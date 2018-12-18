Судостроительный завод имени 61 коммунара. Верфь в годы Крымской войны

А. В. Ганзен, художник Главного морского штаба. Линейный корабль «Императрица Мария» под парусами. Из альбома «Российский императорский флот» 1916 г.

120-пушечный корабль «Двенадцать Апостолов». Литография В. А. Прохорова

Айвазовский И. К. Линейный корабль «Париж»

Парусно-винтовой линейный корабль «Цесаревич». Автор модели Сергей Постыкин, 2004 г.

Айвазовский К. И. Русская эскадра на Севастопольском рейде

Вице-адмирал Метлин

Остров Константиновская батарея. Фото Виктора Аджамского