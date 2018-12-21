Токугава Иэясу: заложник, сёгун, бог (часть 3)

Мы продолжаем наш рассказ о деятельности величайшего из объединителей Японии Токугава Иэясу. В прошлый раз мы оставили его победителем на поле Сэкигахары, но что он делал, уничтожив своего главного врага Исида Мицунари?Прежде всего Иэясу озаботился экономикой и заново переделил земли (и доходы), принадлежавшие побежденным им даймё. Себе он взял лучшие земли, и своих приверженцев не обидел. Затем земли получили вассалы Тоётоми, примкнувшие к Токугава непосредственно перед битвой при Сэкигахара, то есть вроде бы как одумались и вот за это им и заплатили. Оставались кланы Тоётоми, причем сам Иэясу все еще по иронии судьбы оставался его вассалом, кланы Мори и Симадзу. Предатель Кобаякава Хидэаки, поступок которого решил судьбу битвы и страны, земель, однако, не получил. Иэясу, видимо, не хотел создавать прецедент и поощрять такого рода предательство.Вот таким был Иэясу Токугава. А еще он любил соколиную охоту. Поэтому изображен с соколом на руке.В 1603 году 60-летнему Иэясу император наконец-то даровал вожделенный им титул «Великого сёгуна победителя варваров», после чего он тут же создал новое правительство страны – сёгунат в городе Эдо (современный Токио). Новый сёгунат стал третьим и последним сёгунатом в истории Японии, после сёгунатов Минамото и Асикага. Но он же оказался и самым долговечным и правил страной 250 лет.Однако Иэясу недолго держался за этот титул и в 1605 году передал его своему старшему сыну Токугаве Хидэтаде. Он слишком хорошо помнил судьбу Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси, своевременно не позаботившихся о преемниках и пустивших это важное дело на самотек. Однако власть по-прежнему принадлежала Иэясу. Ведь по японской традиции сын не имел права ослушаться отца. Тот мог приказать ему убить любимую жену и детей и… сын, если только он не хотел потерять лицо в глазах общества, должен был это сделать немедля. Причем это было отнюдь не простое порицание. Такому господину никто бы не стал служить, ибо беспрекословное почитание родителей являлось неписанным законом японского общества.В 1607 году Иэясу решил вернуться в город своей молодости – Сунпу, и сделать его своей новой резиденцией, а сына оставить в замке Эдо. Здесь бывший сёгун занялся разработкой такой государственной системы, которая позволила бы его сёгунату сохранить власть на века. И сразу скажем, что это ему удалось!«Совренный Иэясу» (в центре) в окружении своих полководцев.В 1611 году будучи на коронации императора Го-Мидзуноо Токугава сделал важный политический ход. Он добился, чтобы его формальный сюзерен, Тоётоми Хидэёри, прибыл в столицу по его приглашению. А в Японии было принято, что высший не может посещать низших по их приглашению. Только… «выразив свое желание». Поэтому все японцы восприняли этот визит, как своего рода признание кланом Тоётоми превосходства клана Токугава.Затем Иэясу занялся ограничением прав столичной аристократии куге и самого императорского двора, часто вмешивавшихся в политику ради собственной выгоды и провоцировавшие самурайские кланы на вражду друг с другом.Формально Токугава Иэясу передал свой титул сёгуна сыну, но власть по-прежнему была в его руках. Но свободного времени у него стало значительно больше, и он воспользовался им для составления «Уложения о самурайских родах» («Букэ сёхатто»), которым были определены нормы жизни и поведения самурая не только на службе, но и в личной жизни, и в которых в сжатой форме были изложены все традиции военно-феодального сословия Японии, до этого передававшиеся в устной форме. Вот это «уложение» и стало тем самым знаменитым кодексам Бусидо, по которому теперь и стали жить самураи. Он стал основой поведения самураев на все последующее время. Но самое главное, что в соответствии с ним самураи были превращены из воинов-землевладельцев в лишенных земли городских чиновников.Теперь у Иэясу не было иных противников, кроме рода Тоётоми.Он имел множество влиятельных вассалов, а главное был третьим центром силы в стране. И если бы Иэясу вдруг умер, Тоётоми вполне могли бы вернуть себе власть в стране. Поэтому он решил от своего юного противника избавиться раз и навсегда.Костюмированный парад в честь Иэясу Токугава.Для начала он начал истощать казну Тоётоми, предлагая ему разные затратные строительные проекты. И Хидэёри не смог от них отказаться. Есть люди, для которых мнение большинства имеет большое значение, и вот, видимо, по молодости и неопытности он оказался в их числе. Между тем в жизни важно только одно – кто кому и сколько платит. И получалось так, что Хидэёри платил из своего же кармана себе же во вред.А затем Иэясу спровоцировал конфликт, поводом для которого стала… надпись на колоколе для храма Хоко-дзи, восстановленного на деньги самого Тоётоми Хидэёри. Пользуясь тем, что одни и те же иероглифы на китайском и японских языках имеют разное значение, Иэясу увидел в сделанной надписи проклятие в свой адрес. Причем Токугаву тут поддержали киотские монахи (и как бы, интересно, они этого не сделали?), которые не только подтвердили его безосновательное толкование, но и обвинили род Тоётоми в святотатстве.Вот такой примерно колокол, вернее, надпись на нем, использовал Токугава в качестве «казуса Белли», чтобы начать войну с Тоётоми.Хидэёри попытался объяснить, что значение надписей другое, но кто бы стал его слушать?! Тогда он объявил о том, что приглашает всех ронинов в свой замок в Осаке. А Иэясу только этого было и надо. Он объявил Хидэёри в том, что он готовит войну, мятеж, заговор и… начал против него военные действия, объясняя всем и каждому, что «он первым начал».В ноябре 1614 года Иэясу наконец-то смог приступить к самому важному делу своей жизни – осаде Осакского замка – главной цитадели клана Тоётоми. Армия Иэясу насчитывала более 200 тысяч человек. Осада свелась к локальным боям за форты, находившиеся по его периметру. Никакие другие виды борьбы были невозможны из-за труднодоступности осакского замка, со всех сторон окруженного рисовыми полями.Такой характер ведения военных действий был выгоден Иэясу, поскольку успех или неуспех зависели главным образом от численного превосходства. Хотя в боях за редут Санада, обороной которого руководил Санада Юкимура, отряды Токугавы потерпели поражение.Наступила зима, а замок все еще держался. Тогда Иэясу подвез артиллерию и начал бомбардировку замка. Огонь вели голландские пушкари и стреляли так метко, что чуть было не снесли голову ядром самому Хидэёри, тогда как другое ядро угодило в комнату его матери, принцессы Едогими, и убило двух ее служанок. В итоге Хидэёри испугался (или это мать его испугалась, а он ее послушал!) и предложил начать переговоры о мире. В итоге стороны договорились о том, что прекратят военные действия, но Хидэёри должен был к тому же снести внешние укрепления замка и распустить свои войска. Солдаты Иэясу тут же принялись за работу и в результате уже к январю 1615 года вся внешняя линия обороны Осаки была ликвидирована.Сообразив, к чему такое положение может привести, Тоётоми принялись за восстановление укреплений. Этим самым они дали Иэясу повод вновь предъявить им ультиматум: восстановление замка прекратить, отряды ронинов распустить, но, самое главное, покинуть замок в Осаке и жить в том замке, который укажет им сёгун. Понятно, что Хидэёри на это согласиться не мог и Токугава во второй раз объявил ему войну.Памятник Иэясу Токугава в парке Окадзаки.Вновь началась осада, но теперь уже всем было ясно, что поражение Тоётоми дело лишь времени. Было решено атаковать Иэясу и – будь, что будет. И, да, действительно, отрядам Хидэёри удалось пробиться до самого штаба Иэясу. Но сил ему все равно не хватило, и его армия потерпела сокрушительное поражение. Попав в безвыходное положение, и Тоётоми Хидэёри и его мать совершили сэппуку. Вот так род Тоётоми и прекратил свое существование!Теперь Иэясу являлся главным властителем Японии, а его сын – сёгуном! Император пожаловал ему должность главного министра страны дайдзё-дайдзин. Но не прошло и нескольких месяцев после этого, как он тяжело заболел. Точно чем – неизвестно. Токугава любил вкусно поесть, имел 18 наложниц, так что совсем не удивительно, что его здоровье таких чрезмерных для его возраста нагрузок просто не выдержало.Умер Иэясу Токугава 1 июня 1616 года, в 10 часов утра, в замке Сумпу в возрасте 73 лет.Литые ворота в храме Никко Тосё-гу, ведущие к могиле Токугава.Похоронен он был в храме в Никко Тосё-гу и получил посмертное имя Тосё-Дайгонгэн («Великий бог-спаситель, что озарил Восток»), под которым и был занесен в список японских божественных духов ками.Могила Иэясу Токугава.Интересно, что в отличие от Оды Нобунаги, поддерживавшего отношения с Португалией и Испанией и не возражавшего против миссионерской деятельности иезуитов, распространявших в Японии католицизм, Токугава предпочитал строить отношения с Нидерландами, исповедовавших протестантизм. А с 1605 года советником Иэясу по вопросам европейской политики и вовсе стал английский моряк и голландский торговый агент Уильям Адамс. Считается, что это он подбил Иэясу и его сына начать гонение на католическую религию в Японии, что в итоге привело к практически полному закрытию страны для Запада. Право торговать с Японией имели только голландцы. Уже в 1614 году Иэясу своим указом запретил пребывания миссионеров и обращенных христиан в стране. На верующих обрушились репрессии с показательными массовыми распятиями на крестах. Небольшой части христиан удалось перебраться в испанские Филиппины, но всех оставшихся силой обратили в буддизм. Но все же небольшой группе японцев удалось сохранить верность христианству, которое они исповедовали в глубокой тайне до 1868 года, когда в Японии в ходе реформ Мейдзи наконец-то провозгласили свободу вероисповеданий.Собственноручно написанные советы Иэясу, о том, как самураю преуспеть в его делах. Из коллекции храма Никко.П.С. История Токугава Иэясу и английского моряка Уильяма Адамса отражена в романах Кристофер Николь «Рыцарь золотого веера» и Джеймса Клавелла «Сёгун».