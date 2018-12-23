Земля за океаном. «Миссисипская культура» (часть 3)

Прошлый материал о доколумбовых культурах Америки закончился на том, что «культура Хоупвелл» около 500 г. н. э. как система торговых обменов неизвестно почему пришла в упадок, курганы насыпать прекратили, а связанные с этой культурой произведения искусства среди находок встречаться перестали. Война является самой недостоверной причиной, потому как кому и с кем тут было воевать? Кроме того, в погребениях жертвы боевых действий отсутствуют. Учеными выдвигаются разные гипотезы, ставшие причиной такого социального катаклизма. Это и похолодание, из-за которого животные – объекты охоты ушли на север или на запад, так как изменение погоды могло сказаться на привычном для них растительном рационе. Другие приводят в качестве аргумента появление лука и стрел. Мол, с их помощью перебили всех животных и «хоупвеллам» просто стало нечего есть. Даже и такую причину называют, как переход к полномасштабному земледелию, изменившему существовавшие социальные отношения и «взгляды на жизнь». Однако совсем эта культура все же не исчезла! Спустя какое-то время на ее месте (примерно через 400 лет – своего рода «американские темные века») возникла так называемая «миссисипская культура» или как называют ее американские археологи – культура доколумбовых садоводов, живших на территории современного Среднего Запада и Юго-Востоке США где-то около 1000 – 1550 гг. нашей эры.Так или почти так мог выглядеть любой из крупных центров, принадлежавший к «миссисипской культуре».Ее следы были найдены в долинах рек, практически на целой трети территории Соединенных Штатов. Находки были также сделаны в штате Иллинойс и во многих других местах. Если мы обратимся к данным хронологии, то она для этой культуры будет выглядеть следующим образом:800 – 1050 гг. происходит развитие земледелия, прежде всего в области выращивание кукурузы. К 1000 году н.э. возникает древний город Кахокия.1050 – 1100 гг. – Эпоха «Большого взрыва» в Кахокии. Население города достигает численности в 10 000 – 15000, начинается освоение северных земель.1100 – 1350 гг. – по примеру Кахокии начинают повсеместно возникать города-курганники.1350 – 1450 гг. город Кахокия заброшен, во многих других «насыпных города» численность населения уменьшается.1450 – 1539 гг. – новые «насыпные города» увеличиваются в размерах и начинают лидировать.1539 год. Экспедиция Эрнандо де Сото посещает миссисипские города от Флориды до Техаса. Европейцы узнают о существовании «курганной цивилизации».Представители «миссисипской культуры» жили в меднокаменном веке. Но медь выплавлять не умели, а делали изделия из самородной меди. Вот, например, этот топор. (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).Вот так эта культура и развивалась. Однако сам термин «миссисипская» носит обобщающий характер. На самом деле в нее входит много локальных культур, схожих по своим культурным традициям. Так, культура на территории штатов Арканзас, Техас, Оклахома и ряда соседних называется Каддо; Онеота – название культуры, находившейся на территории штатов Айова, Миннесота, Иллинойс и Висконсин; Древний Форт – еще один термин, объединяющий города в долинах реки Огайо в штате Кентукки, и штатах Огайо и Индиана. Есть даже такая культура, как «Юго-восточный церемониальный комплекс». Она располагалась на землях штатов Алабама, Джорджия и Флорида. Все они имели определенные различия в символике, по-разному возводили курганы, различаются они и своими артефактами.Но главным рабочим инструментом представителей этой культуры все же был камень. Вот, например, каменные топоры «миссисипской культуры». (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс)То есть были «культурные группы», из которых, как из «кирпичиков», и сложилась «миссисипская культура». Группы имели похожую социальную структуру, в основе которой лежало сельскохозяйственное производство. А оно в свою очередь покоилось на «трех китах»: кукурузе, бобах и… тыквах. Похожими были укрепления: рвы, частоколы, большие насыпные земляные пирамиды с плоскими вершинами (так называемые «платформы на насыпях»). Схожей было символика, относящаяся к плодородию, а также к почитанию духов предков, астрономическим наблюдениям и… войне.Из кремня и других минералов они выделывали вот такие, характерные по форме, наконечники копий и стрел. От аналогичных артефактов «культуры Хоупвелл» они сильно отличаются, не так ли? (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).Наконечники и зернотерка. (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).А вот здесь – целый арсенал и для копий, и для стрел! (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).Археологические раскопки в Кахокии – крупнейшем из древних миссисипских городов и, возможно, главным центром миссисипской культуры, показали очень высокий уровень развития этой древней цивилизации. Он находился в богатой ресурсами нижней пойме реки Миссисипи на стыке нескольких крупных рек в центральной части Соединенных Штатов, известной как «Американское дно». Плодородные земли давали высокие урожаи. Вода была всегда рядом. В этой богатой местности к востоку от современного города Сент-Луис, в штате Миссури, город Кахокия со временем превратился в огромное поселение. Здесь высится самый большой курган, который называется «Курганом Монаха», занимающий в основании площадь в пять гектаров, при высоте более 30 метров. Большинство дошедших до нас миссисипских курганов в разных других местах совсем низкие, не более 3 м. Понятно, что причина – эрозия почв. Но то, что эрозия не так уж и сильно понизила высоту «Холма Монаха» (то есть понизила, конечно, но вот насколько?), говорит нам о том, что в древности он был еще выше!А вот этот топор экспонируется в Британском музее!Из-за необычайно большого размера Кахокии американский археолог Тимоти Паукетат заявлял даже, что Кахокия была настоящим региональным государством, которое дало сильнейший толчок всей зарождающейся миссисипской цивилизации. Хотя скорее всего это было не так. Дело в том, что особенностью развития центров «Культуры Миссисипи» было разнообразие языков, которыми пользовались входившие в нее индейские народности. Так, только на юго-востоке использовались, например, сразу семь различных языковых семей: Маскогская, Ирокезская, Катаванская, Каддская, Алгонкийская, Туникская и Тимуаканская. А ведь были еще и другие языковые семьи и входящие в них языки! Впрочем, нет ничего невозможного и в том, что разноплеменные и разноязыкие выходцы из разных регионов «миссисипской культуры» встречались именно здесь, на «нейтральной территории», общались, обменивались идеями и достижениями, торговали, возможно заключали браки.Топоры для рубки деревьев. (Музей старой истории, Таунтон, штат Массачусетс)Было найдено также множество поселений, аналогичных Кахокии по устройству, но меньшего размера. Так что «миссисипская культура» со временем охватила огромную территорию: от Великих Озер и до самого Мексиканского залива. Кстати, именно оттуда в ту же Кахокию доставлялись морские раковины. Причем, особенно ценились левозакрученные. Американские археологи Марквардт и Козуч предположили, что такая спираль символизировала неизбежность рождения, смерти и последующего перерождения. Кстати, пирамиды, подобные тем, что были в Кахокии и других подобных ей «городах», известны и на побережье Мексиканского залива.Наконечник, найденный на берегу Little Gasparilla Island во Флориде. Длина 8,4 см.Какова была социальная организация всех этих поселений? Был ли у них какой-то единый центр, «столица», или каждый «город» был сам по себе, или лишь торговля и общность религии связывали их в некое единое целое? Захоронения представителей элиты показывают, что она существовала, а раз так, то обладала и определенной властью. То есть мог быть вождь, который являлся властителем на той или иной территории. Вторая точка зрения, что была децентрализация власти и элита была богата, но реальной властью не обладала. Что, как и во многих поздних индейских племенах огромную роль играли внутриплеменные кланы и сообщества, а вожди играли номинальную роль.Курительные трубки. (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).Скорее всего сильная централизованная власть существовала в таких центрах, как Кахокия или Этова в Джорджии, а в западных районах, которые европейцы стали посещать в XVI веке, существовали внутриплеменные отношения, известные нам по романам Фенимора Купера и Уилларда Шульца…Керамика «миссисипской культуры» (Музей Роббинс, Мидлборо, штат Массачусетс).Продолжение следует…