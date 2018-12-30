Гвадалахарский разгром Бенито Муссолини. Часть 3

Бой 9 марта 1937 г. Части итальянского Экспедиционного корпуса с утра 9 марта должны были продолжать выполнение задач, которые не были решены в течение 8 марта.Командование 12-й пехотной дивизии республиканцев, почти не имея резервов, ночью произвело следующую перегруппировку своих войск.72-я бригада, оставив на фронте лишь наблюдение, остальными силами сосредоточилась у Сифуэнтес — прикрывая направление от Масегосо на юго-восток и юг.50-я бригада с батальоном 48-й бригады продолжала оборонять Альмадронес.В Когольор на усиление кавалерийского эскадрона были направлены отряд гражданской гвардии (100 человек) и 2-орудийная горная батарея. Должен был прибыть и пехотный батальон из Мадрида.71-я и 49-я бригады продолжали оборонять свои районы.Дивизионный резерв был создан за счет прибывшего из Мадрида в Бриуэга пехотного батальона «Теруэль». Кроме того, к утру 9 марта ожидалось прибытие в распоряжение 12-й пехотной дивизия трех танковых взводов.Но 9-го марта фашистам по-прежнему противостояли слабые силы 12-й дивизии — причем понесшие значительные потери 8-го марта.Утром 9-го марта 2-я волонтерская дивизия, после короткой артподготовки, вновь перешла в наступление на Альмадронес. Завязался напряженный бой — итальянцы, имея превосходство в силах, поддерживали наступление сосредоточенным огнем артиллерии и действиями бомбардировочной авиации.Не выдержав сильного артогня и авианалетов, ослабленные предыдущими боями части 50-й бригады к 13-ти часам оставили Альмадронес и начали в беспорядке отходить вдоль Французского шоссе на юго-запад.Лишь к вечеру подоспевшие батальоны 11-й интернациональной бригады, развернувшись у перекрестка шоссе севернее Трихуэке, встретили итальянскую пехоту организованным огнем — и приостановили наступление фашистов на этом направлении.На фронте западнее Альмадронес испанская 2-я бригада франкистов устремилась в разрыв между 71-й и 50-й бригадами республиканцев. Левофланговый батальон этой бригады («Америка») продвигался, не встречая сопротивления, в направлении на Вальфермосо. Главные силы бригады, наступая на Хадраке – Миральрио, угрожали обходом правому флангу 71-й бригады. Взвод республиканских танков, действуя в районе Миральрио, Хадраке, способствовал тому, что атаки частей 2-й испанской бригады были отбиты — и указанные населенные пункты остались в руках республиканских войск.Восточнее Французского шоссе противник продолжил наступление у Хонтанарес – Когольор. Отбросив слабые подразделения республиканцев (эскадрон и гражданская гвардия), развивал наступление на Бриуэга. Брошенный на это направление республиканский батальон (до 250 человек) оказался отброшен итальянцами.Таким образом, 9-го марта обстановка на фронте складывалась для республиканцев крайне неблагоприятно.На главных направлениях (Ториха — Бриуэга) итальянский корпус, продвинувшись за день на 20 км, овладел Бриуэга и перекрестком шоссе севернее Трихуэке. Части 12-й дивизии, понесшие большие потери и расстроенные предыдущими боями, были не в состоянии оказать итальянцам сколько-нибудь значительного сопротивления. Единственной свежей силой была 11-я интернациональная бригада — но ее возможностей оказалось совершенно недостаточно.Только к утру 10-го марта республиканцы могли рассчитывать на прибытие еще одной бригады (12-й интернациональной), двух-трех батарей и одного танкового батальона. Итальянцы же имели боеготовыми к утру 10-го марта 2 усиленные дивизии и, кроме того, в ближнем тылу — еще 2 свежие дивизии.На 10-км участке фронта Трихуэке, Бриуэга итальянцы имели: людей — 26000, активных винтовок — 13000, пулеметов — 900, мортир — 42, орудий — 130, танков и бронемашин — 130 (кроме того, две дивизии в резерве).Против этих сил республиканцы имели: людей — 1850, активных винтовок — 1600, пулеметов — 34, орудий — 6, танков — 5. И только к полудню 10-го марта их силы могли возрасти за счет прибывших резервов: до 4350 человек, 16 орудий и 26 танков.Утром 10-го марта итальянцы продолжили наступление. На Ториха наступала 3-я волонтерская дивизия, заменившая в 1-м эшелоне 2-ю.Утром 10-го марта на Французском шоссе против позиций, занятых 11-й интернациональной бригадой, начал разворачиваться авангард 3-й волонтерской дивизии — развертывание происходило медленно, а артиллерия занимала позиции почти на глазах у республиканцев.Когда республиканцы заметили выдвижение восьми итальянских танков, против них был двинут взвод республиканских танков. И 2 итальянских танка сразу же были подбиты, тогда как остальные начали быстро отходить. Во время преследования республиканцы подбили еще два итальянских танка и расстреляли из пулеметов пехоту, пытавшуюся отбуксировать аварийную машину. Ободренный успехом, республиканский танковый взвод продвинулся — и неожиданно увидел 20 итальянских танков, проводивших заправку горючим, а также 7 автомашин с топливом.Республиканский танковый взвод с дистанции 700 – 800 м открыл беглый огонь из пушек — и первыми же прямыми попаданиями подбил несколько танков и зажег грузовики. Итальянские танкисты бросились бежать, а республиканцы превратили все танки, заправлявшиеся горючим, в пылающий костер. Были уничтожены и 15 грузовиков с пехотой — проходившие по шоссе. Республиканские танки благополучно вернулись из этого удачного боя.Этот эпизод сыграл очень большую роль в исходе боя — ибо, лишившись своих танков, 3-я волонтерская дивизия на несколько часов задержалась с началом наступления. Только в 15 часов она развернулась и перешла в наступление — но неудачно. Встреченные организованным огнем 11-й бригады, итальянские батальоны были вынуждены отойти в исходное положение и больше в этот день на участке Французского шоссе не наступали.У Бриуэга только что прибывшая 12-я интернациональная бригада республиканцев, развернувшись прямо с марша, успешно отразила наступление 2-й волонтерской дивизии.Таким образом, в ходе 10-го марта итальянцы, несмотря на огромное превосходство в силах, не смогли продвинуться на своем главном направлении.Каковы же итоги 1-го этапа операции?В ходе первых 3-х дней наступления на Гвадалахарском направлении итальянцы продвинулись на 20 км, разрушив (правда, слабую и несовершенную) оборону республиканцев. Упорное сопротивление свежих республиканских войск (11-я и 12-я интернациональные бригады) стало для итальянцев полной неожиданностью – нарушив их оперативное планирование. Но итальянцы сохраняли за собой инициативу действий – ведь они имели в своем распоряжении 2 свежие дивизии.Положение республиканцев продолжало оставаться тяжелым. Главный участок фронта, Бриуэга. Трихуэке, против которого наступали все силы Экспедиционного корпуса, был занят крайне слабо, был неглубок и не обеспечен с флангов.Для главного командования республиканцев стал безусловен тот факт, что на Гвадалахарском направлении фашисты ведут наступление с решительными целями – и для ликвидации опасности, нависшей над Гвадалахарой, бросаются все свободные силы.Одним из первых мероприятий республиканского командования стало решение реорганизовать войска, действовавшие на Гвадалахарском направлении. Был сформирован IV армейский корпус — в составе 11-й, 12-й и 14-й пехотных дивизий, танковой бригады и двух кавполков.12-я пехотная дивизия (35-я, 49-я, 50-я и 71-я бригады) получила задачу прикрывать направление на Гвадалахару с севера — от Когольюдо и Хадраке. 11-я пехотная дивизия (1 ударная бригада «Кампесино», 2 бригада Листера, 11 и 12 интернациональные бригады) была предназначена для действий на Французском шоссе, 14-я пехотная дивизия должна была сформироваться из прибывающих 65-й и 70-й бригад и 72-й бригады 12-й дивизии и действовать на р. Тахунья.Кавполки предназначались для прикрытия открытых фронтов. Танковая бригада (три батальона) поступила в распоряжение командира корпуса в качестве средства усиления. Артиллерия сводилась в одну артгруппу — огнем которой предполагалось маневрировать в ходе боя.Кроме того, действия корпуса обеспечивала авиагруппа центрального фронта в составе 45 истребителей, 11 бомбардировщиков и 15 штурмовиков.Задача корпуса — жесткой обороной остановить наступление итальянцев на линии р. Тахунья, Бриуэга, Ториха, Коголыодо.11—12 марта реорганизация в основном была закончена, и командование корпуса получило реальную возможность организовать прочную оборону. Главное было в том – как быстро и энергично командование корпуса использует предоставленные в его распоряжение дополнительные силы и средства.