Дума о современном рабочем классе (часть 4)



от одной и той же неразрешимой проблемы:

власть притягивает к себе патологических личностей.

Не то чтобы власть разлагает, нет, но она притягивает,



словно магнит, людей, уже склонных к разложению.

Подозревайте любого, кто ищет власти!

Мы должны предоставлять власть только тем,

кто упорно от нее отказывается, и на таких условиях,

которые еще больше укрепляют такое нежелание.

Ф. Герберт, «Капитул Дюны» Все правительства страдаютот одной и той же неразрешимой проблемы:власть притягивает к себе патологических личностей.Не то чтобы власть разлагает, нет, но она притягивает,словно магнит, людей, уже склонных к разложению.Подозревайте любого, кто ищет власти!Мы должны предоставлять власть только тем,кто упорно от нее отказывается, и на таких условиях,которые еще больше укрепляют такое нежелание.Ф. Герберт, «Капитул Дюны»

Итак, что же мы сейчас имеем как вывод из трех предыдущих статей? Имеем то, на что обратил внимание еще итальянский социолог Вильфредо Парето и что В.И. Ленин обстоятельно подтвердил своими работами конца 19 –начала 20 веков. Существует элита и плебс. И эта элита живет за счет плебса! Но вот дальше… Ленин вслед за Марксом считал, что тут все дело в собственности. У одних она есть, у других ее нет. Однако, правильнее будет смотреть на это иначе: имеет куда большее значение то, что плебс в силу того, что он тяжко трудится, имеет куда меньше возможностей для получения знаний. А не имея знаний, он не может добиться и собственности. Те же плебеи, кто в силу каких-то причин преодолевали этот «информационный барьер», имели все шансы устроится в жизни очень даже неплохо. Вот только сил на это хватало лишь у некоторых.Вот все времена и при любом строе были безответственные люди. Были они и среди рабочих СССР – «боевого авангарда мирового революционного движения». Вопрос только в одном: как много было таких людей в процентном отношении к «сильно ответственным». Теоретически, ответ известен заранее – 20% и 80%. Другой вопрос, какова была степень ответственности «ответственных»!Далее… Сама по себе элита также неоднородна, как и находящийся внизу плебс. Есть правящая элита и не правящая. Правящая – «высшие» имеют доступ к информации и собственность. «Не правящая» – «средние», имеют знания, но не имеют собственности. Однако знаниями они равны. И средние в любой момент могут заменить высших. И заменяют… Понемногу… Но могут и сразу, если на помощь им придут низшие. Вот и все, схема, как вы видите, очень проста. Кто управляет информацией, тот управляет миром!Здесь было два материала, в которых рассказывалось о теории Лассуэлла. Одним из важных ее компонентов является понятие «белого шума», который мешает получать и усваивать информацию. Пример: хочется прочитать работу Ленина «Развитие капитализма в России», и голова с утра свежая, но надо идти на работу, кормить семью. Вечером «голова устала», «хочется отдохнуть», потом «Наша Раша» и хочется «поржать», потом… жена… и спать. Остается воскресенье… Но тут дача, рыбалка, опять же «пивко с друганами пососать». И все – работа так и останется непрочитанной!А это опять фотокопии моей уникальной записной книжки лектора РК КПСС. Год – 1983. Очередной приезд лектора ЦК КПСС, и я сижу в «круглом зале» Пензенского ОК КПСС и записываю… Потом уже было наклеено объявление о конкурсе игрушек. Из этих записок можно узнать, что в СССР каждый десятый молодой человек освобождался от армии по состоянию здоровья. Что вот в Кузнецком районе Пензенской области было 12 тыс. механизаторов, а стало 14!!! Но вот эта запись самая «занятная»: до 1995 года будет продолжаться сокращение прироста рабочей силы! И придется одному человеку работать за двоих. А еще здесь же нам продиктовали ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ СОЦИАЛИЗМА, о котором можно было сказать трудящимся – между возросшими возможностями нашего общества и их использованием. То есть ничто не мешало производить джинсы и тампоны «тампакс» не хуже американских, но они не производились. А вот внизу обведен еще один блок информации: потери из-за пьянства трудящихся. Круто «гегемон» за воротник заливал, круто…В аспирантуре я написал диссертацию за один год. Но мой руководитель Медведев Алексей Иванович на защиту меня не выпустил. Мотивировав это тем, что… «у вас просто никогда больше не будет времени, чтобы просто посидеть и подумать!» И вот я на готовой диссертации (да, улучшая ее и обновляя) просидел еще два года, но зато написал за это время еще пару книг, кучу статей и провел целую кучу телепередач. И думал! Читал, работал в архивах и думал. Постоянно, потому что чем еще было заниматься одному в комнате, ни с кем иногда неделями не общаясь?! Потом уже так ни разу не удавалось…Ну, а теперь давайте на время забудем о событиях, имевших место после Октябрьской революции (к ним мы еще вернемся впоследствии), а вновь обратимся к статистике сегодняшних дней и посмотрим, как в свое время посмотрел Ленин, на то, а что из себя представляет рабочий класс России сегодня – ведь это же о нем мы «думу думаем», не так ли? Каков его социальный облик на рубеже 20 и 21 веков? Имеет ли он право именоваться гегемоном в Отечестве нашем или давно его потерял, а может быть и не имел его вовсе? Давайте посмотрим цифры Госкомстата РФ – «Российский статистический ежегодник. 2000», поскольку это авторитетное и доступное для всех (то есть проверяемое) издание.Ну, а начать нужно будет с такой «вещи», как динамика общей численности населения страны. В начале 1992 года и перехода к рыночной экономике (капиталистической реставрации – можно и так сказать, зачем плодить лишние эвфемизмы, тут, так сказать, «все свои») занятых общественно-полезным трудом было 71 068 тысяч человек. Это 94,8% активного в трудовом отношении населения. Были и безработные: 0,77%. Затем за год численность занятых сократилась почти на 2,5 млн. человек, но увеличилось число безработных: 1,15%. Хотя понятно, что это лишь те, кто зарегистрировался в органах занятости.В 1997 год Россия вошла, имея 60021 тыс. трудившихся россиян. Количество людей, занятых в экономике, упало на 11 млн. человек. Официальных безработных было уже 2 млн. человек. В 1998 г. Госкомстат РФ вскоре после дефолта провел исследование, показавшее, что число занятых в экономике понизилась еще на 2,2 млн. «Правление» С. Кириенко дало нам самый низкий показатель занятости: 57860 тыс. граждан или 86,7% от количества экономически активных граждан страны.А вот эти странички показывают, что писали тогда наши журналы «Политагитатор» про «нехороших» американцев и «Голос Америки». Мне было лень все это переписывать, и я вырезал куски текста и вклеивал в эту книжку. Про танк «НИ» вырезано из «Техники-молодежи». Тут же телефоны аспирантуры в Куйбышеве и Куйбышевского телецентра, где с 1985 по 1988 год я вел 30-минутные телепередачи для школьников «Мастерская школьной страны».Интересно, что статистика не учитывает количество людей элиты. В цитируемом справочнике указываются лишь руководители любого уровня – начиная с Путина и Чубайса до начальника ЖКХ. У нас насчитывалось 2864 тыс. человек. Так что огромное количество бизнесменов сюда просто не попало. Опять же личный пример. Работая в высшей школе, я издавал собственный журнал, который с силу незначительного тиража нигде не регистрировался. У журнала была компания на Каймановых островах, но… ее как бы и не было, ведь эти острова – оффшорная зона. В 1998 году, когда в университете нам по три месяца не платили зарплату, я устроился на работу региональным представителем британской компании «Свенсон и Браун» и российско-британской – «Ю.Кей Интертойс» и фурами возил в Пензу… игрушки из Англии, Китая и Гонконга. Естественно, что ни в каких документах эта деятельность не отражалась. То есть бизнес был, и как бы его не было. Причем все было по закону. Формально он не нарушался! Но потом… изменились условия, да и возраст дал о себе знать. И мне это все надоело. Нашлись иные формы… Но – вот оно – достоинство «средних» («не управляющей элиты»). Понадобится руководить компанией на уровне «высших» («управляющей элиты»), да не вопрос, опыт есть… Вот только именно сейчас стало лень напрягаться!Теперь посмотрим на численность и социальную структуру. Есть такое понятие (не совсем верное на мой взгляд), как «квалифицированный рабочий». Объясню, почему считаю его не верным. Важнее ментальность, чем профнавыки. Токарь может быть квалифицированным, но жить в деревне и трудиться в МТС. Другой быть токарем на Пензенском велосипедном заводе и горожанином в третьем поколении. Разница в жизненных установках, целеполагании и восприятии окружающего мира есть? Есть и существенная! И причем же здесь его трудовые навыки?Так вот пользуясь вышеназванным справочником, нетрудно сделать вот такой подсчет: квалифицированных рабочих было 21 018 тысяч человек; неквалифицированных – 8363 тысяч человек.; рабочих ЖКХ, рекламных служб, телестудий и т.п. еще 510 тысяч. То есть всего 29 891 тысяча.Но тут есть одна тонкость. Еще советская статистика с 70-х годов прошлого века стала записывать в число рабочих продавцов, поваров, грузчиков и т.д. Вроде бы правильно: ведь они тяжко трудятся и заняты не интеллектуальным, а физическим исполнительным трудом разной степени тяжести. Женщин-шпалоукдладчиц в оранжевых жилетах все помнят? Вот и они в это число тоже входили, увеличивали, так сказать, количественный состав «гегемонов» в СССР. Причем нужно отметить, что, например, у операторов энергостанций интеллектуальные усилия вряд ли намного больше, чем у этих тружеников. Пересоленый суп никто есть не будет. Вываленные в грязь булки тоже, так что мера ответственности их усилий часто равна в интеллектуальном плане, хотя в социальном отличается в разы. Но, тем не менее они находятся в разных социальных слоях населения. К служащим относить их вряд ли нецелесообразно: ведь это в их руках меновая стоимость реальным образом превращается в потребительскую. Но хоть это и так, простой житейский опыт не дает нам права 3 964 тыс. продавцов, демонстраторов товаров и одежды («брюки превращаются, превращаются брюки…), и натурщиц и натурщиков из художественных училищ относить к рабочему классу. То есть да, объективно и они плебс, пролетарии, наемные эксплуатируемые «трудовики». Но вот рабочие ли они в традиционном, ленинском понимании этого слова – это вопрос еще тот.Исходя из всего вышесказанного, количественный показатель численности рабочего класса в России может быть определен приблизительно в 30 млн. человек. То есть это около 40% ее экономически активного населения, и, соответственно, 46-47% россиян, занятых сегодня в экономике. Так что глупо утверждать, что сегодня пролетариата в России не осталось.Хотя если подумать, то цифру 30 миллионов абсолютизировать никак нельзя. Вот, например, промышленный рабочий класс. О динамике его численности также можно узнать опять же из данных Госкомстата. И вот таковых в Российской Федерации в конце 80-х годов имелось в наличии почти 19 млн. человек. В 1991 году уже 16,37 млн. И виноваты тут совсем не роботы «съевшие людей», а… кооперативы, в которых в 1991 году трудилось 3,5 млн. человек (включая, также, совместителей). То есть сегодня к числу промышленного пролетариата можно отнести приблизительно 10 млн. человек, не больше – и это треть всех наемных работников России. Большинство из которых еще и сегодня заняты в основном физическим трудом. Для сравнения нужно отметить, что в 1990 году промышленные рабочие составляли 37,75% от всего рабочего класса. Удивляться этому не приходится. Большие заводы закрылись, а маленькие пекарни остались. Вот и все!Государственная статистика это также подтверждает. К 2000 году объем промышленного производства в России составлял 49,94% от уровня 1990 года. Объемы грузооборота транспорта общего пользования к началу 2000 года равнялся 56,4% по сравнению с показателями 1990 года. За тот же период объем пассажирских перевозок упал до 54,61%. И так во всем! То есть рабочий класс в России сократился в 90-е годы примерно на 13 млн. человек или в 1,4 раза. Ну, а «промышленный рабочий класс» стал меньше на 7 млн. человек.Здесь два информационных блока интересных сегодня: слева о продаже спиртного по Пензенской области, а справа о количестве наркоманов в СССР. Только вот я отвлекся и не записал точно – это реальное количество или только те наркоманы, что учтены, потому-то там и стоит знак вопроса. А переспрашивать было неудобно – сидел очень далеко. Поэтому, помнится, этой информацией не пользовался. Зато пользовался другой: сегодня в мире есть целых 100 коммунистических партий. Законный повод для гордости!!! Ну, а количество нарисованных кинжалов говорит о том, что временами слушать лекцию было очень и очень скучно!«Забавно», что при общей тенденции к применению сложной техники, развитию индустриального общества, данные Роскомстата говорят о том, что, например, в 1997 – 1999 годы численность «рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности», «водителей и машинистов подвижного оборудования», «операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей сборщиков стационарного оборудования» сокращалась, в то время, как численность неквалифицированных рабочих с «профессиями, общими для всех отраслей экономики», увеличивалась. То есть число людей, которые не могут получить образование и которым затруднен доступ к информации, продолжает расти. В определенном смысле это нормальное положение вещей». «Во многом знании есть многая печаль». Вол же не комплексует от того, что он вол. Вол, ну и слава Богу. А узнал бы? Облегчило бы это ему жизнь? Навряд ли… Но это одна точка зрения. А есть и другая: в постиндустриальном обществе «грузчикам» делать нечего. Хотим иметь развитое, доминирующее на планете общество – должны озаботиться уровнем информатизации его населения. Потому, что общество сильно только тогда, когда «… когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно» (В. И. Ленин). А они у нас всегда все знали? Спецхран Ленинской библиотеки для избранных вспомните… Я – помню. И радуюсь тому, что сейчас хотя бы есть больше возможностей для получения информации. Кто хочет, тот найдет! Другое дело, заставит ли это сделать его ментальность?Ну, а поскольку все познается в сравнении, давайте сравним все эти показатели с данными 1897 и 1913 гг. и…постарайтесь над всеми этими цифрами подумать, а не читать текст данной статьи справа налево, а потом наискосок…Продолжение следует…