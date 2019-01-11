Белая стратегическая конница. Рейд Мамонтова и борьба с ним. Ч. 3

Разыгравшиеся события продемонстрировали красному командованию, что Мамонтов не стремится уклониться восточнее меридиана Тамбова и, наоборот, тяготеет к северо-западу и, возможно, к западу. Шаблонность действий комкора привела к тому, первой задачей командования Южным фронтом стало принятие мер к преграждению корпусу Мамонтова путей движения в данных направлениях.Так, еще 16-го августа на ст. Грязи прибыл отряд Богданова, заняв линию к юго-востоку от Грязи. На ст. Жердевка был отправлен из Грязи отряд железнодорожного полка численностью 230 человек, а 17-го августа через Рязань проходил отряд коммунаров, направляясь в Козлов. К моменту занятия белыми Тамбова, части 56-й стрелковой дивизии продвинулись к северу, и 18-го августа вышли на линию Петровская - Тюлянские дворики и Александровское - Семеновка.19-го августа Мамонтов, оставаясь в Тамбове, высылает разъезды к северу от ст. Селезни на Ср. Дегтянка (37 км к северо-западу от Тамбова). С другой стороны, его разъезды были обнаружены в 22 км северо-восточнее ст. Мордово линии Грязи - Борисоглебск, а небольшой отряд казаков, реквизировав в с.с. Сукманка и Бурнак 400 лошадей и 300 подвод, взял направление на железную дорогу Тамбов - Балашов.Разъезды также были обнаружены в 25 км северо-восточнее и в 40 км севернее ст. Мордово, а также у дер. Туровка (20 км юго-восточнее Козлова) и у д. Стежки (30 км севернее ст. Сабурово).20-го августа Мамонтов начал энергичное наступление вдоль железной дороги Тамбов - Козлов. Здесь действовали две его дивизии. Казаками были заняты ст. Никифоровка, а также д. Круглое (10 км севернее Козлова). Это «прощупывание» направлений со стороны казаков показывало, что хотя их атаки южнее железной дороги Тамбов - Козлов и были отбиты, тем не менее, опасность для Козлова была весьма велика.Таким образом, уже 20-му августа выявилось наступление главных сил Мамонтова - на Козлов и отчасти на Грязи.К Тамбову начали подтягиваться красные войска – в основном местных формирований, формируя кольцо окружения Мамонтова с севера, востока и юга.Определенная оторванность 56-й стрелковой дивизии от штаба Южного фронта, и, как следствие недостаточная между ними связь, создали весьма серьезные затруднения – прежде всего в вопросе возможности побудить это соединение к более энергичным действиям. Недостаточная ориентированность командования создала у начальника полевого штаба впечатление, что факт занятия Мамонтовым Тамбова значительными силами сомнителен - по его мнению, было вероятнее, что к Тамбову прорвались 2 - 3 полка, а главные силы Мамонтов держит значительно южнее.Подобные соображения позволили рекомендовать командованию фронтом выделить одну бригаду 56-й стрелковой дивизии с конницей и артиллерией для движения на Тамбов, а остальные две бригады этой дивизии, двинутые командующим Особой группой фронта на линию ст. Жердевка - Токаревка, свернуть на юг - для удара во фланг и тыл противнику, теснящему 36-ю стрелковую дивизию.22-го августа казаки Мамонтова оставили Тамбов, в который вошли два кавалерийских полка 55-й стрелковой дивизии и остатки войск укрепленного района.Бой 20-го августа у ст. Никифоровка между казаками и сильным красным отрядом, выдвинутым из Козлова, закончился для красных неудачно. Красные были разбиты и рассеяны. И Мамонтов занимает Козлов 22-го августа - без боя.Охрана города была организована из сочувствующего белым населения и бывших офицеров. Находящиеся в этом районе небольшие красноармейские части сдавались в плен и, после разоружения, частично вербовались в состав корпуса, а частично распускались по домам.Главное командование красных пришло к заключению, что командование Южного фронта не в силах ликвидировать конный корпус. Его отвлекала и обстановка на фронте. Требовались срочные организационные меры – и 23-го августа РВСР возлагает на члена РВС Южного фронта М. М. Лашевича ликвидацию мамонтовского рейда. В оперативном отношении Лашевич подчинялся командованию фронта. Совет Обороны Республики постановил объявить на военном положении Рязанскую. Тульскую. Орловскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую губернии, учредив в губернских и уездных городах Военно-Революционные Комитеты, на которые возлагалась задача мобилизации ресурсов для обороны губерний и подавления антисоветских выступлений. Для противодействия соединению Мамонтова РВС Южного фронта создал т. н. Внутренний фронт, который М. М. Лашевич и возглавил (около 10,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, бронепоезда и авиация). Кроме того, Лашевичу подчинялись также местные формирования советских учреждений и части особого назначения – а это еще около 11 тыс. человек.К казакам Мамонтова 24-го августа было вылущено воззвание, в котором Председатель Реввоенсовета, обратившись к ним как к обманутым людям, обрисовал достигнутые Красной армией успехи, и, считая их положение безвыходным, предложил казакам помириться с рабочими, крестьянами и красноармейцами, выдав своих «преступных командиров».Лашевич отдал срочное распоряжение, предназначенное для Ревкомов: «1. Немедленно организовать мелкие отряды. 2. Приспособить, где есть возможность, бронелетучки и 3. Все прилегающие губернии к району пребывания конницы Мамонтова объявляются на военном положении». Красные войска получают приказ немедленно сосредоточиться в районе Тамбова - где предполагалось создать крупный кулак. Ревкомам и начальникам гарнизонов ставится задача оказывать ожесточенное сопротивление казакам Мамонтова: «Ни в коем случае город без боя не сдавать, под угрозой расстрела шкурников, паникеров и дезертиров. Ревкомам эвакуироваться последними и только в крайнем случае». Декларировалось, что за отход виновные будут предаваться суду военного трибунала.Но наспех сформированные небольшие отряды, плохо обеспеченные и скверно вооруженные и не обстрелянные, не могли изжить страха перед своим мобильным противником. Достаточно было появиться небольшому разъезду – как такой отряд, даже располагающей пулеметом, в панике разбегался. Мамонтов хорошо учитывал обстановку и, пробыв лишь два дня в окрестностях Козлова, 25-го августа продолжает движение на запад тремя колоннами - оставив в городе небольшой отряд.