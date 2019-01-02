Судостроительный завод имени 61 коммунара. Контр-адмирал Бутаков против деловых людей

«Юнона» – один из первых товаро-пассажирских пароходов РОПиТ. Куплен в Англии в 1857 году

«Император Александр II» – товарно-пассажирский пароход, построенный в Англии по заказу РОПиТ в 1858 году

Колесный товаро-пассажирский пароход «Керчь». Построен во Франции в 1857 г. по заказу РОПиТ

Товарно-пассажирский пароход «Олег». Построен в 1859 году в Шотландии по заказу РОПиТ

Пароход «Великий князь Константин» и его минные катера в море. Гравюра Э. Даммюллера