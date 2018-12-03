Судостроительный завод имени 61 коммунара. Дело Казарского – 2

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Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями. Картина кисти И. К. Айвазовского, находится в Феодосийской картинной галерее

«Париж» – линейный корабль Черноморского флота, спущен на воду в 1826 г.

Портрет флигель-адъютанта А. И. Казарского. Художник Дементьев Игорь Николаевич, руководитель студии художников-маринистов при ЦВММ

Могила Александра Ивановича Казарского на старом городском кладбище в Николаеве у церкви Всех Святых