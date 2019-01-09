Как правильно сравнивать самолёты?
Сравнение боевых машин, какими бы они ни были, дело не всегда благодарное, а иногда – вкуса. А о вкусах, как известно, у нас, на «Обозрении», спорят до хрипоты.
Самые грозные истребители Второй мировой.
Пятёрка самых опасных истребителей Второй мировой.
Прочитав одну статью, которая начиналась эпиграфом «Ценителям авиационной истории посвящается», и являясь любителем поршневых самолетов, не могу промолчать.
Сравнивать боевые машины разных стран сложно. Еще сложнее – сравнивать разные машины разных стран. Конструкторские, ресурсные и производственные возможности и подходы были настолько различными, что и сравнивать надо, учитывая всю специфику данного дела.
Так-то что, взяли самолеты и… сравнили. Вообще не загоняясь в нюансы.
Простите, но этак можно было в сравнительном бою «Бисмарк» и «Ройял Соверен» схлестнуть. А что, вооружение было почти одинаковым, по 8 орудий 381-мм, в чем проблема?
Проблема, наверное, в начинке.
Так вот, с самолетами все точно так же. Стоит учитывать, не только чем обладал самолет, но и когда. И – немаловажно – для чего был предназначен изначально.
Хорошо, что в хотя бы в одной из приведенных выше статей «Зеро» отсутствует. Всегда подгорало, когда палубный истребитель в один ряд с фронтовыми ставили. Уже плюс, как говорится.
На самом деле, если к господину Легату и есть претензии, то они несущественные, ибо «мы решили сделать альтернативную оценку лучших истребителей Второй мировой». Альтернативную? Не вопрос. Сравнили. Три фактических истребителя-бомбардировщика/штурмовика, фронтовой истребитель и перехватчик. Хорошее такое сравнение.
У господина Капцова все еще более интересно, если вдумчиво прочитать. И с ним я не согласен намного больше, чем с Легатом. И вот почему.
Капцов, как и многие «эксперты» из интернета, совершенно не желает принимать во внимание время выхода самолета на сцену. Если честно, то мне очень импонирует подход Шункова и Шаврова вкупе с «Воздушной энциклопедией», когда самолеты Второй мировой делились на три класса:
1939-1942
1942-1944
1944-1945
Самолеты, которые взлетали в 1945-м, – это были машины, совершенно не сравнимые с собратьями из 1942-го. Это действительно «Бисмарк» и «Дредноут» в одном бою. И то, что у нас «Харрикейны» до 1944 года летали, и Як-1 (ссылаюсь на «Небо войны» Покрышкина) – так это сами понимаете, почему. И Капцов понимает, но тем не менее, в один ряд ставит.
Но это война. Тогда если оружие может причинить врагу урон – оно должно воевать. Так с «Мосинками» до Берлина дошли, невзирая на ППС и ППШ. С самолетами все точно так же.
Но пойдем по порядку.
Як-9. И не просто Як-9, а Як-9Т. «Як-9Т, самолет советских асов».
Соглашусь. Если летать, пусть и с проблемами при посадке, на нем мог любой летчик, то вот вести полноценный воздушный бой мог далеко не каждый.
«Як-9Т имел сильнейшее вооружение среди всех серийных истребителей периода Второй мировой войны».
Хм… Такое, конечно, можно проглотить и переварить, если вставить слово «советский». Потому что если посмотреть на вооружение тех же «Темпестов» (4 х 20-мм), «Фокке-Вульфов» Та.152c-1/R11 (1 х 30-мм и 4 х 20-мм), «Мессершмиттов» Bf109H (1 х 30-мм и 2 х 20-мм), становится понятно, что немного так «мимо цели».
«Особенностью модификации «Т» была автоматическая пушка калибра 37 мм».
Вообще, у всех истребителей того времени пушки вручную не заряжались. Это уже нормой было. А вот о НС-37 мы поговорим подробно.
Да, снаряд был что надо. Одного хватало и «фоккеру», и «мессеру», чтобы плоскостями пораскинуть. Да и «юнкерсы» такой снаряд не держали.
Проблема была в другом. Проблема была в том, что НС-37 категорически не стреляла очередями. 1-3 снаряда – и все. Стоп. Слишком высокая энергия (как правильно подметил Капцов) просто не позволяла выпускать больше снарядов.
Да, тяжёлый и быстрый снаряд увеличивал огневую мощь пушки. Но расплачиваться за это приходилось низкой скорострельностью и сильной отдачей. А если ознакомиться с мемуарами летчиков, работавших этими пушками, то выяснится, что только первый выстрел был по-настоящему прицельным.
Именно по этим причинам НС-37 была заменена на Н-37, использовавшую укороченный 37×155 мм выстрел с меньшей начальной скоростью.
Потому радостные крики на тему того, что «Снаряд пушки НС-37 массой 735 граммов был в два с половиной раза тяжелее снарядов самой мощной из немецких авиационных пушек, устанавливавшихся на истребителях (МК.108 калибра 30 мм, масса снаряда 330 гр). И в восемь раз тяжелее снаряда любой авиационной пушки калибра 20 мм! Одно попадание в «мессер» или «юнкерс» отрывало плоскость или перерубало противника пополам» увы, не более чем неудачная попытка возвеличивания.
Господин Капцов не упомянул почему-то, что при том, что 30-мм снаряд немецкой пушки был легче, была легче и сама пушка. 58 кг против 170 у НС-37. И боекомплект у немки был от 60 до 120 снарядов (30 у НС-37). И скорострельность Мк.108 имела вчетверо большую (850 выстр/мин против 250 выстр/мин у НС-37).
То есть немецкий летчик выходил с автоматом против карабина.
Понятно, что 37-мм снаряд шансов не оставлял. В случае успешного попадания. Но ведь надо было еще и попасть… Наверное, сейчас не стоит сравнивать прицелы немцев и наши. Перебор выйдет. Да и 30-мм снаряд "немки" — ну не подарок совершенно.
Так что да, по сути, Як-9Т – самолет летающего снайпера, способного решить вопрос одним снарядом. И да, такие снайперы у нас к 1944 году были «в ассортименте». Факт. Но действительно Як-9Т был самолетом не для всех.
Ну а сравнение фронтового (по тексту) истребителя Як-9Т (1943 г.) с палубным «Зеро» (1939 г.) в плане массы – это как раз то, о чем я писал выше. Можно еще с «Хейнкелем-51» сравнить, он тоже легче был.
Если же говорить о том, насколько Як-9 вообще был хорош, – он был весьма неплохим самолетом. Его можно было собрать руками неквалифицированных рабочих, в нем было немного дефицитных материалов, он был для самолета смешанной конструкции (дерево!) весьма резв и шустер. Слабовато вооружение (1 пушка и 1 пулемет) для 1944 года и дальше, ну что тут поделать… Умением, да, и числом.
Это был очень хороший самолет для прикрытия своих бомбардировщиков и штурмовиков, неплохой самолет для «собачьей свалки», но увы, на один из лучших самолетов той войны он не тянет совсем. Я бы сказал, что это был лучший самолет Яковлева того времени. В отличие от Як-3, Як-9 мог летать, а не работал по принципу «взлетел и сел».
Дальше у нас кто? Дальше у нас «Мессер». Ме-109F-4.
Соглашусь, самолет для своего времени был красавец. Но опять вопрос: когда и для чего?
1940-й год. Правильно? Да, если посмотреть на «коллег» «Спитфайра», «Харрикейна», «Томагавка», то они все еще пулеметили. Что не помешало, кстати, англичанам выиграть «Битву за Британию». Невзирая на пушки.
Эксклюзивности не было, Як-1 и Лагг-3 тоже имели пушки в развалах блоков, так что…
И главное, с возложенными задачами того времени Ме-109F-4 не справился. «Битва за Британию», воздушная война в Африке, да и на Восточном фронте как бы без особых таких побед. Когда прошел шок 22.06.1941, «Фридрихи» начали регулярно совершать экскурсы на землю, а о полном превосходстве в небе говорить могут только закоренелые поклонники Резуна. Да, нашим летчикам было крайне тяжело, но тем не менее. Били "Фридрихов" на всем, что летало, от И-16 до ЛаГГ-3. Выбора просто не было.
Да, у «Фридриха» было множество «наворотов». Электростартер, система очистки свечей в полете, радиополукомпас, великолепные радиостанции, электрорегулятор оборотов винта и много чего еще.
Если бы мне был задан вопрос насчет того, насколько был хорош «Фридрих», я бы сказал, что это был лучший самолет 1940 года. Но в компании лучших за войну ему делать совершенно нечего.
Дальше… Дальше опять «Зеро»!
Меня всегда умилял такой подход. Палубник в компании фронтовых сухопутных. Ай, какой роскошный самолет! Маневренный! Легкий! Оружие мощное (ладно, про оружие, слава богу, у Капцова ни слова)! Хокку, а не самолет!
И никто никогда из «сравнителей» почему-то не заикнулся насчет того, что этот горе-самолетик сбивался ОДНОЙ пулей винтовочного калибра. Ах, нет, Капцов заикнулся.
«Зеро» первых модификаций страдали от неудовлетворительной живучести (термин весьма условный для авиации), впоследствии повышенной за счет внедрения углекислотной системы пожаротушения и броневых элементов кабины».
Переведу. Брони – ноль. Баки – не проектированные, газами не заполняемые. Системы пожаротушения нет. Прелесть, а не самолет.
«Постепенно сказывалась недостаточная мощность мотора, а архаичное оружие истребителя застряло на рубеже 30-40 гг. Что, впрочем, не помешало «Зеро» стать грозой, символом и самым известным самолетом Тихоокеанского ТВД».
Так гроза или архаика? И все-таки, неужели только вес и дальность являются основными критериями оценки? А как тогда быть с «Сифайерами», «Уайлдкэтами», «Томкэтами», которые напрочь выбили дух из японцев? Да, на это много энергии тратить не нужно было, 6-8 пулеметов палубников союзников выплевывали вперед такое облако свинца, из которого 5-6 пуль точно попадали в «Зеро». И «грозе» наставал каюк.
Ну и как самолет, проигравший все кампании, оказался лучшим?
Снова: Mitsubishi A6M Zero был (возможно) лучшим палубным истребителем 1940-41 годов. Не более того. Лучший палубник Второй мировой войны – совсем другой самолет.
«Спитфайр»… Вот тут соглашусь. И он повоевал от души, и его палубная ипостась тоже. Так что, в принципе, «Спитфайр» — единственный из списка, полноценно прошедший (пусть и в модификациях) всю войну. А потому достоин упоминания как в первом этапе, так и в последних.
«Мустанг»… Для этого самолета, как вот для Як-3, Ме-262 и Ме-163, надо делать отдельный зачет. Ну 1945 год, что тут еще сказать? Да ничего. Тоже процитирую Высоцкого: «Не воевал, не плавал, не летал».
Как можно вообще рассматривать самолет, который толком и не воевал? Не знаю. Ну да, погоняли «Мустанги» немецких мальчиков под конец войны. И все, война закончилась. Как его с тем же Як-9 равнять, убей бог, не знаю.
«Согласитесь, рейтинг получился горячим».
Да нет, как обычно. Нелогично, непонятно.
Повторюсь, чтобы сравнивать самолеты, надо иметь не только циферки ТТХ, но и понимание того, зачем этот самолет вообще был придуман и построен. А также учитывать время, когда самолет сконструировали и – особенно – когда он в бой пошел.
И самое главное – каков был результат применения этого самолета.
Вот тогда и получится что-то осмысленное, а не «Бисмарк» против «Ройял Соверена».
Самые грозные истребители Второй мировой.
Пятёрка самых опасных истребителей Второй мировой.
Прочитав одну статью, которая начиналась эпиграфом «Ценителям авиационной истории посвящается», и являясь любителем поршневых самолетов, не могу промолчать.
Сравнивать боевые машины разных стран сложно. Еще сложнее – сравнивать разные машины разных стран. Конструкторские, ресурсные и производственные возможности и подходы были настолько различными, что и сравнивать надо, учитывая всю специфику данного дела.
Так-то что, взяли самолеты и… сравнили. Вообще не загоняясь в нюансы.
Простите, но этак можно было в сравнительном бою «Бисмарк» и «Ройял Соверен» схлестнуть. А что, вооружение было почти одинаковым, по 8 орудий 381-мм, в чем проблема?
Проблема, наверное, в начинке.
Так вот, с самолетами все точно так же. Стоит учитывать, не только чем обладал самолет, но и когда. И – немаловажно – для чего был предназначен изначально.
Хорошо, что в хотя бы в одной из приведенных выше статей «Зеро» отсутствует. Всегда подгорало, когда палубный истребитель в один ряд с фронтовыми ставили. Уже плюс, как говорится.
На самом деле, если к господину Легату и есть претензии, то они несущественные, ибо «мы решили сделать альтернативную оценку лучших истребителей Второй мировой». Альтернативную? Не вопрос. Сравнили. Три фактических истребителя-бомбардировщика/штурмовика, фронтовой истребитель и перехватчик. Хорошее такое сравнение.
У господина Капцова все еще более интересно, если вдумчиво прочитать. И с ним я не согласен намного больше, чем с Легатом. И вот почему.
Капцов, как и многие «эксперты» из интернета, совершенно не желает принимать во внимание время выхода самолета на сцену. Если честно, то мне очень импонирует подход Шункова и Шаврова вкупе с «Воздушной энциклопедией», когда самолеты Второй мировой делились на три класса:
1939-1942
1942-1944
1944-1945
Самолеты, которые взлетали в 1945-м, – это были машины, совершенно не сравнимые с собратьями из 1942-го. Это действительно «Бисмарк» и «Дредноут» в одном бою. И то, что у нас «Харрикейны» до 1944 года летали, и Як-1 (ссылаюсь на «Небо войны» Покрышкина) – так это сами понимаете, почему. И Капцов понимает, но тем не менее, в один ряд ставит.
Но это война. Тогда если оружие может причинить врагу урон – оно должно воевать. Так с «Мосинками» до Берлина дошли, невзирая на ППС и ППШ. С самолетами все точно так же.
Но пойдем по порядку.
Як-9. И не просто Як-9, а Як-9Т. «Як-9Т, самолет советских асов».
Соглашусь. Если летать, пусть и с проблемами при посадке, на нем мог любой летчик, то вот вести полноценный воздушный бой мог далеко не каждый.
«Як-9Т имел сильнейшее вооружение среди всех серийных истребителей периода Второй мировой войны».
Хм… Такое, конечно, можно проглотить и переварить, если вставить слово «советский». Потому что если посмотреть на вооружение тех же «Темпестов» (4 х 20-мм), «Фокке-Вульфов» Та.152c-1/R11 (1 х 30-мм и 4 х 20-мм), «Мессершмиттов» Bf109H (1 х 30-мм и 2 х 20-мм), становится понятно, что немного так «мимо цели».
«Особенностью модификации «Т» была автоматическая пушка калибра 37 мм».
Вообще, у всех истребителей того времени пушки вручную не заряжались. Это уже нормой было. А вот о НС-37 мы поговорим подробно.
Да, снаряд был что надо. Одного хватало и «фоккеру», и «мессеру», чтобы плоскостями пораскинуть. Да и «юнкерсы» такой снаряд не держали.
Проблема была в другом. Проблема была в том, что НС-37 категорически не стреляла очередями. 1-3 снаряда – и все. Стоп. Слишком высокая энергия (как правильно подметил Капцов) просто не позволяла выпускать больше снарядов.
Да, тяжёлый и быстрый снаряд увеличивал огневую мощь пушки. Но расплачиваться за это приходилось низкой скорострельностью и сильной отдачей. А если ознакомиться с мемуарами летчиков, работавших этими пушками, то выяснится, что только первый выстрел был по-настоящему прицельным.
Именно по этим причинам НС-37 была заменена на Н-37, использовавшую укороченный 37×155 мм выстрел с меньшей начальной скоростью.
Потому радостные крики на тему того, что «Снаряд пушки НС-37 массой 735 граммов был в два с половиной раза тяжелее снарядов самой мощной из немецких авиационных пушек, устанавливавшихся на истребителях (МК.108 калибра 30 мм, масса снаряда 330 гр). И в восемь раз тяжелее снаряда любой авиационной пушки калибра 20 мм! Одно попадание в «мессер» или «юнкерс» отрывало плоскость или перерубало противника пополам» увы, не более чем неудачная попытка возвеличивания.
Господин Капцов не упомянул почему-то, что при том, что 30-мм снаряд немецкой пушки был легче, была легче и сама пушка. 58 кг против 170 у НС-37. И боекомплект у немки был от 60 до 120 снарядов (30 у НС-37). И скорострельность Мк.108 имела вчетверо большую (850 выстр/мин против 250 выстр/мин у НС-37).
То есть немецкий летчик выходил с автоматом против карабина.
Понятно, что 37-мм снаряд шансов не оставлял. В случае успешного попадания. Но ведь надо было еще и попасть… Наверное, сейчас не стоит сравнивать прицелы немцев и наши. Перебор выйдет. Да и 30-мм снаряд "немки" — ну не подарок совершенно.
Так что да, по сути, Як-9Т – самолет летающего снайпера, способного решить вопрос одним снарядом. И да, такие снайперы у нас к 1944 году были «в ассортименте». Факт. Но действительно Як-9Т был самолетом не для всех.
Ну а сравнение фронтового (по тексту) истребителя Як-9Т (1943 г.) с палубным «Зеро» (1939 г.) в плане массы – это как раз то, о чем я писал выше. Можно еще с «Хейнкелем-51» сравнить, он тоже легче был.
Если же говорить о том, насколько Як-9 вообще был хорош, – он был весьма неплохим самолетом. Его можно было собрать руками неквалифицированных рабочих, в нем было немного дефицитных материалов, он был для самолета смешанной конструкции (дерево!) весьма резв и шустер. Слабовато вооружение (1 пушка и 1 пулемет) для 1944 года и дальше, ну что тут поделать… Умением, да, и числом.
Это был очень хороший самолет для прикрытия своих бомбардировщиков и штурмовиков, неплохой самолет для «собачьей свалки», но увы, на один из лучших самолетов той войны он не тянет совсем. Я бы сказал, что это был лучший самолет Яковлева того времени. В отличие от Як-3, Як-9 мог летать, а не работал по принципу «взлетел и сел».
Дальше у нас кто? Дальше у нас «Мессер». Ме-109F-4.
Соглашусь, самолет для своего времени был красавец. Но опять вопрос: когда и для чего?
1940-й год. Правильно? Да, если посмотреть на «коллег» «Спитфайра», «Харрикейна», «Томагавка», то они все еще пулеметили. Что не помешало, кстати, англичанам выиграть «Битву за Британию». Невзирая на пушки.
Эксклюзивности не было, Як-1 и Лагг-3 тоже имели пушки в развалах блоков, так что…
И главное, с возложенными задачами того времени Ме-109F-4 не справился. «Битва за Британию», воздушная война в Африке, да и на Восточном фронте как бы без особых таких побед. Когда прошел шок 22.06.1941, «Фридрихи» начали регулярно совершать экскурсы на землю, а о полном превосходстве в небе говорить могут только закоренелые поклонники Резуна. Да, нашим летчикам было крайне тяжело, но тем не менее. Били "Фридрихов" на всем, что летало, от И-16 до ЛаГГ-3. Выбора просто не было.
Да, у «Фридриха» было множество «наворотов». Электростартер, система очистки свечей в полете, радиополукомпас, великолепные радиостанции, электрорегулятор оборотов винта и много чего еще.
Если бы мне был задан вопрос насчет того, насколько был хорош «Фридрих», я бы сказал, что это был лучший самолет 1940 года. Но в компании лучших за войну ему делать совершенно нечего.
Дальше… Дальше опять «Зеро»!
Меня всегда умилял такой подход. Палубник в компании фронтовых сухопутных. Ай, какой роскошный самолет! Маневренный! Легкий! Оружие мощное (ладно, про оружие, слава богу, у Капцова ни слова)! Хокку, а не самолет!
И никто никогда из «сравнителей» почему-то не заикнулся насчет того, что этот горе-самолетик сбивался ОДНОЙ пулей винтовочного калибра. Ах, нет, Капцов заикнулся.
«Зеро» первых модификаций страдали от неудовлетворительной живучести (термин весьма условный для авиации), впоследствии повышенной за счет внедрения углекислотной системы пожаротушения и броневых элементов кабины».
Переведу. Брони – ноль. Баки – не проектированные, газами не заполняемые. Системы пожаротушения нет. Прелесть, а не самолет.
«Постепенно сказывалась недостаточная мощность мотора, а архаичное оружие истребителя застряло на рубеже 30-40 гг. Что, впрочем, не помешало «Зеро» стать грозой, символом и самым известным самолетом Тихоокеанского ТВД».
Так гроза или архаика? И все-таки, неужели только вес и дальность являются основными критериями оценки? А как тогда быть с «Сифайерами», «Уайлдкэтами», «Томкэтами», которые напрочь выбили дух из японцев? Да, на это много энергии тратить не нужно было, 6-8 пулеметов палубников союзников выплевывали вперед такое облако свинца, из которого 5-6 пуль точно попадали в «Зеро». И «грозе» наставал каюк.
Ну и как самолет, проигравший все кампании, оказался лучшим?
Снова: Mitsubishi A6M Zero был (возможно) лучшим палубным истребителем 1940-41 годов. Не более того. Лучший палубник Второй мировой войны – совсем другой самолет.
«Спитфайр»… Вот тут соглашусь. И он повоевал от души, и его палубная ипостась тоже. Так что, в принципе, «Спитфайр» — единственный из списка, полноценно прошедший (пусть и в модификациях) всю войну. А потому достоин упоминания как в первом этапе, так и в последних.
«Мустанг»… Для этого самолета, как вот для Як-3, Ме-262 и Ме-163, надо делать отдельный зачет. Ну 1945 год, что тут еще сказать? Да ничего. Тоже процитирую Высоцкого: «Не воевал, не плавал, не летал».
Как можно вообще рассматривать самолет, который толком и не воевал? Не знаю. Ну да, погоняли «Мустанги» немецких мальчиков под конец войны. И все, война закончилась. Как его с тем же Як-9 равнять, убей бог, не знаю.
«Согласитесь, рейтинг получился горячим».
Да нет, как обычно. Нелогично, непонятно.
Повторюсь, чтобы сравнивать самолеты, надо иметь не только циферки ТТХ, но и понимание того, зачем этот самолет вообще был придуман и построен. А также учитывать время, когда самолет сконструировали и – особенно – когда он в бой пошел.
И самое главное – каков был результат применения этого самолета.
Вот тогда и получится что-то осмысленное, а не «Бисмарк» против «Ройял Соверена».
- Автор:
- Роман Скоморохов
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