Как убили советскую цивилизацию

Коммунистическая партия отказалась от своей роли морального, интеллектуального лидера цивилизации и народа. То есть отказалась от своей судьбы.К началу 1950-х годов социалистическое общество состоялось, система набрала ход. Народ искренне поверил, что строит самую справедливую, добрую и сильную страну. Отсюда массовое народное творчество, изобретательство и неподдельный энтузиазм. Великая победа, стремительное восстановление страны и новые ударные стройки меняли Союз буквально на глазах. Казалось, что ещё немого, и Россия-СССР выиграет исторический спор о превосходстве светлой стороны человека над его темной стороной, добра над злом, духа над материей. Это было соревнование не между социализмом и капитализмом (это была видимая сторона), а между справедливостью и несправедливостью, добром и злом. И нас были все предпосылки для новой великой победы. СССР имел все шансы стать на планете «царем горы», совершить советскую (русскую) глобализацию.Однако партийная верхушка испугалась этого будущего, своего народа, его творческого, созидательного порыва. Вместо прорыва в будущее, обгона звериного хищного Запада на тысячу лет номенклатура выбрала стабильность («застой»). Хозяева страны испугались новой реальности. Вместо динамики выбрали стабильность, вместо перемен – незыблемость. Поэтому могилу Сталина завалили мусором, его образ очернили. Всевозможных солженицыных использовали для создания мифа «о кровавом диктаторе» и лжи о «десятках миллионов невинно репрессированных». Благородный порыв народа стали гасить. Сначала с помощью радикализма и волюнтаризма Хрущева – освоение целины, кукурузная и мясная «эпопеи», жесткая демилитаризация с развалом наиболее боеспособных частей и изгнанием боевых кадров, «оттепелью» и пр.ТакПри этом на словах народу ещё обещали быстрое наступление коммунизма, но теперь это были только слова, пустая форма без дела. Теперь номенклатура думала не как победить старый мир, капитализм, а как с ним примириться, как договориться с западной элитой о сосуществовании.– второй за столетие страшной катастрофой русской цивилизации и народа.Мощный темп и энергетику развития, заданные при Сталине, нельзя было сразу остановить. Поэтому страна ещё быстро развивалась. Неудивительно, что первая половина правления Брежнева стала «золотым веком» СССР. Жизнь улучшалась. Тяготы мобилизации, войны и её последствий остались в прошлом. Россия-СССР впервые в своей истории жила в полной безопасности, никто не посмел бы атаковать нашу страну. Ещё жила надежда на победу коммунизма. Реформа Косыгина укрепила экономику, придала ей новый импульс развития.Однако проблема была в том, что теперь успехи в хозяйстве, развитии территории, космосе и военном деле уже не опирались на энергетику созидания. Партийная элита перестала думать о «светлом будущем» для всех. Партию теперь заботила только борьба за власть и торг с Западом за наилучшие условия сосуществования. При этом при Брежневе в СССР нашли «эльдорадо» — огромные залежи «черного золота». СССР освоил нефтяные залежи Западной Сибири. В конце 1960-х годов Союз начинает массовый экспорт нефти. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. привели к резкому росту цены на нефть. Запад испытал сильнейший нефтяной кризис. Москва же получила мощный источник притока валюты. И советская верхушка делает ставку на массированный экспорт энергоносителей. В Российской Федерации повторят эту стратегическую ошибку.Косыгинские реформы сворачивают. Зачем развивать и совершенствовать хозяйство, если и так всё хорошо. Советская экономика становится ущербной: вместо того чтобы создавать и делать самостоятельно, Союз стал закупать всё подряд. Появляется экономика нефтегазовой «трубы». С этого момента начинается отставание СССР по ряду отраслей, многие прорывные программы сворачивают. Так, наука ещё хорошо финансировалась, русские ученые продолжали изобретать, создавать новые великолепные технологии, оборудование, машины, но это большей частью ложилось под сукно, шло в архив. Зачем изобретать и эффективно работать, если можно просто продавать сырье? Партийная верхушка уже предпочитала не утруждать себя, а покупать за Западе. Возрождается старая болезнь российской «элиты» — считать, что западное заведомо лучше своего, русского. Даже при наличии своего, при этом более качественного, выбиралось западное.. В военно-промышленном комплексе СССР продолжается цениться высокая квалификация, прогресс и высокие, прорывные технологии. По сути, в советском ВПК в это время был накоплено огромное количество прорывных технологий, которые могли превратить Союз в космическую, военную и экономическую сверхдержаву, на десятилетия ушедшую вперед от остального мира. Однако, в отличие от США, где всё лучшее от оборонки немедленно осваивалось в гражданском производстве (двойные технологии), то в брежневском СССР ВПК жил отдельно от страны. Наука и оборонка ещё шли вперёд, в будущее, создавали суперцивилизацию, а власть, народ приучались жить в застойном болоте.Психологические, социальные и экономические последствия «нефтяного коммунизма» были страшными.Люди получили возможность жить не по средствам, повышать свой жизненный уровень без связи с ростом эффективности производства и производительности труда. Большинство покупают «халявой». Мол, народ долго страдал и затягивал пояса, пусть теперь поживет в сытости. В обмен советская элита получила право по-тихому свернуть курс на строительство коммунизма, загнивать, начать мягкую приватизацию народных богатств и начать переговоры с Западом о сосуществовании и слиянии.При Сталине летчики-асы, профессура могли получать больше союзных министров. А во время «застоя» инженер в СССР превращается в обычного рабочего, зарплата водителя троллейбуса сравнивается с доходом кандидата наук. Сталинская здоровая иерархия: чем выше квалификация – тем больше зарплата, уходит в прошлое. Умирает здоровая трудовая этика. Неудивительно, что при Сталине научно-технический прогресс шёл семимильными шагами, а при Брежневе угас или был огорожен «железным занавесом» в ВПК.Вызревает новый паразитарный, деградационный класс. Импортные товары были дефицитом. Их нужно было покупать нелегально с переплатой у работников советской торговли, людей, имеющих возможность посещать заграницу. Так возникла основа для возникновения класса торговцев-спекулянтов. В СССР возникает «серый рынок», подпольные криминальные капиталы. При этом в национальных окраинах, на Кавказе и в Среднее Азии эти тенденции были сильнее, ярче выражены. Быть таким спекулянтом, человеком, допущенным к распределению, становится прибыльнее, чем летчиком, пограничником или ученым, преподавателем.Поэтому, «колбаса» и «джинсы». На место освоения Луны и Марса, глубин Мирового океана приходит убогая и серая реальность. А место национальной культуры занимает «попса» — американский (западный) суррогат культуры. Начинается разложение общества. Партийная знать и простые люди желают «красивой жизни», картинки которой они видят в западных фильмах или по время командировок за границу. Пустоту в душе люди начинают глушить алкоголем, начинается массовая алкоголизация советского общества. Отсюда же рост преступности, рост носителей уголовной этики.«Большая сделка» стала превращать народ в развращенное «стадо», не желающее хорошо и усердно работать, но желающее «красивой жизни». У них формируют образ «сказочного Запада» — обильного и красивого мира, где всё хорошо и полная свобода. Происходит разделение советского народа, единый монолит разрушают., который после развала СССР переродится уже в открытый нацизм. Грузинской, прибалтийской или украинской интеллигенции внушают, что их нации лучше других, что, отделавшись от «совка» (русских, «москалей»), они будут жить намного лучше. При этом все подсознательно были уверены, что достижения СССР будут сохранены: отсутствие угрозы войны, высокий уровень развития образования и здравоохранения, низкий уровень преступности, бесплатные детские садики, школы и институты, бесплатные квартиры, низкие цены за жилищно-коммунальные услуги (газ, электричество, вода и пр.) и прочие достижения социализма.Таким образом, вырождение советской знати погубило советскую цивилизацию. Если при Сталине элита была дисциплинированной, ответственной, ставила на отечественную культуру, образование, науку, технику и производство, то после великого вождя стала формировать антиэлита, которая смотрела на Запад и мечтала приватизировать народную собственность, «красиво жить». Гниение было стремительным, и во второй период правления Брежнева партийная верхушка и её национальные кадры уже делало ставку не на победу СССР в историческом противостоянии с Западом, а на развал и поражение советской цивилизации. Советской антиэлите казалось, что народной собственности и ресурсов так много, что великую Россию (СССР) можно расчленить и пировать на её обломках. Хватит и им и их семьям. Великое предательство и мародерство позволит им стать частью уже глобальной мафии.