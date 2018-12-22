Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 3)
В этой части обзора мы поговорим об оружии, которого формально не существовало. Многие отечественные и зарубежные эксперты, писавшие о пулемётном вооружении Вермахта, в своих работах указывали, что в годы Второй мировой войны в вооруженных силах нацистской Германии крупнокалиберных пулемётов не было. С формальной точки зрения это действительно так. В отличие от многих других государств, для немецких сухопутных войск до начала Второй мировой такое оружие не заказывалось и не разрабатывалось. Нишу крупнокалиберных пулемётов в Вермахте заняли весьма удачные 20-мм автоматы, пригодные для ведения огня по воздушным и наземным целям.
Тем не менее, крупнокалиберные пулемёты, в том числе используемые в целях ПВО, у немцев всё же имелись. Значительное количество тяжелых зенитных пулемётов калибра 13,2-мм было захвачено во Франции.
13,2-мм пулемёт Hotchkiss Мle 1930 на колёсном пехотном станке в положении для зенитной стрельбы
Пулемёт Hotchkiss Мle 1930 разработан фирмой Гочкисс на основании опыта Первой мировой под патрон 13,2×99 мм. Пуля массой 52 г покидала ствол со скоростью 790 м/с, что позволяло бороться с низколетящими самолётами и лёгкой бронетехникой. Автоматика пулемета работала на принципе газоотвода с длинным ходом, расположенного под стволом газового поршня. Для надёжного функционирования автоматики в зависимости от внешних условий и степени загрязнённости оружия объём отведённых пороховых газом изменялся с помощью ручного регулятора. Пулемёт имел сменный ствол воздушного охлаждения с характерным оребрением, ставшим визитной карточкой фирмы Гочкисс. Тело пулемёта весило около 40 кг, масса оружия на универсальном треножном станке без патронов составляла 98 кг. Темп стрельбы – 450 выстр/мин. В боекомплект могли входить патроны с обычными, зажигательными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями.
Крупнокалиберный пулемет Hotchkiss Мle 1930 официально принят на вооружение французским военным ведомством в 1930 году. Однако поначалу темпы производства были небольшими, французские военные долго не могли определиться, как его использовать. Хотя фирма-производитель разработала широкий спектр станков и установок – от простейших пехотных на один пулемет, до сложных механизированных спаренных и счетверенных установок, крупнокалиберные пулемёты в основном поставлялись на экспорт. Пехотные генералы первоначально отказывались от использования Мle 1930 в качестве зенитного под тем предлогом, что его тяжёлые пули при падении могут нанести вред своим же войскам. Лишь во второй половине 30-х 13,2-мм зенитные установки в значимых объёмах начали поступать во французскую армию. В основном это были одноствольные и спаренные ЗПУ на универсальных станках-треногах.
Для питания одноствольных установок, как правило, использовались жесткие ленты-кассеты на 15 патронов, вставляемые горизонтально в приемник на крышке ствольной коробки. Для подачи лент-кассет на обеих сторонах лентоприемника имелись откидные пылезащитные крышки, сам лентоприемник крепился к ствольной коробке шарнирно и мог откидываться вверх и вперед для чистки и обслуживания оружия.
В многоствольных зенитных системах применяли отъемные коробчатые магазины на 30 патронов, примыкаемые к ствольной коробке сверху. В варианте с магазинным питанием в конструкции пулемета предусматривалась затворная задержка, оставлявшая затвор в открытом положении после израсходования последнего патрона. Затворная задержка выключалась автоматически при присоединении полного магазина, досылая при этом патрон.
Спаренная 13,2-мм ЗПУ на огневой позиции, хорошо видны коробчатые магазины
В гораздо меньших количествах выпускались счетверённые установки. Они устанавливались на различных транспортных средствах, кораблях и стационарных позициях.
Судя по всему, немцам удалось захватить значительное количество 13,2-мм зенитных установок. Во всяком случае, на французских предприятиях под контролем оккупационных властей в 1942 году было налажено производство патронов по немецкой технологии: со стальной гильзой и пулей со стальным сердечником. Этот французско-германский патрон имел маркировку 1.32 см Pzgr 821 (е). Пуля с дульной энергией 16 640 Дж. при угле встречи 30 ° на дистанции 500 метров пробивала плиту из закаленной гомогенной брони толщиной 8 мм. При попадании по нормали толщина пробиваемой брони увеличивалась до 14 мм. Таким образом, 13,2-мм пуля могла с большой долей вероятности пробить бронекорпус штурмовика Ил-2.
Пулеметы Hotchkiss Mle 1930, использовавшиеся в подразделениях Вермахта, получили обозначение MG 271(f). В зенитных частях Люфтваффе они были известны как 1,32 cm Flak 271 (f). Неизвестно, сколько именно 13,2-мм установок попало на Восточный фронт, однако нет никаких сомнений, что это оружие могло быть достаточно эффективным против маловысотных воздушных целей.
В середине 30-х руководство Люфтваффе выдало ведущим немецким оружейным фирмам техзадание на разработку авиационного вооружения повышенного могущества. Так как пулемёты винтовочного калибра практически исчерпали свой потенциал и не могли обеспечить надежного поражения крупных цельнометаллических самолётов, конструкторы приступили к созданию скорострельных крупнокалиберных 13-15-мм пулеметов и 20-30-мм авиационных пушек.
В первой половине 1938 года концерн Rheinmetall AG приступил к испытаниям авиационного пулемёта MG.131 под патрон 13х64 мм. Так как этот патрон являлся самым слабым в своём классе, под него удалось создать крупнокалиберный пулемёт с рекордно низкой массой и габаритами. Вес турельного пулемета без патронов составлял 16,6 кг, а длина 1168 мм. Для сравнения: масса советского 12,7-мм авиационного пулемёта УБТ превышала 21 кг при длине 1400 мм. Немецким конструкторам удалось создать весьма компактное и легкое оружие, по массогабаритным характеристикам сравнимое с авиационными пулемётами винтовочного калибра. К объективным недостаткам MG.131 относилась низкая мощность патрона, что в сочетании с малой массой снаряда и невысокой начальной скоростью ограничивало дальность ведения эффективного огня. При этом немецкий MG.131 обладал неплохой для своего калибра скорострельностью – до 950 выстр/мин.
В боекомплект MG.131 входили патроны с различными типами пуль: осколочно-зажигательно-трассирующие, бронебойно-трассирующие, бронебойно-зажигательные. Вес пуль составлял 34-38 г. Начальная скорость – 710-740 м/с. Характерной особенностью боеприпасов пулемета было наличие ведущего пояска на снарядах, что по принятой в настоящее время классификации причисляло бы это оружие не к пулеметам, а к малокалиберной артиллерии.
Конструктивно и по принципу действия MG.131 во многом повторял пулеметы MG.15 и MG.17. Автоматика 13-мм авиационного пулемета работала по принципу отдачи короткого хода ствола. Запирание осуществлялось поворотом муфты. Охлаждение ствола осуществлялось потоком воздуха. В целом, при должном уходе MG.131 являлся вполне надёжным оружием и несмотря на относительно невысокую мощность пользовался популярностью среди немецкого лётного состава и специалистов-оружейников. Производство 13-мм авиационных пулемётов продолжалось до второй половины 1944 года, в общей сложности было выпущено более 60 000 единиц. Незадолго до краха Третьего Рейха имеющиеся на складах MG.131 стали переделывать для нужд Вермахта, всего в распоряжение сухопутных войск передали всего 8132 пулемета. Крупнокалиберные 13-мм пулемёты устанавливали на лёгкие станки и даже сошки. Это было возможно благодаря относительно малой для такого калибра массе оружия и приемлемой отдаче. Тем не менее прицельная стрельба с сошек была возможна только при длине очереди не более 3 выстрелов.
Скорее всего, имевшиеся в Люфтваффе MG.131 начали использовать для обеспечения противовоздушной обороны полевых аэродромов задолго до того, как излишки 13-мм пулемётов передали сухопутным войскам. Их устанавливали на простейшие вертлюги, а также использовали штатные турели, демонтированные со списанных бомбардировщиков. Хотя MG.131 часто критиковали за недостаточную для такого калибра мощность, 13-мм бронебойно-трассирующие и бронебойно-зажигательные пули на дистанции 300 м уверенно пробивали боковую 6 мм броню штурмовика Ил-2.
В 1937 году на предприятии Škoda началось производство 15-мм пулемёта ZB-60. Это оружие первоначально разрабатывалось по заказу Министерства обороны Чехословакии как противотанковое, но после установки на универсальный колёсно-треножный станок получило возможность вести огонь по воздушным целям. Автоматика крупнокалиберного пулемета работала по принципу использования отвода части пороховых газов. Устройство и схема работы автоматики во многом были идентичны станковому 7,92-мм пулемету ZB-53. Масса тела 15-мм пулемёта без станка и боеприпасов составляла 59 кг.
Благодаря использованию мощного боеприпаса 15×104 мм с дульной энергией 33 000 Дж, в стволе длиной 1400 мм пуля массой 75 г разгонялась до скорости 880 м/с. На дистанции 500 м при встрече под прямым углом пуля могла пробить 16 мм броню, что является достаточно высоким показателем даже сейчас. Для питания пулемёта использовалась коробка с лентой на 40 патронов, темп стрельбы 430 выстр/мин. В боекомплект входили патроны с бронебойными и трассирующими пулями. Пиротехнический состав трассирующей пули горел на дистанции до 2000 м. Ввиду сильной отдачи стрельба очередями длиной более 2-3 выстрелов по воздушной цели была малоэффективна, что по большому счёту определялось неудачной конструкцией станка со слишком высокой зенитной стойкой.
В конце 30-х несколько сотен пулеметов ZB-60 приобрели: Великобритании, Югославия и Греция. В 1938 году британцы решили организовать у себя лицензионное производство ZB-60 под наименованием Вesa Mk.1. В самой Чехословакии решение о серийном производстве 15-мм пулеметов после многократных испытаний и доработок было принято только в августе 1938 года. Однако до германской оккупации для собственных нужд удалось выпустить лишь небольшое количество крупнокалиберных пулемётов. Несколько десятков ZB-60 было собрано на предприятии Hermann-Göring-Werke (так при немцах стали назваться заводы Škoda) уже под германским управлением. Пулемёты использовали части СС, зенитчики Люфтваффе и Крингсмарине. В немецких документах это оружие обозначалось MG.38(t). Отказ от массового выпуска 15-мм пулемётов объяснялся их высокой стоимостью и желанием освободить производственные мощности для оружия, разработанного немецкими конструкторами. Кроме того, как уже говорилось, ZB-60 имел не слишком удачный станок, обладавший невысокой устойчивостью при ведении интенсивного зенитного огня.
В связи с небогатым выбором номенклатуры имеющихся чешских пуль и их относительно невысокой бронепробиваемостью, для снаряжения 15-мм патронов немцы использовали те же пули, что и для авиационных пулемётов MG.151/15. Такой подход также позволил благодаря частичной унификации снизить расходы при производстве боеприпасов. Так как эти немецкие 15-мм пули имели ведущий поясок, конструктивно они являлись снарядами. Немецкие специалисты для размещения снаряда в патронник пулемёта укоротили дульце чешской гильзы на ширину этого пояска (3 мм), в результате длина гильзы переделанного боеприпаса составляла 101 мм.
Хотя в годы немецкой оккупации Чехословакии пулемётов ZB-60 было произведено немного, сохранилось значительное количество фотографий немецких солдат, позирующих с этим оружием. По всей видимости, в распоряжении гитлеровцев имелись также британские 15-мм пулемёты Вesa Mk.1, захваченные после экстренной эвакуации британских войск из Дюнкерка, а также трофейные югославские и греческие 15-мм пулемёты.
Что касается уже упомянутого 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15, то он тоже использовался для создания ЗПУ. История применения этого оружия в составе зенитных пулемётных установок весьма занятна. Проектирование авиационного 15-мм пулемёта было начато специалистами фирмы Mauser-Werke A.G. в 1936 году, когда стало ясно, что авиационные пулемёты калибра 7,92-мм не в состоянии гарантированно обеспечить поражения новых цельнометаллических самолётов.
Действие автоматики 15-мм авиационного пулемёта было основано на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор. В этом случае при выстреле назад откатывается ствол вместе с затвором. Такая схема обеспечивает полное прижатие гильзы к стенкам патронника до вылета снаряда из ствола. Это даёт возможность увеличить давление в стволе и обеспечивает более высокую начальную скорость по сравнению с оружием со свободным затвором. В MG 151/15 используется отдача с коротким ходом ствола, меньшим хода затвора. Запирание канала ствола осуществляется поворотом боевой личинки. Подающий механизм ползункового типа.
Одновременно с созданием оружия для него велась разработка боеприпасов: с осколочно-зажигательно-трассирующими, бронебойно-трассирующими и подкалиберными бронебойным с твердосплавным (карбид вольфрама) сердечником пулями. Пули, принятые для 15x95 мм выстрела, по сути, являлись снарядами, так как имели характерный для артиллерийских снарядов ведущий поясок.
Бронебойно-трассирующая пуля массой 72 г имела начальную скорость 850 м/с. На дальности 300 м она по нормали уверенно пробивала 20 мм броню средней твёрдости. Еще большей бронепробиваемостью обладала подкалиберная пуля с твердосплавным сердечником. Покинув ствол со скоростью 1030 м/с, пуля массой 52 г на той же дистанции могла пробить 40 мм броню. Впрочем, ввиду острого дефицита вольфрама патроны с подкалиберными пулями для стрельбы по воздушным целям целенаправленно не использовались.
Серийное производство крупнокалиберного пулемёта MG 151/15 началось в 1940 году. Благодаря применению удачных конструкторских решений он имел высокие для своего времени характеристиками, что наряду с хорошо отработанными 15-мм патронами обеспечивало его уверенное превосходство над другими образцами немецкого авиационного вооружения по начальной скорости снаряда и бронебойному действию. При массе тела пулемёта около 43 кг он имел общую длину 1916 мм. Скорострельность – до 750 выстр/мин.
Однако при достаточно высоких показателях скорострельности и бронепробиваемости, а также хорошей точности 15-мм пулемёт в Люфтваффе использовался недолго. Это было связанно с недостаточным разрушительным действием его разрывных боеприпасов по силовым конструкциям тяжелых бомбардировщиков. На советско-германском фронте истребители BF-109F-2, вооруженные MG 151/15, на реальных дистанциях воздушного боя успешно поражали все типы советских одномоторных боевых самолётов, в том числе бронированные Ил-2, а также двухдвигательные Пе-2. Однако попытки перехвата четырёхмоторных британских бомбардировщиков продемонстрировали недостаточную эффективность 15-мм авиационного пулемёта. В связи с этим в 1941 году фирма Mauser-Werke A.G. на базе пулемёта MG 151/15 создала 20-мм пушку MG 151/20, которая широко применялась в качестве основного вооружения истребителей различных модификаций, а освободившиеся 15-мм авиационные пулемёты задействовали для создания зенитных установок.
Первоначально MG 151/15 применили при создании одинарной установки. Однако такой вариант большого распространения не получил. Наиболее массовой стала строенная ЗПУ на станке Flalaf.SL151.D, установленная на тумбе 1510/В. Тумбовые зенитные установки размещались как на стационарных позициях, так и на буксируемых прицепах.
При этом установка обладала солидным боезапасом, в коробки, закреплённые параллельно тумбе, помещалось в общей сложности не менее 300 патронов. Все три ствола имели общий спуск. Суммарная скорострельность трехствольной установки достигала 2250 выстр/мин, то есть секундный залп трёх 15-мм пулемётов составлял 0,65 кг.
Установка, построенная с использованием мало приспособленных для применения на земле авиационных пулемётов, требовала тщательного ухода и при сильном запылении часто давала отказы. Также для наводки трёх стволов на цель стрелку требовалось приложить значительные физические усилия, что отрицательно сказывалось на точности ведения огня по быстро перемещающимся целям. Тем не менее 15-мм зенитные пулемёты оказались достаточно грозным оружием. Благодаря высокой начальной скорости пули дальность прицельной стрельбы составляла 2000 м, а бронепробиваемость позволяла гарантированно преодолевать любую существовавшую в то время авиационную броню. Так, в ходе специальных испытаний бронекорпусов одноместных Ил-2, проведенных на заводе № 125 летом 1942 года при обстреле из немецкого крупнокалиберного пулемета MG-151/15, было установлено, что боковые бронеплиты толщиной 6 мм не обеспечивают защиту от бронебойных 15-мм пуль с дистанций менее 400 м под углом к продольной оси самолета свыше 20°.
Что касается иностранных образцов, то самым распространенным зенитным крупнокалиберным пулемётом, используемым Вермахтом на Восточном фронте, являлся советский 12,7-мм ДШК.
Хотя в ходе Великой Отечественной в РККА имелся острый дефицит крупнокалиберных пулемётов, и до мая 1945 года было выпущено всего около 9000 единиц, противник сумел захватить какое-то количество исправных ДШК. Немцы очень быстро по достоинству оценили советский тяжелый пулемёт и приняли его на вооружение, присвоив обозначение MG.286(r). Это оружие использовалось войсками СС, Вермахтом и авиаполевыми частями Люфтваффе.
Пулемёт ДШК на универсальном колёсно-треножном станке Колесникова при массе около 158 кг имел возможность вести эффективный огонь по воздушным целям на дальности до 1500 м. Темп стрельбы составлял 550-600 выстр/мин. На дальности 100 м бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником массой 48,3 г, покинув ствол со скоростью 840 м/с, пробивает стальную броню высокой твёрдости толщиной 15 мм. Высокая бронепробиваемость в сочетании с удовлетворительной боевой скорострельностью и досягаемостью по дальности и высоте делали трофейные 12,7-мм пулемёты очень опасными для наших штурмовиков. По комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик захваченные ДШК являлись самыми совершенными крупнокалиберными пулеметами, применяемыми немецкой армией на советско-германском фронте.
Продолжение следует...
По материалам:
https://borianm.livejournal.com/760865.html
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-frantsiya/
http://sudwall.superforum.fr/t2458-mitrailleuse-aa-de-132-mm
http://alternathistory.com/neletayushhie-frantsuzskie-aviapushki-gochkiss-i-ko/
https://alternathistory.livejournal.com/367014.html
https://mensby.com/technology/guns/5633-soviet-heavy-machine-gun-dsk
Тем не менее, крупнокалиберные пулемёты, в том числе используемые в целях ПВО, у немцев всё же имелись. Значительное количество тяжелых зенитных пулемётов калибра 13,2-мм было захвачено во Франции.
13,2-мм пулемёт Hotchkiss Мle 1930 на колёсном пехотном станке в положении для зенитной стрельбы
Пулемёт Hotchkiss Мle 1930 разработан фирмой Гочкисс на основании опыта Первой мировой под патрон 13,2×99 мм. Пуля массой 52 г покидала ствол со скоростью 790 м/с, что позволяло бороться с низколетящими самолётами и лёгкой бронетехникой. Автоматика пулемета работала на принципе газоотвода с длинным ходом, расположенного под стволом газового поршня. Для надёжного функционирования автоматики в зависимости от внешних условий и степени загрязнённости оружия объём отведённых пороховых газом изменялся с помощью ручного регулятора. Пулемёт имел сменный ствол воздушного охлаждения с характерным оребрением, ставшим визитной карточкой фирмы Гочкисс. Тело пулемёта весило около 40 кг, масса оружия на универсальном треножном станке без патронов составляла 98 кг. Темп стрельбы – 450 выстр/мин. В боекомплект могли входить патроны с обычными, зажигательными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями.
Крупнокалиберный пулемет Hotchkiss Мle 1930 официально принят на вооружение французским военным ведомством в 1930 году. Однако поначалу темпы производства были небольшими, французские военные долго не могли определиться, как его использовать. Хотя фирма-производитель разработала широкий спектр станков и установок – от простейших пехотных на один пулемет, до сложных механизированных спаренных и счетверенных установок, крупнокалиберные пулемёты в основном поставлялись на экспорт. Пехотные генералы первоначально отказывались от использования Мle 1930 в качестве зенитного под тем предлогом, что его тяжёлые пули при падении могут нанести вред своим же войскам. Лишь во второй половине 30-х 13,2-мм зенитные установки в значимых объёмах начали поступать во французскую армию. В основном это были одноствольные и спаренные ЗПУ на универсальных станках-треногах.
Для питания одноствольных установок, как правило, использовались жесткие ленты-кассеты на 15 патронов, вставляемые горизонтально в приемник на крышке ствольной коробки. Для подачи лент-кассет на обеих сторонах лентоприемника имелись откидные пылезащитные крышки, сам лентоприемник крепился к ствольной коробке шарнирно и мог откидываться вверх и вперед для чистки и обслуживания оружия.
Одноствольная 13,2-мм ЗПУ
В многоствольных зенитных системах применяли отъемные коробчатые магазины на 30 патронов, примыкаемые к ствольной коробке сверху. В варианте с магазинным питанием в конструкции пулемета предусматривалась затворная задержка, оставлявшая затвор в открытом положении после израсходования последнего патрона. Затворная задержка выключалась автоматически при присоединении полного магазина, досылая при этом патрон.
Спаренная 13,2-мм ЗПУ на огневой позиции, хорошо видны коробчатые магазины
В гораздо меньших количествах выпускались счетверённые установки. Они устанавливались на различных транспортных средствах, кораблях и стационарных позициях.
Счетверённые 13,2-мм ЗПУ на предприятии-изготовителе
Судя по всему, немцам удалось захватить значительное количество 13,2-мм зенитных установок. Во всяком случае, на французских предприятиях под контролем оккупационных властей в 1942 году было налажено производство патронов по немецкой технологии: со стальной гильзой и пулей со стальным сердечником. Этот французско-германский патрон имел маркировку 1.32 см Pzgr 821 (е). Пуля с дульной энергией 16 640 Дж. при угле встречи 30 ° на дистанции 500 метров пробивала плиту из закаленной гомогенной брони толщиной 8 мм. При попадании по нормали толщина пробиваемой брони увеличивалась до 14 мм. Таким образом, 13,2-мм пуля могла с большой долей вероятности пробить бронекорпус штурмовика Ил-2.
Пулеметы Hotchkiss Mle 1930, использовавшиеся в подразделениях Вермахта, получили обозначение MG 271(f). В зенитных частях Люфтваффе они были известны как 1,32 cm Flak 271 (f). Неизвестно, сколько именно 13,2-мм установок попало на Восточный фронт, однако нет никаких сомнений, что это оружие могло быть достаточно эффективным против маловысотных воздушных целей.
В середине 30-х руководство Люфтваффе выдало ведущим немецким оружейным фирмам техзадание на разработку авиационного вооружения повышенного могущества. Так как пулемёты винтовочного калибра практически исчерпали свой потенциал и не могли обеспечить надежного поражения крупных цельнометаллических самолётов, конструкторы приступили к созданию скорострельных крупнокалиберных 13-15-мм пулеметов и 20-30-мм авиационных пушек.
В первой половине 1938 года концерн Rheinmetall AG приступил к испытаниям авиационного пулемёта MG.131 под патрон 13х64 мм. Так как этот патрон являлся самым слабым в своём классе, под него удалось создать крупнокалиберный пулемёт с рекордно низкой массой и габаритами. Вес турельного пулемета без патронов составлял 16,6 кг, а длина 1168 мм. Для сравнения: масса советского 12,7-мм авиационного пулемёта УБТ превышала 21 кг при длине 1400 мм. Немецким конструкторам удалось создать весьма компактное и легкое оружие, по массогабаритным характеристикам сравнимое с авиационными пулемётами винтовочного калибра. К объективным недостаткам MG.131 относилась низкая мощность патрона, что в сочетании с малой массой снаряда и невысокой начальной скоростью ограничивало дальность ведения эффективного огня. При этом немецкий MG.131 обладал неплохой для своего калибра скорострельностью – до 950 выстр/мин.
13-мм авиационный пулемёт MG.131 в турельном варианте
В боекомплект MG.131 входили патроны с различными типами пуль: осколочно-зажигательно-трассирующие, бронебойно-трассирующие, бронебойно-зажигательные. Вес пуль составлял 34-38 г. Начальная скорость – 710-740 м/с. Характерной особенностью боеприпасов пулемета было наличие ведущего пояска на снарядах, что по принятой в настоящее время классификации причисляло бы это оружие не к пулеметам, а к малокалиберной артиллерии.
Патроны для MG.131
Конструктивно и по принципу действия MG.131 во многом повторял пулеметы MG.15 и MG.17. Автоматика 13-мм авиационного пулемета работала по принципу отдачи короткого хода ствола. Запирание осуществлялось поворотом муфты. Охлаждение ствола осуществлялось потоком воздуха. В целом, при должном уходе MG.131 являлся вполне надёжным оружием и несмотря на относительно невысокую мощность пользовался популярностью среди немецкого лётного состава и специалистов-оружейников. Производство 13-мм авиационных пулемётов продолжалось до второй половины 1944 года, в общей сложности было выпущено более 60 000 единиц. Незадолго до краха Третьего Рейха имеющиеся на складах MG.131 стали переделывать для нужд Вермахта, всего в распоряжение сухопутных войск передали всего 8132 пулемета. Крупнокалиберные 13-мм пулемёты устанавливали на лёгкие станки и даже сошки. Это было возможно благодаря относительно малой для такого калибра массе оружия и приемлемой отдаче. Тем не менее прицельная стрельба с сошек была возможна только при длине очереди не более 3 выстрелов.
Крупнокалиберный пулемет MG.131 на наземной турели
Скорее всего, имевшиеся в Люфтваффе MG.131 начали использовать для обеспечения противовоздушной обороны полевых аэродромов задолго до того, как излишки 13-мм пулемётов передали сухопутным войскам. Их устанавливали на простейшие вертлюги, а также использовали штатные турели, демонтированные со списанных бомбардировщиков. Хотя MG.131 часто критиковали за недостаточную для такого калибра мощность, 13-мм бронебойно-трассирующие и бронебойно-зажигательные пули на дистанции 300 м уверенно пробивали боковую 6 мм броню штурмовика Ил-2.
В 1937 году на предприятии Škoda началось производство 15-мм пулемёта ZB-60. Это оружие первоначально разрабатывалось по заказу Министерства обороны Чехословакии как противотанковое, но после установки на универсальный колёсно-треножный станок получило возможность вести огонь по воздушным целям. Автоматика крупнокалиберного пулемета работала по принципу использования отвода части пороховых газов. Устройство и схема работы автоматики во многом были идентичны станковому 7,92-мм пулемету ZB-53. Масса тела 15-мм пулемёта без станка и боеприпасов составляла 59 кг.
15-мм пулемёт ZB-60 на универсальном треножно-колёсном станке
Благодаря использованию мощного боеприпаса 15×104 мм с дульной энергией 33 000 Дж, в стволе длиной 1400 мм пуля массой 75 г разгонялась до скорости 880 м/с. На дистанции 500 м при встрече под прямым углом пуля могла пробить 16 мм броню, что является достаточно высоким показателем даже сейчас. Для питания пулемёта использовалась коробка с лентой на 40 патронов, темп стрельбы 430 выстр/мин. В боекомплект входили патроны с бронебойными и трассирующими пулями. Пиротехнический состав трассирующей пули горел на дистанции до 2000 м. Ввиду сильной отдачи стрельба очередями длиной более 2-3 выстрелов по воздушной цели была малоэффективна, что по большому счёту определялось неудачной конструкцией станка со слишком высокой зенитной стойкой.
15-мм пулемёт ZB-60 в положении для зенитной стрельбы
В конце 30-х несколько сотен пулеметов ZB-60 приобрели: Великобритании, Югославия и Греция. В 1938 году британцы решили организовать у себя лицензионное производство ZB-60 под наименованием Вesa Mk.1. В самой Чехословакии решение о серийном производстве 15-мм пулеметов после многократных испытаний и доработок было принято только в августе 1938 года. Однако до германской оккупации для собственных нужд удалось выпустить лишь небольшое количество крупнокалиберных пулемётов. Несколько десятков ZB-60 было собрано на предприятии Hermann-Göring-Werke (так при немцах стали назваться заводы Škoda) уже под германским управлением. Пулемёты использовали части СС, зенитчики Люфтваффе и Крингсмарине. В немецких документах это оружие обозначалось MG.38(t). Отказ от массового выпуска 15-мм пулемётов объяснялся их высокой стоимостью и желанием освободить производственные мощности для оружия, разработанного немецкими конструкторами. Кроме того, как уже говорилось, ZB-60 имел не слишком удачный станок, обладавший невысокой устойчивостью при ведении интенсивного зенитного огня.
В связи с небогатым выбором номенклатуры имеющихся чешских пуль и их относительно невысокой бронепробиваемостью, для снаряжения 15-мм патронов немцы использовали те же пули, что и для авиационных пулемётов MG.151/15. Такой подход также позволил благодаря частичной унификации снизить расходы при производстве боеприпасов. Так как эти немецкие 15-мм пули имели ведущий поясок, конструктивно они являлись снарядами. Немецкие специалисты для размещения снаряда в патронник пулемёта укоротили дульце чешской гильзы на ширину этого пояска (3 мм), в результате длина гильзы переделанного боеприпаса составляла 101 мм.
Хотя в годы немецкой оккупации Чехословакии пулемётов ZB-60 было произведено немного, сохранилось значительное количество фотографий немецких солдат, позирующих с этим оружием. По всей видимости, в распоряжении гитлеровцев имелись также британские 15-мм пулемёты Вesa Mk.1, захваченные после экстренной эвакуации британских войск из Дюнкерка, а также трофейные югославские и греческие 15-мм пулемёты.
Что касается уже упомянутого 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15, то он тоже использовался для создания ЗПУ. История применения этого оружия в составе зенитных пулемётных установок весьма занятна. Проектирование авиационного 15-мм пулемёта было начато специалистами фирмы Mauser-Werke A.G. в 1936 году, когда стало ясно, что авиационные пулемёты калибра 7,92-мм не в состоянии гарантированно обеспечить поражения новых цельнометаллических самолётов.
Действие автоматики 15-мм авиационного пулемёта было основано на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор. В этом случае при выстреле назад откатывается ствол вместе с затвором. Такая схема обеспечивает полное прижатие гильзы к стенкам патронника до вылета снаряда из ствола. Это даёт возможность увеличить давление в стволе и обеспечивает более высокую начальную скорость по сравнению с оружием со свободным затвором. В MG 151/15 используется отдача с коротким ходом ствола, меньшим хода затвора. Запирание канала ствола осуществляется поворотом боевой личинки. Подающий механизм ползункового типа.
Патрон 15x96 мм с осколочно-трассирующей пулей
Одновременно с созданием оружия для него велась разработка боеприпасов: с осколочно-зажигательно-трассирующими, бронебойно-трассирующими и подкалиберными бронебойным с твердосплавным (карбид вольфрама) сердечником пулями. Пули, принятые для 15x95 мм выстрела, по сути, являлись снарядами, так как имели характерный для артиллерийских снарядов ведущий поясок.
Лента с 15-мм патронами 15x96 мм с пулями различных типов
Бронебойно-трассирующая пуля массой 72 г имела начальную скорость 850 м/с. На дальности 300 м она по нормали уверенно пробивала 20 мм броню средней твёрдости. Еще большей бронепробиваемостью обладала подкалиберная пуля с твердосплавным сердечником. Покинув ствол со скоростью 1030 м/с, пуля массой 52 г на той же дистанции могла пробить 40 мм броню. Впрочем, ввиду острого дефицита вольфрама патроны с подкалиберными пулями для стрельбы по воздушным целям целенаправленно не использовались.
Серийное производство крупнокалиберного пулемёта MG 151/15 началось в 1940 году. Благодаря применению удачных конструкторских решений он имел высокие для своего времени характеристиками, что наряду с хорошо отработанными 15-мм патронами обеспечивало его уверенное превосходство над другими образцами немецкого авиационного вооружения по начальной скорости снаряда и бронебойному действию. При массе тела пулемёта около 43 кг он имел общую длину 1916 мм. Скорострельность – до 750 выстр/мин.
Однако при достаточно высоких показателях скорострельности и бронепробиваемости, а также хорошей точности 15-мм пулемёт в Люфтваффе использовался недолго. Это было связанно с недостаточным разрушительным действием его разрывных боеприпасов по силовым конструкциям тяжелых бомбардировщиков. На советско-германском фронте истребители BF-109F-2, вооруженные MG 151/15, на реальных дистанциях воздушного боя успешно поражали все типы советских одномоторных боевых самолётов, в том числе бронированные Ил-2, а также двухдвигательные Пе-2. Однако попытки перехвата четырёхмоторных британских бомбардировщиков продемонстрировали недостаточную эффективность 15-мм авиационного пулемёта. В связи с этим в 1941 году фирма Mauser-Werke A.G. на базе пулемёта MG 151/15 создала 20-мм пушку MG 151/20, которая широко применялась в качестве основного вооружения истребителей различных модификаций, а освободившиеся 15-мм авиационные пулемёты задействовали для создания зенитных установок.
Зенитная установка с использованием 15-мм пулемёта MG 151/15
Первоначально MG 151/15 применили при создании одинарной установки. Однако такой вариант большого распространения не получил. Наиболее массовой стала строенная ЗПУ на станке Flalaf.SL151.D, установленная на тумбе 1510/В. Тумбовые зенитные установки размещались как на стационарных позициях, так и на буксируемых прицепах.
При этом установка обладала солидным боезапасом, в коробки, закреплённые параллельно тумбе, помещалось в общей сложности не менее 300 патронов. Все три ствола имели общий спуск. Суммарная скорострельность трехствольной установки достигала 2250 выстр/мин, то есть секундный залп трёх 15-мм пулемётов составлял 0,65 кг.
Установка, построенная с использованием мало приспособленных для применения на земле авиационных пулемётов, требовала тщательного ухода и при сильном запылении часто давала отказы. Также для наводки трёх стволов на цель стрелку требовалось приложить значительные физические усилия, что отрицательно сказывалось на точности ведения огня по быстро перемещающимся целям. Тем не менее 15-мм зенитные пулемёты оказались достаточно грозным оружием. Благодаря высокой начальной скорости пули дальность прицельной стрельбы составляла 2000 м, а бронепробиваемость позволяла гарантированно преодолевать любую существовавшую в то время авиационную броню. Так, в ходе специальных испытаний бронекорпусов одноместных Ил-2, проведенных на заводе № 125 летом 1942 года при обстреле из немецкого крупнокалиберного пулемета MG-151/15, было установлено, что боковые бронеплиты толщиной 6 мм не обеспечивают защиту от бронебойных 15-мм пуль с дистанций менее 400 м под углом к продольной оси самолета свыше 20°.
Что касается иностранных образцов, то самым распространенным зенитным крупнокалиберным пулемётом, используемым Вермахтом на Восточном фронте, являлся советский 12,7-мм ДШК.
Хотя в ходе Великой Отечественной в РККА имелся острый дефицит крупнокалиберных пулемётов, и до мая 1945 года было выпущено всего около 9000 единиц, противник сумел захватить какое-то количество исправных ДШК. Немцы очень быстро по достоинству оценили советский тяжелый пулемёт и приняли его на вооружение, присвоив обозначение MG.286(r). Это оружие использовалось войсками СС, Вермахтом и авиаполевыми частями Люфтваффе.
Пулемёт ДШК на универсальном колёсно-треножном станке Колесникова при массе около 158 кг имел возможность вести эффективный огонь по воздушным целям на дальности до 1500 м. Темп стрельбы составлял 550-600 выстр/мин. На дальности 100 м бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником массой 48,3 г, покинув ствол со скоростью 840 м/с, пробивает стальную броню высокой твёрдости толщиной 15 мм. Высокая бронепробиваемость в сочетании с удовлетворительной боевой скорострельностью и досягаемостью по дальности и высоте делали трофейные 12,7-мм пулемёты очень опасными для наших штурмовиков. По комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик захваченные ДШК являлись самыми совершенными крупнокалиберными пулеметами, применяемыми немецкой армией на советско-германском фронте.
Продолжение следует...
По материалам:
https://borianm.livejournal.com/760865.html
http://wwii.space/zenitnyie-orudiya-frantsiya/
http://sudwall.superforum.fr/t2458-mitrailleuse-aa-de-132-mm
http://alternathistory.com/neletayushhie-frantsuzskie-aviapushki-gochkiss-i-ko/
https://alternathistory.livejournal.com/367014.html
https://mensby.com/technology/guns/5633-soviet-heavy-machine-gun-dsk
- Автор:
- Линник Сергей
- Статьи из этой серии:
- Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 1)
Немецкие малокалиберные зенитные установки против советской авиации (часть 2)
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter