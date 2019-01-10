Легенда о цуба-цубе (часть 3)

Гуси: га-га-га!

— Первым я, первым я расскажу

О том, что знаю!

Исса

Итак, наш прошлый материал закончился на том, что цуба является частью мечного гарнитура, и в таковом своем качестве должна подходить и сопрягаться с деталями оправы меча, называвшейся у японцев косираэ. Ну, а сегодня мы познакомимся с устройством цубы уже более подробно. Опять-таки, в прошлый раз мы узнали, что были цубы и без отверстий для когая и ко-гатаны, но что на некоторых были отверстия для темляка. Но вот что еще помещалось на цубе, как все это называлось, рассказано будет сейчас. А кроме того, мы познакомимся с многочисленными разновидностями цубы.Как уже отмечалось, цуба – не гарда, а упор для руки. Правда, в японском фехтовальном искусстве существовал прием цубадзериай, что означало «давить цубой друг на друга». Но это отнюдь не означало, что удары мечом наносились именно по цубе и ей же и отражались. Следы повреждений от меча на цубах исключительная редкость! То есть ее задача заключается в том, чтобы не дать руке обладателя меча соскользнуть на клинок, только и всего!Просто так поставить цубу на место было нельзя. Нужны были еще две детали, называвшиеся сэппа, вплотную прижимавшиеся к поверхности цубы. Одна со стороны клинка, другая со стороны рукояти. Удерживала цубу на клинке еще и запорная муфта хабаки, но непосредственно цубы она не касалась, поэтому говорить о ней сейчас мы не будем.Поскольку пластины сэппа обычно были не видны, то они и не украшались. За исключением тех случаев, когда на мечах тати таких деталей было не две, а четыре. Добавлялись две детали о-сэппа («большая сэппа) и тогда, в той или иной степени могли украшаться все эти пять деталей!На фото внизу вы как раз и видите одну такую цубу. Но таких цуб было сравнительно немного.В центре находится, собственно, цуба. По краям в лицевом и перевернутом положении показаны шайбы сеппа, при помощи которых цуба должна закрепляться на клинке. Их, как видите, две – две сэппы малые (показаны с аверса и реверса!) и две о-сеппы – большие (только аверс). Наличие о-сэппы являлось характерной приметой мечей типа тати. (Токийский национальный музей)А теперь смотрим на следующую схему, на которой показано, как устроена классическая, если так можно сказать, цуба со всеми встречающимися на ней элементами:• Первый – мими – край цубы. Он мог иметь разную форму, но об этом немного далее.• Сеппадаи – дословно «место для сеппы». То есть это ровный выступ, в точности соответствующий размерам двух этих шайб, которые накладывались здесь на цубу, как с аверса, так и с реверса. Обычно именно на ней располагается подпись мастера-изготовителя цубы.• Когай-хицу-ана – отверстие для когая, обычно имевшее характерную форму разрезанного пополам четырехлепесткового цветка. Могло быть, а могло и не быть.• Накаго-ана – отверстие для клинка. Должно было быть обязательно, иначе какая же это цуба.• Удэнуки-ана – два отверстия для темляка. Их делали не всегда, а даже очень редко.• Сэкиганэ – это вставки из мягкого металла, при помощи которых размеры отверстия для клинка на цубе подгонялись под конкретный меч, и она бы прочно надевалась на клинок. Обычно их находят на железных гардах и это говорит об их старине. Зачеканивали их уже после того как цуба была надета на клинок, благодаря чему она держалась на нем очень прочно, но могла сниматься.• Кодзука-хицу-ана – отверстие для кодзуки, рукояти ножичка ко-гатана, имевшее форму «пол Луны». Тоже встречалась не на всех цубах. Оба эти отверстия когай-хицу-ана и кодзука-хицу-ана имели одно общее название рё-хицу.• Хира – поверхность цубы между ободком мими и площадкой сэппадаи.Давайте обратим внимание на такую важную «мелочь», как ношение японского меча. Тати, как мы знаем, носился слева на поясе, лезвием клинка вниз. Значит, его цубу можно было обозревать главным образом спереди, со стороны рукояти и именно эта сторона была на цубе главной. При этом ее левая сторона была видна лучше, чем правая, прилегающая к телу.Соответственно у меча в стиле катана все было наоборот. Лезвие смотрело вверх, но опять же левая часть клинка была важнее правой. И об этом следует помнить, когда мы раскладываем цубы на столе для обозрения. И у тати, и у катаны доминантной будет та сторона, которая находится слева. Но при этом отверстие накаго-ана должно свой заостренной частью смотреть у катаны вверх, а у татей – соответственно вниз. Поэтому очень важно знать, цубу с какого меча ты рассматриваешь. С кинжалами дело обстоит проще, поскольку их все засовывали за пояс лезвием вверх. И «подсказкой» здесь является не только само изображение, но и положение отверстий (если они есть) для когая и кодзуки.Край цубы мог быть (слева направо): квадратным – каку (первые два вверху), круглым – мару (последний вверху), с ободком из другого металла в форме кольца (три нижних варианта) и дотэ – с утолщением от сэппадаи к краю (отсутствует).Формы цуб: 1 — аои-гата, 2 — аори-гата, 3- каку-гата, 4 — надэ-каку-гата, 5 — кикка-гата, 6 — мару-гата, 7 — тати-цуба, 8 — тати-цуба, 9 — татэ-мару-гата, 10 — мокко-гата, 11 -дзидзи-мокко-гата, 12 — торан-гата.Как это хорошо видно на схеме, форма у цубы могла быть любая, могло иметь место и полное отсутствие формы, как таковой! У ранних, самых древних цуб (12) форма была одна, очень часто цубы имели вид круга или овала, были цубы ромбические и квадратные, в форме прямоугольника, так называемые «четырехлепестковые» в различных вариациях. И почему так – понятно…Дело в том, что в Средние века жизнь людей, особенно на Востоке, была строго регламентирована. Но даже и без регламентации требовалось жить «как все». И люди старались жить «как все». Почему? Да потому, что люди – животные стадные. И мнение других, «чувство локтя», «причастности», «принадлежности к группе», «единомыслия» для них очень важно. Мы точно знаем сколько в обществе таких людей – 80%. Остальные 20% могут «переть» против общества, но даже они стараются не злить большинство по мелочам и презирают его «втихую».Вспомните, ни у средневековых рыцарей, ни у самураев Японии не было двух одинаковых доспехов, если, конечно, не считать одинаковые «одалживаемые доспехи» асигару. Но они не дворяне! Доспехи тех же европейцев различались формой эспаулеров, наколотников, шлемами, «защитниками» подмышечных впадин, латными перчатками… Даже к одинаковым, по сути, хаубергам полагались мечи с разными рукоятями и щиты с разными гербами. Недаром двух одинаково снаряженных эффигий среди дошедших до нас реально не существует, хотя в одних и тех же позах их целые десятки. То же самое касается и доспехов самураев.То есть любая знать, хоть «бедная», хоть богатая, постоянно стремилась… «быть, как все», следовать общей моде, безусловно, но при этом еще и подчеркивать свою оригинальность, делая маленькие… «шаги в сторону». Положено иметь цубу? Вот она, но у всех моих соседей цубы изготовлены в технике нуномэ-дзоган, а я закажу себе в технике сукаси – и пусть завидуют! У всех банальные мару-гата, а я закажу в форме… скалящегося черепа – вот все удивятся! «Я живу в Эдо и все мои друзья сходят с ума по цубам мастера Ёсиока! Не жалко им 100 коку риса заплатить за его работу… Ну, так я им назло поеду на Север, в провинцию Дэва и закажу оправу для мечей в стиле Сёнаи у мастеров Фунада или Кацурано!» Вот так или примерно так самураи тогда и рассуждали и… количество цуб множилось таким вот образом непрерывно.Ну, а теперь давайте посмотрим на цубы разных форм, о которых выше шла речь. И не просто посмотрим, а немного познакомимся с каждой из них. А для начала еще раз вспомним, что и сама цуба, и фути, и касира должны были оформляться в едином стиле. Но правило это соблюдалось далеко не всегда. Цуба «Зайцы». И фути, и касиру оформить в одном стиле с ней было бы несложно. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)А вот совершенно уникальная цуба. Уникальная тем, что она… каменная, то есть заказал ее для себя б-о-ль-ш-ой оригинал. Для ее изготовления использовались жадеит и медь. Время изготовления: 1800–1805 гг. Диаметр 6,4 см; толщина 0,6 см; вес 53,9 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ну, а об этой цубе (аверс) нельзя рассказать, не забегая вперед, поскольку вести речь придется не только (и не столько!) о форме, сколько о технологии ее изготовления, а рассказ о технологиях у нас еще впереди. Но все равно – пусть будет сначала форма, а уж потом посмотрим и на содержание. Итак, во всех отношениях это типичная цубам мару-гата. Правда, без сэппадаи. Этой детали на ней нет. Но посмотрите на необычное оформление ее периметра. Что это? А это разновидность техники металлического плетения – мукадэ-дзоган или стиль «сороконожка». Суть ее заключается в том, что одна проволока повторяет очертания цубы, а удерживается она на месте множеством скоб тоже из проволоки! Причем железные и медные скобы чередуются. Одна только техника и никакого искусства! Но… оригинально и красиво, не так ли? Время изготовления: конец XIX – начало ХХ вв. Материал: железо, медь, бронза. Диаметр 8,1 cм; толщина 0,8 cм; вес 141,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же цуба – реверс.Вот цуба мокко-гата. Работа школы Мито или одного из ее ответвлений. Время изготовления: XVIII в. Материал: сплав золота с медью – сякудо, золото, медь. Обратите внимание на обработку поверхности цубы. Она выполнена в виде мельчайших выпуклостей в стиле нанако – «рыбья икра», требовавшей огромного мастерства. Ну и резба и инкрустация золотом здесь тоже присутствуют. Длина 7,3 cм; ширина 7 см; толщина 0,5 cм; вес 133,2 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Эта же цуба – реверс.Цуба каку-гата с прорезями. Изготовлена около 1650 г. Материал: железо, серебро, золото, медь. Длина и ширина 5,6 cм; толщина 0,5 cм; вес 76,5 г.Некоторые цубы поистине странные. На этой сеппадаи заходит на отверстия, но и стрекоза справа, тоже на нее заходит и, следовательно, шайбы сеппа должны не только иметь соответствующие отверстия, но и… «выемку» под голову и крылья стрекозы! Ну и сама форма цубы… более чем необычна и зачем она такая неясно. Время изготовления: 1615–1868 гг. Материал: железо, золото, сякудо, медь. Длина 8,3 cм; ширина 7,6 cм; толщина 0,6 cм; вес 130,4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)«Цуба с коробочками физалиса». Простая кузнечная работа, но как изысканно. Заказчик, видно, был большой оригинал. Интересно посмотреть на детали оправы такого меча: что на них? Изготовлена в конце XVI – начале XVII в. Материалы: железо, медь. Длина 7,3 cм; ширина 7 cм; толщина 0,5 см; вес 65,2 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Едва ли не самая лаконичная и красивая прорезная цуба стиля школы Камиёси – «Краб», XIX в. (Токийский национальный музей)Рис. А. Шепса.Продолжение следует…