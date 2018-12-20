Японо-китайская война 20 века. Об особенностях боевых действий и тактике сторон. Ч. 3
Китайская оборона.
Характерными особенностями китайской обороны являются, в первую очередь, ее исключительная стойкость и способность длительно сопротивляться превосходящим ее во много раз в технике наступающим японским войскам. В ряде случаев, когда на стороне японцев было сосредоточено большое количество артиллерии, танков, авиации и пр., китайские войска оказывали им длительное сопротивление, даже не располагая необходимым количеством винтовок и патронов. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком моральном состоянии китайских войск. Однако следует отметить, что в первый год войны китайская оборона характеризовалась большой пассивностью. Китайские солдаты с большим упорством удерживали каждый метр обороняемой территории, переходя в рукопашную с атакующим противником, и все же случаи перехода в контратаку для того, чтобы окончательно разгромить потрясенного и понесшего крупные потери противника, были очень редки. Эта пассивность позволяла японцам широко и безнаказанно осуществлять ряд довольно рискованных маневров,
Большим недостатком китайской обороны являлась ее линейность. Войска, в основном, располагались на одной линии; глубоко эшелонированные тактические резервы отсутствовали; все огневые средства использовались на переднем крае. Это, главным образом, объясняется тем, что насыщенность китайских войск автоматическим оружием была недостаточна - и для создания необходимой плотности огня перед передним краем приходилось все огневые средства пехоты использовать именно на переднем крае. Такая линейность обороны, конечно, не способствовала ее стойкости.
Китайские пулеметчики
Китайские войска весьма искусно применялись к местности и эффективно использовали для обороны населенные пункты с каменными и глинобитными постройками, готовя их для упорной круговой обороны. Это несколько компенсировало линейность обороны и повышало ее устойчивость.
Китайцы в обороне широко применяли фортификацию - как для подготовки огневых позиций, так и для противопехотных и противотанковых заграждений. Наиболее широко использовались следующие виды искусственных препятствий: колючая проволока, мины, противотанковые рвы, фугасы. Следует отметить, что противотанковая оборона в значительной степени базировалась на противотанковых препятствиях, так как, вследствие недостатка противотанковой артиллерии, активная ПТО выражалась, главным образом, в применении связок гранат. История показывает целый ряд примеров героической борьбы китайских гранатометчиков с атакующими танками противника.
Недостаток артиллерии привел к отказу от создания артиллерийских групп общего назначения. В основном и в первую очередь артиллерия обороны использовалась для борьбы с атакующими танками и пехотой противника.
Танки, вследствие крайне незначительного их количества, китайцами в обороне вообще не применялись.
Во время боев под Ханькоу отмечены случаи применения китайской авиации против подходящих японских резервов – причем в одном из боев китайская авиация на бреющем полете атаковала подходящую японскую бригаду, рассеяла ее и надолго затормозила ее участие в бою.
Характерным для действий китайских войск было их умение быстро выходить из боя. Выход из боя осуществлялся, как правило, под прикрытием локальных контратак отдельных подразделений.
Как известно, японские войска имели возможность сталкиваться с китайской обороной не только в условиях маневренной войны, но и в ярко выраженных позиционных условиях - например при героической обороне китайской армией Шанхая. Наиболее характерной из операций такого рода является операция под Дачаном.
Китайские позиции под Дачаном представляли собой сильные полевые укрепления, состоявшие, главным образом, из бетонированных огневых точек, эшелонированных на большую глубину (до 5 км). Как перед позициями, так и в их глубине были расположены различные противопехотные и противотанковые препятствия. Кроме того, прочность китайских позиций усиливалась исключительно благоприятной для обороны местностью - изрезанной в разных направлениях большим количеством рек и каналов, а также большим количеством населенных пунктов, обнесенных глинобитными или кирпичными стенами.
Японцам пришлось сосредоточить для прорыва этой позиции громадное количество живой силы и техники. На фронте прорыва (около 7 км) сосредоточились 3 пехотные дивизии (до 60000 человек), 200 танков, 228 орудий. Таким образом, насыщенность войск и техникой у японцев на 1 км фронта, примерно, достигала: 8000 - 9000 человек. 32 орудия и около 30 танков. Кроме того, с японскими наземными войскам взаимодействовала боевая авиация. Однако операция прорыва китайской оборонительной полосы (глубиной до 5 км) потребовала для завершения четыре дня, причем темп продвижения японских войск в первый день боя достиг только 1 - 1,5 км, а за следующие два дня японские войска продвинулись только на 2 км. Как указывалось ранее, вследствие медленного продвижения японских войск главные силы китайской армии успели безболезненно переправиться через р. Сучжоу - после чего были взорваны мосты. И только через три дня, преодолевая сопротивление арьергардов, японская пехота подошла к р. Сучжоу.
Офицеры и солдаты китайской армии. 1930-40-е гг.
Итак, можно сделать следующие выводы.
1. Опыт боев в Китае подтвердил высокую сопротивляемостъ обороны даже в том случае, когда обороняющийся не располагал достаточной техникой - если его бойцы полны решимости бороться до последней капли крови, выполняя поставленную боевую задачу.
2. При недостатке артиллерийских средств сильно повышается значение автоматического и винтовочного огня - опыт ряда боев в Китае доказал, что пока часть огневых (особенно пулеметных) точек на переднем крае остается неподавленной, оборона может успешно отражать атаки противника - нанося последнему тяжелые потери.
3. Весьма характерными для действий китайских войск, являются широкое применение подвижной обороны и ее высокая эффективность - что особенно ярко выявилось во время отхода китайских войск от Шанхая к Нанкину и зятем к Ханькоу. Как говорилось ранее, Ханькоуская операция тянулась почти шесть месяцев и обошлась японцам в 300000 человек.
4. Опыт войны в Китае показывает, что войска должны не только уметь осуществлять наступательные задачи, широко применяя маневр против флангов обороны, но и уметь организовать фронтальный прорыв оборонительной полосы. Японская армия же пыталась повсюду применять метод «Канн», широкий охватывающий маневр, и оказалась совершенно неподготовленной к осуществлению прорывов (Шанхай, бои на подступах к Нанкину и Ханькоу).
5. Стойкость обороны, даже значительно уступающей войскам наступающего в технике, заставила японский генеральный штаб пересмотреть свои взгляды на оборону лишь как на промежуточный этап перед переходом войск в наступление («тигр, приготовившийся к прыжку»), и в полевом уставе 1938 г. оборона уже трактовалась в полном соответствии со взглядами передовых европейских армий.
Действия в населенных пунктах.
Для обороны отдельных улиц и кварталов китайцы широко применяли баррикады из земляных мешков высотой до 5 метров. Перед баррикадами закладывались фугасы, мины и устраивались проволочные заграждения. Дома соединялись ходами сообщения. Для защитников отдельных домов устраивались подземные убежища. Громадную роль в обороне внутри крупных населенных пунктов играли гранатометчики и снайперы. Группа хорошо расположенных снайперов оказывалась способной самостоятельно и на долгое время задерживать продвижение целого наступающего отряда.
Наступление в уличном бою связано с большими трудностями и требовало немедленного закрепления за собой каждого захваченного участка местности и очистки его от оставшихся неподавленными групп противника - снайперов, гранатометчиков.
Основное оружие в руках наступающего - пулемет и ручная граната. Применение артиллерии (даже малокалиберной) было связано с большими трудностями. Снайперы довольно быстро расстреливали расчеты - так как извилистость улиц вынуждала подтягивать орудия почти вплотную к объекту, который они должны были обстрелять.
Не давал должного эффекта и огонь тяжелой артиллерии - так как разрушенные артогнем здания создавали лишь дополнительные трудности для продвижения наступающих войск. Гарнизоны же обстреливаемых зданий несли ничтожные потери, ибо с началом интенсивной бомбардировки они меняли позиции - используя подземные ходы сообщения. Разрушать целые кварталы оказалось затруднительно.
Воздушные бомбардировки также оказались зачастую неприменимыми - вследствие того что китайские и японские войска находились в непосредственном соприкосновении друг с другом.
Танки и бронеавтомобили японцев тяжело страдали от мин и фугасов: расстреливались огнем отдельных хорошо замаскированных орудий, причем маневр танков был весьма стеснен узкими улицами и многочисленными баррикадами.
Небольшой эффект давал и поджог домов. Горящий дом превращался в нейтральную зону, а после пожара борьба возобновлялась - теперь за развалины дома. Помимо этого, поджог отдельного дома вызывал пожар целого квартала, что заставляло японцев отводить свои войска и нарушало общий план наступательной операции.
Опыт уличных боев выявил невыгодность занятия обороны в угловых зданиях. Эти дома обычно подвергались сильному фланговому обстрелу, и их оборона была связана с крупными жертвами.
Широкое распространение получили ночные действия - вылазки и контратаки со стороны китайцев, которые правильно учли, что темнота сильно снижает возможности использования японцами боевой техники. Это несколько уравновешивало силы сторон.
Крупные потери, которые несли японские войска в уличных боях, заставили их искать новых способов укрытия от меткого огня китайцев. В частности, японцами стали широко применяться переносные стальные щиты, а также металлические бидоны, заполненные землей - которые японские солдаты при передвижении ползком катили перед собой. Правда, эти средства укрывали только от пуль, но не от ручных гранат.
Форсирование рек.
Во время боевых операции в Китае имел место целый ряд боев, связанных о форсированием водных преград - причем японские войска показали высокую степень подготовленности к ведению этого сложнейшего вида боевой операции.
Подготовка к форсированию реки проводилась обычно с максимальным использованием принципа внезапности. О мосте и времени проведения операции знало лишь ограниченное число лиц. Войска сосредотачивались на автомобилях - ночью и непосредственно перед началом переправы. Срок подготовительных работ сокращался до минимума. Переправа осуществлялась на широком фронте. Пехотная дивизия получала полосу в 25 - 30 км. Широко применялись демонстративные переправы. Дивизия обычно переправлялась на трех участках. Пехотный полк получал участок до 500 - 1000 м, а пехотный батальон – 300 - 500 м.
Дли обеспечения переправы выделялось до полка артиллерии. Кроме того, для борьбы с пулеметными огневыми точками на берегу противника широко привлекались танки - в качестве отдельных бронированных подвижных огневых точек. Для ускорения процесса переправы японцы широко использовали моторизованные плавучие средства.
Операция форсирования обычно распадалась на три этапа. Первый этап - разведка противника и реки, подготовка переправочных средств, вывод частей в исходное положение. Второй этап - выброска десанта и обеспечение плацдарма на берегу противника (причем этот этап обычно для обеспечения внезапности осуществлялся ночью). Третий этап - переправа главных сил и развитие наступления на берегу противника - обычно развертывался с наступлением рассвета.
В качестве примера можно привести форсирование японцами р. Хуанхэ 23 декабря 1937 г.
Ширина реки на участке переправы была от 300 до 1000 м. Разведка переправ была проведена засветло. С наступлением темноты переправляемая дивизия была переброшена автотранспортом к пунктам переправы - в условиях соблюдения полной тайны и маскировки.
Переправа началась в 20 часов одновременно в трех пунктах, причем в одном из пунктов переправлялось два полка. В головные эшелоны были выделены в одном пункте два батальона, в остальных - по одному.
Переправа производилась на мотопонтонах, которые вначале двигались на веслах, а затем были переключены на моторы. Артиллерия открыла огонь после обнаружения переправы китайцами. Переправлялась артиллерия со вторым эшелоном - на плотах. Переправа первого эшелона заняла 10 минут, переправа всей дивизии – 2,5 часа. К рассвету 24 декабря переправа дивизии была закончена.
Необходимо отметить, что не всегда операции форсирования рек оканчивались для японцев так удачно. Во время операций на реках Янцзы и Хуанхэ в 1939 г. отмечались случаи неоднократных неудачных попыток со стороны японцев форсировать речные преграды. Эти неудачи объяснялись повысившейся бдительностью китайских войск, лучше организованным огнем и, в первую очередь, повысившейся активностью обороны.
Неоднократно японские части, уже успевшие высадиться на противоположном берегу, с большими потерями сбрасывались в реку – после энергичных контратак китайцев.
Униформа китайских военнослужащих рассматриваемого периода
Партизанские действия.
Как мы уже отмечали ранее, партизанская война в Китае приняла совершенно исключительный размах, превратившись в подлинную борьбу всего китайского народа против японского агрессора. Китайские партизаны выработали свою специфическую тактику боевых действий.
Отметим здесь наиболее характерные черты тактики партизанских действий. Численность партизанских отрядов колебалась в зависимости от решаемых ими задач, условий местности и других особенностей обстановки. Для проведения крупных операций, под единым командованием собиралось до 3000 человек.
При появлении крупных отрядов японцев, партизанский отряд обычно разбивался на несколько групп и, маскируя свои главные силы, обволакивал японский отряд сетью разведчиков. Последние активными действиями отвлекали на себя внимание японских войск и обеспечивали главным силам отряда возможность нападения на японцев с фланга и тыла. В случае отступления партизанские части рассыпались на мелкие группы, которые затем сосредоточивались в определенном месте - и снова переходили в наступление, но уже с нового направления.
Партизаны не ввязывались в затяжные бои. Продолжительность даже крупных боев обычно не превышала 1 - 2 часов.
Таковы ключевые особенности Японо-китайской войны 20-го века, главную роль в которой сыграли не передовая тактика и качество вооружения, а национальный подъем китайского народа, борющегося против жестокого, циничного и воинственного агрессора.
Характерными особенностями китайской обороны являются, в первую очередь, ее исключительная стойкость и способность длительно сопротивляться превосходящим ее во много раз в технике наступающим японским войскам. В ряде случаев, когда на стороне японцев было сосредоточено большое количество артиллерии, танков, авиации и пр., китайские войска оказывали им длительное сопротивление, даже не располагая необходимым количеством винтовок и патронов. Это свидетельствует о чрезвычайно высоком моральном состоянии китайских войск. Однако следует отметить, что в первый год войны китайская оборона характеризовалась большой пассивностью. Китайские солдаты с большим упорством удерживали каждый метр обороняемой территории, переходя в рукопашную с атакующим противником, и все же случаи перехода в контратаку для того, чтобы окончательно разгромить потрясенного и понесшего крупные потери противника, были очень редки. Эта пассивность позволяла японцам широко и безнаказанно осуществлять ряд довольно рискованных маневров,
Большим недостатком китайской обороны являлась ее линейность. Войска, в основном, располагались на одной линии; глубоко эшелонированные тактические резервы отсутствовали; все огневые средства использовались на переднем крае. Это, главным образом, объясняется тем, что насыщенность китайских войск автоматическим оружием была недостаточна - и для создания необходимой плотности огня перед передним краем приходилось все огневые средства пехоты использовать именно на переднем крае. Такая линейность обороны, конечно, не способствовала ее стойкости.
Китайские пулеметчики
Китайские войска весьма искусно применялись к местности и эффективно использовали для обороны населенные пункты с каменными и глинобитными постройками, готовя их для упорной круговой обороны. Это несколько компенсировало линейность обороны и повышало ее устойчивость.
Китайцы в обороне широко применяли фортификацию - как для подготовки огневых позиций, так и для противопехотных и противотанковых заграждений. Наиболее широко использовались следующие виды искусственных препятствий: колючая проволока, мины, противотанковые рвы, фугасы. Следует отметить, что противотанковая оборона в значительной степени базировалась на противотанковых препятствиях, так как, вследствие недостатка противотанковой артиллерии, активная ПТО выражалась, главным образом, в применении связок гранат. История показывает целый ряд примеров героической борьбы китайских гранатометчиков с атакующими танками противника.
Недостаток артиллерии привел к отказу от создания артиллерийских групп общего назначения. В основном и в первую очередь артиллерия обороны использовалась для борьбы с атакующими танками и пехотой противника.
Танки, вследствие крайне незначительного их количества, китайцами в обороне вообще не применялись.
Во время боев под Ханькоу отмечены случаи применения китайской авиации против подходящих японских резервов – причем в одном из боев китайская авиация на бреющем полете атаковала подходящую японскую бригаду, рассеяла ее и надолго затормозила ее участие в бою.
Характерным для действий китайских войск было их умение быстро выходить из боя. Выход из боя осуществлялся, как правило, под прикрытием локальных контратак отдельных подразделений.
Как известно, японские войска имели возможность сталкиваться с китайской обороной не только в условиях маневренной войны, но и в ярко выраженных позиционных условиях - например при героической обороне китайской армией Шанхая. Наиболее характерной из операций такого рода является операция под Дачаном.
Китайские позиции под Дачаном представляли собой сильные полевые укрепления, состоявшие, главным образом, из бетонированных огневых точек, эшелонированных на большую глубину (до 5 км). Как перед позициями, так и в их глубине были расположены различные противопехотные и противотанковые препятствия. Кроме того, прочность китайских позиций усиливалась исключительно благоприятной для обороны местностью - изрезанной в разных направлениях большим количеством рек и каналов, а также большим количеством населенных пунктов, обнесенных глинобитными или кирпичными стенами.
Японцам пришлось сосредоточить для прорыва этой позиции громадное количество живой силы и техники. На фронте прорыва (около 7 км) сосредоточились 3 пехотные дивизии (до 60000 человек), 200 танков, 228 орудий. Таким образом, насыщенность войск и техникой у японцев на 1 км фронта, примерно, достигала: 8000 - 9000 человек. 32 орудия и около 30 танков. Кроме того, с японскими наземными войскам взаимодействовала боевая авиация. Однако операция прорыва китайской оборонительной полосы (глубиной до 5 км) потребовала для завершения четыре дня, причем темп продвижения японских войск в первый день боя достиг только 1 - 1,5 км, а за следующие два дня японские войска продвинулись только на 2 км. Как указывалось ранее, вследствие медленного продвижения японских войск главные силы китайской армии успели безболезненно переправиться через р. Сучжоу - после чего были взорваны мосты. И только через три дня, преодолевая сопротивление арьергардов, японская пехота подошла к р. Сучжоу.
Офицеры и солдаты китайской армии. 1930-40-е гг.
Итак, можно сделать следующие выводы.
1. Опыт боев в Китае подтвердил высокую сопротивляемостъ обороны даже в том случае, когда обороняющийся не располагал достаточной техникой - если его бойцы полны решимости бороться до последней капли крови, выполняя поставленную боевую задачу.
2. При недостатке артиллерийских средств сильно повышается значение автоматического и винтовочного огня - опыт ряда боев в Китае доказал, что пока часть огневых (особенно пулеметных) точек на переднем крае остается неподавленной, оборона может успешно отражать атаки противника - нанося последнему тяжелые потери.
3. Весьма характерными для действий китайских войск, являются широкое применение подвижной обороны и ее высокая эффективность - что особенно ярко выявилось во время отхода китайских войск от Шанхая к Нанкину и зятем к Ханькоу. Как говорилось ранее, Ханькоуская операция тянулась почти шесть месяцев и обошлась японцам в 300000 человек.
4. Опыт войны в Китае показывает, что войска должны не только уметь осуществлять наступательные задачи, широко применяя маневр против флангов обороны, но и уметь организовать фронтальный прорыв оборонительной полосы. Японская армия же пыталась повсюду применять метод «Канн», широкий охватывающий маневр, и оказалась совершенно неподготовленной к осуществлению прорывов (Шанхай, бои на подступах к Нанкину и Ханькоу).
5. Стойкость обороны, даже значительно уступающей войскам наступающего в технике, заставила японский генеральный штаб пересмотреть свои взгляды на оборону лишь как на промежуточный этап перед переходом войск в наступление («тигр, приготовившийся к прыжку»), и в полевом уставе 1938 г. оборона уже трактовалась в полном соответствии со взглядами передовых европейских армий.
Действия в населенных пунктах.
Для обороны отдельных улиц и кварталов китайцы широко применяли баррикады из земляных мешков высотой до 5 метров. Перед баррикадами закладывались фугасы, мины и устраивались проволочные заграждения. Дома соединялись ходами сообщения. Для защитников отдельных домов устраивались подземные убежища. Громадную роль в обороне внутри крупных населенных пунктов играли гранатометчики и снайперы. Группа хорошо расположенных снайперов оказывалась способной самостоятельно и на долгое время задерживать продвижение целого наступающего отряда.
Наступление в уличном бою связано с большими трудностями и требовало немедленного закрепления за собой каждого захваченного участка местности и очистки его от оставшихся неподавленными групп противника - снайперов, гранатометчиков.
Основное оружие в руках наступающего - пулемет и ручная граната. Применение артиллерии (даже малокалиберной) было связано с большими трудностями. Снайперы довольно быстро расстреливали расчеты - так как извилистость улиц вынуждала подтягивать орудия почти вплотную к объекту, который они должны были обстрелять.
Не давал должного эффекта и огонь тяжелой артиллерии - так как разрушенные артогнем здания создавали лишь дополнительные трудности для продвижения наступающих войск. Гарнизоны же обстреливаемых зданий несли ничтожные потери, ибо с началом интенсивной бомбардировки они меняли позиции - используя подземные ходы сообщения. Разрушать целые кварталы оказалось затруднительно.
Воздушные бомбардировки также оказались зачастую неприменимыми - вследствие того что китайские и японские войска находились в непосредственном соприкосновении друг с другом.
Танки и бронеавтомобили японцев тяжело страдали от мин и фугасов: расстреливались огнем отдельных хорошо замаскированных орудий, причем маневр танков был весьма стеснен узкими улицами и многочисленными баррикадами.
Небольшой эффект давал и поджог домов. Горящий дом превращался в нейтральную зону, а после пожара борьба возобновлялась - теперь за развалины дома. Помимо этого, поджог отдельного дома вызывал пожар целого квартала, что заставляло японцев отводить свои войска и нарушало общий план наступательной операции.
Опыт уличных боев выявил невыгодность занятия обороны в угловых зданиях. Эти дома обычно подвергались сильному фланговому обстрелу, и их оборона была связана с крупными жертвами.
Широкое распространение получили ночные действия - вылазки и контратаки со стороны китайцев, которые правильно учли, что темнота сильно снижает возможности использования японцами боевой техники. Это несколько уравновешивало силы сторон.
Крупные потери, которые несли японские войска в уличных боях, заставили их искать новых способов укрытия от меткого огня китайцев. В частности, японцами стали широко применяться переносные стальные щиты, а также металлические бидоны, заполненные землей - которые японские солдаты при передвижении ползком катили перед собой. Правда, эти средства укрывали только от пуль, но не от ручных гранат.
Форсирование рек.
Во время боевых операции в Китае имел место целый ряд боев, связанных о форсированием водных преград - причем японские войска показали высокую степень подготовленности к ведению этого сложнейшего вида боевой операции.
Подготовка к форсированию реки проводилась обычно с максимальным использованием принципа внезапности. О мосте и времени проведения операции знало лишь ограниченное число лиц. Войска сосредотачивались на автомобилях - ночью и непосредственно перед началом переправы. Срок подготовительных работ сокращался до минимума. Переправа осуществлялась на широком фронте. Пехотная дивизия получала полосу в 25 - 30 км. Широко применялись демонстративные переправы. Дивизия обычно переправлялась на трех участках. Пехотный полк получал участок до 500 - 1000 м, а пехотный батальон – 300 - 500 м.
Дли обеспечения переправы выделялось до полка артиллерии. Кроме того, для борьбы с пулеметными огневыми точками на берегу противника широко привлекались танки - в качестве отдельных бронированных подвижных огневых точек. Для ускорения процесса переправы японцы широко использовали моторизованные плавучие средства.
Операция форсирования обычно распадалась на три этапа. Первый этап - разведка противника и реки, подготовка переправочных средств, вывод частей в исходное положение. Второй этап - выброска десанта и обеспечение плацдарма на берегу противника (причем этот этап обычно для обеспечения внезапности осуществлялся ночью). Третий этап - переправа главных сил и развитие наступления на берегу противника - обычно развертывался с наступлением рассвета.
В качестве примера можно привести форсирование японцами р. Хуанхэ 23 декабря 1937 г.
Ширина реки на участке переправы была от 300 до 1000 м. Разведка переправ была проведена засветло. С наступлением темноты переправляемая дивизия была переброшена автотранспортом к пунктам переправы - в условиях соблюдения полной тайны и маскировки.
Переправа началась в 20 часов одновременно в трех пунктах, причем в одном из пунктов переправлялось два полка. В головные эшелоны были выделены в одном пункте два батальона, в остальных - по одному.
Переправа производилась на мотопонтонах, которые вначале двигались на веслах, а затем были переключены на моторы. Артиллерия открыла огонь после обнаружения переправы китайцами. Переправлялась артиллерия со вторым эшелоном - на плотах. Переправа первого эшелона заняла 10 минут, переправа всей дивизии – 2,5 часа. К рассвету 24 декабря переправа дивизии была закончена.
Необходимо отметить, что не всегда операции форсирования рек оканчивались для японцев так удачно. Во время операций на реках Янцзы и Хуанхэ в 1939 г. отмечались случаи неоднократных неудачных попыток со стороны японцев форсировать речные преграды. Эти неудачи объяснялись повысившейся бдительностью китайских войск, лучше организованным огнем и, в первую очередь, повысившейся активностью обороны.
Неоднократно японские части, уже успевшие высадиться на противоположном берегу, с большими потерями сбрасывались в реку – после энергичных контратак китайцев.
Униформа китайских военнослужащих рассматриваемого периода
Партизанские действия.
Как мы уже отмечали ранее, партизанская война в Китае приняла совершенно исключительный размах, превратившись в подлинную борьбу всего китайского народа против японского агрессора. Китайские партизаны выработали свою специфическую тактику боевых действий.
Отметим здесь наиболее характерные черты тактики партизанских действий. Численность партизанских отрядов колебалась в зависимости от решаемых ими задач, условий местности и других особенностей обстановки. Для проведения крупных операций, под единым командованием собиралось до 3000 человек.
При появлении крупных отрядов японцев, партизанский отряд обычно разбивался на несколько групп и, маскируя свои главные силы, обволакивал японский отряд сетью разведчиков. Последние активными действиями отвлекали на себя внимание японских войск и обеспечивали главным силам отряда возможность нападения на японцев с фланга и тыла. В случае отступления партизанские части рассыпались на мелкие группы, которые затем сосредоточивались в определенном месте - и снова переходили в наступление, но уже с нового направления.
Партизаны не ввязывались в затяжные бои. Продолжительность даже крупных боев обычно не превышала 1 - 2 часов.
Таковы ключевые особенности Японо-китайской войны 20-го века, главную роль в которой сыграли не передовая тактика и качество вооружения, а национальный подъем китайского народа, борющегося против жестокого, циничного и воинственного агрессора.
- Автор:
- Олейников Алексей
- Статьи из этой серии:
- Японо-китайская война 20 века. Об особенностях боевых действий и тактике сторон. Ч. 1
Японо-китайская война 20 века. Об особенностях боевых действий и тактике сторон. Ч. 2
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter