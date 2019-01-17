Как восстановили советскую власть на Украине
100 лет назад, в январе 1919 года, началось восстановление советской власти на Украине. 3 января Красная Армия освободила Харьков, 5 февраля – Киев, 10 марта 1919 года – учреждена Украинская Советская Социалистическая Республика со столицей в Харькове. К маю советские войска контролировали почти всю территорию Малороссии в пределах бывшей Российской империи.
Сравнительно лёгкий и быстрый успех советской власти был связан с тем, что Центральные державы потерпели поражение. А «самостийный» Киев держался только на австро-германских штыках. Украинские националисты не имели поддержки народа (подавляющая часть населения Малороссии была русской, малороссами – юго-западной частью русского суперэтноса), и могли держаться у власти только при помощи внешней силы. Германия и Австро-Венгрия поддерживали националистов, так как при их помощи могли использовать ресурсы Малой России (Руси), особенно сельскохозяйственные.
К осени 1918 года стало очевидно, что Германская империя войну проигрывает. Москва начинает готовить войска для восстановления советской власти на Украине. Для этого в нейтральной зоне (она была создана между германской оккупационной зоной на Украине и Советской Россией) на основе партизанских отрядов формируются 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии, объединённые в Группу войск курского направления. 30 ноября 1918 года на базе дивизий была создана Украинская советская армия под командованием В. Антонова-Овсеенко. В конце 1918 года Украинская советская армия насчитывала более 15 тыс. штыков и сабель (не считая не вооруженного резерва), в мае 1919 года – более 180 тыс. человек.
Как только Германия и Австро-Венгрия капитулировали, советское правительство, которое изначально ожидало такого сценария, решило восстановить свою власть в Малороссии-Украине. Уже 11 ноября 1918 года глава советского правительства Ленин поручил Реввоенсовету (РВС) республики подготовить наступление на Украину. 17 ноября был создан РВС Украины под руководством Иосифа Сталина. 28 ноября в Курске создано Временное рабоче-крестьянское правительство Украины во главе с Г. Пятаковым. В ноябре же начались бои на границе Советской России и оккупированной Украины с гайдамаками (украинские националисты) и отступающими германскими частями. Красная Армия начала наступление на Харьков и Чернигов.
В декабре 1918 года наши войска заняли Новгород-Северский, Белгород (сюда переехало украинское правительство из Курска), Волчанск, Купянск и другие города, и селения. 1 января 1919 года большевистское подполье подняло восстание в Харькове. Остававшиеся в городе немецкие солдаты поддержали восстание и потребовали от Директории вывести войска из города. 3 января 1919 года войска Украинской советской армии вошли в Харьков. Временное советское правительство Украины перебирается в Харьков. 4 января РВС на основе войск Украинской советской армии создает Украинский фронт. Красная Армия 7 января начинает наступление на двух основных направлениях: 1) западное — на Киев; 2) южное – Полтава, Лозовая и далее Одесса. 16 января 1919 года Директория УНР объявила войну Советской России. Однако войска Директории под началом С. Петлюры действенного сопротивления оказать не сумели. Народ устал от безвластия, насилия и грабежа со стороны австро-германских оккупантов, отрядов украинских националистов и обычных банд, поэтому повстанческие и партизанские отряды, местные отряды самообороны массово переходят на сторону Красной Армии. Не удивительно, что уже 5 февраля 1919 года красные занимают Киев, украинская Директория бежит в Винницу.
Бронедивизион особого назначения Совнаркома Украины с трофейным французским танком "Renault FT-17", захваченным под Одессой у французской армии в конце марта — начале апреля 1919. Харьков, 22 апреля 1919. Из люка танка "Рено" смотрит Алексей Селявкин. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org/
Предыстория. Общая ситуация на Украине
В марте — апреле 1918 года австро-германские войска оккупировали Малую Россию. 29 – 30 апреля немцы свергли пригласившую их Украинскую Центральную раду. Германское командование решило заменить Центральную раду, которая фактически не контролировала страну, более эффективным правительством. К тому же Берлину не по нраву был социалистический окрас Центральной рады. Им нужно было выкачивать ресурсы из Украины, а не терпеть лево-националистическую демагогию. А для этого нужна была твердая власть в центре и крупные помещичьи хозяйства в деревне. С другой стороны, Второй рейх не видел в Украине «союзное государство», а сырьевую колонию. Украине дали гетмана – генерала Павла Скоропадского. О влиянии Центральной рады отлично говорит тот факт, что германский караул разогнал её без единого выстрела. Ни один человек в Малороссии не встал на её защиту.
Началась эпоха гетманщины, «Украинской державы» с полумонархической авторитарной властью гетмана. 3 мая был сформирован кабинет министров во главе с премьером Фёдором Лизогубом — крупным землевладельцем. Социальная опора нового режима была минимальной: буржуазия, помещики, чиновничество и офицерство.
В реальности власть гетмана была номинальной – её поддерживали только германские войска. При этом австро-германские войска под прикрытие гетманского режима по своему наводили порядок: все социалистические преобразования были отменены, земли и имущество возвращалось помещикам, предприятия – владельцам, карательные отряды производили массовые расстрелы. Немцы организовали упорядоченный грабеж Украины, особенно их интересовали продовольственные запасы. Правительство Скоропадского попыталось создать свою армию, летом 1918 года ввели закон всеобщей воинской повинности. Всего планировалось сформировать по территориальному принципу 8 пехотных корпусов, в мирное время армия должна была насчитывать около 300 тыс. человек. Но к ноябрю 1918 года удалось набрать только около 60 тыс. человек. В основном это были пехотные и кавалерийские полки бывшей русской императорской армии, которую ранее подвергли «украинизации», во главе с прежними командирами. Боеспособность её была низкой, из-за отсутствия мотивации. Кроме того, на Украине, прежде всего в Киеве и других крупных городах, с разрешения властей активно формировались и действовали русские добровольческие организации (белые). Киев стал центром притяжения всех антибольшевистских, антиреволюционных сил, которые бежали из Москвы, Петрограда и других частей бывшей империи.
Понятно, что действия австро-германских оккупантов и новых украинских властей, а также помещичья реакция, не успокоили, а ещё более озлобили народ. При гетмане ещё более возросла активность самых различных банд, по сравнению с периодом Центральной рады. Также против гетманской власти выступили политические силы, которые ранее составляли Центральную раду. В частности, восстания поднимали украинские эсеры, которые пользовались большим влиянием у крестьянства. Летом 1918 года началась масштабная крестьянская война, помещиков убивали и изгоняли, землю и имущество делили. 30 июля левые эсеры смогли убить командующего немецкими оккупационными силами Эйгорна. Летом только в Киевщине действовало до 40 тыс. повстанцев – националистов и различных социалистов (включая большевиков). В августе большевики подготовили масштабное восстание во главе с Н. Крапивянским на Черниговщине и Полтавщине. В сентябре начал свои операции Махно. Он подчёркивал, что борется с помещиками и кулаками. Поэтому вскоре удачливый атаман получил массовую поддержку крестьянства.
Германские оккупационные и гетманские власти отвечали карательными походами, массовыми убийствами восставших. Немецкие военно-полевые суды производили аресты. Крестьяне в ответ переходили к партизанской войне, совершая внезапные налеты на помещичьи усадьбы, правительственные подразделения, представителей власти и оккупантов. Часть партизанских отрядов, уходя от ударов немецких войск, ушли в нейтральную зону на границе с Советской Россией. Там они стали готовиться к новым боевым действиям на Украине. Некоторые бандформирования превратились в настоящие армии, контролировавшие большие территории. Так, отряды батьки Махно действовали от Лозовой до Бердянска, Мариуполя и Таганрога, от Луганска и Гришина до Екатеринослава, Александровска и Мелитополя. В итоге Малороссия превращалась в «дикое поле», где власть в сельской местности была у различных атаманов, в оккупанты и власти контролировали в основном коммуникации и крупные поселения.
Стоит отметить, что масштабная партизанская борьба в Малороссии не позволила немцам получить столько продовольствия и других ресурсов сколько они хотели. Кроме того, борьба с партизанами сковывала значительные силы Австро-Венгерской и Германской империй, подтачивала их. Берлину и Вене приходилось держать на Украине 200-тыс. группировку, хотя эти войска были необходимы на Западном фронте, где гремели последние большие сражения и решался исход войны. Таким образом, Россия снова невольно поддержала державы Антанты, помогла им победить Германию.
Поддержали режим Скоропадского только кадеты, которые были частью общероссийской конституционно-демократической партии. Для этого им пришлось нарушить свои же принципы: оказать поддержку главе украинского государства (принцип «единой и неделимой России»), который был ставленником Германии – врага Антанты. Но «священный» принцип частной собственности (кадеты были партией крупной и средней буржуазии) оказался для кадетов важнее патриотических соображений. В мае 1918 года кадеты вошли в гетманское правительство. При этом кадеты ещё и вынашивали мысль о союзе с немцами для похода на большевистскую Москву.
Павел Скоропадский (на переднем плане справа) и немцы
Крушение гетманщины и возникновение Директории
Тем временем оппозиция гетманщине усиливалась. В мае 1918 года был создан Украинско-национально-государственный союз, объединивший националистов и социал-демократов. В августе к нему присоединились левые социалисты и его переименовали в Украинский национальный союз (УНС), который занял радикальную позицию по отношению к режиму Скоропадского. В сентябре союз возглавил В. Винниченко, который ранее был главой правительства Украинской народной республики (УНР), ликвидированного немцами. Он начала налаживать связи с атаманами повстанцев и пытался договориться Москвой. Национальный союз начинает готовить восстание против режима Скоропадского.
В сентябре гетман посетил Берлин, где получил указание украинизировать правительство и прекратить заигрывания с русскими деятелями, которые хотели организовать с помощью сил Малороссии поход на красную Москву. Проблема была в том, что украинские националисты и социалисты не собирались договариваться со Скоропадским, им нужна была вся власть. В октябре гетманское правительство покинули кадеты, которые не дождались поддержки идеи общей борьбы с большевиками. В правительство вошли украинские правые деятели (УНС). Однако и они покинули правительство 7 ноября, протестуя против запрета на проведение Украинского национального конгресса.
Ноябрьская революция в Германии («Как погиб Второй рейх») погубила режим Скоропадского. По сути, его власть стояла только на германских штыках. Гетман, в поисках пути к спасению, решил коренным образом изменить курс правительства и 14 ноября подписал «Грамоту». В этом манифесте Скоропадский заявил, что Украине «первой надлежит выступить в деле образования Всероссийской федерации, ее конечной целью будет восстановление Великой России». Однако было уже поздно.
11 ноября 1918 года Германия подписала Компьенское перемирие, началась эвакуация австро-германских войск из Малороссии. 13 ноября Советская Россия разорвала Брестский мир, что означало скорое появление Красной Армии. 14 — 15 ноября на заседании УНС была создана Директория Украинской народной республики во главе с В. Винниченко (председатель) и С. Петлюрой (главнокомандующий). Директория подняла восстание против гетманского правительства. Директория обещала вернуть все завоевания революции и созвать Учредительное собрание. Винниченко предлагал перехватить у большевиков лозунг Советской власти и сформировать демократические советы. Но большинство директоров не поддержали эту идею, так как она не понравилась бы Антанте и не гарантировала поддержку Советской России. Кроме того, по мнению Петлюры, против советской власти были различные атаманы и полевые командиры (на самом деле они разделятся по этому вопросу, позднее одни перейдут на сторону советской власти, другие будут против неё бороться). В итоге решили вместе с парламентом создать трудовые советы и созвать Конгресс трудового народа (аналог Съезда советов). Реальная же власть оставалась у полевых командиров и атаманов, будущих комендантов и комиссаров Директории.
15 ноября Директория выехала в Белую Церковь, в расположение отряда сечевых стрельцов, который поддержал восстание. Мятеж также был поддержан многими украинскими частями и их командирами. В частности, на сторону Директории перешёл Болбочан в Харькове (командир Запорожского корпуса), командующий Подольским корпусом генерал Ярошевич, командир Черноморского коша Полищук, министр железнодорожного транспорта Бутенко, генерал Осецкий — командир Железнодорожной дивизии гетмана (он стал начальником штаба восстания). Восстание поддержали и крестьяне, уставшие от власти оккупантов и их приспешников, была надежда, что при новом правительстве ситуация изменится в лучшую сторону (уже в 1919 году крестьяне будут бороться и против Директории).
16 ноября силы Директории захватили Белую Церковь и эшелонами направились к Киеву. 17 ноября Совет, созданный немецкими солдатами, подписал с Директорией соглашение о нейтралитете. Германцев теперь интересовала только эвакуация на родину. Поэтому петлюровцы, по соглашению с немцами, должны были сохранять порядок на железных дорогах и не спешить с штурмом Киева. В итоге Скоропадский лишился поддержки германских войск и мог теперь опереться только на русское офицерство в Киеве. Однако многочисленное офицерство не было единой силой, многие предпочитали нейтралитете или шли на службу к украинским националистам. Кроме того, гетманское правительство опоздало, имеющиеся добровольческие формирования были небольшими и у них не было желания умирать за гетмана. Таким образом, Скоропадский остался практически без войск.
19 ноября 1918 года петлюровцы подошли к Киеву. Они не спешили с наступление только из-за позиции немцев. Действовали украинские националисты жестоко, попавших в плен русских офицеров зверски пытали и убили. Тела убитых демонстративно прислали в столицу. В Киеве началась паника, многие бежали. Скоропадский назначил главнокомандующим оставшихся у него войск популярного среди офицерства генерала Фёдора Келлера. Это был герой Первой мировой войны (командовал кавалерийской дивизией, конным корпусом), отличный кавалерийский командир — «первая шашка России». По своим политическим позициям – монархист. Его крайне правые убеждения, ненависть к украинскому национализму и жесткая прямолинейность (он не скрывал своих убеждений), восстановили против главнокомандующего местное киевское «болото», «прогрессивные» круги. Скоропадский, опасаясь, что Келлер в своей деятельности по «воссозданию единой России», ликвидирует и германский режим, сместил главнокомандующего. Это оттолкнёт от гетмана часть русского офицерства, которое предпочтёт уйти из Киева и идти на Крым и Северный Кавказ на службу в Добровольческую армию Деникина.
Тем временем ещё оставшиеся верными гетманскому правительству войска перешли на сторону Директории. Запорожский корпус Болбочана взял под свой контроль практически всю территорию Левобережной Украины. Петлюровцы добились большого численного превосходства под Киевом, сформировали четыре дивизии и разоружили часть немецких войск. Немцы не сопротивлялись. 14 декабря 1919 года петлюровцы практически без боя заняли Киев. Скоропадский отрёкся от власти и бежал вместе с уходящими германскими частями. Бывший гетман спокойно жил в Германии до 1945 года, получал от немецких властей пенсию. К 20 декабря войска Директории одержали вверх и в провинции.
Таким образом, УНР была восстановлена. Петлюровцы учинили жестокий террор против русских офицеров и сторонниками гетманщины. В частности, 21 декабря был убит генерал Келлер и его адъютанты.
Правительство Директории. На переднем плане Симон Петлюра и Владимир Винниченко, начало 1919 года
Продолжение следует…
Сравнительно лёгкий и быстрый успех советской власти был связан с тем, что Центральные державы потерпели поражение. А «самостийный» Киев держался только на австро-германских штыках. Украинские националисты не имели поддержки народа (подавляющая часть населения Малороссии была русской, малороссами – юго-западной частью русского суперэтноса), и могли держаться у власти только при помощи внешней силы. Германия и Австро-Венгрия поддерживали националистов, так как при их помощи могли использовать ресурсы Малой России (Руси), особенно сельскохозяйственные.
К осени 1918 года стало очевидно, что Германская империя войну проигрывает. Москва начинает готовить войска для восстановления советской власти на Украине. Для этого в нейтральной зоне (она была создана между германской оккупационной зоной на Украине и Советской Россией) на основе партизанских отрядов формируются 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии, объединённые в Группу войск курского направления. 30 ноября 1918 года на базе дивизий была создана Украинская советская армия под командованием В. Антонова-Овсеенко. В конце 1918 года Украинская советская армия насчитывала более 15 тыс. штыков и сабель (не считая не вооруженного резерва), в мае 1919 года – более 180 тыс. человек.
Как только Германия и Австро-Венгрия капитулировали, советское правительство, которое изначально ожидало такого сценария, решило восстановить свою власть в Малороссии-Украине. Уже 11 ноября 1918 года глава советского правительства Ленин поручил Реввоенсовету (РВС) республики подготовить наступление на Украину. 17 ноября был создан РВС Украины под руководством Иосифа Сталина. 28 ноября в Курске создано Временное рабоче-крестьянское правительство Украины во главе с Г. Пятаковым. В ноябре же начались бои на границе Советской России и оккупированной Украины с гайдамаками (украинские националисты) и отступающими германскими частями. Красная Армия начала наступление на Харьков и Чернигов.
В декабре 1918 года наши войска заняли Новгород-Северский, Белгород (сюда переехало украинское правительство из Курска), Волчанск, Купянск и другие города, и селения. 1 января 1919 года большевистское подполье подняло восстание в Харькове. Остававшиеся в городе немецкие солдаты поддержали восстание и потребовали от Директории вывести войска из города. 3 января 1919 года войска Украинской советской армии вошли в Харьков. Временное советское правительство Украины перебирается в Харьков. 4 января РВС на основе войск Украинской советской армии создает Украинский фронт. Красная Армия 7 января начинает наступление на двух основных направлениях: 1) западное — на Киев; 2) южное – Полтава, Лозовая и далее Одесса. 16 января 1919 года Директория УНР объявила войну Советской России. Однако войска Директории под началом С. Петлюры действенного сопротивления оказать не сумели. Народ устал от безвластия, насилия и грабежа со стороны австро-германских оккупантов, отрядов украинских националистов и обычных банд, поэтому повстанческие и партизанские отряды, местные отряды самообороны массово переходят на сторону Красной Армии. Не удивительно, что уже 5 февраля 1919 года красные занимают Киев, украинская Директория бежит в Винницу.
Бронедивизион особого назначения Совнаркома Украины с трофейным французским танком "Renault FT-17", захваченным под Одессой у французской армии в конце марта — начале апреля 1919. Харьков, 22 апреля 1919. Из люка танка "Рено" смотрит Алексей Селявкин. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org/
Предыстория. Общая ситуация на Украине
В марте — апреле 1918 года австро-германские войска оккупировали Малую Россию. 29 – 30 апреля немцы свергли пригласившую их Украинскую Центральную раду. Германское командование решило заменить Центральную раду, которая фактически не контролировала страну, более эффективным правительством. К тому же Берлину не по нраву был социалистический окрас Центральной рады. Им нужно было выкачивать ресурсы из Украины, а не терпеть лево-националистическую демагогию. А для этого нужна была твердая власть в центре и крупные помещичьи хозяйства в деревне. С другой стороны, Второй рейх не видел в Украине «союзное государство», а сырьевую колонию. Украине дали гетмана – генерала Павла Скоропадского. О влиянии Центральной рады отлично говорит тот факт, что германский караул разогнал её без единого выстрела. Ни один человек в Малороссии не встал на её защиту.
Началась эпоха гетманщины, «Украинской державы» с полумонархической авторитарной властью гетмана. 3 мая был сформирован кабинет министров во главе с премьером Фёдором Лизогубом — крупным землевладельцем. Социальная опора нового режима была минимальной: буржуазия, помещики, чиновничество и офицерство.
В реальности власть гетмана была номинальной – её поддерживали только германские войска. При этом австро-германские войска под прикрытие гетманского режима по своему наводили порядок: все социалистические преобразования были отменены, земли и имущество возвращалось помещикам, предприятия – владельцам, карательные отряды производили массовые расстрелы. Немцы организовали упорядоченный грабеж Украины, особенно их интересовали продовольственные запасы. Правительство Скоропадского попыталось создать свою армию, летом 1918 года ввели закон всеобщей воинской повинности. Всего планировалось сформировать по территориальному принципу 8 пехотных корпусов, в мирное время армия должна была насчитывать около 300 тыс. человек. Но к ноябрю 1918 года удалось набрать только около 60 тыс. человек. В основном это были пехотные и кавалерийские полки бывшей русской императорской армии, которую ранее подвергли «украинизации», во главе с прежними командирами. Боеспособность её была низкой, из-за отсутствия мотивации. Кроме того, на Украине, прежде всего в Киеве и других крупных городах, с разрешения властей активно формировались и действовали русские добровольческие организации (белые). Киев стал центром притяжения всех антибольшевистских, антиреволюционных сил, которые бежали из Москвы, Петрограда и других частей бывшей империи.
Понятно, что действия австро-германских оккупантов и новых украинских властей, а также помещичья реакция, не успокоили, а ещё более озлобили народ. При гетмане ещё более возросла активность самых различных банд, по сравнению с периодом Центральной рады. Также против гетманской власти выступили политические силы, которые ранее составляли Центральную раду. В частности, восстания поднимали украинские эсеры, которые пользовались большим влиянием у крестьянства. Летом 1918 года началась масштабная крестьянская война, помещиков убивали и изгоняли, землю и имущество делили. 30 июля левые эсеры смогли убить командующего немецкими оккупационными силами Эйгорна. Летом только в Киевщине действовало до 40 тыс. повстанцев – националистов и различных социалистов (включая большевиков). В августе большевики подготовили масштабное восстание во главе с Н. Крапивянским на Черниговщине и Полтавщине. В сентябре начал свои операции Махно. Он подчёркивал, что борется с помещиками и кулаками. Поэтому вскоре удачливый атаман получил массовую поддержку крестьянства.
Германские оккупационные и гетманские власти отвечали карательными походами, массовыми убийствами восставших. Немецкие военно-полевые суды производили аресты. Крестьяне в ответ переходили к партизанской войне, совершая внезапные налеты на помещичьи усадьбы, правительственные подразделения, представителей власти и оккупантов. Часть партизанских отрядов, уходя от ударов немецких войск, ушли в нейтральную зону на границе с Советской Россией. Там они стали готовиться к новым боевым действиям на Украине. Некоторые бандформирования превратились в настоящие армии, контролировавшие большие территории. Так, отряды батьки Махно действовали от Лозовой до Бердянска, Мариуполя и Таганрога, от Луганска и Гришина до Екатеринослава, Александровска и Мелитополя. В итоге Малороссия превращалась в «дикое поле», где власть в сельской местности была у различных атаманов, в оккупанты и власти контролировали в основном коммуникации и крупные поселения.
Стоит отметить, что масштабная партизанская борьба в Малороссии не позволила немцам получить столько продовольствия и других ресурсов сколько они хотели. Кроме того, борьба с партизанами сковывала значительные силы Австро-Венгерской и Германской империй, подтачивала их. Берлину и Вене приходилось держать на Украине 200-тыс. группировку, хотя эти войска были необходимы на Западном фронте, где гремели последние большие сражения и решался исход войны. Таким образом, Россия снова невольно поддержала державы Антанты, помогла им победить Германию.
Поддержали режим Скоропадского только кадеты, которые были частью общероссийской конституционно-демократической партии. Для этого им пришлось нарушить свои же принципы: оказать поддержку главе украинского государства (принцип «единой и неделимой России»), который был ставленником Германии – врага Антанты. Но «священный» принцип частной собственности (кадеты были партией крупной и средней буржуазии) оказался для кадетов важнее патриотических соображений. В мае 1918 года кадеты вошли в гетманское правительство. При этом кадеты ещё и вынашивали мысль о союзе с немцами для похода на большевистскую Москву.
Павел Скоропадский (на переднем плане справа) и немцы
Крушение гетманщины и возникновение Директории
Тем временем оппозиция гетманщине усиливалась. В мае 1918 года был создан Украинско-национально-государственный союз, объединивший националистов и социал-демократов. В августе к нему присоединились левые социалисты и его переименовали в Украинский национальный союз (УНС), который занял радикальную позицию по отношению к режиму Скоропадского. В сентябре союз возглавил В. Винниченко, который ранее был главой правительства Украинской народной республики (УНР), ликвидированного немцами. Он начала налаживать связи с атаманами повстанцев и пытался договориться Москвой. Национальный союз начинает готовить восстание против режима Скоропадского.
В сентябре гетман посетил Берлин, где получил указание украинизировать правительство и прекратить заигрывания с русскими деятелями, которые хотели организовать с помощью сил Малороссии поход на красную Москву. Проблема была в том, что украинские националисты и социалисты не собирались договариваться со Скоропадским, им нужна была вся власть. В октябре гетманское правительство покинули кадеты, которые не дождались поддержки идеи общей борьбы с большевиками. В правительство вошли украинские правые деятели (УНС). Однако и они покинули правительство 7 ноября, протестуя против запрета на проведение Украинского национального конгресса.
Ноябрьская революция в Германии («Как погиб Второй рейх») погубила режим Скоропадского. По сути, его власть стояла только на германских штыках. Гетман, в поисках пути к спасению, решил коренным образом изменить курс правительства и 14 ноября подписал «Грамоту». В этом манифесте Скоропадский заявил, что Украине «первой надлежит выступить в деле образования Всероссийской федерации, ее конечной целью будет восстановление Великой России». Однако было уже поздно.
11 ноября 1918 года Германия подписала Компьенское перемирие, началась эвакуация австро-германских войск из Малороссии. 13 ноября Советская Россия разорвала Брестский мир, что означало скорое появление Красной Армии. 14 — 15 ноября на заседании УНС была создана Директория Украинской народной республики во главе с В. Винниченко (председатель) и С. Петлюрой (главнокомандующий). Директория подняла восстание против гетманского правительства. Директория обещала вернуть все завоевания революции и созвать Учредительное собрание. Винниченко предлагал перехватить у большевиков лозунг Советской власти и сформировать демократические советы. Но большинство директоров не поддержали эту идею, так как она не понравилась бы Антанте и не гарантировала поддержку Советской России. Кроме того, по мнению Петлюры, против советской власти были различные атаманы и полевые командиры (на самом деле они разделятся по этому вопросу, позднее одни перейдут на сторону советской власти, другие будут против неё бороться). В итоге решили вместе с парламентом создать трудовые советы и созвать Конгресс трудового народа (аналог Съезда советов). Реальная же власть оставалась у полевых командиров и атаманов, будущих комендантов и комиссаров Директории.
15 ноября Директория выехала в Белую Церковь, в расположение отряда сечевых стрельцов, который поддержал восстание. Мятеж также был поддержан многими украинскими частями и их командирами. В частности, на сторону Директории перешёл Болбочан в Харькове (командир Запорожского корпуса), командующий Подольским корпусом генерал Ярошевич, командир Черноморского коша Полищук, министр железнодорожного транспорта Бутенко, генерал Осецкий — командир Железнодорожной дивизии гетмана (он стал начальником штаба восстания). Восстание поддержали и крестьяне, уставшие от власти оккупантов и их приспешников, была надежда, что при новом правительстве ситуация изменится в лучшую сторону (уже в 1919 году крестьяне будут бороться и против Директории).
16 ноября силы Директории захватили Белую Церковь и эшелонами направились к Киеву. 17 ноября Совет, созданный немецкими солдатами, подписал с Директорией соглашение о нейтралитете. Германцев теперь интересовала только эвакуация на родину. Поэтому петлюровцы, по соглашению с немцами, должны были сохранять порядок на железных дорогах и не спешить с штурмом Киева. В итоге Скоропадский лишился поддержки германских войск и мог теперь опереться только на русское офицерство в Киеве. Однако многочисленное офицерство не было единой силой, многие предпочитали нейтралитете или шли на службу к украинским националистам. Кроме того, гетманское правительство опоздало, имеющиеся добровольческие формирования были небольшими и у них не было желания умирать за гетмана. Таким образом, Скоропадский остался практически без войск.
19 ноября 1918 года петлюровцы подошли к Киеву. Они не спешили с наступление только из-за позиции немцев. Действовали украинские националисты жестоко, попавших в плен русских офицеров зверски пытали и убили. Тела убитых демонстративно прислали в столицу. В Киеве началась паника, многие бежали. Скоропадский назначил главнокомандующим оставшихся у него войск популярного среди офицерства генерала Фёдора Келлера. Это был герой Первой мировой войны (командовал кавалерийской дивизией, конным корпусом), отличный кавалерийский командир — «первая шашка России». По своим политическим позициям – монархист. Его крайне правые убеждения, ненависть к украинскому национализму и жесткая прямолинейность (он не скрывал своих убеждений), восстановили против главнокомандующего местное киевское «болото», «прогрессивные» круги. Скоропадский, опасаясь, что Келлер в своей деятельности по «воссозданию единой России», ликвидирует и германский режим, сместил главнокомандующего. Это оттолкнёт от гетмана часть русского офицерства, которое предпочтёт уйти из Киева и идти на Крым и Северный Кавказ на службу в Добровольческую армию Деникина.
Тем временем ещё оставшиеся верными гетманскому правительству войска перешли на сторону Директории. Запорожский корпус Болбочана взял под свой контроль практически всю территорию Левобережной Украины. Петлюровцы добились большого численного превосходства под Киевом, сформировали четыре дивизии и разоружили часть немецких войск. Немцы не сопротивлялись. 14 декабря 1919 года петлюровцы практически без боя заняли Киев. Скоропадский отрёкся от власти и бежал вместе с уходящими германскими частями. Бывший гетман спокойно жил в Германии до 1945 года, получал от немецких властей пенсию. К 20 декабря войска Директории одержали вверх и в провинции.
Таким образом, УНР была восстановлена. Петлюровцы учинили жестокий террор против русских офицеров и сторонниками гетманщины. В частности, 21 декабря был убит генерал Келлер и его адъютанты.
Правительство Директории. На переднем плане Симон Петлюра и Владимир Винниченко, начало 1919 года
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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