Судостроительный завод имени 61 коммунара. Лазаревская школа

Айвазовский И. К. Смотр Черноморского флота в 1849 г.

Айвазовский И. К. Портрет вице-адмирала М. П. Лазарева, 1839 г.

Айвазовский И. К. Вид города Николаева, 1843 г.

Линейный корабль «Султан Махмуд». Литография Подустова с рисунка В. А. Прохорова

Линейный корабль «Двенадцать Апостолов» кисти Айвазовского

Луиджи Премацци. Эллинг №4 Николаевского адмиралтейства

Лазаревские казармы для флотских экипажей. Сейчас здесь краеведческий музей

Луиджи Премацци. Эллинг №7 Николаевского адмиралтейства

Спуск на воду линейного корабля «Двенадцать Апостолов»

Пароходофрегат «Владимир»

Луиджи Премацци. Летнее морское собрание в Николаеве