 4) ходатайство о назначении пособий из казначейства; 5) помещение вдов и сирот в приют, учрежденный для призрения заслуженных гражданских чиновников.Однако существовали некоторые особенности выплатного производства комитета: а) пособия выплачивались только после утверждения решения комитета царем; б) выплаты производились из казначейства через министерство финансов; в) вдова лишалась призрения при отказе от помещения в человеколюбивое заведение; 4) выплачивалось пособие пережившим чиновника родителям, если сын был единственным кормильцем. В этом случае им назначалось пособие в размере, предусмотренном для бездетной вдовы заслуженного чиновника. Размер пособий зависел от классов и прежних должностей чиновников. Выплаты предусматривались только для чиновников IV-XIV классов. Размер годового пособия был установлен фиксировано для каждого класса – от 857 руб. 70 коп. до 85 руб. 80 коп. Чиновники первых трех классов обеспечивались пенсией и разовыми пособиями только по усмотрению царя.А вот все служившие в госучреждениях и ведомствах по найму, вне зависимости от занимаемой должности, прав на казенную пенсию не имели. Они могли лишь делать накопления на старость в пенсионных и сберегательных кассах. Инициатором создания сберкасс стало правительство. В стране в конце XIX — начале XX веков уже существовала сеть сберегательно-кредитных учреждений, включая вдовью и ссудную (кредитную) казну. В 1841 году император Николай I своим указом учредил сберегательные кассы «с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом». Минимальный вклад составлял 50 коп., максимальный — 300 руб. При этом единовременный взнос был в пределах до 10 рублей. Вкладчикам выдавалась сберкнижка из восьми страниц плотной бумаги с водяными знаками. На первой странице книжки были данные о вкладчике. Сведения об изменениях лицевого счета назывались "показаниями".Согласно Уставу о гражданской службе «на канцелярские и другие должности» женщины не принимались даже по найму. За исключением учебных, медицинских учреждений, почты, телеграфа и некоторых других ведомств. В МВД, например, помимо канцелярских служителей, право на пенсию имели женщины-телеграфистки. Рассчитывалась она по условиям назначения пенсионных выплат домашним учителям. Пенсия не прекращалась даже с выходом в замужество, поскольку приобреталась их личною службой государству. В начале XX века на казенной службе находилось около 38 тыс. женщин. Однако размеры их пенсий были невысокими.После первой русской революции были отменены привилегии дворянства в чинопроизводстве. Получение первого классного чина больше не зависело от сословной принадлежности. Чины по-прежнему были фундаментом формирования личного благополучия и материального достатка. Такие возможности появлялись у госслужащих, занимавших высшие и средние должности в управленческом аппарате империи. По статистике, начиная с чинов VIII класса и выше, чиновники обычно уже владели какой-либо собственностью. Все это приводило к дальнейшему социальному и материальному расслоению среди чиновников и служителей аппарата государственного управления. В конечном счете спустя время это приведет к тому, что после октября 1917 года многие бывшие чиновники низового уровня и канцелярские служители без особых колебаний перешли на сторону новой власти.Продолжение следует…